Premium|Diwali Bonus Planning : दिवाळी बोनस मिळाला? सणाचा आनंद घेत भविष्यासाठीही करा आर्थिक नियोजन

दीपाली मुजुमदार - deepalimujumdar@gmail.com वर्षभराच्या कष्टाचा गोड हा मेवा,दिवाळी बोनसचा खास हा ठेवा...चेहऱ्यावर हसू अन् मनात आनंद भारी,सजली या आनंदाने दिवाळीची तयारी! दिवाळी म्हटली, की डोळ्यांसमोर येतात ती दिव्यांची रोषणाई, फटाके, गोडधोड फराळ आणि नवे कपडे; पण नोकरदारवर्गासाठी या आनंदाला अधिक उधाण आणणारी एकच गोष्ट असते ती म्हणजे ‘दिवाळी बोनस.’ याचे योग्य नियोजन केल्यास दिवाळीचा आनंद द्विगुणित होऊ शकतो.सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून दिवाळी बोनस हे सण साजरा करण्यासाठी मिळालेले अतिरिक्त पैसे नसून, ती वर्षभर केलेल्या कष्टांचे फळ आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करणारी पर्वणी असते. सर्वसामान्य माणसासाठी दिवाळी बोनसचे महत्त्व खूप मोठे आहे. वर्षभरात महागाईशी मुकाबला करताना, संसाराचा गाडा हाकताना अनेकदा कसरत करावी लागते. अशा वेळी दिवाळीच्या तोंडावर हातात बोनसची अतिरिक्त रक्कम आल्यास सणासुदीचा खर्च भागवणे अतिशय सोपे होते. मुलांसाठी नवे कपडे, घराची रंगरंगोटी, दिवाळी पाडव्याची खरेदी आणि आप्तेष्टांना भेटवस्तू देणे या सर्व गोष्टी ताणरहित पद्धतीने पार पडतात.बोनसची रक्कम खात्यात जमा झाली, की मनात अनेक इच्छा जाग्या होतात. एखादी प्रलंबित खरेदी करावी, कुटुंबासाठी काहीतरी खास घ्यावे, फिरायला जावे किंवा स्वतःसाठी काही खर्च करावा, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या आनंदासोबतच एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायला हवा, हा बोनस आजचा आनंद वाढविण्यासाठी वापरायचा, की उद्याचे आर्थिक भविष्य घडविण्यासाठीही त्याचा उपयोग करायचा? याचे उत्तर म्हणजे खर्च आणि बचत यांचा योग्य समतोल..Premium|Retirement Planning : पीएफ, एफडी असूनही निवृत्तीनंतर पैसा पुरेल का? असे करा आर्थिक नियोजन.१) बोनस- आर्थिक नियोजनाची सुवर्णसंधीदर महिन्याचा पगार अनेकदा घरखर्च, ईएमआय, मुलांचे शिक्षण, वीजबिल, किराणा आणि इतर आवश्यक खर्चांमध्ये संपतो. त्यामुळे नियमित उत्पन्नातून मोठी बचत करणे अनेकांना कठीण जाते. अशा वेळी मिळणारा बोनस आर्थिक नियोजनाला चालना देऊ शकतो.बोनसचा वापर पुढील गोष्टींसाठी करता येऊ शकतो-काही रक्कम सणाच्या आनंदासाठी खर्च करणे.काही रक्कम आपत्कालीन निधीत जमा करणे.जास्त व्याजाचे कर्ज कमी करणे.भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी गुंतवणूक करणे.विमा, आरोग्य आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी तरतूद करणे.महत्त्वाचे म्हणजे बोनसची संपूर्ण रक्कम खर्च करणे किंवा संपूर्ण रक्कम गुंतवणे, हे दोन्ही प्रत्येकासाठी आवश्यकच असे नाही. आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरते..२) बोनसचे नियोजन कसे करावे?१. पहिले ३० टक्के : सणाचा आनंद आणि खरेदीबोनसचा ३० टक्के हिस्सा तुम्ही तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या स्वप्नांसाठी, सणाच्या खरेदीसाठी बिनधास्त वापरू शकता.२. दुसरे ३० टक्के : आर्थिक सुरक्षा आणि कर्जमुक्तीपैशांचा खरा उपयोग तेव्हाच होतो जेव्हा तो तुम्हाला चिंतामुक्त करतो. बोनसचा ३० टक्के भाग तुमच्या भूतकाळातील देण्यांवर आणि भविष्यातील आणीबाणीच्या परिस्थितीवर खर्च करा.३. तिसरे उरलेले ४० टक्के : संपत्तीनिर्मिती आणि गुंतवणूकहा तुमच्या बोनसचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि शक्तीशाली भाग आहे! हे ४० टक्के पैसे तुमच्यासाठी दिवस-रात्र काम करतील अशा ठिकाणी गुंतवा.अ. इक्विटी म्युच्युअल फंड : चांगल्या म्युच्युअल फंडात एकरकमी गुंतवणूक करा किंवा तुमच्या चालू ‘एसआयपी’ची रक्कम वाढवा.ब. डिजिटल गोल्ड : धनत्रयोदशी किंवा लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर प्रत्यक्ष सोन्याऐवजी डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करा.क. मुलांचे भविष्य : मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लाँग-टर्म गोलसाठी पीपीएफ किंवा सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करा.फायदा : चक्रवाढ व्याजाच्या ताकदीमुळे ही रक्कम काही वर्षांत पटीने वाढून तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवते.‘स्मार्ट’ दिवाळीसाठी...‘पे युअरसेल्फ फर्स्ट’ : बोनस खात्यात जमा होताच आधी गुंतवणुकीचे ४० टक्के आणि सुरक्षेचे ३० टक्के बाजूला काढा. उरलेले ३० टक्के पैसेच खरेदीसाठी वापरल्यास अवाजवी खर्चाला आपोआप आळा बसतो.सेल आणि ऑफरचा मोह टाळा : ‘फक्त आजच ५०% सूट!’ अशा जाहिरातींना बळी पडून गरज नसलेल्या वस्तू ‘ईएमआय’वर खरेदी करणे टाळा.लक्ष्मीपूजनाचा खरा अर्थ समजा : केवळ लक्ष्मीची पूजा करून भागणार नाही, तर आलेल्या लक्ष्मीचा योग्य आदर करून तिची वाढ करणे हीच खरी लक्ष्मीपूजा..समजा, तुम्हाला दिवाळी बोनस म्हणून ५०,००० रुपये मिळाले. त्याचे नियोजन पुढीलप्रमाणे करावे-बोनस नियोजन : रु. ५०,०००दिवाळीचा आनंद व खरेदी : रु. १५,०००बचत व आपत्कालीन निधी : रु. १५,०००दीर्घकालीन गुंतवणूक : रु. १०,०००कर्जफेड किंवा आर्थिक उद्दिष्टे : रु. १०,०००ही केवळ उदाहरणार्थ विभागणी आहे. तुमच्याकडे आधीच पुरेसा आपत्कालीन निधी आहे का, कर्ज आहे का आणि पैसे कधी लागणार आहेत, यानुसार प्रमाण बदलू शकते. अशा प्रकारे बोनसचा काही भाग वर्तमानातील आनंदासाठी वापरता येतो, तर उर्वरित रक्कम भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी राखता येते.३) दिवाळीचा एक छोटासा आर्थिक संकल्पया वर्षी बोनस मिळाल्यावर केवळ खरेदीची यादी तयार न करता, स्वतःच्या आर्थिक भविष्याचीही यादी तयार करा.एक आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित करा.बोनसचा काही भाग बचतीसाठी राखून ठेवा.अनावश्यक खर्च टाळा.कर्ज आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा आढावा घ्या.पुढील दिवाळीपर्यंत नियमित बचतीची सवय विकसित करा.एकदाच मिळणारा बोनस संपून जाऊ शकतो; परंतु त्यातून सुरू झालेली बचतीची सवय आयुष्यभर उपयोगी पडू शकते.बोनसचा खरा बोनस म्हणजे आर्थिक सुरक्षितता!दिवाळी बोनस हा वर्षभर केलेल्या मेहनतीचा आनंददायी मोबदला आहे. त्यातून सण साजरा करणे, प्रियजनांना आनंद देणे आणि स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करणे निश्चितच महत्त्वाचे आहे; पण त्याचबरोबर काही रक्कम भविष्यासाठी राखून ठेवली, तर या बोनसचा फायदा केवळ काही दिवसांपुरता मर्यादित राहात नाही. लक्ष्मीपूजन आपल्याला समृद्धीची आठवण करून देते; तर बोनसचे योग्य नियोजन आपल्याला ती समृद्धी जपण्याची संधी देते. या दिवाळीत बोनस केवळ खर्च करू नका; त्यातील काही भाग तुमच्या उद्याच्या सुरक्षिततेसाठीही कामाला लावा. कारण खरी समृद्धी म्हणजे आज आनंदाने जगणे आणि उद्याची चिंता कमी करणे.(लेखिका गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८२२७८२६१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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