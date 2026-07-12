Premium|Dinanath Mangeshkar: दिनानाथांच्या मनातील द्वंद्व, आई की मावशी?

हृदयनाथ मंगेशकर saptrang@esakal.comमावशी आणि आई यांच्यात दिनावरून झालेली एक अनबन आणि तिची आठवण लिहीली आहे, पंडित ह्दयनाथ मंगेशकर यांनी.मंदिरातून मंत्रघोषाबरोबर एक प्रार्थनापुसट ऐकू येत होती.‘‘मागे उभा मंगेशपुढे उभा मंगेश’’आईने राग,अपमान, संताप, आश्चर्य यांच्या मिश्रणाने जड, लाल झालेल्या नजरेने येशुमावशीकडे पाहिले.दुसऱ्याच क्षणी अत्यंत कर्कश आवाजात ती ओरडली.‘‘येशु! काय म्हणालीस तू ? माझा हात खांद्यातून उखडून मला देशील ? तू मंगेशीत राहू शकशील मग ? मला थोंग्यात्या म्हणतात. मंगेशीचा प्रत्येक माणूस मला वचकुन असतो. माझा हात उखडणार तू ?येशे ! या कार्ट्यासाठी तू मोठ्या बहिणीचा हात उखडणार ?’’.‘‘खबरदार जर माझ्या दीनाला कुणी कार्ट्या म्हणाल तर! नऊ नवसानं जन्माला आलेलंगुणी पोर. अख्ख्या पंचक्रोशीत इतकं सुंदर पोर आहे काय? नुसता सुंदर नाही, दीना गातो काय ? वृंदावनात कृष्णाची बासुरी ऐकून गोप-गोपिका घरदार सोडून धावत यमुना तीरी यायच्या. दीनाचं गाणं ऐकून मंगेशीचे साधे रहिवाशी काय ? श्रीमंगेश सुद्धा मुग्ध होतो.दिवसरात्र मंदिराची सेवा, गाण्याचा रियाज, मोठमोठ्या पंडितांची प्रवचन ऐकून, ती तोंडपाठ करणं, त्यावर विचार करणं, आणि हे सारे फक्त नवव्या वर्षी ?अशा गुणी दीनाला तू कार्ट्या म्हणतेस ?’’मावशी इतक्या त्वेषाने, मनःपूर्वक म्हणाली,की आई, आईच्या सखवा. सारेच आश्चर्याने मावशीकडे पाहतच राहिले..Premium|Lata Mangeshkar : तुझा ऋतु, तुझी फुले, तुझाच हा सुवास का....मावशीला बिलगलेला मी, तिच्याकडे! मावशीकडे पाहतात तसे नाही, आईकडे पाहतात,त्या अश्राप बालकाच्या दृष्टीने पाहू लागलो.माझ्या द्दष्टीत एक धीर, एक अचंबा, एक शोध, होता,‘‘ही धूळ धुक्यासम कोमल,ताऱ्याच्या मागुन येतेपाण्यावर हलके हलकेचंद्राची साय पसरतेहा प्रश्न जिवाला छळतोटिचलेले बिल्वर हसतीकोणत्या फुलातुन गळतेकोणत्या कळीची माती ?’’मी मावशीच्या डोळ्यात खोलवर पाहिले..‘कृपासिंधु करुणाकरू’ असे ते डोळे.त्या डोळ्यात राग नव्हता. मत्सर, द्वेष, लोभनव्हता, होती फक्त माया, करुणा, दया.काळेशार पण मध्येच घारी लहर उठवणारेमोठे डोळे. लांबलचक पापण्या असलेले.आता अश्रु ओघळेल, असे दयार्द्र पाणीदार.हे डोळे महादेवासारखे ? नाही,तिसऱ्या नेत्रामुळे सौंदर्य गमावून बसलेले ?हे डोळे श्रीकृष्णासारखे ?नाही, कुरुक्षेत्रावर केलेल्या कूटनीतीचेघारे सावट पडलेले ?हे डोळे श्रीप्रभू रामचंद्राप्रमाणे ?नाही, सीतात्याग करून अपराधी भावनेचीछटा असलेले ?हे डोळे अश्राप सीतेसारखे, काहीही अपराधन करता आयुष्यभर दुःख सहन केलेले, पणतरीही क्षमाशील असलेले डोळे.या डोळ्यात फक्त माझेच प्रतिबिंब पडलेहोते. माझे डोळे मावशीला कुणी दिले ?का मावशीचे डोळे मला कुणी दिले ?या विचाराने मी अस्वस्थ झालो,.Premium|Asha Bhosle memoir : पूर्णत्व म्हणजे पूर्णविराम, अपूर्णत्व म्हणजे स्वल्पविराम.मावशीच्या डोळ्यात अडकलेली माझीदिठी, सोडवून मी आईच्या डोळ्यात पाहिले,कसाबाचे उन । आले अंगणात ।हाक सरणात । ऐकू येई ॥आपसूक येती । खाटिकाच्या गाई ।कारुण्याच्या ठाई । बसावया ॥मृगजळाखाली । जोगिणींचा तळ ।तैसा रानोमाळ । वारा नाही ॥अशा संसाराची । मांजराची जात ।सारे गणगोत । उभ्याउभी ॥मांजराची मोळी । फेका भुईवरीचार पायावरी । ठाकतेची ॥मी आईच्या आणि मावशीच्या डोळ्यातमाझ्या डोळ्यांचे चित्र चितारून पाहिले,माझ्या आणि आईच्या डोळ्यात काहीचसाम्य नव्हते आणि मावशीचे डोळे ?.निसर्गाने जणू माझेच डोळे मावशीला दिले आहेत.नाही, माझे डोळे अगदी मावशीसारखे आहेत.मी आईकडे आणि मावशीकडेअगदी आगळ्या वेगळ्या दृष्टीनेपाहू लागलो. आई गोरीपान शिडशिडीतसुबक चेहरा असलेली, पण ओठांबाहेरआलेल्या दातांमुळे सारे सौंदर्य गमावूनबसलेली, काळेशार कुरळे दाट, पणकरकचून घट्ट बांधलेल्या आंबाड्यामुळेपाठी गेलेले केस आणि डोळे ? सामान्य,राग, संताप. लोभ, यांनी ग्रासलेले.एकंदर सामान्य रूप, सामान्य व्यक्तिमत्त्व.आणि येशुमावशी !.Premium|Asha Bhosle Life Story : "माझा एक मुलगा गेला तरी चालेल, पण भाऊ वाचला पाहिजे!" आशाताईंच्या त्या शब्दांनी हृदयनाथ मंगेशकरांना कसे दिले जीवनदान?.विलक्षण सौंदर्य लाभलेली. उंच, शिडशिडीतगोऱ्यापान रंगाची. धारदार सरळ नाकजाड ओठ, ओठाला मधोमध खोलगट रेघ.लांब निमुळती हनुवटी आणि हनुवटीलामधोमध नाजूक खळ, साधे हसले, बोलले, तरीगालावर पडणाऱ्या मोहक खळ्या.काळेशार दाट लांबलचक कुरळे केस.त्याचा सैलसर अंबाडा. कपाळावर भक्कमकुंकू, गळ्यात एक लांबसर सर,घोळदार नऊवार पांढरी साडी. अतिशयसुबक पावलावर नाजूक पाजेब.आणि डोळे ? महादेवाच्या तिसऱ्या नेत्रातीलज्वालेच्या दिप्ततम तेजासारखे,आणि सीतेच्या सोशीक डोळ्यातीलकारुण्यासारखे, ज्ञानेश्वरांच्या विराणीच्याविरहासारखे, मीरेच्या भक्तीसारखे,कारुण्यमय, गुणसमुद्रासारखे अथांग डोळे,येशूमावशीला लाभले होते..कुरळे दाट केस सोडले तर आई आणिमावशीमध्ये काहीही साम्य नव्हते आणिस्वभाव ? दोन ध्रुवांसारखा.माझा चेहरा, रूपरंग अगदी मावशीसारखे.स्वभाव अगदी मावशीसारखा, दुसऱ्याचंदुःख समजावून घेणारा आणि बोलणे,तर अगदी सहज साधा विनोद साधणारे,आईच रूप, बोलणे, स्वभाव यात माझंकाहीही साधर्म्य नव्हते.परत मला प्रश्न पडला मी कोण ?आईचा मुलगा की मावशीचा मुलगा ?पहाटेची वेळ. सनातन आर्यावर्त.प्राचीन गंगा, कालातीत सूर्यकर्ण सूर्याला अर्घ्य देत उभा आहे."राजन ! मी याचक.""बोल माते !".Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi : लहानपण विसरता येत नाही... ."राजन ! या प्रातःकालीन समयी आपणकुठल्याही याचकाला विन्मुख पाठवत नाही,हे सत्य का ?""सत्य आहे. पण राजमाता कुंतीला याचनाका करावी लागतेय ?""तू मला ओळखलेस ?""होय माते !कुरुक्षेत्राला युद्धाची चाहूल लागली आहे.पाच पांडवांच्या प्राणांसाठीभयभीत झालेली राजमाता कुंती.पांडवांना पराजित करू शकणाऱ्याफक्त महावीर कर्णाकडे दान मागायलागंगातीरी येणार आहे. हे मला माझ्यागुप्तचरांनी आधीच सांगितले होते.""राधेय ! तू महारथी तर आहेसच. पणतू दानशूरही आहेस. मी तुझ्याकडे याचकम्हणून दान मागायला आले आहे.""बोल राजमाते ! काय हवंय ?""वचन.""दिले, काय वचन हवे ? ""काय हे दान ? हे वचन ?तू विचार न करता देणार !"."होय. माते ! दान विचार करून, द्यायचे नसते. विचार करून दान, वचन दिले, तरतो व्यवहार होईल.दान अध्याहृतच हवे. माग काय हवे ?""पुत्र राधेय ! माझी पाचही मुलं युद्धातसुरक्षित राहावी. तू कुणाचाही वध करणारनाहीस, हे वचन मला हवे आहे.""दिले. अर्जुन हा महारथी आहे. मी फक्तत्यांच्याशीच युद्ध करेन. युद्धात तो मृत्यूपावला तरी मी वचन तोडले असे होणारनाही.".राजमाता कुंती विचार करते. मग हळूचम्हणते."पुत्र राधेय ! तू वचनभंग करतो आहेस.माझी पाच मुले सुरक्षित राहतील, असेतू वचन दिले होतेस आणि आता तूअर्जुन महारथी आहे, मी त्याच्याबरोबरयुद्ध करणार. त्यात त्याचा वधहीहोईल असे म्हणतोस. हा वचनभंगनाही तर काय आहे ?"कर्ण विषादाने हसला, म्हटला."राजमाते ! मी मुळीच वचनभंग करीतनाही. तुझी पाच मुले जीवंत राहतीलहे वचन तू मागितले. मी ते वचन तुलातत्काळ दिले.माते ! अर्जुनाबरोबर युद्ध करतानामी धारातीर्थी पडलो. तर तुझीपाच मुले सुरक्षित राहतील आणियुद्धात माझ्या हातून अर्जुनाचा वधझाला तरीही तुझी पाच मुले सुरक्षितराहतील. कारण माते !मी तुझा पहिला काननपुत्र कर्ण आहे."कुंतीने पाच मुलांच्या जीवनदानाचे वचनमागून, कर्णाला अडचणीत टाकले होते, पणअतिशय चातुर्याने कर्ण त्या वचनातून मुक्तझाला होता, मीही या ‘मी कोण’ याप्रश्नातून मुक्त होईन का ? पण...पण माझी आई कोण ?मी कोणाचा मुलगा ?थोंगात्या आईचा ? की येशुमावशीचा ?मी विचारात हरवलो, तोच आईचा नरमआवाज आला. मी एकदम भानावर आलो.(क्रमशः)+.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.