Premium|Disney OpenAI Sora Deal : तुम्हीही दिसणार ‘आयर्न मॅन’सोबत!

डिस्ने आणि ओपनएआयची ऐतिहासिक युती झाल्याने आता चमत्कार होणार आहे. तुम्ही केवळ प्रेक्षक म्हणून नाही, तर मार्वेल, स्टार वॉर्स, पिक्सर किंवा डिस्नेच्या जादुई विश्वाचा एक भाग म्हणून तुमच्या आवडत्या पात्रांसोबत स्क्रीन शेअर करू शकणार आहात. थोडक्यात काय, तर कल्पनेच्या भरारीला आता तुमच्या चेहऱ्याची ओळख मिळणार आहे.डोळे मिटून एका अविश्वसनीय दृश्याची कल्पना करा... तुम्ही 'स्टार वॉर्स'मधील त्या प्रसिद्ध 'मॉस एइस्ले कँटिना'मध्ये उभे आहात. तुमच्या उजव्या बाजूला साक्षात 'आयर्न मॅन' त्याच्या चिलखतात सज्ज होऊन उभा आहे. इतक्यात, मुलांचा लाडका 'लाईटनिंग मॅक्विन' आपली इंजिनं गरगरवत, धूळ उडवत तुमच्या शेजारी येऊन थांबतो. हे कमी की काय म्हणून, तुमच्या हातातल्या लखलखत्या लाईटसेबरकडे पाहून तो चिमुकला रोबो 'आरटू-डीटू' आनंदाने बीप-बीप करत तुमचं स्वागत करतोय.गेल्या आठवड्यात डिस्नेने जाहीर केलेल्या तब्बल एक अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे आठ हजार कोटी रुपये) कराराने हे शक्य होणार आहे. आता तुम्ही केवळ प्रेक्षक म्हणून नाही, तर मार्वेल, स्टार वॉर्स, पिक्सर किंवा डिस्नेच्या जादुई विश्वाचा एक भाग म्हणून तुमच्या आवडत्या पात्रांसोबत स्क्रीन शेअर करू शकणार आहात आणि या सगळ्या जादुई दुनियेची चावी असणार आहे - ओपनएआयचं (OpenAI) बहुचर्चित 'सोरा' (Sora) हे अॅप..Premium|The JFK Assassination Puzzle : केनेडी हत्येचे गूढ.'सोरा'ची जादू : नक्की काय आहे?सर्वात आधी समजून घेऊया की हे 'सोरा' नक्की काय आहे? 'सोरा' हे चॅटजीपीटी बनवणाऱ्या ओपनएआय या कंपनीचं व्हिडिओ जनरेशन अॅप आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुम्ही फक्त एक ओळ टाईप करायची आणि हे अॅप काही सेकंदांत त्या ओळीचं रूपांतर एका २० सेकंदांच्या उच्च दर्जाच्या व्हिडिओमध्ये करतं.आजवर या तंत्रज्ञानाबद्दल कॉपीराईटच्या अनेक तक्रारी होत्या. डिस्नेसारख्या बड्या स्टुडिओंनी सुरुवातीला या विरोधात कायदेशीर नोटिसांचा बडगा उगारला होता. 'आमची पात्रं विनापरवानगी का वापरली?' हा त्यांचा सवाल होता; पण म्हणतात ना, काळाची पावलं ओळखावी लागतात. डिस्नेने नेमकं तेच केलं. तंत्रज्ञानाशी दोन हात करण्याऐवजी त्यांनी अब्जाधीशांच्या तोऱ्यात मैत्रीचा हात पुढे केला. त्यांनी लढण्याऐवजी सहकार्य करण्याचा स्मार्ट निर्णय घेतला. या ऐतिहासिक तीन वर्षांच्या करारांतर्गत, डिस्ने आपल्या दोनशेहून अधिक जगप्रसिद्ध पात्रांचे 'लायसन्स' ओपनएआयला देत आहे. याचा अर्थ काय? तर, 'अॅव्हेंजर्स'मधल्या आयर्न मॅनपासून ते 'फ्रोजन'च्या एल्सापर्यंत आणि 'कार्स'च्या लाईटनिंग मॅक्विनपासून ते 'लिलो ॲण्ड स्टिच'मधील स्टिचपर्यंत... अगदी मिकी माऊससह ही सगळी मंडळी आता तुमच्या बोटांच्या तालावर नाचायला तयार असतील. केवळ पाहण्यासाठी नाही; तर तुमच्या कल्पनेनुसार त्यांना नव्याने रंगवण्यासाठी!.फक्त बघायचं नाही, आता जगायचं! (चेहऱ्याची किमया)या करारातील भारतीयांना आणि विशेषतः तरुणाईला भुरळ घालणारी गोष्ट म्हणजे ‘फेस इंटिग्रेशन’ किंवा स्वतःचा चेहरा त्या विश्वात पाहण्याची सोय. आठवा, आपण डिस्नेलॅण्डला गेल्यावर कसे मिकी माऊस किंवा प्रिन्सेस जॅस्मिनला शोधून त्यांच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी धडपडतो. आता हेच सुख तुम्हाला घरबसल्या मिळणार आहे आणि तेही फोटोमध्ये नाही तर चक्क व्हिडिओमध्ये! सोरा अॅपमध्ये तुम्ही तुमचा फोटो अपलोड केलात की बास! काही क्षणांत तुम्ही स्वतःला आयर्न मॅनच्या खांद्याला खांदा लावून लढताना पाहू शकाल किंवा सिंड्रेलाच्या कॅसलसमोर फिरताना दिसाल. आजच्या इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटच्या जमान्यात, जिथे आपण रोज नवे फिल्टर आणि अवतार वापरून स्वतःची डिजिटल ओळख नव्याने घडवत असतो, तिथे डिस्नेने टाकलेलं हे पाऊल अतिशय महत्त्वाचं आहे. तुम्ही स्वतःला या कथेत मुख्य नायक म्हणून पाहू शकता किंवा तुमच्या चिमुकल्यांना मिकी माऊससोबत खेळताना दाखवून त्यांना सरप्राईज देऊ शकता. थोडक्यात काय, तर कल्पनेच्या भरारीला आता तुमच्या चेहऱ्याची ओळख मिळणार आहे.हॉलीवूडचा संप आणि तंत्रज्ञानाची लक्ष्मणरेषापण थांबा, हे सगळं ऐकायला छान वाटतंय; पण त्याला काही मर्यादाही आहेत आणि इथेच डिस्नेचा शहाणपणा दिसून येतो. डिस्नेने स्पष्ट केलंय, की या करारात मानवी कलाकारांचे चेहरे किंवा त्यांचे आवाज वापरता येणार नाहीत. याचा अर्थ असा, की तुम्हाला स्क्रीनवर आयर्न मॅनचा लाल-सोनेरी सूट दिसेल, तो उडतानाही दिसेल; पण त्या सूटचा मास्क उघडल्यावर आतून रॉबर्ट डाऊनी ज्युनियरचा चेहरा दिसणार नाही किंवा ‘कॅप्टन जॅक स्पॅरो’चे कपडे दिसतील; पण जॉनी डेपचा चेहरा वापरता येणार नाही. ही मर्यादा का? तर गेल्या काही वर्षांत हॉलीवूडमध्ये झालेला मोठा संप. तिथले लेखक, अभिनेते आणि दिग्दर्शक ‘एआयमुळे आमची नोकरी जाईल, आमची ओळख चोरली जाईल’ या भीतीने रस्त्यावर उतरले होते. त्या आंदोलनातून आणि संघर्षातून मिळालेल्या संरक्षणाचे हे फलित आहे. त्यामुळेच मानवी कलाकारांच्या हक्कांना धक्का न लावता केवळ अॅनिमेटेड किंवा काल्पनिक पात्रांचा वापर करण्यास मुभा देण्यात आली आहे..तुमचा व्हिडिओ, जगभरातली स्क्रीन : ‘डिस्ने+’ची नवी खेळीडिस्ने आता केवळ अॅपपुरते मर्यादित न राहता, सोरा अॅपवर युजर्सनी बनवलेले निवडक व्हिडिओ चक्क ‘डिस्ने+’वर दाखवणार आहे. टिकटॉक आणि रील्ससारख्या ‘शॉर्ट फॉर्म कंटेंट’च्या युगात तरुणांच्या ‘अनंत स्क्रोलिंग’च्या सवयीला साद घालण्यासाठी डिस्नेने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यामुळे तुमची २० सेकंदांची क्लिप जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकते. युजर्सचा कंटेंट मुख्य प्रवाहात आणणे हा यामागचा उद्देश आहे; मात्र अशा व्हायरल व्हिडिओंचे श्रेय किंवा आर्थिक मोबदला क्रिएटर्सना कसा मिळेल, याबाबतचे नियम अद्याप स्पष्ट नाहीत. तरीही, नव्या पिढीशी त्यांच्याच भाषेत जोडले जाण्यासाठी डिस्नेचा हा प्रयोग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.कलावंत आणि कीबोर्ड : संघर्षाची नवी ठिणगीज्या वेगाने हे तंत्रज्ञान पुढे जात आहे त्यामुळे हॉलीवूडपासून ते अगदी आपल्या पुण्या-मुंबईतील स्टुडिओपर्यंत सगळीकडेच चिंतेचे वातावरण आहे. लेखक, दिग्दर्शक आणि विशेषतः व्हिज्युअल इफेक्ट्स (VFX) आर्टिस्टना आपली नोकरी धोक्यात असल्याची भीती सतावतेय.आजच्या घडीला, एखादा २० सेकंदांचा हाय-क्वालिटी व्हिडिओ बनवायचा असेल, तर शंभर लोकांची टीम आणि संगणकावर तासन्-तास मेहनत घ्यावी लागते. पण आता? आता फक्त एक ‘प्रॉम्प्ट’ (सूचना) टाईप केली की काम तमाम! हे मानवी कौशल्याला दिलेले थेट आव्हान आहे. डिस्नेने जरी म्हटलं असलं, की ‘हे फक्त चाहत्यांसाठी आहे, प्रोफेशनल सिनेमांसाठी नाही’ तरीही भीती कायम आहे. त्यांनी मानवी चेहरे न वापरण्याचा निर्णय घेऊन एक सुरक्षित बाजू निवडली आहे; पण प्रश्न असा उरतो, की एकदा का प्रेक्षकांना आणि निर्मात्यांना या एआय जनरेटेड क्लिप्सची सवय लागली, तर खऱ्या कलाकारांवरचा दबाव वाढणार नाही का? आज तुम्ही प्रॉम्प्ट टाकताय, उद्या एखादा दिग्दर्शक त्याच प्रॉम्प्टवर अख्खा सीन तयार करेल आणि ‘बजेट वाचलं’ म्हणून आनंद साजरा करेल. मग त्या व्हीएफएक्स आर्टिस्टचं काय, हा प्रश्न सध्या तरी उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.व्यवसायाचं गणित आणि ‘अधिकृत’ शिक्काया कराराकडे बारकाईने पाहिलं, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते - ती म्हणजे, कॉर्पोरेट जगताची हुशारी. एवढ्या मोठ्या कंपन्यांनी एआयला विरोध करण्याऐवजी स्वतःचं ‘लायसेन्सिंग मॉडेल’ तयार केलं आहे.एकीकडे डिस्ने ओपनएआयसोबत हातमिळवणी करत आहे; तर दुसरीकडे ज्यांनी परवानगीशिवाय डिस्नेच्या कंटेंटचा वापर करून एआय व्हिडिओ बनवले, त्यांना कोर्टाच्या नोटिसा पाठवत आहे. म्हणजे काय? तर आता एआय क्रिएटिव्हिटीमध्ये दोन गट पडणार - एक ‘अधिकृत’ (जे डिस्नेच्या अटींवर चालेल) आणि दुसरा ‘अनधिकृत’ (ज्यावर कारवाई होईल). सामान्य चाहत्यांना हे खूप सोपं आणि रोमँटिक वाटतं. ‘वा! मी मिकी माऊससोबत डान्स करू शकतो.’ पण या सोईच्या मागे एक कठोर वास्तव आहे. या सगळ्या नियमांचे, मर्यादांचे आणि अगदी तुमच्या स्वतःच्या ओळखीचे (Data) नियंत्रण काही मोजक्या अन् बलाढ्य कंपन्यांच्या हातात जात आहे. डिस्ने जगातली सगळ्यात मोठी मनोरंजन कंपनी आहे आणि ओपनएआय तंत्रज्ञानातली बाप माणसं. या दोघांनी मिळून हे जे नवे विश्व तयार केलेय, तिथे नियम त्यांचेच चालणार.संपत्ती, सर्जनशीलता आणि लोकशाहीहा प्रयोग सर्जनशीलतेचे लोकशाहीकरण आहे की केवळ हुशारीने केलेले ब्रँडिंग, हा खरा प्रश्न आहे. यात युजर्सना डिस्ने च्याच ‘आयपी’ चौकटीत राहावे लागत असल्याने, हे चाहत्यांकडून करून घेतलेले मोफत प्रमोशन वाटते. तरीही व्यावसायिकदृष्ट्या हा निर्णय ‘मास्टरस्ट्रोक’ आहे. एआयविरोधात लढण्याऐवजी त्याचा स्वीकार करून डिस्नेने चाहत्यांना अधिकृत मार्ग दिला आहे, ज्यामुळे बेकायदा वापर कमी होईल. हा तीन वर्षांचा प्रायोगिक करार असून, यात युजर्सचा प्रतिसाद आणि नफ्याचे गणित तपासले जाईल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास, भविष्यात प्रीमियम सबस्क्रिप्शनसारखे आर्थिक मॉडेल राबवले जाऊ शकते..उद्याची पहाट : संधी की संकट?लवकरच तो दिवस उजाडेल जेव्हा तुमच्या हातातल्या फोनवर एक नोटिफिकेशन येईल. तुम्ही अॅप उघडाल आणि लिहाल, ‘मी, कॅप्टन अमेरिका आणि वॉल-ई (Wall-E) माझ्या पुण्याच्या घरात गणपती बाप्पाची आरती करत आहोत’ आणि काय आश्चर्य! तुमचा चेहरा, ती जागतिक पात्रे आणि ते भक्तिमय वातावरण - सगळे काही २० सेकंदांच्या एका जबरदस्त व्हिडिओत जिवंत होईल. काही वर्षांपूर्वी हे दृश्य पडद्यावर आणायला हॉलीवूडच्या तज्ज्ञांची फौज आणि लाखो डॉलर्स लागायचे. आता हे तुमच्या एका क्लिकवर आणि कदाचित मोफत (सुरुवातीला तरी) होणार आहे. हे सर्जनशीलतेचे स्वातंत्र्य आहे की कॉर्पोरेट कंट्रोलचे अंतिम रूप? याचे उत्तर तुम्ही कोणत्या बाजूला उभे आहात, त्यावर अवलंबून आहे. एक चाहता म्हणून तुम्ही नक्कीच खूश व्हाल. वकील नवीन करार आणि कागदपत्रे तयार करण्यात व्यस्त होतील. व्यावसायिक होणारा नफा मोजतील. पण, कुठेतरी दूर... हॉलीवूडच्या एका अंधाऱ्या स्टुडिओमध्ये, डोळ्यांवर चष्मा लावून बसलेला एक व्हिज्युअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, त्यानेच डिझाइन केलेल्या हल्कला एका लहान मुलाला 'हाय-फाईव्ह' देतानाचा एक परफेक्ट एआय व्हिडिओ पाहील. तो व्हिडिओ पाहताना त्याच्या मनात एकच विचार येईल, 'इतकी वर्षं मी जी कला शिकलो, तिची किंमत काय उरली? पाच वर्षांनी माझी नोकरी असेल का?'डिस्नेची जादू नेहमीच गुंतागुंतीची असते. ती तुम्हाला स्वप्न दाखवते; पण वास्तव विसरायला लावते आणि ही एआयची नवी जादू आता थेट आपल्या हातात आहे किंवा खरं सांगायचं तर डिस्नेच्या अटी आणि शर्ती आपल्या हातात आहे. आता या जादूचा वापर कसा करायचा, हे सर्वस्वी आपल्यावर आहे.. 