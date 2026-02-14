Premium|Dividend Stability Index : लाभांश स्थैर्य निर्देशांक

प्रमोद पुराणिक- pramodpuranik5@gmail.comआता लाभांश स्थैर्य निर्देशांक या एका वेगळ्या निर्देशांकाची ओळख करून देणार आहे. या निर्देशांकात मुंबई शेअर बाजाराने एकूण ७४ कंपन्या विचारात घेतल्या आहेत. या निर्देशांकाची सुरुवात २७ जुलै २०१५ या दिवशी १०० हा मूलभूत पाया धरून झाली. बाजारातील विविध कंपन्यांमधून ज्या कंपन्यांनी नऊ वर्षांतून किमान सात वर्षे लाभांश वाटप कायम ठेवले किंवा वाढवले, अशाच कंपन्यांचा या निर्देशांकात विचार केला जातो.लाभांश स्थैर्य निर्देशांक दोन जानेवारी २०२६ या दिवशी १०७२ अंशांवर बंद झाला, त्याने एक दिवसात १४ अंशांनी वाढ दाखवली. यातील ७४ कंपन्यांपैकी दोन जानेवारी २६ या दिवशी एकूण ६० कंपन्यांमध्ये बाजारभावात वाढ झाली, १४ कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घट झाली आणि फक्त एका कंपनीच्या शेअरमध्ये स्थिरता होती. या निर्देशांकाने या दिवशी ५२ आठवड्यातील उच्चांक दाखवला, तर मागील ५२ आठवड्यात सात एप्रिल २०२५ या दिवशी हा निर्देशांक ८५५ होता, याचा अर्थ २५ टक्के वाढ फक्त नऊ महिन्यांत दिसून आली. हा निर्देशांक २७ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी सर्वाधिक म्हणजे ११४९ होता, तर सर्वांत कमी २५ मार्च २०२० या दिवशी फक्त २७३ होता, याचा अर्थ फक्त चार वर्षांत चौपट वाढ झाली. परंतु, अनेक वाचकांचे शेअर बाजारात खरेदी-विक्री करणाऱ्यांचे जास्त लक्ष ‘सेन्सेक्स’ आणि ‘निफ्टी’ यावर असते, इतर निर्देशांक उपेक्षित राहतात..आता या निर्देशांकाची एक आणखी महत्त्वाची आकडेवारी अशी आहे, की ७४ कंपन्यांचे एकूण बाजार मूल्यांकन २,०६,८५,७९० कोटी रूपये आहे. उपलब्ध मूल्यांकन १,११,०३,७१५ कोटी रूपये आहे. या निर्देशांकाचा पीई रेशो १४.१५ आहे किंवा १४ लाख ६१ हजार ८९३ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित निव्वळ नफ्यासाठी बाजाराची २०७ लाख कोटी रूपये मोजण्याची तयारी आहे. डिव्हिडंड यील्ड हा घटक विचारात घेतला, तर या निर्देशांकांचे डिव्हिडंड २.७८, याउलट ‘सेन्सेक्स’चे डिव्हिडंड यील्ड फक्त १.१२ टक्के आहे. या ७४ कंपन्यांपैकी प्रमुख १० कंपन्या आणि त्यांचे निर्देशांकातील स्थान याची आकडेवारी सोबत दिली आहे.कंपन्यांच्या नावावर नजर टाकली तर असे लक्षात येईल, की या १० कंपन्यांच्या यादीत फक्त दोनच कंपन्या वेदांता आणि आयटीसी खासगी क्षेत्रातील आहेत आणि आठ कंपन्या सरकारच्या मालकीच्या आहेत. खासगी कंपन्यांचे लाभांशवाटप कमी-कमी होऊ लागले आहे; याउलट सरकारी कंपन्या आकर्षक लाभांश वाटप करतात. अर्थातच, वाटप करतात, की वाटप करण्याची सक्ती त्यांना अर्थमंत्र्यांकडून केली जाते, हा वादाचा विषय आहे. परंतु, अशीच सक्ती खासगी क्षेत्राच्या कंपन्यांचे खरे मालक म्हणजे छोटे भागधारक यांनी करायला हवी, त्यासाठी भागधारक संघटना ताकदवान हव्यात. पूर्वी मुंबई शेअरहोल्डर असोसिएशन निदान थोडा फार तरी आवाज उठवीत होती. असो..कंपन्यांची विभागणीयातील ७४ कंपन्यांची विभागणी वेगवेगळ्या क्षेत्रात केली, तर एनर्जी २९.८ टक्के, फायनान्शियल सर्व्हिसेस १३ टक्के, आयटी १२.३ टक्के, कन्झ्युमर ११.२० टक्के, कमोडिटी ९.७८ टक्के, एफएमसीजी ८.७७ टक्के, युटिलिटी ६.७० टक्के, हेल्थकेअर ४.११ टक्के, औद्योगिक ३.८२ टक्के, सर्व्हिसेस ०.४४ टक्के.या निर्देशांकावर आधारित योजना अद्याप तरी म्युच्युअल फंडांनी आणलेल्या नाहीत. परंतु, म्युच्युअल फंडानी डिव्हिडंड यील्ड या संकल्पनेवर आधारित योजना आणल्या आहेत. त्याचा थोडक्यात आढावा घेता येईल. एबीएसएल डिव्हिडंड यील्ड, बडोदा बीएनपी पारिबा डिव्हिडंड यील्ड, फ्रँकलीन इंडिया डिव्हिडंड यील्ड, एचडीएफसी डिव्हिडंड यील्ड, आयसीआयसीआय डिव्हिडंड यील्ड इक्विटी, एलआयसी एमएफ डिव्हिडंड यील्ड, एसबीआय डिव्हिडंड यील्ड, सुंदरम डिव्हिडंड यील्ड, टाटा डिव्हिडंड यील्ड, यूटीआय डिव्हिडंड यील्ड या अस्तित्वात असलेल्या योजना आहेत. .Premium|Union Budget 2026 : बाजारातील नैराश्य जाईलच...!.विविध योजनाकोटक म्युच्युअल फंडाने कोटक डिव्हिडंड यील्ड योजना नुकतीच बाजारात आणली आहे. बाजारात कितीही चढ-उतार झाले, तरी या योजनांनी मागील तीन वर्षे, मागील पाच वर्षे, मागील १० वर्षे किंवा अगदी सुरुवातीपासून गुंतवणूकदारांना चांगली भांडवलवृद्धी किंवा चांगला लाभांश दिला आहे. फ्रँकलिन योजनेने तर सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत मार्च आणि सप्टेंबर असे वर्षातून दोन वेळा लाभांश वाटपाची परंपरा वर्षानुवर्षे कायम ठेवली आहे. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे, की वाटपात कधी कंजुषी केलेली नाही.काही योजनांनी मात्र सातत्य ठेवलेले नाही आणि त्यामुळे बिर्ला म्युच्युअल फंडाची योजना मागे पडली. एसबीआय म्युच्युअल फंडाकडे सर्वांत जास्त म्हणजे नऊ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, तर एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय सहा हजार कोटी, यूटीआय चार हजार कोटी आणि त्यानंतर मग हजार ते १५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता असलेल्या योजना आहेत. टाटा म्युच्युअल फंडाने धरसोडीचा निर्णय घेतल्याने ही योजना मोठी होऊ शकली नाही, कारण असलेली योजना दुसऱ्या योजनेत विलीन केली आणि पुन्हा याच संकल्पनेवर आधारलेली योजना घेऊन हा म्युच्युअल फंड आला. सुंदरमकडे असलेल्या योजनेचे नाव अगोदर प्रिन्सिपल डिव्हिडंड यील्ड होते, तर बडोदा बीएनपी पारिबा डिव्हिडंड यील्ड जुनी योजना असताना फारशी वाढू शकली नाही. गुंतवणूकदारांची उत्पन्नाची गरज असते म्हणून म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटरच्या एका मेळाव्यात यूटीआय म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकांना अशी सूचना केली होती, की त्यांच्या योजनेने जून आणि डिसेंबर या कालावधीत लाभांश वाटप केले, तर फक्त फ्रँकलिन आणि यूटीआय या दोन योजनांमध्ये गुंतवणूक करून गुंतवणूकदार मार्च, जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबर याप्रमाणे तिमाही लाभांश मिळवले. परंतु, त्या सूचनेचा त्यांनी विचार केला नाही आणि मग योजना मागे पडली.अलीकडे तर अनेक गुंतवणूकदार पुन्हा लाभांश पर्यायाची निवड करू लागले आहेत. कारण उदगम करकपात (टीडीएस) झाली, तरीही दोन महिन्यांच्या आत विवरणपत्र भरल्यानंतर अशी झालेली करकपात परत मिळते आणि त्यामुळे योजनांच्या कामगिरीत जे चढ-उतार होतात, त्यापासून गुंतवणूकदाराला फटका बसत नाही. कारण त्याने वेळच्या वेळी नफा घरात आणलेला असतो..क्र. कंपनीचे नाव निर्देशांकातील वेटेज१ इंडियन ऑइल ९.२० टक्के२ बीपीसीएल ६.८४ टक्के३ वेदांता ६.३५ टक्के४ कोल इंडिया ६.०७ टक्के५ ओएनजीसी ४.१९ टक्के६ आरईसी ४.०४ टक्के७ पॉवर ग्रीड ३.६६ टक्के८ एचसीएल टेक ३.५२ टक्के९ आयटीसी ३.१४ टक्के१० गेल ३.०७ टक्के(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 