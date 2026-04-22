Premium|Diet Coke Crisis : एका युद्धामुळे diet coke चे गणित का फिस्कटले ? Gen Z एवढी बेचैन का झालीय?

Zero Sugar, High Demand: What India’s Diet Coke Shortage Reveals About Gen Z Behaviourइराण-अमेरिका युद्धामुळे एलपीजी गॅसच्या, इंधनाच्या तुटवड्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. जगभरातल्या आयात-निर्यातीवर या युद्धाने अक्षरश: वरवंटा फिरवलाय पण तुम्हाला माहितीय का, जेन झी ला सध्या एक वेगळीच चिंता आहे. त्यांना त्यांच्या डाएट कोकची चिंता आहे, युद्धामुळे डाएट कोकच्या मागणी-पुरवठा साखळीवर जोरदार परिणाम झालाय आणि त्यामुळेच सध्या कुठेच हे पेय मिळत नाहीये. आता हा इन्स्टावरचा एक ट्रेंड वाटेल खरा पण यामागे उद्योगाचं मोठं गणित आणि मानसिकतेचा खेळ दडलाय, कसा तो नेमका समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामधून. सोबतच आपल्या आरोग्यावर हे सगळे मार्केट ट्रेंड कशाप्रकारे परिणाम करतायत, तेही जाणून घेऊ. .इन्स्टावर सहज सर्च करताना डाएट कोकचा तो लाल रंगाचा बाटला GIF imageमध्ये फिरताना दिसला. खाली ओळी होत्या, या युद्धाने दंडगोल आकाराच्या सगळ्याच गोष्टींवर संक्रांत आणलीय. (want to consume the product inside the "cylindrical" can, now forced to admire their empty cans.) .मुंबई, बेंगळुरू, अहमदाबाद आणि दिल्लीजवळच्या गुरुग्रामसारख्या मोठ्या शहरांत डाएट कोक दुकानांतून पार गायबच झालाय. जिथे आहे, तिथेसुद्धा अगदी थोडासा माल उपलब्ध आहे. इतकंच नव्हे तर झोमॅटो, स्विगीसारख्या क्विक कॉमर्सच्या प्लॅटफॉर्म्समधून आणि सुपरमार्केट्स, रेस्टॉरंट्समधूनही डाएट कोकचा पत्ता नाही. आणि त्यामुळेच जेन झी ने सोशल मीडियावर ही व्यथा मांडली आहे..मुळात डाएट कोकची एवढी क्रेझ का?कंपनीचं हे एक प्रीमियम प्रोडक्ट आहे. ज्यात साखर अजिबात नाही, असा दावा केला जातो. कोका कोलामार्फत मुख्यत्त्वेकरून डाएट कोक विकला जातो. शून्य कॅलरी (Zero Calories): नेहमीच्या कोका-कोलाच्या एका कॅनमध्ये (३३० मिली) सुमारे १४२ कॅलरीज असतात, तर डाएट कोकमध्ये केवळ १.३ ते ४ कॅलरीज असतात, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे वजनही कमी करायचं आहे पण तलफही भागवायची आहे, अशांसाठी हा डाएट कोक अगदी प्राणप्रिय आहे. वेगळी चव (Unique Taste): डाएट कोकची चव नेहमीच्या कोकपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. साखरेऐवजी अॅस्पार्टम (Aspartame) सारख्या कृत्रिम स्वीटनर्सपासून ते बनवलं जात असल्याने त्याचा स्वाद निराळाच असतो.प्रतिष्ठाकोका कोलाने कायमच त्यांच्या पेयांची जाहिरात करताना ते एक लाइफस्टाइल म्हणून समोर आणले. फॅशनचा किंवा मिरवण्याचा भाग म्हणून त्यांची बरीच प्रॉडक्ट विकली जात होती. डाएट कोक मात्र फॅशन आणि फिटनेस असं एक दुहेरी समीकरण बनलं आहे. खरंतर १९८२मध्ये हे लाँच झालं होतं पण सध्या जेन झी मध्ये ते प्रचंड लोकप्रिय आहे..भारतात किती लोक डाएट कोक पितात? भारतात डाएट कोक आणि 'झिरो शुगर' पेयांची मागणी सध्या जोरदार आहे. कारण ज्याला त्याला डाएट कॉन्शिअस होण्याचं वेड लागलेलं आहे. भारतात डाएट कोकच्या विक्रीत दुप्पट वाढ झालेली दिसली आहे. कोका कोलाच्या ताज्या अहवालानुसार त्यांची भारतात जेवढी विक्री होते त्यातला जवळपास ३०% हिस्सा आता 'झिरो शुगर' पोर्टफोलिओचा आहे. त्यात डाएट कोक, कोक झिरो इ. उत्पादनांचा समावेश होतो.डाएट आणि लाइट ड्रिंक्सच्या श्रेणींत कोका कोलाचा भारतातला वाट सुमारे ७१% असल्याचं निरनिराळे मीडिया रिपोर्ट सांगतात. .Diet Coke चा तुटवडा का झाला?अॅल्युमिनियमच्या पुरवठ्यातील अडचणी, मालाच्या साठवणुक, वाहतुक अशा एकत्रित प्रक्रियेतील व्यत्यय आणि भारतातील नियमांनुसार पॅकेजिंगमध्ये झालेले बदल या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून डाएट कोक बाजारातून पार बारीक होऊन गेलाय. हा कोक ज्यामध्ये भरला जातो ते कॅनच तयार होत नाहीयेत. .एक शीतपेय बाजारातून कमी झालं तर जेन झी एवढी बेचैन का झालीय?खरंतर हा फक्त एका शीतपेयाचा विषय नाही. आजच्या काळात ब्रँडिंग तुमच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वावर किती प्रभाव टाकतं, याचं उदाहरण म्हणजे डाएट कोकची टंचाई आहे. भरमसाठ पगार देणाऱ्या अनेक कंपन्यांत तुम्ही काय खाता, पिता, कोणते कपडे घालता अगदी मद्यपान, धूम्रपान करत असाल तरी कोणत्या ब्रँडचं उत्पादन वापरता हा एक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय असतो. डाएट कोक पिणं हे व्यसन नसेल पण ते एकप्रकारे प्रतिष्ठेचं प्रतीक आहे. अनेक जेन झी आणि मिलेनियल्स डाएट कोक अगदी दररोज पितात. आपण कशाप्रकारे एक अल्टीमेट प्रीमियम प्रॉडक्ट वापरतो, हे ते एकप्रकारे सांगत असतात. .Premium|Gen-Z Lifestyle Diseases : जेन-झी पिढीला ग्रासतोय 'सायलेंट किलर'; स्क्रीनचा अतिवापर आणि चुकीचा आहार तुमच्या मुलांचे भविष्य कसे धोक्यात आणतोय?.सोशल मीडियावर मीम्सचा पूरएका युजरने लिहीलं आहे की, “अॅल्युमिनियमच्या वाढलेल्या किमती आणि पश्चिम आशियातील शिपिंगमधील अडचणी यांसारखे जागतिक घटक आपल्या स्थानिक ग्रोसरी अॅप्सवर कसे परिणाम करतात, हे पाहणं रंजक आहे. हा फक्त ‘सोडा तुटवडा’ नाही, तर जागतिक लॉजिस्टिक्स किती नाजूक आहे याचा धडा आहे. उन्हाळा सुरू होण्याआधी पुरवठा सुरळीत व्हावा, ही अपेक्षा!”प्रत्यक्ष डाएट कोकच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर जाऊनसुद्धा लोक त्यांच्या प्रत्येक पोस्टखाली भारतात डाएट कोकचा पुरवठा कधी करणार, असं विचारत आहेत..खरोखरच डाएट कोक आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे का?डाएट कोक किंवा त्यासारख्या झिरो कॅलरी पेयांचा आपल्या मेंदुवर नेमका कसा परिणाम होतो, हा एक मोठा अभ्यासाचाच विषय आहे.'स्वीटनर' आणि मेंदूचा गोंधळ (The Sweetness Paradox)डाएट कोकमध्ये साखरेऐवजी अॅस्पार्टम (Aspartame) सारखे कृत्रिम स्वीटनर वापरले जातात. ज्याची चव तर गोड असते पण त्यात साखर नसते. आता या लपवाछपवीमुळे होतं काय की, आपण पिताना जिभेला गोड चव लागते. साहजिकच मेंदुला साखरेतून कॅलरीज मिळण्याची शक्यता असते पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही. अशावेळी मेंदुची रिवॉर्ड सिस्टीम काहीशी गोंधळते. त्यामुळे अधिक कॅलरीज असलेले इतर पदार्थ खाण्याची इच्छा अधिक जास्त होऊ शकते..जागतिक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा अॅस्पार्टम च्या वापराविषयी या अहवालातून इशारा दिला आहे. .जर तुम्ही जास्त प्रमाणात डाएट कोक पित असाल तर एकप्रकारे ते मेंदुत डोपामाइन (Dopamine) तयार करते. त्यामुळे तात्पुरता उत्साह वाटतो पण हे आभासी आनंद देणारं रसायन आहे. दिवसातून एकदातरी डाएट कोक प्यावा, मगच ताजंतवानं वाटेल, अशाप्रकारचं काहीतरी विचित्र समीकरण किंवा समज वाढते. ''आज तर मी डाएट कोक प्यायलोय मग अमुक कॅलरी वाचवल्या आहेत तर मला दुसरीकडे त्या मिळवण्याची मुभाच मिळालीय'', असा अनेकांचा समज होतो. त्यामुळे लोक अधिक खातात किंवा गोड जास्त खातात. यालाच 'कॉम्पेन्सेटरी बिहेविअर' (Compensatory Behavior) म्हणतात.त्यामुळे डाएट कोक किंवा झिरो कॅलरी कोक असं गोंडस नाव असलेलं शीतपेयं खरंच आरोग्यदायी असेल असं सांगता येत नाही. सध्या बाजारातला त्याचा तुटवडा हे पेय आणि त्याचे मीम्स समोर आणतो आहे पण त्याबद्दल अधिक शास्त्रीय माहिती पुढे येण्याची गरज जास्त आहे.