Premium|Diwali Muhurat Trading : दिवाळीत शेअरमध्ये गुंतवणुकीची संधी? गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती

सिद्धार्थ खेमकामोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. ‘दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर आवर्जून सोने किंवा नवी खरेदी केली जाते. शेअर बाजारातही ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’चे विशेष सत्र आयोजित केले जाते. दिवाळीच्या कालावधीत शेअर बाजारात गुंतवणूक करून चांगला लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा गुंतवणूकदारांची असते. छोट्या गुंतवणूकदारांना या कालावधीत शेअर खरेदीसाठी मदत करता यावी, यासाठी सर्वोत्तम शेअरची शिफारस केली आहे. संवर्धन मदरसन (उद्दिष्ट : रु. १८७)भक्कम ऑर्डर बुक, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये दहा नवे उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आणि वाहन उद्योग; तसेच ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यांमुळे कंपनीच्या वाढीच्या शक्यता मजबूत आहेत. प्रीमियम उत्पादनांकडे वाढता कल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (ईव्ही) होणारे संक्रमण यामुळे मागणीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. नेक्सान्स ऑटोइलेक्ट्रिक व युताका गिकेन या कंपन्यांचे अधिग्रहण; तसेच शेनझेन ऑटोक्रूझच्या नियोजित अधिग्रहणामुळे कंपनीची जागतिक उपस्थिती आणि उत्पादन पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत होईल. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२८ या कालावधीत कंपनीच्या ‘ईबीआयटीडीए’मध्ये २२ टक्के , तर नफ्यात ३९ टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने(सीएजीआर) वाढ होईल..Premium|Saadat Hasan Manto : अश्लीलतेचे आरोप झेलणारा लेखक; ‘एक हां’ नाटकातून मंटोंच्या आयुष्याचा रंगमंचावर वेध.ग्रो (उद्दिष्ट : रु. २४०)ब्रोकरेज कंपनी ‘ग्रो’ला या व्यवसायातील बाजारहिस्सा वाढवण्यात यश मिळत आहे. मार्जिन ट्रेडिंग, कमोडिटी आणि इतर उत्पादनांचा वाढता वापर यामुळे ग्राहकांचा सहभाग वाढत असून, त्यातून उत्पन्नाच्या संधीही विस्तारत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीच्या उत्पन्नात मागील वर्षाच्या तुलनेत ४७ टक्के वाढ होऊन ते १५ अब्ज रुपये झाले. ‘ईबीआयटीडीए’ ६० टक्क्यांनी वाढून ९.७ अब्ज रुपये झाला, तर ‘ईबीआयटीडीए’ मार्जिन ६४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. निव्वळ नफ्यात ५४ टक्के वाढ होऊन तो ७.२ अब्ज रुपये झाला. आर्थिक वर्ष २०२७ व २०२८ मध्ये ब्रोकरेज व्यवहारांचे प्रमाण सुमारे २० टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.टायटन (उद्दिष्ट : रु. ६,०००)‘टायटन’ची मजबूत ब्रँड प्रतिमा, दागिन्यांच्या खरेदीसाठी सक्षम पुरवठा व्यवस्था, हिऱ्यांसारख्या मौल्यवान खड्यांचा वापर असलेल्या दागिन्यांचे वाढते प्रमाण आणि तरुण ग्राहकांवर केंद्रित धोरण यांमुळे संघटित दागिने बाजारपेठेत कंपनीला स्पर्धात्मक आघाडी मिळत आहे. जून २०२६ अखेर कंपनीची ३५५१ दुकाने होती. किरकोळ विक्री जाळ्याचा विस्तार आणि दागिन्यांव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांची वाढ यांमुळे कंपनीला विकासाच्या अतिरिक्त संधी उपलब्ध होत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२९ या कालावधीत कंपनीच्या महसुलात १७ टक्के, ‘ईबीआयटीडीए’मध्ये २१ टक्के आणि समायोजित निव्वळ नफ्यात २३ टक्के ‘सीएजीआर’ने वाढ होईल, असा अंदाज आहे.लॉरस लॅब्स (उद्दिष्ट : रु. २३८०)कॉन्ट्रॅक्ट डेव्हलपमेंट अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन (सीडीएमओ) व्यवसायातील मजबूत मागणी, फॉर्म्युलेशन व्यवसायाचा विस्तार आणि प्रगत टप्प्यातील प्रकल्पांचे व्यावसायिकीकरण यांमुळे कंपनीची वाढ दमदार आहे. व्यवस्थापनाने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट वाढवून २० अब्ज रुपये केले आहे. फर्मेंटेशन क्षमतेचा विस्तार आणि पेप्टाइड उत्पादनातील गुंतवणूक यांमुळे कंपनीची दीर्घकालीन क्षमता वाढणार आहे. कार्यक्षमतेतील सुधारणा आणि व्यावसायिक उत्पादनांचा विस्तार यांमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२८ या कालावधीत निव्वळ नफ्यात २४ टक्के ‘सीएजीआर’ने वाढ होईल..एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (उद्दिष्ट : रु. २०७५)विविध उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी आणि प्रीमियम उत्पादनांवर भर देण्याचे धोरण यांमुळे टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि एअर कंडिशनर या प्रमुख उत्पादनांमधील वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. प्रीमियम उत्पादनांचा वाढता वाटा, स्थानिक पातळीवरील उत्पादनात वाढ आणि नव्या उत्पादनांचे सादरीकरण यांमुळे नफ्याचे मार्जिन सुधारू शकते. श्री सिटी येथील उत्पादन क्षमतेचा विस्तार, निर्यात, ‘बी२बी’ संधी आणि एलजी इन्सेशिअल उत्पादन पोर्टफोलिओचा वाढता विस्तार हे मध्यम कालावधीसाठी वाढीचे प्रमुख घटक आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२९ या कालावधीत महसुलात सुमारे १४ टक्के, ‘ईबीआयटीडीए’मध्ये २४ टक्के आणि निव्वळ नफ्यात २५ टक्के ‘सीएजीआर’ने वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.लेन्सकार्ट (उद्दिष्ट : रु. ८००)स्वतःची उत्पादन व्यवस्था, स्वयंचलित उत्पादन प्रक्रिया, ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष दुकानांमधून विक्रीचे एकत्रित जाळे (ओम्नी चॅनेल) आणि विविध ब्रँडवर आधारित धोरण यांमुळे कंपनीला कमी विकसित बाजारपेठेत वेगळी स्पर्धात्मक आघाडी मिळते. कंपनीच्या दालनांमधील गुंतवणुकीची परतफेड दहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत होते, तर दालनांच्या पातळीवरील ‘ईबीआयटीडीए’ मार्जिन ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंत दालनांची संख्या सुमारे ४५०० पर्यंत नेण्याची योजना आहे. व्यवसायविस्तार आणि कार्यक्षमतेमुळे नफा वाढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२९ या कालावधीत महसुलात २७ टक्के, ‘ईबीआयटीडीए’मध्ये ४६ टक्के आणि निव्वळ नफ्यात ५९ टक्के ‘सीएजीआर’ने वाढ होईल, असा अंदाज आहे.जीई व्हर्नोव्हा टी अँड डी इंडिया (उद्दिष्ट : रु. ५१००)वीज पारेषण क्षेत्रातील भांडवली खर्चाच्या वाढीचा कंपनीला लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीकडे २०८ अब्ज रुपयांचे भक्कम ऑर्डर बुक असून, उच्च-दाब थेट विद्युत प्रवाह तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रकल्पांनाही चांगली मागणी आहे. देशांतर्गत ऑर्डरमध्ये वाढ, निर्यातीच्या संधी आणि गॅस इन्सुलेटेड स्विचगिअर, ऑटोमेशन व सॉफ्टवेअर यातील वाढती मागणी यांमुळे मध्यम कालावधीसाठी वाढीचे चित्र सकारात्मक आहे. नफ्याचे मार्जिन सुमारे २७ टक्क्यांवर टिकून राहण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२९ या कालावधीत महसुलात २६ टक्के, ‘ईबीआयटीडीए’मध्ये २४ टक्के आणि निव्वळ नफ्यात २४ टक्के ‘सीएजीआर’ने वाढ होईल..शायली इंजिनिअरिंग (उद्दिष्ट : रु. ४०७४)आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यवसायाचा विस्तार, जीएलपी-१ औषधांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंजेक्शन पेनची वाढती मागणी, उत्पादनक्षमतेत वाढ आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील नवे उत्पादन मंच यांमुळे कंपनीला मध्यमकाळासाठी वाढीच्या शक्यता मजबूत आहेत. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील नव्या संधींमुळेही कंपनीच्या वाढीला चांगला आधार मिळेल. गुंतवणुकीवरील चांगला परतावा आणि भक्कम रोख प्रवाह ही कंपनीची आणखी एक जमेची बाजू आहे. आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत ‘ईबीआयटीडीए’ मार्जिन ३२ टक्क्यांपेक्षा अधिक होईल. आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०२८ या कालावधीत महसुलात ३३ टक्के, ‘ईबीआयटीडीए’मध्ये ४४ टक्के व निव्वळ नफ्यात ४८ टक्के ‘सीएजीआर’ने वाढ होण्याचा अंदाज आहे.फेडरल बँक (उद्दिष्ट : रु. ३८५)लघु व मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा, सुवर्णकर्ज आणि कॉर्पोरेट बँकिंग या क्षेत्रांतील फेडरल बँकेची भक्कम कामगिरी आणि कर्ज व्यवसाय यांमुळे कर्जवाढ टिकून राहण्यास मदत होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा मागील वर्षाच्या तुलनेत ४५ टक्क्यांनी वाढून १३.९ अब्ज रुपये झाला. निव्वळ व्याज उत्पन्नात २६ टक्के वाढ होऊन ते ३१.५ अब्ज रुपये झाले, तर निव्वळ व्याज मार्जिन ३.३२ टक्क्यांवर स्थिर राहिले. बँकेच्या कर्जात २२ टक्के, तर ठेवींमध्ये १८.६ टक्के वाढ झाली. मालमत्तेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये मालमत्तेवरील परतावा १.३० टक्के आणि भागभांडवलावरील परतावा १२.४ टक्के राहील.सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी (उद्दिष्ट : रु. २०१०)कंपनीच्या वाढीला ६७ अब्ज रुपयांची भक्कम ऑर्डर बुक, त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत झालेली २३ टक्के वाढ आणि निर्यातीत झालेली ६२ टक्के वाढ यांचा भक्कम आधार आहे. वाहन उद्योग, औद्योगिक उत्पादने, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि मूळ डिझाइन उत्पादक या तुलनेने अधिक नफाक्षम क्षेत्रांचा व्यवसायातील वाढता वाटा कंपनीसाठी सकारात्मक आहे. कागा इलेक्ट्रॉनिक्ससोबतचा संयुक्त उपक्रम आणि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) उत्पादन क्षेत्रातील प्रगती यांमुळे प्रगत तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्रात कंपनीचे स्थान मजबूत होत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील वाढती संधी, नव्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार आणि उत्तम उत्पादने यामुळे नफ्याचे मार्जिन सुधारण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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