Premium| Prabalgad Fort: प्रबळगडाचा इतिहास, शिवाजी महाराजांचे शौर्य आणि औदार्य

शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या प्रबळगडाला प्राचीन वारसा आहे. माची, बालेकिल्ला आणि कलावंतीन कडा ही या गडाची वैशिष्ट्ये. किल्ल्याचे महाबलाढ्य रूप पाहून राजांनी त्याला ‘प्रबळगड’ असे नाव दिले. स्वराज्यवृद्धीमध्ये या गडाचा मोठा वाटा आहे. प्रबळगड हा राजांच्या स्त्रीसन्मानाचा महत्त्वाचा साक्षीदारही आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले जिंकले. काही किल्ले बांधले; तर काही किल्ल्यांचा जीर्णोद्धार केला. गडकिल्ले हे मध्ययुगीन काळातील सत्ताकेंद्र होते. ते राजाचे बलस्थान होते. त्यामुळे शिवाजीराजांनी अनेक दुर्गम किल्ले जिंकले. त्यांपैकी रायगड जिल्ह्यातील प्रबळगड हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण महाबलवान किल्ला त्यांनी जिंकून घेतला. शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट करून शिवाजी महाराजांनी भूमिपुत्रांचे हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले; परंतु याचा पाया शहाजीराजे आणि जिजाऊंनी घातला. .परकीयांची चाकरी करण्यापेक्षा भूमिपुत्रांचे स्वराज्य असावे, ही तीव्र महत्त्वाकांक्षा जिजाऊ-शहाजीराजे यांची होती. निजामशाहीत राहून शहाजीराजांनी प्रयत्न केले; परंतु १६३६ मध्ये नगरच्या (अहिल्यानगर) निजामशाहीचा शेवट झाला. निजामशहाचा वंशज मुर्तजाला गादीवर बसवून राज्यकारभार करण्याचा प्रयत्न शहाजीराजांनी केला; परंतु मोगल आणि आदिलशहाचा तह होऊन त्यांनी शहाजीराजांचा पाठलाग सुरू केला. शहाजीराजांनी सिद्दी-पोर्तुगीजांची मदत मागितली; परंतु त्यांनी ती दिली नाही. शहाजीराजे हे जिजाऊ आणि बालशिवबाला घेऊन कोंढाण्यावरून उत्तर कोकणातील प्रबळगडावर आले. प्रबळगड हा उत्तर कोकणातील अत्यंत दुर्गम आणि कठीण किल्ला आहे. या किल्ल्यावर वयाच्या सहाव्या वर्षी शिवाजी महाराज आले. बालपणापासूनच महाराजांची जडणघडण गडकोटांच्या अंगाखांद्यावर झालेली आहे. शहाजीराजे आणि जिजाऊंनी त्यांना गडकिल्ल्यावरील घोडदौडीचे बाळकडू सुरुवातीपासूनच दिले. ‘करावया स्वराज्यनिर्मिती, शहाजीराजे-जिजाऊंनी घडविले शिवछत्रपती.’ बालवयातच शिवाजी महाराजांची पावलं प्रबळगडावर पडली.शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या प्रबळगडाला प्राचीन वारसा आहे. शिलाहार आणि यादव यांनी कल्याण अन् चौल बंदराचे संरक्षण करून उत्तर कोकणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रबळगडाची निर्मिती केली. या ठिकाणी असणाऱ्या गुहा प्रबळगडाच्या प्राचीनत्वाची साक्ष देतात. प्रबळगडाची माची, बालेकिल्ला आणि कलावंतीन कडा ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील जावळीचे खोरे ताब्यात घेतल्यानंतर १६५७ मध्ये प्रबळगड जिंकून घेतला. त्याचे पूर्वीचे नाव मुरंजन असे होते. त्याचे महाबलाढ्य रूप पाहून शिवाजी महाराजांनी त्याला ‘प्रबळगड’ असे नाव दिले. शिवाजी महाराज जसे शूर, पराक्रमी होते, तसेच ते प्रतिभासंपन्न होते. .त्यांनी अनेक गडांना स्वतः नावे दिली. त्यांपैकी त्यांनी ‘प्रबळगड’ हे नाव स्वतः दिले. प्रबळगड नावाप्रमाणेच प्रबळ म्हणजे महाबलवान किल्ला आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासून उंची सुमारे सातशे मीटर म्हणजे सुमारे दोन हजार तीनशे फूट आहे. हा किल्ला उंच असून घनदाट जंगलात आहे. त्यामुळे तो दुर्गम आणि अजिंक्य आहे. १६६५ मध्ये शिवाजी महाराज आणि मोगल यांच्यामध्ये पुरंदरचा तह झाला. त्या तहानुसार शिवाजी महाराजांनी २३ किल्ले आणि चार लाख होनांचा मुलुख मोगलांना दिला. त्यामध्ये प्रबळगडाचादेखील समावेश होता. दरम्यान, शिवाजी महाराज जयसिंगाच्या आग्रहानुसार आग्रा येथे गेले. आग्रा येथे त्यांना औरंगजेबाने विश्वासघाताने नजरकैदेत ठेवले. शिवाजीराजे मोठ्या कौशल्याने निसटून स्वराज्यात आले. नाउमेद न होता त्यांनी स्वराज्याची नव्याने बांधणी केली. गेलेले किल्ले परत जिंकून घेण्याचा सपाटा सुरू केला.प्रबळगडावर मोगल किल्लेदार केसरीसिंह होता. शिवाजी महाराजांनी प्रबळगड जिंकून घेण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली. त्यांनी केसरीसिंहाला जेरीस आणले. शिवाजी महाराजांच्या शौर्यापुढे तो हतबल झाला. शिवाजी महाराजांनी त्याचा पाडाव केला. या लढ्यात तो मृत्युमुखी पडला. शिवाजी महाराजांनी प्रबळगडाच्या बालेकिल्ल्यात प्रवेश केला. तेव्हा त्यांना केसरीसिंहाचा कुटुंब कबिला दृष्टीस पडला. त्याची आई, पत्नी, मुली आणि परिवार घाबरलेल्या अवस्थेत दिसला. तेव्हा शिवाजी महाराजांनी सर्वांना अभय दिले. केसरीसिंहाच्या वृद्ध मातेला राजांनी नम्रतापूर्वक नमस्कार केला. त्याची पत्नी, मुली आणि मुले यांचा उचित आदर केला. त्यांना पालखीचा मान देऊन मोगलांची छावणी असणाऱ्या देऊळगाव या ठिकाणी त्यांना सुरक्षित पोहोच केले. शत्रूंच्या आईचा, पत्नीचा, मुला-मुलींचा आदर-सन्मान आणि संरक्षण केले पाहिजे ही शिवाजी महाराजांची युद्धनीती होती. .आपल्या शत्रूंच्या स्त्रियांचादेखील आदर-सन्मान करणारा राजा म्हणजे शिवाजी महाराज आहेत. प्रबळगडाच्या मोगल किल्लेदाराच्या आई, पत्नी आणि मुलींचा शिवाजीराजांनी आदर केला. त्यांना संरक्षण दिले. त्यांना त्यांच्या छावणीत सुरक्षितपणे पोहोच केले. त्यामुळे प्रबळगड हा शिवाजी महाराजांच्या स्त्रीसन्मानाचा महत्त्वाचा साक्षीदार आहे. आपल्या विरोधकांच्या स्त्रियांचादेखील आदर-सन्मान केला पाहिजे. हा संदेश शिवाजी महाराजांचे जीवनचरित्र सतत देत असतो. प्रबळगडावरील ही घटना सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवावी इतकी ती मौल्यवान आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासात प्रबळगडाचे स्थान खूप महत्त्वपूर्ण आहे. स्वराज्यवृद्धीमध्ये या गडाचा मोठा वाटा आहे. उत्तर कोकणातील बंदरांच्या अर्थात सागरी सत्तेच्या संरक्षणात प्रबळगडाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. माहुलीच्या १६३६ च्या तहाने हा किल्ला सुरुवातीला आदिलशहाकडे गेला. त्यानंतर तो शिवाजीराजांनी १६५७ मध्ये जिंकून घेतला. पुरंदर तहाने १६६५ मध्ये तो मोगलांकडे गेला. पुढे तो शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतला. शहाजीराजांच्या राजकारणाचे हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते..Premium| Shivaji's Strategic Mastery: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकाच वेळी मुघल, सिद्दी आणि इंग्रजांना कसे आव्हान दिले? .प्रबळगड हा उंच, दुर्गम आणि महाबलवान किल्ला आहे. त्याच्या माथ्याची लांबी सुमारे ६.४ किमी आणि रुंदी सुमारे ४.८ किमी असून त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ३०.७२ किमी आहे. हा गड पुण्यापासून सुमारे १२० किमी आणि मुंबईवरून ६० किमी अंतरावर आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावरील शेडुंग गावावरून ठाकूरवाडीला जायचे. ठाकूरवाडी हे प्रबळगडाच्या पायथ्याचे गाव आहे. प्रबळगडाला ठाकूरवाडी आणि माथेरानच्या बाजूने असे दोन मार्ग आहेत. ठाकूरवाडीवरून प्रबळगडाच्या माचीवर पोहोचायचे. माचीपासून डावीकडे कलावंतीन कडा आहे; तर उजव्या बाजूला प्रबळगडाचा मुख्य किल्ला अर्थात बालेकिल्ला आहे. सुमारे तीन तासांनंतर आपण प्रबळगडावर पोहोचतो. प्रबळगडाचा मुख्य दरवाजा भग्नावस्थेत आहे. चढण कठीण असली तरी आनंददायी आहे. प्रबळगडावर चार इमारती भग्नावस्थेत आहेत. गडावर एक गणेश मंदिर आहे. महादेवाची पिंड आहे. पाण्याच्या तीन टाक्या आहेत; परंतु त्यांची दुरवस्था आहे. पूर्वेकडे काळा बुरुज आहे; तर पश्चिमेला कलावंतीन कडा आहे. प्रबळगड आणि कलावंतीन कडा यांच्यामधील दृश्य माथेरानवरून इंग्रजी व्ही (V) आकाराचे दिसते. प्रबळगडावर घनदाट जंगल असल्यामुळे गडावर फिरण्याचा कंटाळा येत नाही. प्रबळगडावरून पूर्वेला उल्हास नदी, पश्चिमेला गड नदी, दक्षिणेला पाताळगंगा नदी, माणिकगड, नैऋतेला कर्नाळा किल्ला, पूर्वेला माथेरान आणि इर्शाळगड अन् मलंगगड दिसतो. गडाभोवतीचे निसर्गसौंदर्य खूपच विहंगम आहे. प्रबळगडावर मुबलक अशी जैवविविधता आहे. हा गड दुर्गप्रेमी, जीवशास्त्र, प्राणिशास्त्र आणि भूगोलतज्ज्ञांसाठी खूपच महत्त्वपूर्ण आहे..Premium| Salher Fort Maharashtra: युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ यादीत साल्हेर गडाचा समावेश!.प्रबळगडाच्या बालेकिल्ल्यावरून पश्चिमेला कलावंतीन कडा दिसतो. हे दृश्य खूपच चित्तथरारक दिसते. अखंड पाषाणात कोरलेल्या पायऱ्या आणि नव्वद अंशात उभा असलेला कलावंतीनीचा कडा चढणे, हे खूपच साहसाचे आहे. प्रबळगडावरून खाली माचीवर यायचे. उजव्या बाजूला काही अंतर चालून आल्यानंतर कलावंतीनीचा कडा चढून जायचे. हे मोठे जिकिरीचे आणि साहसाचे आहे. स्थानिक मार्गदर्शकाच्या मदतीनेच कालवंतीनीचा कडा चढणे सुरक्षित आहे. प्रबळगड आणि कलावंतीन कडा पाहण्यासाठी दोन दिवस लागतात. प्रबळगडाच्या माचीवर निवास आणि भोजनासाठी हॉटेलची व्यवस्था आहे. प्रबळगडाचा कलावंतीन कडा हा अखंड, निमुळता आणि धोकादायक आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक तो चढणे महत्त्वाचे आहे. कलावंतीनच्या शिखरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छोटा पुतळा बसविण्यात आलेला आहे. कलावंतीन कडा आणि प्रबळगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने, शौर्याने आणि औदार्याने पावन झालेला गड आहे. त्यामुळे तो गड आपण अवश्य पाहिला पाहिजे. कारण गडकिल्ले आपणास इतिहास शिकवितात.(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 