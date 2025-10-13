Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?

दिवाळी हा सण आपल्या भारतीय संस्कृतीतला एक खास आणि आनंदाचा सण आहे. या सणात आपण नव्या वस्तूंची खरेदी करतो, घर सजवतो आणि समृद्धीचं प्रतीक म्हणून सोनं खरेदी करण्याची प्रथा आहे. विशेषत: धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. पण सोनं खरेदी करणं ही फक्त पारंपारिक बाब नाही, तर त्यातील आर्थिक आणि व्यावहारिक गणितही विचारात घेतलं पाहिजे. सोनं खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, याची माहिती आज आपण घेणार आहोत. .सोन्यात गुंतवणूक करताना...सोनं खरेदी करणं हे फक्त परंपरेचा भाग नाही, तर त्यामागे अनेक व्यावहारिक कारणंही आहेत. सोन्याला भारतात फक्त दागिन्यांचं स्वरूप नाही, तर ते एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणूनही पाहिलं जातं. याची काही कारणं पाहू:आर्थिक स्थैर्य: सोन्याची किंमत कालांतराने वाढतच जाते. जेव्हा शेअर बाजार किंवा इतर गुंतवणुकीच्या साधनांमध्ये अस्थिरता असते, तेव्हा सोन्यातील गुंतवणुकीला सुरक्षित गुंतवणूक मानलं जात. सांस्कृतिक महत्त्व: भारतात सोनं हे समृद्धी आणि सौभाग्याचं प्रतीक मानलं जातं. लग्न, सणासुदीला किंवा इतर शुभ प्रसंगी सोन्याचे दागिने घालणं हे शुभ मानलं जात. लिक्विडिटी: सोन्याला कधीही आणि कुठेही विकता येतं. गरज पडल्यास तुम्ही ते सहज विकून रोख रक्कम मिळवू शकता. महागाईपासून संरक्षण: महागाई वाढत असताना सोन्याची किंमतही वाढते, त्यामुळे तुमच्या पैशाचं मूल्य टिकून राहतं.पण सोनं खरेदी करताना काही गोष्टी काळजीपूर्वक तपासणं गरजेचं आहे..सोन्याची शुद्धता कशी तपासायची?सोनं खरेदी करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याची शुद्धता. सोन्याची शुद्धता कॅरेट (Karat) मध्ये मोजली जाते. 24 कॅरेट सोनं हे 100% शुद्ध असतं, पण ते खूप मऊ असतं, त्यामुळे दागिन्यांसाठी 22 कॅरेट किंवा 18 कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. यात इतर धातूंचं मिश्रण असतं, ज्यामुळे दागिने जास्त काळ टिकतात.हॉलमार्क तपासा: हॉलमार्क हे सोन्याच्या शुद्धतेचं प्रमाणपत्र आहे. भारतात ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) हॉलमार्क देतं. हॉलमार्क असलेल्या सोन्यावर खालील गोष्टींची खूण असते: BIS लोगोशुद्धतेचं प्रमाण (उदा. 916 साठी 22K, 750 साठी 18K)ज्वेलरचा लोगो आणि वर्षसेंटरचा कोड.916 सोनं म्हणजे काय?भारतात दागिन्यांसाठी 22 कॅरेट सोनं (916) सर्वात लोकप्रिय आहे. यात 91.6% शुद्ध सोनं आणि 8.4% इतर धातू असतात. जर तुम्ही दागिने घेत असाल, तर 916 हॉलमार्क असलेलं सोनं निवडा. महत्त्वाचं म्हणजे काही ज्वेलर्स कमी शुद्धतेचं सोनं विकण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे हॉलमार्कशिवाय सोनं घेऊ नका. तसेच, खरेदी करताना बिलावर हॉलमार्कचा उल्लेख आहे की नाही, हे तपासा..सोन्याची किंमत तपासासोन्याची किंमत ही अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, डॉलरची किंमत, मागणी-पुरवठा आणि स्थानिक कर यांचा समावेश होतो. दिवाळीत सोन्याची मागणी वाढते, त्यामुळे किंमतीतही चढ-उतार होऊ शकतात. किंमत पाहताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:दररोजच्या किंमती तपासा: सोन्याची किंमत रोज बदलते. तुम्ही https://www.goldpriceindia.com/ किंवा https://www.mcxindia.com/ सारख्या विश्वसनीय वेबसाइट्सवर दररोजच्या किंमती तपासू शकता. तसेच, काही ज्वेलर्स त्यांच्या वेबसाइटवर किंमती अपडेट करतात. मेकिंग चार्जेस: दागिन्यांच्या किंमतीत सोन्याच्या वजनाव्यतिरिक्त मेकिंग चार्जेस आणि डिझाइनचा खर्च जोडला जातो. मेकिंग चार्जेस हे 10% ते 25% पर्यंत असू शकतात. साध्या डिझाइनसाठी कमी आणि अवघड डिझाइनसाठी जास्त चार्जेस असतात. GST आणि इतर कर: भारतात सोन्यावर 3% GST लागतो. याशिवाय, आयात शुल्क आणि इतर करांमुळे किंमत वाढू शकते. बिलावर या सर्व गोष्टींचा उल्लेख आहे की नाही, हे तपासा. ज्वेलर्सशी चर्चा करा: काही ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस किंवा इतर खर्च कमी करू शकतात. त्यामुळे किंमतीबद्दल चर्चा करणं फायद्याचं ठरू शकतं.दिवाळीत ऑफर्सच्या नावाखाली फसवणूक होऊ शकते. खूप कमी किंमतीत सोनं मिळत असेल, तर त्याची शुद्धता आणि विश्वासार्हता तपासा..कोणत्या प्रकारचं सोनं खरेदी करायचं?सोनं खरेदी करताना दागिने, नाणी, बिस्किटं किंवा डिजिटल सोनं यापैकी काय घ्यायचं, याचा विचार करावा लागेल. प्रत्येकाचे फायदे आणि तोटे आहेत.सोन्याचे दागिने:फायदे: दागिने घालण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी दोन्ही उपयोगी. लग्न, सणासुदी यासाठी उपयुक्त.तोटे: मेकिंग चार्जेस आणि डिझाइनचा खर्च जास्त असतो. विकताना मेकिंग चार्जेस परत मिळत नाहीत. साध्या डिझाइनचे दागिने घ्या, ज्यामुळे मेकिंग चार्जेस कमी राहतील. सोन्याची नाणी/बिस्किटं:फायदे: शुद्धता जास्त (24 कॅरेट), मेकिंग चार्जेस कमी, आणि गुंतवणुकीसाठी उत्तम.तोटे: घालण्यासाठी उपयोग होत नाही. विश्वसनीय ज्वेलर्सकडूनच नाणी किंवा बिस्किटं घ्या आणि हॉलमार्क तपासा. डिजिटल गोल्ड:फायदे: डिजिटल गोल्ड तुम्हाला ऑनलाइन खरेदी करता येतं, आणि त्याची किंमत कमी असते. तुम्ही कमी पैशात गुंतवणूक करू शकता.तोटे: प्रत्यक्ष सोनं हातात मिळत नाही. काही प्लॅटफॉर्म्सवर स्टोरेज चार्जेस लागू शकतात. PhonePe, Paytm, Google Pay किंवा MMTC-PAMP सारख्या विश्वसनीय प्लॅटफॉर्म्सवरून डिजिटल गोल्ड खरेदी करा. सॉव्हरेन गोल्ड बाँड्स (SGB):फायदे: सरकारद्वारे जारी केलेले बाँड्स, ज्यामुळे सुरक्षितता जास्त. व्याज मिळतं (2.5% वार्षिक) आणि किंमतीत वाढ झाल्यास फायदा.तोटे: प्रत्यक्ष सोनं मिळत नाही, आणि 8 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी SGB हा उत्तम पर्याय आहे..सोन कुठून खरेदी करायचं?सोनं खरेदी करताना विश्वसनीय विक्रेता निवडणं खूप महत्त्वाचं आहे. यासाठी खालील पर्यायांचा विचार करा:प्रसिद्ध ज्वेलर्स: टाटा, कल्याण ज्वेलर्स, पी.एन. गाडगीळ यांसारखे मोठे ब्रँड्स विश्वासार्ह असतात. त्यांच्याकडे हॉलमार्क सोनं आणि पारदर्शक किंमती असतात. बँका: बँका सोन्याची नाणी आणि बिस्किटं विकतात, ज्याची शुद्धता आणि विश्वासार्हता जास्त असते. पण त्यांच्याकडे दागिन्यांचा पर्याय नसतो. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स: Amazon, Flipkart, किंवा Tanishq च्या वेबसाइटवरून सोनं खरेदी करता येतं. पण डिलिव्हरी आणि शुद्धता तपासणं गरजेचं आहे. स्थानिक ज्वेलर्स: स्थानिक ज्वेलर्सकडून खरेदी करताना त्यांची प्रतिष्ठा, हॉलमार्क आणि बिलाची पारदर्शकता तपासा.ऑनलाइन खरेदी करताना कॅश ऑन डिलिव्हरीचा पर्याय निवडा आणि डिलिव्हरी मिळाल्यावर सोन्याची शुद्धता तपासा..बिल आणि कागदपत्रंसोनं खरेदी करताना बिल आणि कागदपत्रं नीट तपासणं गरजेचं आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश असावा:शुद्धतेचा उल्लेख: बिलावर सोन्याची शुद्धता (उदा. 22K, 916) स्पष्ट लिहिलेली असावी.वजन: सोन्याचं वजन ग्रॅममध्ये नमूद असावं.मेकिंग चार्जेस आणि GST: बिलावर मेकिंग चार्जेस, GST आणि इतर खर्च स्वतंत्रपणे दाखवलेले असावेत.ज्वेलरचा तपशील: ज्वेलरचं नाव, पत्ता आणि GST नंबर बिलावर असावा.हॉलमार्क क्रमांक: हॉलमार्कचा क्रमांक आणि BIS लोगोचा उल्लेख असावा.बिलाशिवाय सोनं खरेदी करू नका. भविष्यात सोनं विकताना किंवा बदलताना बिलाची गरज लागते..खरेदीची योग्य वेळ कोणती?दिवाळीत सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं, पण किंमतीच्या दृष्टिकोनातून योग्य वेळ निवडणं महत्त्वाचं आहे. खालील टिप्स लक्षात ठेवा:किंमतीचा ट्रेंड तपासा: गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या किंमतीचा ट्रेंड तपासा. जर किंमत कमी असेल, तर खरेदीचा विचार करा.ऑफर्सचा फायदा घ्या: दिवाळीत अनेक ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेसवर सूट किंवा गिफ्ट्स देतात. पण ऑफर्सच्या नावाखाली फसवणूक होणार नाही, याची खात्री करा.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ: सोन्याच्या किंमतीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम होतो. त्यामुळे जागतिक घडामोडी (उदा. युद्ध, आर्थिक संकट) यांचा परिणाम किंमतीवर होऊ शकतो..दिवाळीत सोनं खरेदी करणं ही फक्त परंपरा नाही, तर एक शहाणपणाचा आर्थिक निर्णयही असू शकतो. पण यासाठी शुद्धता, किंमत, विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे. हॉलमार्क तपासा, विश्वसनीय ज्वेलरकडून खरेदी करा, बिल नीट तपासा आणि तुमच्या बजेटनुसार नियोजन करा. .सोनं खरेदी करताना व्यावहारिक दोन्ही दृष्टिकोन ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला फायदा होईल. या दिवाळीत तुम्ही सोनं खरेदी करत असाल, तर या लेखातील टिप्स तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. 