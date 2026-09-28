Premium|Study Room : दारिद्र्यातला प्रकाश: धारावीतील प्रियाचे स्वप्न आणि भारताच्या विरोधाभासी वास्तवाची गोष्ट

लेखक - निखिल वांढे धारवीच्या एका बोळात, दहा वर्षांची प्रिया एका रस्त्यावरील दिव्याखाली गणिताचा गृहपाठ पूर्ण करते. ३०० रूपये रोजंदारीवर काम करणारे तिचे वडिल स्वत:च्या औषधांचा त्याग करत मुलीला शिकवतायेत. एका छोट्याश्या खोलीत सहा जणांचं कुटुंब रहातं. पण याच्या उलट ती. वर्गात पहिली येणारी. इंजिनियर होण्याचं स्वप्न पहाणारी आणि सोयी सुविधा नसतानाही एका वेगळ्याच आनंदात जगणारी. एकीकडे तिचं आयुष्य पिळवटून टाकणारं तर दुसरीकडे प्रचंड आशावादी. पण या दोन्ही परस्परविरोधी भावना मात्र तिच्याबाबतीत खऱ्या ठरतात.'ऑक्सिमोरॉन' म्हणजे दोन परस्परविरोधी शब्दांची एकत्र रचना; जसं की बधिर करणारी शांतता, क्रूर दयाळूपणा किंवा जिवंत मृत्यू. हे केवळ भाषेचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी असतं असं नाही, तर तो जीवनाचा एक खोल विरोधाभास असतो. अस्तित्व स्वतः अशा अनेक विसंगतींमधून आणि विरोधाभासांतूनच आकाराला येतं, हेच यातून सिद्ध होतं; कारण आयुष्याचं सगळ्यात मोठं सत्य क्वचितच सरळ, एकसमान किंवा साध्या चौकटीत बसणारं असतं. .साधी भाषा सत्य पूर्णपणे सांगू शकत नाही, म्हणूनच साहित्यात विरोधाभास टिकून आहे. शेक्सपियरने याचा सतत वापर केला. रोमिओचा cold fire, sick health हा गोंधळलेला विचार नाही. तो प्रेमाचा आनंद आणि वेदना एकाच वेळी व्यक्त करणारा अचूक अनुभव आहे. Parting is such sweet sorrow हे विधान अचूक आहे ‘निरोप हा गोडही असतो आणि दुःखदही’ तसेच मिल्टनचा darkness made visible ही..भारतीय परंपरेतही अशाच प्रकारे विरुद्ध गोष्टी एकत्र मांडल्या जातात. कबीरांच्या दोह्यांमध्ये अशक्य वाटणाऱ्या प्रतिमा दिसतात. उदाहरणार्थ, नदी जळत आहे आणि मासे तहानलेले आहेत. अशा उदाहरणांतून कबीर सांगतात की, मुबलकता आणि अभाव या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी असू शकतात. तुकारामांच्या अभंगांमध्येही ईश्वरावरील प्रेम एकाच वेळी दुःखद आणि आनंददायी, जवळचे असूनही दूरचे आणि मिळणे कठीण असे दाखवले आहे..Premium|Study Room : लोकशाहीचे अपयश की अपुरी लोकशाही?.व्यक्तिगत स्तरदुःख हा मानवी जीवनातील सर्वात मूलभूत वैयक्तिक विरोधाभास आहे. आपण प्रेम केले म्हणूनच आपण दुःख करतो. दुःखाची खोली ही प्रेमाची खोली दर्शवते. सी. एस. लुईस यांनी दुःखाला "असे प्रेम ज्याला जाण्यास जागा नाही" असे म्हटले आहे दुःख हे प्रेमाच्या विरुद्ध नाही, तर अनुपस्थितीत त्याचेच निरंतर रूप आहे.निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन नम्रता आणि संवेदनशीलतेमध्ये शक्ती आढळते. ब्रेने ब्राऊन यांचे संशोधन असे दर्शवते की जोखीम पत्करण्याचे धैर्य प्रामाणिक संबंध आणि सर्जनशीलता निर्माण करते. हीच खरी शक्ती आहे. याउलट, स्वतःचे रक्षण करणारे वर्तन कमकुवत असते.समाधान आणि आकांक्षा एकमेकांना नष्ट करतात असे वाटते. परंतु गीतेचे 'निष्काम कर्म' त्यांच्या संयोजनाची शिफारस करते कर्मामध्ये पूर्ण सहभाग, परंतु त्याच्या फळाबद्दल समत्व.शिस्तीद्वारे स्वातंत्र्य ही प्रत्येक संगीतकार, खेळाडू आणि ध्यान करणाऱ्याची अनुभूती आहे. जॅझ वादक मुक्तपणे संगीत तयार करू शकतो, कारण वर्षांच्या शिस्तीमुळे त्याचे रियाज आपोआप होतात. शिस्त, जी स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध दिसते, तीच तिची पूर्वअट ठरते.सामाजिक स्तर'जोडलेले एकाकीपण' हा आजच्या समाजाचा मुख्य विरोधाभास आहे. भारतामध्ये शेकडो दशलक्ष सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत. तरीही शहरी तरुणांमध्ये व्यापक एकाकीपणा दिसून येतो. इंटरनेटवरील संपर्कच हे एकाकीपण निर्माण करतात: हलके डिजिटल संवाद हे सखोल नात्यांची जागा घेऊ शकत नाहीत.पुष्कळ संपत्तीत दारिद्र्य हा भारताचा सर्वात स्पष्ट विरोधाभास आहे भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येथे अन्न निर्यात केले जाते, तरीही करोडो लोक उपाशी झोपतात. अब्जाधीश वाढत आहेत, तर शेतीचे संकट अधिक खोल होत आहे. ही केवळ असमानता नाही, तर संस्कृतीचा विरोधाभास आहे. एकाच आर्थिक क्षणी प्रगती आणि अधोगती दोन्ही एकत्र दिसत आहेत.यासोबतच शिक्षित अज्ञान वाढले आहे. शाळेत प्रवेश वाढत आहेत, परंतु प्राथमिक शिक्षणात त्रुटी आढळतात. पदव्या वाढतात, परंतु क्षमता वाढत नाही. अधिक सखोलपणे पाहिले तर, असाधारण दार्शनिक प्रगती असलेली संस्कृती अजूनही अंधश्रद्धा आणि जातभेद पाळते प्राचीन ज्ञान आणि आधुनिक मूर्खपणा एकाच समाजात आणि कधीकधी एकाच व्यक्तीमध्ये आढळतो.'हिंसक शांतता' म्हणजे जोहान गॉल्टुंग यांनी मांडलेली 'संरचनात्मक हिंसा'. अशा वस्त्या जिथे उघड युद्ध नाही, तरीही लोक अभाव, भेदभाव आणि संस्थात्मक दुर्लक्षामुळे त्रस्त आहेत. दारिद्र्य ही हिंसेचे सर्वात वाईट रूप आहे ही गांधीजींची टिप्पणी हाच विरोधाभास स्पष्ट करते..सत्ता आणि प्रगतीशुम्पेटर यांची 'सर्जनशील विनाश' (creative destruction) ही संकल्पना भांडवलशाहीचे स्वरूप स्पष्ट करते. नवीन संपत्ती निर्माण करणारा शोध जुना रोजगार नष्ट करतो. साम्राज्याने 'साम्राज्यवादी मुक्ती' निर्माण केली जिंकून मुक्त करण्याचा दावा, ज्याचे विश्लेषण फॅनन आणि सैद यांनी केले. क्रांतीतून 'क्रांतिकारी परंपरावाद' निर्माण होतो. १७८९ च्या क्रांतीने दहशत आणि नेपोलियन दिला, १९१७ ने स्टालिन दिला, आणि भारताची स्वातंत्र्याची आदर्शवादी भावना अशा संस्थात्मक सावधगिरीत बदलली ज्याने प्रस्थापित हितसंबंधांचे रक्षण केले.नागरीकरणाच्या स्तरावर हा पॅटर्न अधिक खोल होतो. 'सुसंस्कृत रानटीपणा' (Civilized barbarism) विसाव्या शतकाची व्याख्या करतो सर्वात वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रगत युग हे सर्वात घातक देखील होते. ज्या अभियांत्रिकी संस्कृतीने विद्यापीठे बांधली, त्याच संस्कृतीने गॅस चेंबरही बांधले. 'माहितीपूर्ण गोंधळ' आपल्या युगाची व्याख्या करतो. जास्त माहिती उपलब्ध आहे, पण जास्त चुकीची माहितीही पसरत आहे. जास्त डेटा कमी स्पष्टता देत आहे. 'विनाशकारी विकास' अशा वाढीला दर्शवतो जो स्वतःच्या पर्यावरणाचा पाया नष्ट करतो. हवामान बदल आता पाणी, शेती आणि किनारपट्टीच्या शहरांना धोक्यात आणत आहे, ज्यांच्या संरक्षणासाठी विकास केला गेला होता.भारताचे स्वतःचे विरोधाभास'प्राचीन आधुनिकता': हजारो वर्षांपूर्वी बांधलेली मंदिरे सॉफ्टवेअर कॅम्पसच्या शेजारी उभी आहेत. संस्कृत विद्वान आणि मशीन-लर्निंग इंजिनिअर एकाच बौद्धिक पर्यावरणात राहतात. तसेच २१ व्या शतकातील निवडणुकांना जातींची उतरंड आकार देते.'आध्यात्मिक भौतिकवाद': शंकराचार्यांचे अद्वैत आणि गांधीवादी साधेपणा असणारी ही संस्कृती आता संपत्तीचा उत्सव साजरा करते. एकेकाळी संतांसाठी राखीव असलेल्या सांस्कृतिक जागेत आता संपत्तीला महत्त्व दिले जाते. धर्मगुरू आसक्ती सोडण्याचा उपदेश करतात आणि स्वतः प्रचंड संपत्ती गोळा करतात. योग हा आता जागतिक आरोग्य उद्योग बनला आहे.'एकसंध विविधता': बावीस अधिकृत भाषा, शेकडो बोलीभाषा, प्रत्येक प्रमुख धर्म या विविधतेमुळे राष्ट्र निर्माण होणे अशक्य वाटत होते, तरीही या विविधतेने सात दशकांपासून लोकशाही टिकवून ठेवली आहे. भारताची एकता तिच्या विविधतेच्या विरोधात नाही, तर तिच्याद्वारेच आहे..वास्तवाची रचनातत्त्वज्ञानाने विरोधाभासाला दोष मानण्याऐवजी निर्मितीचे साधन मानले आहे. हेगेलने इतिहास विरोधाभासातून पुढे जातो असे मानले; मार्क्सने तीच तर्कशास्त्र भांडवलशाहीला लावले, जिथे उत्पादकता असमानता निर्माण करते आणि तीच व्यवस्थेला कमजोर करते. भौतिकशास्त्रातही हेच आढळते लहरी-कण द्वैत (wave-particle duality), एकाच वेळी दोन स्थितींमध्ये असणे, वेगवेगळ्या निरीक्षकांसाठी वेळ वेगवेगळ्या वेगाने जाणे; हे परस्परविरोधी वर्णन पूर्णपणे सत्य आहेत. अद्वैत तत्त्वज्ञान आत्मा आणि ब्रह्माला एक आणि भिन्न दोन्ही मानते; बौद्ध 'शून्यता' गोष्टींना व्यावहारिकदृष्ट्या अस्तित्वात आणि अंतिमदृष्ट्या शून्य मानते. 'तथागत' किंवा 'ताओ' ज्याचे वर्णन शब्दांत करता येते, तो खरा ताओ नाही असे 'ताओ ते चिंग' सांगते.विरोधाभासात जगणेयाचा व्यावहारिक अर्थ असा आहे की, घाईघाईने निष्कर्ष काढण्याऐवजी विरोधाभास स्वीकारण्याची शिस्त आत्मसात करणे आवश्यक आहे. साधे नायक आणि व्हिलन शोधणारी चर्चा, प्रगती आणि समतेला पूर्णपणे विरोधी मानणारे धोरण, आणि गुंतागुंतीच्या परिणामांना एकाच कारणापर्यंत मर्यादित करणारे विश्लेषण हे सर्व जटिलता नाकारल्यामुळे अपयशी ठरतात. विरोधी दृष्टिकोनात काय सत्य आहे हे शोधणारा द्वंद्वात्मक विचार सार्वजनिक जीवनासाठी कोणत्याही वादात जिंकण्यापेक्षा अधिक उपयुक्त ठरेल.प्रिया तिच्या दारिद्र्यामुळे आनंदी आहे असे नाही, किंवा तिच्या आनंदामुळे ती गरीब आहे असे नाही. ती एकाच वेळी दोन्ही आहे, आणि हा विरोधाभास ते सत्य आहे जे साधे वर्णन नष्ट करते. भारत जसे आपल्या स्वतःच्या विरोधाभासांशी प्राचीन आणि आधुनिक, आध्यात्मिक आणि भौतिक, बहुल आणि एक तडजोड करत आहे, तसे त्यांना न नाकारता स्वीकारण्याची क्षमताच त्याचा विकास ठरवेल. जिथे आपण विसंगतीला चूक मानणे थांबवतो, तिथूनच खऱ्या ज्ञानाची सुरुवात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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