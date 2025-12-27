Premium|Digital Twin Technology : तुमची हुबेहूब 'डिजिटल' कॉपी! जाणून घ्या काय आहे 'डिजिटल ट्विन' आणि त्याचे चमत्कार

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर आपण ‘डिजिटल ट्विन्स’विषयी बरंच काही ऐकतो. हा नक्की काय प्रकार आहे? कल्पना करा की, आपल्याला ज्या गोष्टीवर किंवा प्रक्रियेवर प्रयोग करायचा आहे, त्या गोष्टीची किंवा प्रक्रियेची आपण एक ‘व्हर्च्युअल कॉपी’ केलेली आहे. आपण प्रत्यक्ष त्या गोष्टीला हातसुद्धा न लावता या कॉपीवर प्रयोग करू शकतो, डेटा पुरवून वेगवेगळ्या परिस्थितीत ती प्रतिकृती किंवा ‘व्हर्च्युअल कॉपी’ कशी वागते याचा अभ्यास करून निष्कर्षही काढू शकतो आणि त्याला ‘मॉनिटर’ही करू शकतो. यालाच ‘डिजिटल ट्विन’ असं म्हणतात. मग ती गोष्ट म्हणजे एखादी वस्तू, शेत, एखादं कार्यालय, शहर, मानवी शरीर किंवा प्रक्रियाही असू शकते. समजा आपल्या मोटारगाडीची अशीच एक व्हर्चुअल प्रतिकृती म्हणजेच ‘डिजिटल ट्विन’ आपण बनवली आहे. आपण मोटार गाडी चालवताना ब्रेक मारल्यावर, वेग वाढवल्यावर, चढावर किंवा उतारावर जात असताना, रिव्हर्स गिअरमध्ये चालवताना, पार्क करताना आणि पुन्हा चालू करताना अशा वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये इंजिन, कार्बोरेटर, ऑइल टॅंक अशा वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये बसवलेले शेकडो सेन्सर्स आपल्या ‘डिजिटल ट्विन’ला सतत संदेश देऊन ‘अपडेट’ करत आहेत. काही काळानंतर त्या ‘डिजिटल ट्विन’ला आपल्या प्रत्यक्ष गाडीविषयी पूर्णपणे माहिती मिळालेली असेल. आता आपण कार चालवत असू त्या वेळी फक्त डिजिटल ट्विनकडे पाहून प्रत्यक्षात आपण किती वेगानं चालवतो आहोत, आपल्याला त्यातलं ऑइल केव्हा बदलायला पाहिजे, कुठला पार्ट केव्हा ब्रेकडाऊन होईल आणि त्यामुळे केव्हा त्याची देखभाल-दुरुस्ती करायला पाहिजे किंवा तो पार्ट बदलायला पाहिजे याचं भाकीतही आपण करू शकतो. ही ‘डिजिटल ट्विन’ची खरी किमया आहे. थोडक्यात म्हणजे, प्रत्यक्ष गोष्ट किंवा प्रक्रिया यांच्यापासून सेन्सर्स, इंटरनेट आणि इतर सॉफ्टवेअर टूल्स वापरून त्याबद्दलची माहिती त्याच्याच ‘डिजिटल ट्विन’ला इतकी पुरवायची की, तो डिजिटल ट्वीन ती गोष्ट किंवा प्रक्रिया याच्यासारखाच वागायला लागेल आणि त्यामुळे आपण फक्त ‘डिजिटल ट्विन’कडे बघून प्रत्यक्ष त्या गोष्टीला नियंत्रित करू शकू आणि त्याबाबतचे निर्णयही घेऊ शकू ही या मागची कल्पना आहे. याचा उपयोग अनेक कंपन्यांनी, कंपन्यांनी आणि शहरांनी करून घेतला आहे. त्याची काही उदाहरणे पाहूया -.Premium|Cyber security 2025: सायबर हल्ल्यांचे कॉर्पोरेट साम्राज्य!.शेती : स्मार्ट शेतीची क्रांतीजमीन, ट्रॅक्टर्स आणि वरून फवारे मारणारे किंवा पेरणी करणारे ड्रोन्स यांच्यात बसवलेले अनेक सेन्सर्स संपूर्ण शेताविषयी सतत माहिती आपल्या ‘डिजिटल ट्विन’ला पुरवत असतात. यानंतर शेतकऱ्याला शेतावर न जाता फक्त डिजिटल ट्विनकडे बघून हवामानाच्या कुठल्या परिस्थितीत शेतात कुठे काय पेरावं? कुठल्या भागात किती पाणी असावं? तसंच किती आणि कुठलं खत द्यावं? केव्हा पेरणी आणि कापणी करावी? यावर्षी कुठल्या पिकाचं किती उत्पादन होईल? या सगळ्या गोष्टींविषयी अंदाज करता येतात. अमेरिकेतल्या जॉन डियर कंपनीने हा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी करून दाखवला. त्यामुळे कित्येक शेतांमध्ये पाणी आणि खत ३० टक्के कमी वापरूनसुद्धा उत्पादन मात्र २० टक्क्यांनी वाढलं. त्यामुळे आज कित्येक शेतकरी शेतावर कधीच न जाता घरबसल्या कॉम्प्युटरवर त्यांची शेती करू शकतात!युद्ध : जास्त कार्यक्षमताप्रत्येक एफ-३५ लढाऊ जेट विमानाची त्यातल्या अनेक पार्ट्समध्ये बसवलेल्या सेन्सरकडून मिळवलेला डेटा वापरून एक डिजिटल ट्विन बनवले जाते. या ‘डिजिटल ट्विन’चा वापर करून कुठल्या पार्टचा ‘मेंटेनन्स’ किंवा त्याला ‘रिप्लेस’ करण्याची गरज आहे आणि कुठला पार्ट केव्हा बिघडेल याचा अंदाज बांधून पूर्ण विमानाची देखभाल केली जाते. एवढंच नव्हे, तर प्रत्यक्ष विमानाचा वापर न करता फक्त डिजिटल ट्विन वापरून प्रत्यक्ष युद्धात वेगळ्या तऱ्हेने हल्ला करताना किंवा स्वसंरक्षण करताना कसे प्रसंग उद्भवतील आणि त्यांना तोंड कसं द्यायचं याविषयीसुद्धा सैनिकांना प्रशिक्षण देता येतं.युद्धामध्ये एखाद्या शहरावर प्रत्यक्ष चढाई किंवा बॉम्बहल्ला करायचा असेल, तर पहिल्यांदा त्या शहराची ‘डिजिटल ट्विन’ बनवली जाते. ती वापरून हल्ल्यात भाग घेणाऱ्या सैनिकांना उद्भवू शकणाऱ्या अनेक प्रसंगांना तोंड कसं देता येईल? शत्रूवर कुठून आक्रमण करता येईल किंवा उलट शत्रूकडून आक्रमण झालं तर कुठे लपता येईल? अशा तऱ्हेचे अनेक ‘व्हॉट इफ’चे (म्हणजे असं झालं तर) सिनॅरिओज तयार करून प्रशिक्षण देता येतं..कारखाने : जास्त उत्पादकताअमेरिकेमध्ये जनरल इलेक्ट्रिक ही कंपनी जेट इंजिन बनवते. ते बनवतानाच त्यातल्या अनेक पार्टमध्ये अनेक सेन्सर्स बसवले जातात. यामुळे प्रत्यक्ष विमान उडत असताना ५००० वेगवेगळे ‘डेटा पॉइंट्स’ मिळतात आणि त्यामुळे त्या विमानाविषयी त्याच्या डिजिटल ट्विनला पूर्ण माहिती मिळते. यामुळे वेळेवरच अनेक गोष्टींचा मेंटेनन्स करणं आणि त्यामुळे अनेक अपघात टाळणं शक्य झालं आहे. ‘बीएमडब्ल्यू’ कंपनीच्या कारखान्यात संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियेचा ‘डिजिटल ट्विन’ बनवला आहे. त्यामुळे आहे त्या गाड्यांचं उत्पादन न थांबवता त्या ‘डिजिटल ट्विन’वर वेगवेगळे प्रयोग करून नवीन कारचं डिझाईन करता येतं. त्याचबरोबर उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये रोबॉट्सच्या कामात अचूकता आणता येते. शिवाय कामगारांना व्हर्चुअल वातावरणात प्रशिक्षण देता येतं. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादन प्रक्रियेमध्ये बाधा येत नाही.रिलायन्सच्या जामनगर इथल्या प्रचंड मोठ्या एनर्जी आणि सोलर गिगा कारखान्यात थ्रीडी डेटा, डिझाईन, ऑपरेशन्स आणि प्रशिक्षण या सगळ्यासाठी ‘डिजिटल ट्विन्स’ वापरली जातात. टी.सी.एस., टेक महिंद्रासारख्या अनेक कंपन्या इतर ग्राहक कंपन्यांसाठी डिजिटल ट्विन्सच्या सेवा पुरवतात. याचबरोबर Paninian(एरोस्पेस आणि डिफेन्स), SwichOn (क्वालिटी इन्स्पेक्शन), Factory Labs (वॉटर, एनर्जी आणि बिल्डिंग सिस्टम्स) असे अनेक ‘स्टार्टअप्स’ डिजिटल ट्विन्सच्या सेवा देण्यासाठी निर्माण झालेल्या आहेत.वैद्यकीय : वैयक्तिक आरोग्यसेवाकुठल्याही माणसाचे सिटी स्कॅन, एमआरआय आणि इतर अहवाल वापरून हृदय किंवा इतर अवयवांचे डिजिटल ट्विन्स तयार करता येतात. त्यांचा वापर करून त्या अवयवातून रक्तपुरवठा कसा होतोय? त्यात ब्लॉक्स किंवा इतर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता केव्हा आणि किती आहे? कुठल्या औषधांचा किती परिणाम होईल किंवा त्यांचे दुष्परिणाम म्हणजे ‘साईड इफेक्ट्स’ किती असतील? याचा अभ्यास करून व्यक्तिगत उपचार ठरवले जातात. फिलिप्स हेल्थकेअर हॉस्पिटल्सच्या अतिदक्षता विभागात याचा वापर करून अनेक जीव वाचवले गेले आहेत..खेळ आणि करमणूक : सुरक्षा‘फॉर्मुला १’ कार रेसिंगमध्ये एफ १ टीम्सने कार्सच्या डिजिटल ट्विन्सवर हजारो एरोडायनॅमिक्सची कॉन्फिगुरेशन्स तपासून सगळ्यात कार्यक्षम रेसिंग कारचे डिझाइन तयार केले आहे. वेगवेगळ्या धावपट्ट्यांवर त्या कार कशा धावतील याचं भविष्य करणं, तसंच डिजिटल ट्विन्स वापरून चालकांना प्रशिक्षण देणं किंवा सराव करता येणं हे यामुळे सहज शक्य झालं आहे. ‘डिझ्नी’ आणि ‘युनिव्हर्सल स्टुडिओज’ यांच्या ‘थिम पार्क्स’मध्ये डिजिटल ट्विन्स वापरून केव्हा सगळ्यात जास्त गर्दी होईल? तिचे व्यवस्थापन कसं करायचं? नवीन गोष्टी (सुविधा किंवा अँट्रॅक्शन्स) कुठे केव्हा आणि कशा तऱ्हेनं सुरू कराव्यात? याचं नियोजन करणं, तसंच तिथे असलेल्या अनेक गोष्टींची सुरक्षितता तपासणं या गोष्टी आता शक्य झाल्या आहेत.जाहिरात, चित्रपट : अधिक परिणामकारकतावॉलमार्टसारख्या अनेक कंपन्यांनी आपल्या स्टोअरमध्ये, तसंच रस्त्यावर कुठे, किती मोठे आणि कशा तऱ्हेचे ‘बिलबोर्ड’ लावावेत हे ठरवण्यासाठी डिजिटल ट्विन्सचा वापर सुरू केला आहे. चित्रपटांच्या स्टुडिओजमध्ये प्रत्यक्ष मारामारीचे सीन्स शूट करण्याअगोदर ते किती सुरक्षित आहेत ते तपासणं, प्रकाशयोजना आणि इतर गोष्टींची रचना करण्यापूर्वी ती कशी असावी यासाठीचे अनेक पर्याय तपासून ठरवणं, चित्रीकरणासाठीची ‘लोकेशन्स’ हे त्यात चित्रीकरण केलेले सीन्स किती उठावदार आणि परिणामकारक ठरतील हे अगोदरच तपासून ठरवणं, व्हिज्युअल इफेक्ट्स किती चांगले होतील याचा अगोदरच अंदाज बांधणं अशा अनेक गोष्टींसाठी डिजिटल ट्विन्सचा वापर वाढतो आहे..शहरे : सिंगापूर, बार्सेलोना, सुरतट्रॅफिक फ्लो नियंत्रित करणं, आग, अतिवृष्टी, पूर, भूकंप, युद्ध अशा अनेक आपत्कालीन प्रसंगांना कसं तोंड द्यायचं याचं ‘ड्रिल’ आणि प्रशिक्षण देणं, बांधकामामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होईल हे बांधकामापूर्वीच तपासणं हे सिंगापूर शहरात ‘डिजिटल ट्विन’ वापरून केलं जातं. सार्वजनिक वाहतुकीचं नियोजन आणि नियंत्रण करणं, नवीन इमारतीच्या वेळी बांधकाम करताना सूर्यप्रकाश आणि वाऱ्याचा काय परिणाम होईल हे तपासणं अशा अनेक गोष्टी आज बार्सेलोनामध्ये शहराचं डिजिटल ट्विन वापरून तपासल्या जातात.सुरतमध्ये नद्या, ड्रेन्स आणि कमी पातळीवरच्या जागा यांच्या व्हर्च्युअल कॉपीज कॉम्प्युटरवर रन करून पुराविषयी भाकीत, नियोजन आणि नियंत्रण करणं सुरू आहे. तसेच, दिल्ली ते मुंबई या एक्स्प्रेस वेची प्रगती, त्यासाठी किती वस्तू वापरल्या आणि हायवेचा दर्जा, ट्रॅफिक कंट्रोल या सगळ्यांसाठी डिजिटल ट्विन्सचा वापर सुरू आहे.भारतीय रेल्वेमध्ये आणि दिल्लीच्या मेट्रोमध्ये रूळांची आणि स्थानकाची, बोगद्यांची तसेच यंत्रांची अवस्था, गाड्यांचे व्हायब्रेशन, आग किंवा अपघात तसेच ऊर्जेचा वापर यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘डिजिटल ट्विन्स’चा वापर काही ‘स्टार्टअप्स’च्या मदतीने सुरू आहे. दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळावर प्रवाशांची वर्दळ, सामानाची हालचाल, प्रकाश, एअर कंडिशनिंग, फूड मॉल्स आणि दुकानांची ठिकाणं, ऊर्जेची बचत या सगळ्यांसाठी ‘डिजिटल ट्विन’चा वापर केला जातोया सगळ्यांमुळे स्मार्ट शहरे, वैयक्तिक औषधोपचार, कचरा आणि ऊर्जेचा उपयोग या दोन्ही गोष्टी कमी करणं, हवामानापासून स्टॉक मार्केटविषयीची भाकीते करणं अशा अनेक गोष्टींसाठी आज ‘डिजिटल ट्विन्स’चा वापर होतो आहे आणि तो पुढच्या काळात आणखी वाढत जाईल यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 