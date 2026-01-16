Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना...

प्रत्येक यशस्वी व्यवसायाची सुरुवात एका छोट्या कल्पनेतून होते. अर्थात कल्पनाविलासात चांगल्या वाटणाऱ्या व्यवसायाची गणितं खऱ्या आयुष्यात वेगळीच असतात. ती समजून घेण्याची आणि त्यात पारंगत होण्याची तयारी असायला हवी, मग काहीच अवघड वाटत नाही. डिझर्टच्या व्यवसायाची एक सफर... बेकिंगमध्ये पहिलं पाऊल टाकलं, तेव्हा मी अतिशय छोट्या पातळीवर घरगुती व्यवसाय करायला सुरुवात केली. माझ्या घरातच छोटासा सेटअप करून ‘होम बेकिंग’ सुरू केलं. नवीन व्यवसाय असल्यामुळे तेव्हा खूप कमी भांडवलात काम सुरू होतं. एक छोटा ओटीजी (ओव्हन, टोस्टर, ग्रिलर), क्रीम व्हिप करण्याचं मशिन, काही नॉझल्स, एक टर्नटेबल आणि थोडंफार पॅकेजिंग मटेरिअल इतक्याच गोष्टी माझ्याकडे होत्या. पण जेव्हा जास्त ऑर्डर्स मिळू लागल्या आणि व्यवसाय वाढवण्याची वेळ आली, तेव्हा ती जागा कमी पडू लागली. एकट्यानं काम करणंही अवघड होऊ लागलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे छोट्या उपकरणांच्या मर्यादा जाणवू लागल्या. तेव्हा मुख्य प्रश्न भांडवलाचा होता. भांडवलासाठी एमएसएमईकडून स्टार्टअप्सना मिळणारं कर्ज किंवा बँकांकडून मिळणारं बिझनेस लोन हे पर्याय उपलब्ध असतात. मी मात्र घरच्यांकडून कर्ज घेतलं आणि एक पाऊल पुढे टाकलं..Premium|Fitness Accessories Guide : फिटनेसला द्या फिनिशिंग टच....मार्केट स्टडीव्यवसाय वाढवण्यासाठी बी2बी मॉडेल आणि मार्केट स्टडी सर्वात आवश्यक होता. मी माझी उत्पादनं वेगवेगळ्या कॅफेजना आणि रेस्टॉरंट्सना विकू लागलो. यामुळे मला मार्केटिंगवर जास्त खर्च करावा लागला नाही आणि एकदम मोठ्या प्रमाणात (Bulk) ऑर्डर्स मिळू लागल्या. एका कॅफेच्या रेफरन्सनं दुसरी ऑर्डर, मग तिसरी, असा माझा व्यवसाय विस्तारत गेला. पण काही दिवसांनी क्रेडिट पिरिएडची समस्या जाणवू लागली. उत्पादनांचे पैसे रेस्टॉरंट्स ३० ते ४० दिवसांनी देतात. पण या कामामुळे मला शहरात नक्की काय चालतं, लोकांना काय आवडतं, ग्राहक किती पैसे देऊ शकतात आणि शहराच्या कोणत्या भागात कोणत्या प्रकारची उत्पादनं विकली जाऊ शकतात, याचा सखोल अभ्यास करता आला. त्यामुळे स्वतःचं डिझर्ट कॅफे काढण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला. आजूबाजूचा परिसर, तिथली दुकानं, लोकांची खर्च करण्याची क्षमता, दुकानाचं भाडं आणि पार्किंगची सोय यांसारख्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून मी एक बेसिक बिझनेस प्लॅन तयार केला..ब्रँडिंगभांडवल हाती आल्यावर मुख्य विषय येतो तो म्हणजे ब्रँडिंग. तुमच्या ब्रँडचं नाव काय असेल? त्याचा लोगो, रंगसंगती आणि डिझाईन कसं असेल, हे काळजीपूर्वक निवडावं लागतं. कारण हेच डिझाईन तुमच्या सोशल मीडियावर आणि पॅकेजिंगवर दिसतं. लोकांच्या लक्षात राहण्यासाठी ब्रँडची ओळख (Identity) लागते. उदाहरणार्थ, लाल-पिवळा रंग दिसला की आपल्याला मॅकडोनाल्ड्स आठवतं. तशी ओळख निर्माण झाली की मार्केटिंग सोपं होतं. आजच्या काळात इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूब यांसारख्या मोफत पर्यायांचा वापर करून तुम्ही उत्तम मार्केटिंग करू शकता. आजच्या युगात तुमच्या व्यवसायाचं अस्तित्व सोशल मीडियावरही असावं लागतं. दुकान फक्त रस्त्यावर असून चालत नाही, तर ते लोकांच्या मोबाईलमध्येही असायला हवं. प्रत्येक गोष्टीचं सोशल प्रूफ असणं खूप महत्त्वाचं असतं. जेव्हा एखादा ग्राहक तुमच्या डिझर्टचा फोटो काढून इन्स्टाग्रामवर टॅग करतो, तेव्हा ते कोणत्याही पेड जाहिरातीपेक्षा जास्त प्रभावी ठरतं.सध्याच्या मार्केटमध्ये सर्वात मोठी समस्या म्हणजे कुशल कामगार (Skilled Staff) मिळवणं आणि त्यांना टिकवून ठेवणं. तुम्ही नवीन मुलांना (Freshers) घेऊन त्यांना शिकवू शकता किंवा अनुभवी स्टाफला तुमच्या पद्धतीनुसार ट्रेन करू शकता. तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल तर तो टीमशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे सतत नवीन माणसं शोधणं आणि एक भक्कम टीम तयार ठेवणं ही काळाची गरज आहे..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.रेसिपीजेव्हा आपण आपला व्यवसाय घरगुती स्तरावरून व्यावसायिक स्तरावर नेत असतो, तेव्हा केवळ हाताला चव असून चालत नाही, तर सातत्यही खूप महत्त्वाचं ठरतं. होम बेकिंग करताना आपण प्रत्येक केकवर वैयक्तिकरित्या लक्ष देऊ शकतो, पण जेव्हा दिवसाला ५०-१०० केक्स किंवा डिझर्ट्स करायची असतात, तेव्हा प्रत्येक उत्पादनाची चव आणि दर्जा सारखाच राहणं गरजेचं असतं. त्यासाठी प्रत्येक रेसिपी काळजीपूर्वक तोलूनमापून लिहून ठेवावी लागते. तरच ऑर्डर्स कितीही वाढल्या तरी चवीत फरक पडत नाही.एसओपी आणि मेनू इंजिनिअरिंगपुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे एसओपीज. व्यवसाय मोठ्या स्तरावर नेताना तुमच्याकडे इतर कर्मचारी काम करू लागतात. त्यांच्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स ठरवाव्या लागतात. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या/तिच्या स्किलसेटनुसार जबाबदाऱ्या द्याव्या लागतात, त्या चोखपणे पार पडताहेत की नाही याकडे लक्ष द्यावं लागतं.कच्चा माल व साठाव्यवसायवृद्धी करताना कच्चा माल कुठून आणि किती दरात मिळतो, यावर तुमचं नफ्याचं गणित अवलंबून असतं. सुरुवातीला मी किरकोळ दुकानांतून साहित्य विकत घ्यायचो, पण व्यवसायवाढू लागला, तसं मी थेट होलसेलर्स आणि मॅन्युफॅक्चरर्सशी संपर्क साधू लागलो. यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत १५ ते २० टक्के बचत झाली.साहित्याचा साठा (इन्व्हेंटरी) करणं हे तर एक शास्त्रच आहे. बेकरी उत्पादनं लवकर खराब होणारी असल्यामुळे, ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट’ (फिफो - FIFO) या तत्त्वाचा वापर करणं अनिवार्य असतं. जे आधी आणलं आहे ते आधी वापरावं, यामुळे साहित्याची नासाडी कमी होते आणि ग्राहकांपर्यंत ताजेच पदार्थ पोहोचतात..कायदेशीर बाबी आणि परवानेव्यवसाय मोठा करताना केवळ बेकिंगवर लक्ष देऊन चालत नाही, तर कायदेशीर बाजूही भक्कम असाव्या लागतात. एफएसएसएआयचा (फूड सेफ्टी ॲण्ड स्टँडर्ड्स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) परवाना, शॉप ॲक्ट लायसन्स, जीएसटी नोंदणी आणि अग्निशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. या कागदपत्रांमुळे व्यवसायाला अधिकृतता मिळते आणि भविष्यात गुंतवणूकदार किंवा बँकांकडून मोठी मदत मिळणं सोपं होतं.आर्थिक शिस्तअनेक व्यवसाय चांगले चालत असूनही बंद पडतात कारण त्यांच्याकडे कॅश फ्लो नसतो. बी2बी मॉडेलमध्ये पैसे अडकलेले असतात, तर रोजच्या खर्चासाठी (स्टाफचे पगार, भाडं, वीज बिलं) हाताशी रोख रक्कम लागते. यावर बराच विचार करून मी इमर्जन्सी फंड तयार करण्यावर भर दिला. अडीनडीच्या काळात किमान तीन ते सहा महिन्यांचा फिक्स्ड खर्च निघेल इतकी रक्कम बाजूला ठेवल्यामुळे व्यवसाय डगमगत नाही. तसंच फूड कॉस्ट, वेस्टेज, ओव्हरहेड्स, आणि कॅश कन्व्हर्जन सायकल यांकडे बारकाईने लक्ष द्यावं लागतं. जर हे खर्च वाढले तर तुमचा नफा कमी होतो. त्यामुळे या प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे..स्वतःचा विकास आणि नेटवर्किंगव्यवसाय वाढवायचा असेल तर मालकानंही स्वतःला अपडेटेड ठेवणं गरजेचं आहे. यासाठी वेगवेगळ्या शहरांतील प्रसिद्ध कॅफेजना भेटी द्याव्यात, तिथल्या सर्व्हिसिंग पद्धतींचा अभ्यास करावा. उद्योजकांच्या नेटवर्किंग ग्रुप्समध्ये सामील झाल्यामुळेही इतर क्षेत्रांतील उद्योजकांकडून खूप काही शिकायला मिळतं. व्यवसाय फक्त डिझर्ट्स विकण्याचा नाही, तर एक अनुभव देण्यासाठीही असतो, हे उमजतं.होम बेकिंग ते स्वतःचं डिझर्ट कॅफे हा प्रवास केवळ स्वप्नांचा नाही, तर तो आकडेमोड, मेहनत आणि सातत्याचाही आहे. चुका होणारच, पण त्यातून शिकून पुढे जाणं हेच उद्योजकतेचं मूळ आहे, असं वाटतं. जिद्द आणि योग्य नियोजन असेल, तर तुम्ही तुमच्या लहानशा व्यवसायाचं एका मोठ्या ब्रँडमध्ये रूपांतर करू शकता.आज दोन शाखांचं काम सांभाळताना आव्हानं नक्कीच येतात, पण शिस्त आणि प्लॅनिंग चोख असलं की ती आव्हानं पेलता येतात. शेवटी महत्त्वाचं असतं ते तुम्ही सर्व्ह करत असलेल्या डिझर्ट्सची चव आणि दर्जा उत्तम असणं. त्याला जिद्दीची जोड मिळाली की व्यवसाय नक्कीच यशस्वी होण्याच्या मार्गावर जाऊ शकतो.नील पाटील पुणेस्थित बेकर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.