Premium|Online Shopping: ऑनलाइन ऑफर्समधून फायदा कसा मिळवाल? भारतात ऑनलाइन शॉपिंगचा ट्रेंड बदलतोय!

Online Festive Sales in India: Are Big-Ticket Electronics Deals Changing How We Shop?दसरा-दिवाळी जवळ आली की सगळ्याच ई-कॉमर्स वेबसाइट्स सेल्स घेऊन येतात. प्रत्येक अॅप ग्राहकांना आपल्याकडे खेचायला नवनव्या योजना जाहीर करत असतं. या सेलमध्ये बरेचदा तुम्हाला अनेक मोठमोठ्या गोष्टींवरही दणकून सुट मिळते. ६०-६० टक्के सूट असलेले कपडे घेता येतात. कधी एसी, फ्रीजसारख्या महागड्या गोष्टींवरही ३०-३० टक्क्यांची सूट मिळते. तुम्हीपण या सेलमध्ये खरेदी करण्याच्या विचारात आहात का? मग त्याआधी हा लेख नक्की वाचा. या सेल्समधून खरेदी करण्याआधी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, कोणती काळजी घ्यायची आणि या सेलमध्ये वस्तू निवडताना काय लक्षात ठेवायचं, कोणत्या कार्ड्सवर ऑफर्स आहेत, हे सगळं हे समजून घ्या.सोबतच भारतातलं ऑनलाइन शॉपिंग कशापद्धतीने बदलतं आहे, कोणत्या वस्तूंना ग्राहक अधिक पसंती देतायत या सगळ्याविषयी अधिक जाणून घ्या सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये.सेलमध्ये आहे, म्हणून सौरभ आणि सायली या जोडप्याने एअरफ्रायर घेतला. दुसरीकडे एकट्या राहणाऱ्या तन्वीने तिच्या मोठ्या पगारातून एक मोठ्ठा टीव्ही घरात आणला. कारण सेलमध्ये त्यावर चक्क ५० टक्के ऑफ होता. सौरभ-सायली ही जोडी आणि तन्वीसारखी मुलगी या दोन्ही ग्राहकांनी एकच विचार केला. सेलमध्ये आहे ना तर मग घेऊन टाकू. अर्थात यात नवीन काही नाही. आपण सगळेचजण थोड्याफार फरकाने असाच विचार करत असतो म्हणूनच सेलच्या काळात या कंपन्यांचा फायदा वाढतो. रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंटच्या अहवालातून भारतीयांच्या खरेदीविषयी काही लक्षवेधी निरीक्षण समोर आली आहेत. .२०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत मोबाइल फोन वगळता इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीत २०२५च्या तुलनेत सुमारे २२ टक्के वाढ झाली. एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आणि टीव्ही यांसारख्या मोठ्या आणि छोट्या घरगुती उपकरणांच्या विक्रीत २५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.याच्या आधीच्या वर्षी याच श्रेणीतील विक्रीत ५ टक्क्यांची घट झाली होती..ऑनलाइन खरेदीच्या या नव्या टप्प्यासाठी सध्याचा काळ योग्य ठरत आहे. Amazon चा Great Indian Festival ८ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला, तर Flipkart च्या Big Billion Days सेललाही त्याच दिवशी अर्ली ॲक्सेस सुरू झाला. ९ ऑक्टोबरपासून सर्व ग्राहकांना या सेलमध्ये सहभागी होता येत आहे. पात्र कार्ड खरेदीवर बँकांकडून १० टक्क्यांपर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंटही दिला जात आहे..ऑनलाइन रिटेल बाजाराला वेगऑनलाइन खरेदी आता भारतात चांगलीच रुळली आहे. देशातल्या मोबाइल्सची त्यातही मल्टीमीडिया मोबाइल्सची संख्याही वाढते आहेच. तरीही भारतातील ग्राहकांसाठी प्रत्यक्ष दुकानांमधून होणारी खरेदी अजून खूप जास्त आहे. ऑनलाइन रिटेल बाजार मात्र वेगाने वाढतोय, असं काही अहवाल सांगतात..Premium|Gift: कस्टमाइज्ड गिफ्ट्सची लोकप्रियता वाढली, काय आहेत पर्याय..? .S&P Global Market Intelligence च्या Kagan 2026 Asia-Pacific Consumer Insights या सर्वेक्षणासाठी जून २०२६ मध्ये भारत, चीन आणि दक्षिण कोरिया या देशांतील प्रत्येकी १,००० इंटरनेट वापरणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींची मते जाणून घेण्यात आली. या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील बहुतांश लोकांनी सांगितलं की ते अजून प्रत्यक्ष दुकानांमधून जास्त खरेदी करतात.मात्र याच लोकांतील ४१ टक्क्यांनी सांगितलं की, मागच्या वर्षीपेक्षा यंदा दुकानातून केलेली खरेदी कमी झालीय. तर ४९ टक्के म्हणाले की, २०२५ च्या तुलनेत ऑनलाइन खरेदीत वाढ झाली आहे..बाजार संशोधन संस्था IMARC च्या सप्टेंबरमधील अहवालानुसार, भारतातील ऑनलाइन रिटेल बाजार २०२६ ते २०३४ या कालावधीत वार्षिक सरासरी ५.८१ टक्के चक्रवाढ दराने (CAGR) वाढण्याची अपेक्षा आहे.२०२५ मध्ये ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसचा या बाजारातील हिस्सा ८१.३ टक्के होता. नेटवर्क इफेक्ट, स्पर्धात्मक किमती आणि उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी यामुळे या बाजाराला चालना मिळत आहे..Premium|Online Shopping : सेल, स्क्रोल आणि स्टेटस; खरेदीचा बदलता अनुभव.रेडसीरने सप्टेंबरमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातील ऑनलाइन रिटेल बाजारात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्के वाढ झाली. हा बाजार सुमारे ३८ अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. २०२२ च्या पहिल्या सहामाहीनंतरची ही सर्वाधिक वाढ आहे. त्या वेळी कोविड-१९ महामारीमुळे देशात सामाजिक निर्बंध लागू होते..मोठ्या घरगुती उपकरणांचीही ऑनलाइन खरेदीकोविड काळात साधारणत: ऑनलाइन खरेदीला अधिक चालना मिळाली, असं म्हटलं जातं. सुरुवातीला लोक छोट्या छोट्या वस्तू ऑनलाइन घेत होते पण नंतर त्यात भर पडत गेली. अगदी मोठमोठे फ्रीज, वॉशिंग मशिन्स, टीव्हीसारखी उपकरणं सर्रास ऑनलाइन घेतली जाऊ लागली. इकॉनॉमिक टाइम्सने एका पुण्यातील डी’मॉन्टे या ग्राहकाशी संवाद साधला. त्यांनी कोविडनंतरच्या काळातच Amazon च्या Amazon Basics या ब्रँडचा ५६४ लिटर क्षमतेचा फ्रीज खरेदी केला. या ग्राहकाने सांगितलं की, “जवळपास चार वर्षांपूर्वी दिवाळीच्या काळात आम्ही साइड-बाय-साइड दरवाजे असलेला फ्रीज खरेदी केला. उपलब्ध असलेल्या आकारांमध्ये तो सर्वांत मोठा होता आणि त्यावर जुन्या फ्रीजच्या बदल्यात चांगली एक्स्चेंज ऑफरही मिळत होती. त्याची किंमत सुमारे ८० हजार रुपये असावी. Haier आणि Samsung यांसारख्या ब्रँडच्या तुलनेत तो स्वस्त होता. जुना फ्रीज बदलून दिल्यामुळे तो आम्हाला सुमारे ४५ हजार रुपयांना मिळाला. म्हणजे जवळपास ५० टक्के बचत झाली.”.Premium|Smart Shopping: गिल्ट-फ्री शॉपिंगसाठी या आहेत खास टिप्स.दुसरीकडे मुंबईतील अवनी मुळे यांनीसुद्धा त्यांचं जुनं मशिन देऊन नवीन वॉशिंग मशीन घेतलं. खरंतर २ वर्षांपूर्वी त्यांनी एक सेकंडहँड मशीन त्यांच्याच घराजवळच्या एका दुकानदाराकडून घेतलं होतं. मात्र त्या मशीनमध्ये सतत बिघाड होत असल्याने त्यांनी नवीन घेण्याचं ठरवलं. दिवाळीची ऑफर सुरू होती, त्यांचं जुनं मशिन बाहेर कुठेच घेतलं जात नव्हतं किंवा अगदीच कमी किंमतीत घेत होते त्यामुळेच त्यांनी ऑनलाइन ऑफर्समध्ये नवीन मशिन घेण्याचा विचार केला. जुन्या मशिनचे त्यांना २००० रुपये मिळाले. अवनी सांगतात की, जुनं मशीन एकतर कुणी घेत नव्हतं शिवाय घेतलं तरी ते दुकानात आणून द्या असं सांगणं होतं. ते काही आम्हाला शक्य नव्हतं कारण परत ते मशिन नेऊन देण्यात आमचे आणखी पैसे गेले असते. त्याऐवजी ऑनलाइन घेतल्याने त्या कंपनीचेच लोक येऊन जुनं मशीन घेऊन गेले. आमच्यासाठी सोपं झालं..घरगुती उपकरणांच्या ऑनलाइन विक्रीत वाढरेडसीरच्या २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीतील आकडेवारीतून घरगुती उपकरणे ई-कॉमर्सच्या वाढीला कशापद्धतीने चालना देतायत, हे लक्षात येतं. या अहवालात समाविष्ट असलेल्या श्रेणींपैकी मोबाइल फोन वगळता इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीत २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २२ टक्के वाढ झाली. याच्या आधीच्या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत याच श्रेणीतील विक्रीत ५ टक्क्यांची घट झाली होती.या श्रेणीमध्ये विशेषतः एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही, डिशवॉशर आणि इतर घरगुती उपकरणांच्या विक्रीत वर्षभराच्या तुलनेत २५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या विक्रीला अनेक कारणांमुळे चालना मिळाली. .Luxury Shopping Trends: लक्झरी ब्रँड्सना छोट्या शहरांमधून मागणी का वाढतेय?.याशिवाय, उन्हाळा लवकर सुरू होऊन अधिक काळ टिकल्यामुळे एसीची मागणी वाढली. २०२६ मध्ये ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीच्या (BEE) स्टार रेटिंगमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे काही ग्राहकांनी नियोजित वेळेपूर्वीच खरेदी केली. टियर-२ आणि त्यापेक्षा लहान शहरांमध्ये वाढलेली मागणी तसेच जनरेशन Z मधील ग्राहकांचा वाढता सहभाग यांचाही विक्रीला फायदा झाला.(मोठ्या आणि छोट्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये एसी, फ्रीज, टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि इतर लहान घरगुती उपकरणांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसमध्ये लॅपटॉप, टॅबलेट, कॅमेरा, ऑडिओ-व्हिडिओ उपकरणे आणि वैयक्तिक आरोग्य निगा उपकरणांचा समावेश होतो. तर इलेक्ट्रॉनिक नॉन-डिव्हाइसेसमध्ये आयटी आणि मोबाइल ॲक्सेसरीज, गेमिंग उपकरणे, IoT उपकरणे आणि स्मार्ट होम ऑटोमेशन उत्पादनांचा समावेश होतो.स्रोत : India Retail Online 2026, Redseer Strategy Consultants..ऑनलाइन आल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानांची मागणी कमी झालीय का असा प्रश्न पडतो. पण तसं झालेलं दिसत नाही. तुम्ही कोणत्याही बाजारपेठेत गेलात तर नवनवी दुकानं दिसू लागतात. प्रत्यक्ष दुकानांची गरज का ?सणासुदीच्या काळात निरनिराळी ऑनलाइन शॉपिंग अॅप्स विक्री जरुर वाढवतात पण काही वस्तूंच्या खरेदीसाठी ग्राहक अजूनही प्रत्यक्ष दुकानांना प्राधान्य देतात. याच एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ग्राहकाला काही गोष्टींच्या बाबतीत प्रत्यक्ष खात्री करून वस्तू घ्यायची असते. .रेडसीरच्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत घर आणि फर्निचर या श्रेणीत ३२ ते ३५ टक्क्यांची वाढ झालीय. पुढील सहा महिन्यांतही ही वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. तरीही, सणासुदीच्या काळात एकूण ऑनलाइन रिटेल विक्रीमध्ये या श्रेणीचा वाटा केवळ ९ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे..उदा. घरातील फर्निचर घेताना अनेकजण ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन दुकानांना प्राधान्य देतात.कारण फर्निचरसारख्या वस्तू खरेदी करताना ग्राहकांना ती प्रत्यक्ष पाहायची असते. टेबल-खुर्ची असेल वा सोफा त्यावर प्रत्यक्ष बघून, बसून ग्राहकांना निर्णय घ्यायला आवडतो कारण फर्निचर आपल्याकडे कायमस्वरुपी राहणार असतं. आपण ते सतत बदलत नाही. काही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ग्राहकांना ऑगमेंटेड रिअॅलिटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या घरातील जागेत फर्निचर कसे दिसेल, याचा अंदाज देतात. पण ते पुरेसं होत नाही. वस्तू परत करणे किंवा पैसे परत मिळवणे याबद्दलच्या शंका त्यामुळे पूर्णपणे दूर होत नाहीत.शिवाय बऱ्याच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वस्तूची तक्रार करण्यासाठी एआय जनेरेटेड मेसेजीस चे फॉरमॅट असतात. ते अजूनही भारतीय ग्राहकांच्या पूर्ण पचनी पडलेले नाहीत. दुकानातून घेतलेल्या फर्निचरबद्दल काही कुरबुरी असतील तर दुकानात जाऊन तक्रार करता येते. तिथून माणूस येऊन ती तक्रार चौकशी करू शकतो. तो विश्वास अजून अनेकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मबद्दल वाटत नाही.त्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानातून खरेदीसाठी अशा गोष्टींना प्राधान्य दिलं जातं. .Premium|Retail Shop: कोपऱ्यावरचा वाणी!.किमती वाढल्या, तरी मागणी कायम२०२६ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीत चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत या वाढीचा वेग काहीसा मंदावेल, असा रेडसीरचा अंदाज आहे. कारण आता बऱ्याचशा गोष्टींच्या किंमतीतही वाढ होते आहे. साधं एसीच्या किंमती पाहाल तर त्यात किमान ४-५ हजारांची वाढ होत असल्याचं दिसलं आहे. गीता सिंग यांना एसी घ्यायचा होता पण जून-जुलैमध्ये त्यांना घेता आला नाही. आता ऑक्टोबर २०२६मध्ये त्या एसी घ्यायला गेल्या त्यावेळी त्याच्या किंमती ४ ते ५ हजारांनी वाढल्या आहेत. मोबाइल फोन वगळता इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या विक्रीत २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत १२ ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.यंदाच्या सणासुदीच्या काळात या श्रेणीतील विक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत १५ ते १७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, सणासुदीच्या काळातील एकूण ऑनलाइन रिटेल विक्रीमध्ये मोबाइल फोन वगळता इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वाटा २०२५ मधील १८ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.IMARC च्या अहवालात सप्टेंबरच्या अखेरीपासून नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपर्यंतचा सणासुदीचा खरेदीचा काळ रिटेल विक्रेत्यांसाठी दुहेरी आव्हान निर्माण करू शकतो, असे नमूद केले आहे.ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी दीर्घकाळ टिकणारे आणि फायदेशीर व्यावसायिक गणित तयार करणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे..कोणत्या कार्ड्सवर सवलती?विविध वेबसाइट्सवर निरनिराळ्या क्रेडिट कार्ड्सवर सवलती दिल्या जातात. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रेत्यांशी भागीदारी करून बँकांनी उपलब्ध करून दिलेली को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डे यासाठी लोकप्रिय आहेत.Amazon Pay-ICICI Bank क्रेडिट कार्ड ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू झाले, तर Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड जुलै २०१९ मध्ये बाजारात आले होते.Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्डया कार्डासाठी जॉइनिंग किंवा वार्षिक शुल्क नाही. पात्र Amazon खरेदीवर Prime सदस्यांना ५ टक्क्यांपर्यंत अमर्याद कॅशबॅक मिळू शकतो.सध्या सुरू असलेल्या Amazon Great Indian Festival 2026 मध्ये पात्र खरेदीसाठी State Bank of India च्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांवर १० टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट दिला जात आहे. पात्र क्रेडिट कार्ड EMI व्यवहारांवरही ही सवलत लागू आहे.Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्डया कार्डद्वारे पात्र खरेदीवर ५ टक्के कॅशबॅक मिळतो. मात्र, त्यासाठी जाहीर केलेली तिमाही कमाल मर्यादा लागू असते.Big Billion Days 2026 सेलसाठी Axis Bank च्या क्रेडिट कार्डांवर पात्र खरेदीसाठी १० टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट दिला जात आहे. या सवलतीची कमाल मर्यादा १७,२५० रुपये आहे. ऑफरच्या अटींनुसार निवडक उत्पादनांवर अतिरिक्त सवलतीही मिळू शकतात.Tata Neu आणि Croma च्या ऑफर्सTata समूहाच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Tata Neu वर Amazon किंवा Flipkart प्रमाणे संपूर्ण प्लॅटफॉर्मसाठी लागू असलेली सणासुदीची सेल ऑफर दिसत नसली, तरी HDFC Bank आणि SBI Card यांच्या सहकार्याने को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डे उपलब्ध आहेत.HDFC Bank सोबतची भागीदारी २०२२ मध्ये, तर SBI Card सोबतची भागीदारी २०२५ मध्ये सुरू झाली. या दोन्ही भागीदारींमध्ये दोन प्रकारची कार्डे आहेत. त्यात प्रवेशस्तरावरील Tata Neu Plus आणि प्रीमियम Tata Neu Infinity यांचा समावेश आहे..सेलमध्ये गोष्टी घेताना कोणत्या गोष्टी तपासाल?१. खरेदीची प्रक्रिया किती सोपी आहे?तुम्हाला ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा दुकानावर विश्वास आहे का? वस्तू पाहण्यापासून पेमेंट, जुनी वस्तू एक्स्चेंज करणे आणि वस्तू परत करण्यापर्यंतची प्रक्रिया किती सोयीची आहे, हे तपासा.२. उत्पादनाची वैशिष्ट्ये तपासावस्तूला प्रत्यक्ष स्पर्श न करता केवळ तिच्या स्पेसिफिकेशन्सवरून तुम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकता का, याचा विचार करा. वेगवेगळ्या ब्रँडच्या उत्पादनांच्या किमती आणि वैशिष्ट्यांची तुलना करा.३. विक्रीनंतरची सेवा महत्त्वाचीउत्पादन बसवून देण्याची, त्याची दुरुस्ती करण्याची आणि काही बिघाड झाल्यास सेवा देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, हे तपासा. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या स्वतःच्या ब्रँडची वस्तू खरेदी करताना तिची सर्व्हिस कोण देणार, याची खात्री करून घ्या.४. एक्स्चेंज ऑफरच्या अटी वाचाजुन्या वस्तूच्या बदल्यात मिळणारी सवलत तपासणीवर अवलंबून असते. ५. क्रेडिट कार्डच्या ऑफरच्या अटी समजून घ्यासवलतीची कमाल मर्यादा, पात्र उत्पादनांची यादी आणि EMI व्यवहारांवरील अटी तपासा. उदाहरणार्थ, Flipkart Axis Bank च्या ऑफरमध्ये १७,२५० रुपयांची कमाल मर्यादा आहे. तर Croma मधील Tata Neu ऑफरमध्ये EMI खरेदी पात्र नाही.थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ मोठी सवलत मिळते म्हणून फ्रीज, वॉशिंग मशीन किंवा इतर महागड्या वस्तू ऑनलाइन खरेदी करू नका. किंमत, उत्पादनाचा दर्जा, एक्स्चेंजच्या अटी आणि विक्रीनंतरची सेवा या सर्व गोष्टींची तुलना करूनच खरेदीचा निर्णय घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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