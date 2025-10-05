Premium|Cyber security 2025: सायबर हल्ल्यांचे कॉर्पोरेट साम्राज्य!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरsaptrang@esakal.comहॅकर्सच्या किंवा सायबर क्रिमिनल्सच्या चक्क मोठ्या कंपन्या निघाल्या आहेत यावर आपला विश्वास बसणार नाही. त्या कंपन्यांमध्ये एचआर, रिक्रुटमेंट, संशोधन आणि विकास (आर ॲण्ड डी), टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, फायनान्स अशी डिपार्टमेंट्स असतात! तुमची कॉम्प्युटर सिस्टिम, डेटा सेंटर किंवा नेटवर्क यांच्यावर व्हायरस किंवा इतर कुठला सायबर हल्ला करून ती सिस्टिम कोडवर्ड वापरून इन्क्रिप्ट करून बंद करायची असा हा प्रकार असतो. आपण कॉम्पुटर उघडून स्क्रीन बघतो, तेव्हा त्यावर ब्लॅकमेलवजा धमकीचा संदेश झळकत असतो. तुम्ही इतके इतके डॉलर्स किंवा बरेच वेळा बिटकॉइन्स या अकाउंटवर पाठवा, तरच आम्ही तुमची सिस्टिम डिक्रिप्ट करून देऊ. त्यानंतरच तुम्हाला तुमची सिस्टिम वापरता येईल, नाहीतर तुमचा उद्योग पूर्णपणे ठप्प होईल, अशी ती धमकी असते. तुम्ही एक व्यक्ती असल्यास ही रक्कम कमी असते आणि मोठी कॉर्पोरेशन असल्यास ती रक्कम कोट्यवधी रुपये असू शकते. यानंतर तुम्हाला चक्क त्यांच्या ‘कस्टमर सपोर्ट’कडून फोन येतो आणि पैसे कसे भरायचे, त्यानंतर सिस्टिम कशी पुन्हा चालू करायची यासाठी ‘मार्गदर्शन’ मिळतं! हे नवनवीन व्हायरसेस, वर्म्स किंवा मॅलवेअर तयार करण्याकरता त्या कंपनीमध्ये खूप हुशार तंत्रज्ञ आणि संशोधक त्यांच्या आर ॲण्ड डी आणि टेक्निकल सपोर्ट या खात्यांमध्ये काम करत असतात. कित्येक वेळा ते काम आऊटसोर्स सुद्धा करतात. उदाहरणार्थ सिस्टम बंद पडल्यानंतर पैसे वसुलीचे काम ते दुसऱ्या कंपनीवर सोपवतात आणि त्यांना २० टक्के कमिशन सुद्धा देतात. हे सगळे अतिशय पद्धतशीर पद्धतीने आज जगभर चालू आहे. (त्यांच्यामध्ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजेच सीएसआर हेही डिपार्टमेंट असण्याची शक्यता आहे!) .आता ‘एआय’चा उपयोगयामध्येच आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करून डीपफेक, फेक व्हिडिओज अशा गोष्टी करणे मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे. एक चांगल्या रेझोल्युशनचा फोटो मिळाला की त्यावरून आपल्याला तंतोतंत आपल्यासारखीच दिसणारी आणि चालणारी व्यक्ती निर्माण करता येते. आपल्या आवाजातली फक्त ३० सेकंदाची क्लिप मिळाल्यास त्यावरून आपला आवाज सुद्धा क्लोन करता येतो. त्याचा वापर करून आपल्या आवाजात आपण काहीतरी विचित्र किंवा अश्लील बोलतो आहोत असा फेक व्हिडिओ तयार करता येतो. हे खूपच धोकादायक आहे. कंपनीचा सीईओ त्याच्या फायनान्स डायरेक्टरला कुठल्यातरी अकाउंटमध्ये काही मिलियन डॉलर्स ट्रान्स्फर करायला सांगतो आणि फायनान्स डायरेक्टरचा त्याच्यावर विश्वास बसल्यामुळे ते पैसे भलत्याच अकाउंटला ट्रान्स्फर झाल्याच्या कहाण्या प्रसिद्ध आहेत. किंवा कुठल्यातरी वडिलांना स्वतःच्या मुलीच्या आवाजात ती मुलगी संकटात सापडली आहे, तिचे पैसे चोरीला गेले आहेत आणि तिला ताबडतोब पैशांची गरज आहे असे जेव्हा सांगण्यात येते, तेव्हा हतबल होऊन बिचारे वडील ते पैसे सायबर गुन्हेगाराच्या खात्यामध्ये ट्रान्स्फर करतात अशाही घटना घडलेल्या आहेत. .हे सायबर गुन्हेगार कोण असतात? ते गुन्हे का करतात? याचा जेव्हा अभ्यास केला गेला, तेव्हा त्यांना यासाठी अनेक कारणे सापडली. एक हेतू म्हणजे चक्क पैसे मिळवणे. त्याखालोखालचे कारण म्हणजे त्यामुळे मिळणारे थ्रिल होते. त्यानंतर कोणाचा तरी सूड घेणे तसेच लहानपणी झालेले अत्याचार अशी बरीच कारणे सापडली. यावर क्रिमिनल सायकॉलॉजीमध्ये संशोधन चालू आहे. पण हे गुन्हे घडतात त्यामागे तंत्रज्ञान तर असतेच पण त्यापेक्षाही जास्त माणसे असतात. आणि ती माणसे म्हणजे गुन्हेगार आणि ज्यांच्यावर हा गुन्हा होतो ती माणसे असे दोघेही जबाबदार असतात. आपण आपला 'ओटीपी' किंवा पासवर्ड शेअर करतो, उगाचच एखाद्या लिंकवरती क्लिक करतो, आपला लॅपटॉप उघडा ठेवून आपण बराच वेळ कुठेतरी बाहेर जातो किंवा माहीत नसलेला पेन ड्राईव्ह आपल्या कॉम्प्युटरला जोडतो तेव्हा आपणसुद्धा त्या सायबरक्राईमला कारणीभूत ठरत असतो. १९८० आणि १९९०च्या दशकांमध्ये पर्सनल कॉम्प्युटर्स आणि इंटरनेट यांचा जन्म झाला आणि त्यांची वाढ झाली. याच काळामध्ये कॉप्युटर व्हायरस आणि वर्म्स या गोष्टींनी धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. .गुन्हे आणि गुन्ह्यांची पद्धत२ नोव्हेंबर १९८८ रोजी रॉबर्ट तप्पन मॉरिस या अमेरिकेतल्या कोर्नेल विद्यापीठात शिकत असलेल्या एका हुशार मुलाने इंटरनेटमध्ये एक वर्म सोडला. युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टिममधले दोन बग्ज् त्याच्या लक्षात आले होते. त्यांचा वापर करून त्यानं इंटरनेटद्वारे हजारो कॉम्प्युटर्सवर ताबा मिळवला आणि स्वतःला रेप्लिकेट करणारा एक वर्म त्याने तयार करून इंटरनेटमध्ये सोडला. काही मिनिटातच ६००० कॉम्प्युटर्स अतिशय धीम्या गतीने चालायला लागले आणि नंतर चालेनासे झाले. सगळे जग त्यामुळे हादरून गेले. मॉरिसने ही गोष्ट आपल्या मित्राला सांगितली तेव्हा न राहवून त्या मित्राने जॉन मार्कोफ या न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टरला ती गोष्ट सांगितली. दुसऱ्या दिवशी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मुखपृष्ठावर ती बातमी झळकली. तीनच दिवसांनी अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका होत्या. तरीही सायबर ॲटॅकच्या या बातमीला सगळ्यात जास्त महत्त्व दिले गेले आणि सर्वत्र त्याचीच चर्चा सुरू झाली. शेवटी मॉरिसवर खटला झाला आणि त्याला ३ वर्षाची कैद आणि १० हजार डॉलर्सचा दंड अशी शिक्षा झाली. यानंतर २००० साली सायबर कायदे कसे तयार झाले, २०१० मध्ये Stuxnet नावाचा एक वर्म इराणबरोबरच्या एका युद्धात त्यांची ॲटॉमिक एनर्जीची सिस्टिम उद्ध्वस्त करण्यासाठी कसा वापरला गेला, २०१३ चे एडवर्ड स्नोडेनचे प्रकरण, २०१८चे फेसबुक-केंब्रिज अँनालिटिका डेटा स्कॅन्डल, २०२२चे एअर इंडिया डेटा ब्रीच या गोष्टी कशा घडल्या याच्या बातम्यांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरून जायला लागले. .कालांतराने अँटिव्हायरस सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या कंपन्याही निघाल्या. कित्येक वेळेला याच कंपन्या प्रथम व्हायरस तयार करायच्या आणि नंतर त्याचा वापर केल्यानंतर कंपन्यांना अँटिव्हायरस सॉफ्टवेअर विकायच्या. यावेळी चार्ली चॅप्लिनच्या 'द किड' या सिनेमाची आठवण होते. त्या सिनेमात चार्ली चॅप्लिन आणि एक लहान मुलगा रस्त्याने जाताना समोरच्या बिल्डिंगची काच फोडतात आणि चार्ली चॅपलीन लगेच त्या घरामध्ये जाऊन पैसे घेऊन ती काच दुरुस्त करतो. अँटिव्हायरस सॉफ्टवेअरचे प्रकरण यापेक्षा काहीच वेगळे नव्हते. याचा अर्थ सगळ्यात अँटिव्हायरस बनवणाऱ्या कंपन्या स्वतः व्हायरस तयार करतात असे मुळीच नाही, पण या काळापासून सायबर सिक्युरिटीचा प्रश्न खूप गहन होत चालला होता. .सायबर क्राइममुळे २०२५पर्यंत दरवर्षी जगाला ९.४ कोटी रुपये तोटा होईल असा एक अंदाज आहे! आपण एवढा एखाद्या देशाचा जीडीपी धरला, तर तो अमेरिका आणि चीन यांच्याखालोखाल तिसरा क्रमांक लागेल! या भयानक वेगाने वाढणाऱ्या गुन्हेगारीचे वास्तव टिपणारा लेख..सायबर टार्गेट बदललेगेल्या काही वर्षांत सायबर हल्ल्यांचे टार्गेट अणुऊर्जा प्लांट्स, मोठ्या डेटा सेंटर फॅसिलिटीज आणि इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटी कंपन्या झाल्या आहेत. उदा. अमेरिकेत कोलोनिअल पाइपलाइनवर झालेल्या हल्ल्याने इलेक्ट्रिसिटी डिस्रप्शन आणि इंधनटंचाई निर्माण केली होती. युक्रेनच्या पॉवर ग्रिडवरही हल्ला करून मोठ्या भागात वीजपुरवठा बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. काही वेळा डेटा सेंटर्सवर हल्ले होऊन ग्राहकांचा डेटा पूर्णपणे नष्ट झाल्याचेही दिसले. हा धोका साध्या बॉम्बहल्ल्यापेक्षा जास्त मोठा आहे, कारण बॉम्बहल्ला छोट्या क्षेत्राप 