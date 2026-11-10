Premium|Fire Crackers and Reel: फटाक्यांसोबत जीवघेणे प्रयोग करण्याची मानसिकता कुठून येते? पालकांना मुलांना फटाके न देणं हे अपराधीपणाचं का वाटतं?

पुणे – प्रदूषणाचं कारण बरोबर आहे पण बाकी सगळी मुलं आजूबाजूला फटाके उडवतायेत आणि आपण असं मुलांना फटाके न देऊन त्यांना सणाच्या दिवशी कसं घरात बसून रहा म्हणायचं? पालक म्हणून तुम्हालाही मुलांना फटाक्याला नाही म्हणणं जरा अवघड वाटतं, अपराधी वाटतं ना.? आपण थोडेसेच घेऊच्या नादात झाड, भुईचक्र, फुलबाजी, थोडेसे वाजणारे असे फटाके घेतो. मुलांना त्यात मजा यायला लागते, मग मुलांना काहीतरी थ्रील करावसं वाटतं, फटाके वाजवायचेच असतात हे त्यांच्या मनात रूजतं आणि फटाक्यांची सवय लागून जाते.हल्ली तर हा प्रकार फक्त फटाके वाजवण्यापुरता मर्यादित राहिला नाही तर फटाक्यांसोबत जीवघेणे प्रयोग करून रील करण्यची मानसिकता निर्माण झाली आहे. फटाका पेटवून त्यावर ग्लास किंवा वस्तू ठेवणं, फटाक्याचे बाण नेम धरून कोणाच्यातरी घरात सोडणं, कोणाच्यातरी नकळत त्यांच्या मागे फटाका लावून पळ काढणं अशा व्हिडिओजना मिलियनमध्ये व्हूज आहेत, लाखोंमध्ये हे रील शेअर केले जात आहेत. यातून घडणाऱ्या गंभीर आगीच्या घटना, जीव धोक्यात येणं, आजूबाजूचा परिसर धोक्यात येणं या घटनांची आकडेवारी मागीलवर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होत चालली आहे. गेल्या तीन दिवसांमधली जरी आकडेवारी काढली तरी याचं गांभीर्य लक्षात येईल.पण या सगळ्याचं गांभीर्य आपल्याला कसं आणि कधी लक्षात येईल, हे सगळं थांबवायचं असेल तर सुरूवात कुठून करायची, मुळात याचं गांभीर्य मुलांना कसं सांगायचं, मुलांना पर्यायी गोष्टी काय द्यायच्या असं सगळं या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया...फटाक्यांसोबत जीवघेणे प्रयोग करण्याची मानसिकता कुठून येते?दिवाळीत फटाके फोडणं आणि फटाक्यांसोबत धोकादायक प्रयोग करणं यात मोठा फरक आहे. फटाक्यांचा आनंद घेणं वेगळं आणि ते हातात धरून फोडणं, शरीरावर ठेवणं किंवा दुसऱ्याच्या दिशेने फेकणं वेगळं. काही जण मात्र या धोक्याची जाणीव असूनही अशा कृती करतात. त्यामागे नेमकं काय असतं? विशेषतः किशोरवयात नवीन गोष्टी करून पाहण्याची, स्वतःची क्षमता तपासण्याची आणि मित्रांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण करण्याची इच्छा वाढते. मित्रांसमोर धाडसी दिसणं, त्यांचं लक्ष वेधून घेणं किंवा एखादी वेगळी कृती करून दाखवणं याला या वयात महत्त्व वाटू शकतं. यात मित्रांचा दबावही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. एखाद्या मित्राने फटाका हातात धरून फोडला किंवा एखादा धोकादायक प्रयोग केला, तर दुसऱ्यालाही तसं करून दाखवण्याची इच्छा होऊ शकते. त्याला काही झालं नाही तर आपल्यालाही काही होणार नाही, असा चुकीचा आत्मविश्वास निर्माण होतो. सोशल मीडियामुळे अशा कृतींचं आकर्षण आणखी वाढू शकतं. एखादी धोकादायक कृती करून त्याचा व्हिडिओ बनवणं, त्याला मिळणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहणं आणि त्यातून प्रसिद्धी मिळवणं हा काहींसाठी आकर्षणाचा भाग बनतो. २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Risky social media challenges: a scoping review या संशोधनात २००० ते २०२४ या काळातील १,६५१ लेख तपासून ५४ अभ्यासांचा समावेश करण्यात आला. त्यात धोकादायक सोशल मीडिया चॅलेंजेसमध्ये ‘फायर चॅलेंज’ चा वाटा २४ टक्के होता. ८९ टक्के लेखांमध्ये दुखापतींचा उल्लेख होता. काही प्रकरणांमध्ये कायमस्वरूपी शारीरिक परिणाम आणि मृत्यूही नोंदवले गेले. फटाक्यांमुळे आगीच्या घटना किती घडतात आणि त्याचे परिणाम काय होतात?दिवाळीत फटाके फोडताना होणारे अपघात अनेकदा क्षणात घडतात; पण त्यांचे परिणाम दीर्घकाळ टिकणारे असतात. फटाक्याची ठिणगी घराच्या बाल्कनीत पडणं, गच्चीवर साठवलेल्या वस्तूंना आग लागणं किंवा एखाद्या वाहनापर्यंत ठिणगी पोहोचणं, अशा घटनांमुळे मोठं नुकसान झालेलं अनेक घटनांमधून समोर आलं आहे.पुण्यातील अग्निशमन दलाच्या नोंदीनुसार २०२१ मध्ये फटाक्यांमुळे आगीच्या २१ घटना घडल्या होत्या. २०२२ मध्ये हा आकडा १९ होता. २०२३ मध्ये ३५, तर २०२४ मध्ये ६० घटना नोंदवल्या गेल्या. विशेष म्हणजे २०२६ मध्ये आतापर्यंत ९४ आगीच्या घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये ५० च्या आसपास संख्या आहे.मुंबईतही अशीच वाढ दिसून आली. २०२४ च्या दिवाळीत फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगींसंदर्भात अग्निशमन दलाला १४० कॉल आले होते. नागपूरमध्ये २०२३ मध्ये दिवाळीच्या काळात नोंदवलेल्या ३७ आगींपैकी २०, तर २०२४ मध्ये ५४ पैकी २८ आगी फटाक्यांमुळे लागल्या होत्या.या घटनांमुळे होणारं नुकसान केवळ जळालेल्या वस्तूंपुरतं मर्यादित राहत नाही. घरातील फर्निचर, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, दुकानातील माल किंवा वाहनं जळू शकतात. दुकानाला आग लागल्यास काही दिवस व्यवसाय बंद ठेवावा लागू शकतो. त्यामुळे मालमत्तेच्या नुकसानीबरोबरच कुटुंबाच्या उत्पन्नावरही परिणाम होतो.आगीमध्ये भाजलेल्या व्यक्तीला तर आणखी मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. खोल जखमा झाल्यास शस्त्रक्रिया, त्वचेचे प्रत्यारोपण, दीर्घ उपचार आणि पुनर्वसनाची गरज भासू शकते. चेहरा, हात किंवा पायांना गंभीर इजा झाल्यास दैनंदिन कामं करणंही कठीण होऊ शकतं. डोळ्यांना इजा झाल्यास दृष्टी कायमची कमी होण्याचा धोका असतो.मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यातील तीन नेत्ररुग्णालयांमध्ये २०२३–२४ च्या दिवाळीत फटाक्यांमुळे डोळ्यांना दुखापत झालेल्या ६७ रुग्णांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात ६२.७ टक्के रुग्ण मुलं होती. विशेष म्हणजे ३४.३ टक्के रुग्ण फटाके हाताळत नसतानाही जखमी झाले होते. २३.९ टक्के रुग्णांना शस्त्रक्रिया करावी लागली. या रुग्णांवरील अंदाजित वैद्यकीय आणि संबंधित आर्थिक भार २१.१ लाख रुपये होता. म्हणजेच फटाका फोडणाऱ्या व्यक्तीच्या एका चुकीचा फटका आजूबाजूच्या निष्पाप लोकांनाही बसू शकतो. त्यामुळे फटाक्यांमुळे होणाऱ्या आगी आणि दुखापती हा केवळ वैयक्तिक निष्काळजीपणाचा विषय नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेचाही प्रश्न आहे. .Premium|Study Room : तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढतेय; युद्धापेक्षाही जगासमोर कोणते मोठे संकट?.प्रदूषणाचे आकडे काय सांगतात?दिवाळीत फटाके फुटल्यानंतर हवेत धूर आणि सूक्ष्म धूलिकणांचं प्रमाण वाढतं. या प्रदूषकांमध्ये PM2.5 आणि PM10 या कणांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. PM2.5 चे कण अतिशय सूक्ष्म असल्याने ते श्वसनमार्गातून फुफ्फुसांच्या खोल भागापर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे खोकला, घशात खवखव, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.अस्थमा किंवा हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींना, लहान मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अशा प्रदूषणाचा अधिक त्रास होऊ शकतो. फटाक्यांमुळे तयार होणाऱ्या धुराचा परिणाम दिवाळीच्या रात्रीपुरता मर्यादित राहत नाही. हवामानाची स्थिती, वाऱ्याचा वेग आणि वातावरणातील प्रदूषकांचं विखुरणं यावर त्याचा कालावधी अवलंबून असतो.९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, दिवाळीनंतर पुण्याचा शहरव्यापी AQI ४३२ पर्यंत पोहोचला होता. शहरातील काही निरीक्षण केंद्रांवर PM2.5 ची पातळी १,००० मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटरच्या जवळ गेली, तर शहराची सरासरी पातळी सुमारे ८०० मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर नोंदवली गेली. वृत्तानुसार मागील वर्षी दिवाळीनंतरची सर्वोच्च पातळी सुमारे ६०० मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर होती.हे आकडे पुण्यातील हवेच्या गुणवत्तेची गंभीर स्थिती दाखवतात. मात्र या संपूर्ण वाढीचं कारण फटाकेच होते, असं म्हणता येणार नाही. वाहनांचा धूर, बांधकामातील धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन आणि हवामानाची स्थिती यांचाही त्यावर परिणाम होतो.मुंबईतील २०२२ आणि २०२३ च्या दिवाळीतील निरीक्षणांवर आधारित २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात फटाक्यांमुळे PM2.5 मध्ये १.९ ते २.४ पट वाढ नोंदवण्यात आली.हा अभ्यास फटाके आणि हवेतील सूक्ष्म कण यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.फटाक्यांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषक हवेत मिसळल्यानंतर लगेच नाहीसे होत नाहीत. वाऱ्याचा वेग कमी असेल किंवा वातावरणात तापमानाचा उलटा थर तयार झाला असेल, तर हे प्रदूषक हवेत अधिक काळ टिकू शकतात. त्यामुळे दिवाळीनंतरही काही काळ हवेची गुणवत्ता खराब राहू शकते. हा प्रश्न केवळ काही तासांच्या धुराचा नसून सार्वजनिक आरोग्याचा आहे. .Premium|Amar Subramanya : अॅपलच्या AI नेतृत्वात मोठे बदल का झाले? कोण आहेत नव्याने आलेले अमर सुब्रमण्यम..?.मुलांना फटाक्यांऐवजी काय पर्याय देता येतील?पुण्यातील एका शाळेचे पालक एकत्र येऊन दिवाळीमध्ये मुलांची दिवाळी पहाट भरवतात. यामध्ये मुलं त्यांना येत असलेल्या कला त्यांच्या मित्रमंडळी, नातेवाईकांसमोर सादर करतात. मुले याची तयारी करण्यात, एखादी कला शिकण्यात दिवाळीच्या सुटीचा वेळ घालवतात.मुलांना फटाक्यांऐवजी पर्याय देत असताना सगळ्यांना एकच पर्याय लागू पडेल असं नाही. पण आपण ज्या सोसायटीमध्ये रहातो तिथे एखादी कृती करू शकतो का, समविचारी मंडळींना घेऊन एखादं प्लॅनिंग करू शकतो का अनेक पर्याय आपल्याला दिसून येतील.यासोबतच समजात घडणाऱ्या घटना जसं की, फटाक्यामुळे आग लागणे, फटाक्यामुळे हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण होणे या विषयांची वेळोवेळी मुलांशी चर्चा करा, मुलांना माहिती द्या, याच्या पर्यायांबाबत चर्चा करा. जेणेकरून एकदम नाही पण हळूहळू त्यांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय जाणिवा जागृत होतील.मुलं अगदीच लहान असतील तर त्यांना घरातल्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सहभागी करून घ्या. जसं की फराळात मदत, किल्ला बनवणे, साफसफाईत मदत, हार बनविण्यात मदत अशा अनेक घरातल्या कामांमध्ये त्यांना सहभागी करून घ्या.सुरूवातीला फटाक्याला नाही म्हणणं तुम्हालाही अवघड जाईल आणि मुलांनाही ते सहज स्विकारणं अवघड जाईल पण याची सवय व्हायला थोडा वेळ जाईल. आणि एकदा का नाहीच वाजवले जाणार हे कळलं तर ते पुढे जाऊन ती अपेक्षाही सोडू शकतील.--------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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