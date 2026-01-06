Premium|Maharashtra : राज्याने जिल्ह्यांच्या गरजा समजून घेतल्यानंतर काय करायला हवे?

युगांक गोयल, प्राध्यापक, फ्लेम विद्यापीठ, तसेच विद्यापीठाच्या www.indiandistricts.in चे संस्थापककृती भार्गव, विद्यार्थिनीगेल्या एका वर्षात या सदराने एका सोप्या पण अत्यावश्यक, अपहिहार्य गृहितकावर सातत्याने भर दिला आहे. त्यानुसार जिल्हे हे केवळ प्रशासकीय उपविभाग नाहीत. तिथे शासकीय धोरणे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते. या धोरणांना सामान्य नागरिकांना या स्तरावर प्रत्यक्ष सामोरे जावे लागणारी प्राथमिक स्थळे आहेत. जिल्ह्यांत आरोग्यसेवा मिळतात, शेती जिल्ह्यांत केली जाते व जमीन वापरात बदल होतात, रोजगार जिल्ह्यांत शोधले जातात अन् रोजगारनिर्मितीही होते. विविध सांस्कृतिक प्रथा जिल्हा स्तरावर टिकतात किंवा क्षीण होत जातात किंवा लोप पावतात. मागील लेखात महाराष्ट्रातील जिल्हे आपल्याला काय सांगत आहेत, याचा आपण विचार केला. हा लेख आता त्यापुढचा एक अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करतो : राज्याने जिल्ह्यांच्या गरजा समजून घेतल्यानंतर वेगळे काय करायला हवे?विविध आकडेवारी, माहितींमधून गोळा झालेला पुराव्यातून हे सूचित होते, की धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा किंवा माहितीच्या उपलब्धतेचा अभाव ही महाराष्ट्राची मुख्य अडचण नाही. मात्र, ही धोरणे ज्या स्तरावर आखली जातात अन् ज्या स्तरावर त्यांचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसून येतात, यातील कायमस्वरूपी तफावत-विसंगती ही खरी समस्या आहे. ही तफावत मिटवण्यासाठी शासनव्यवस्थेचा पुनर्विचार जिल्ह्यांच्या पातळीवरून सुरुवात करून वरच्या दिशेने करणे आवश्यक आहे..जिल्हानिहाय तपशील हवाजिल्हास्तरीय विश्लेषणातून मिळालेला अन् सातत्याने सर्वत्र जाणवलेल्या बाबींमधील निष्कर्ष असा, की राज्याची सरासरी आकडेवारी ही शासनासाठी फार अचूक न ठरता बोथट साधने ठरतात. व्यापक तुलनांसाठी ती उपयुक्त असली, तरी स्थानिक गरजा ओळखण्यासाठी किंवा परिणामांच्या परीक्षणासाठी ती अपुरी पडतात. उदाहरणार्थ, आरोग्यविषयक माहिती पाहिली तर पुण्यासारख्या जिल्ह्यात आरोग्यसुविधांचे दाट जाळे असून, तुलनेने जास्त बाह्यरुग्ण विभागांचा वापर दिसतो. तर नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांत उशिरा मिळणारी आरोग्यसेवा आणि प्राथमिक आरोग्यसेवांचा कमी वापर ही समस्या कायम आहे. राज्य स्तरावर एकाच क्षेत्रात दोन्ही जिल्ह्यांना समान मानल्यास हे मूलभूत फरक दुर्लक्षित राहतात. पर्यायाने आता पुढील वाटचाल म्हणून जिल्हा निदान (District Diagnostics) हे शासनाचे नियमित एकक म्हणून स्वीकारणे गरजेचे आहे. एकसारख्या निकषांऐवजी जिल्ह्यांच्या प्रारंभिक परिस्थिती, पर्यावरणीय मर्यादा आणि संस्थात्मक क्षमतेनुसार वेगवेगळे धोरणात्मक निकष ठरवले पाहिजेत. नियोजनाचे दस्तवेज करताना अन् अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी सर्वांसाठी ‘एकच साचा’ पद्धती थांबवली पाहिजे. विविधता हा अपवाद नसून रचनात्मक वैशिष्ट्य आहे, अशी दृष्टी बाळगून जिल्हा संवेदनशील धोरणात्मक आखणींच्या चौकटींकडे वळायला हवे..Premium|Winter Reflection : हिवाळ्याशी हितगूज : ऋतू संवादातून उलगडणारे जीवनाचे तत्त्वज्ञान.जिल्हा पातळीवर क्षेत्रांचे एकत्रीकरणया मालिकेतून मिळालेला आणखी एक ठळक निष्कर्ष म्हणजे विविध विभाग, क्षेत्र विभक्त ठेवल्याने अनेकदा धोरणात्मक अंमलबजावणीतून मिळवण्याचा एकूण प्रभाव बिघडवतात. जमीन वापराचे निर्णय शेतीवर अवलंबून असलेल्या उपजीविकांवर परिणाम करतात. त्यातून रोजगार पद्धती ठरतात आणि अखेरीस आरोग्य क्षेत्रावरील परिणामांवरही याचा प्रभाव पडतो. तरीही धोरणरचना अनेकदा या क्षेत्रांना वेगवेगळे मानते. जिल्हास्तरीय माहिती मात्र या क्षेत्रांतील सखोल परस्परसंबंध स्पष्टपणे दाखवते. उदाहरणार्थ- अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र घटताना दिसते, बिगरशेती जमीनवापर वाढत आहे. पण बिगरशेती रोजगार पुरेशा प्रमाणात निर्माण होत नाहीत. अशा परिस्थितीत जमीनविषयक धोरणे ही कामगार बाजारपेठ किंवा ग्रामीण पायाभूत सुविधा नियोजनापासून वेगळी ठेवता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे बीडमध्ये शेतीवरील ताण, हंगामी स्थलांतर आणि सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रावरील परिणाम हे स्वतंत्र प्रश्न नसून, परस्परसंबंध असलेली साखळी आहेत. पुढील वाटचालीसाठी विभागीय सीमा ओलांडून एकात्म जिल्हा नियोजन आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनांना केवळ कामे सोपवणे नव्हे, तर शेती, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि नगरनियोजनात समन्वय साधण्यासाठी सक्षम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा धोरणे केवळ लक्षणांवर उपचार करतील आणि मूळ अडथळे तसेच राहतील..महाराष्ट्राचे भवितव्य भव्य घोषणांपेक्षा, धोरणआखणी अन् अंमलबजावणीत जिल्ह्यांना किती गांभीर्याने घेतले जाते यावर अधिक अवलंबून असेल. जिल्ह्यांना केवळ सांख्यिकीय नोंदी म्हणून नव्हे, तर सुशासनाचा पाया म्हणून पाहिले पाहिजे. जिल्ह्यांना समजून घेणे ही विश्लेषणाचा अखेर नाही; तर ती अधिक प्रामाणिक धोरणांची नांदी ठरेल..Premium|Delhi Pollution: प्रदूषणाच्या भीषण झळा....माहितीचा उपयोग शासनासाठीचमहाराष्ट्रात प्रचंड प्रमाणात प्रशासकीय माहिती तयार होते. मात्र तिचा वापर मागोवा, सिंहावलोकन, अहवाल, लेखापरीक्षण किंवा समर्थनासाठी केला जातो. मात्र भावी कृतीसाठी या माहितीचा वापर कमीच होतो. या मालिकेतील लेखांनी दाखवून दिले की जिल्हास्तरीय माहिती तुलनात्मक विश्लेषणासह वापरली तर ती पूर्वसूचना प्रणाली (early-warning system) म्हणून काम करू शकते. उदाहरणार्थ, अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यांत लागवडीची तीव्रता कमी होणे किंवा पडीत जमिनीचे प्रमाण वाढणे, हे उपजीविकेतील संकट उघड होण्यापूर्वीच दिसून येते. त्याचप्रमाणे नंदुरबारमध्ये रुग्णालयातील भरतीवर असलेले अतोनात अवलंबन हे प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेतील कमकुवतपणा संकट येण्याआधीच सूचित करते. मात्र हे संकेत तेव्हाच महत्त्वाचे ठरतात, जेव्हा डेटा केवळ सांख्यिक संग्रह न राहता शासनाचे साधन बनतो.पुढील वाटचालीसाठी विश्वासार्ह उपाय म्हणजे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध, नियमितपणे अद्ययावत होणारे जिल्हा ‘डॅशबोर्ड’ - यात सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय निर्देशक एकत्रित असतील. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, हे ‘डॅशबोर्ड’ निर्णयाधिकाराशी जोडले गेले पाहिजेत, जेणेकरून जिल्ह्यांना घसरण नोंदवण्यापुरते नव्हे, तर मार्ग दुरुस्त करण्याचे अधिकार मिळतील..जिल्ह्यांच्या अर्थव्यवस्थांतील अदृश्य श्रमांची दखलअधिकृत मोजमापांत कमी महत्त्वाचे लेखले जाणारे किंवा अदृश्य राहणारे श्रम किती महत्त्वाची मध्यवर्ती भूमिका बजावतात, हा या मालिकेतून समोर आलेला आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष. विशेषतः शेती व घरगुती कामांतील महिलांचे श्रम बीड, नंदुरबारसारख्या पुरुष स्थलांतर अनुभवणाऱ्या जिल्ह्यांत स्थैर्य देणारे ठरले. तरीही रोजगार आकडेवारीत आणि धोरणरचनेत या श्रमांना दुय्यम स्थान आहे. त्याचप्रमाणे कोल्हापूरसारखे जिल्ह्यांत सांस्कृतिक अन् कारागिरीवर आधारित अर्थव्यवस्था शेती व पर्यटनाशी जोडली जाऊन उपजीविका टिकवतात. या क्रियाकलापांना आर्थिक व सामाजिक महत्त्व असूनही विकास नियोजनात त्यांचा उल्लेख क्वचितच आढळतो. आगामी वाटचालीसाठी ‘उत्पादक काम’ या संकल्पनेचा विस्तार करणे आणि कौशल्यविकास, पतपुरवठा व कल्याणकारी धोरणे जिल्हा अर्थव्यवस्थांच्या वास्तवाशी संरेखित करणे आवश्यक आहे..पर्यावरण व उपजीविकांचा समतोलया मालिकेत जमीन व पर्यावरण या क्षेत्रांत समतोलाऐवजी वारंवार तणाव आढळला. गडचिरोलीसारखे जिल्हे वनसंवर्धन आणि उपजीविका, सुरक्षिततेतील समतोल साधण्याचे आव्हान अधोरेखित करतात. अन्य ठिकाणी शहरी केंद्रांजवळ वेगाने जमिनीची अकृषिक वापरात होणारे रूपांतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलते; मात्र स्थिर रोजगाराची हमी देत नाही. हे उदाहरणांवरून असे दिसते, की पर्यावरणीय शाश्वतता ही उपजीविका नियोजनापासून वेगळी राखता येत नाही. जिल्हास्तरीय शासन या तडजोडींना सांभाळण्यासाठी सर्वात योग्य स्तर आहे. कारण धोरणात्मक निर्णयांचे सामाजिक अन् पर्यावरणीय परिणाम सर्वाधिक जवळून येथेच अनुभवले जातात. म्हणूनच जिल्हास्तरीय संस्थांना बळकट करणे हे केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून, शाश्वत विकासाचा केंद्रबिंदू आहे..Premium| Democracy and political parties: कार्यकर्ता की कामगार? आजच्या राजकारणाची परिस्थिती काय?.Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.जिल्हा संस्थांची भूमिकानिश्चिती जिल्ह्यांनी शासनात अर्थपूर्ण भूमिका बजावायची असेल, तर त्यांच्या जबाबदाऱ्यांना अनुरूप संस्थात्मक क्षमता असली पाहिजे. या मालिकेतून समोर असलेल्या पुराव्यानुसार पुणे किंवा नागपूरसारख्या मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा अन् समन्वय असलेल्या जिल्ह्यांत धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होते. इतर जिल्हे मात्र मर्यादित स्वायत्तता, मनुष्यबळ किंवा आर्थिक लवचिकतेमुळे मागे पडतात. आता खऱ्या अर्थाने पुढील वाटचाल म्हणजे जिल्ह्यांकडे केवळ वरून आलेली धोरणे अंमलात आणणाऱ्या यंत्रणा असे न पाहता, स्वतंत्र विश्लेषण होऊ शकणाऱ्या, निर्णयक्षम एककांप्रमाणे पाहण्यास सुरुवात करावी लागेल. याचा अर्थ संपूर्ण विभक्तपणा नसून, तर एका व्यापक एकसंध चौकटीत विभिन्न शासन विभाग(differentiated governance) असा होतो..जिल्ह्यांपासूनच आगामी वाटचाल का?ही मालिका जिल्हानिहाय माहिती-आकडेवारी समजून घेण्याच्या प्रयत्नातून सुरू झाली. जिल्हास्तरीय माहितीला आधीच ठरवलेल्या कथांमध्ये बसवण्याऐवजी तिला स्वतःच बोलू देण्याच्या प्रयत्नातून ही मालिका सुरू झाली. त्यातून जे उलगडले ते सर्व क्षेत्रांत धोका निर्माण झालेले किंवा सर्व क्षेत्रात समान गतीने प्रगती करणारे राज्य नसून, ते सर्वदूर अंतर्गत विविधता असलेला प्रदेश आहे. या विविधतेकडे दुर्लक्षून नव्हे तर त्या माध्यमातूनच शासन चालवावे लागेल. ही मालिका संपवताना एक साधा पण ठाम मुद्दा अधोरेखित होतो : महाराष्ट्राचे भवितव्य भव्य घोषणांपेक्षा, धोरणआखणी अन् अंमलबजावणीत जिल्ह्यांना किती गांभीर्याने घेतले जाते यावर अधिक अवलंबून असेल. जिल्ह्यांना केवळ सांख्यिकीय नोंदी म्हणून नव्हे, तर सुशासनाचा पाया म्हणून पाहिले पाहिजे. जिल्ह्यांना समजून घेणे ही विश्लेषणाचा अखेर नाही; सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 