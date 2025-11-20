Premium|DNA Double Helix Structure : गोष्ट डीएनए रेणूच्या संरचनेची!

डॉ. अनिल लचके गेल्या पाऊणशे वर्षांमध्ये जीवशास्त्रामध्ये अनेक शोध लागले आहेत. त्यामध्ये डीएनए रेणूच्या संरचनेचा शोध सर्वात महत्त्वाचा आहे. त्याचे श्रेय जाते तीन शास्त्रज्ञांना - जेम्स वॅटसन (१९२८-२०२५), फ्रान्सिस क्रिक (१९१६-२००४) आणि मॉरिस विल्किन्स (१९१६-२००४). जेम्स वॅटसन यांचे निधन सहा नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाल्यामुळे डीएनएच्या ‘डबल हेलिक्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण संरचनेचा ऐतिहासिक शोध लावणारे शास्त्रज्ञ काळाच्या पडद्याआड गेलेले आहेत. यात चौथे नाव रोझालिंड फ्रॅन्कलीनचे घ्यायला पाहिजे. डीएनएची रचना जगापुढे मांडण्यासाठी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफीचे फोटो "निर्णायक" होते. डीएनएचा रेणू स्फटिकरूपात आणणे म्हणजे एक कला होती. ती रोझालिंडने आत्मसात केली आणि डीएनएचा क्रिस्टलोग्राफ काढला होता. दुर्दैवाने रोझालिंडचे सदतिसाव्या वर्षी निधन झाले होते. मरणोत्तर नोबेल पारितोषिक देत नाहीत. पण या शोधाच्या इतिहासात रोझालिंडचे नाव आहेच! .सजीवांच्या पेशीत डीएनए असतो हे १८६९ मध्ये माहिती होते. पण कार्य माहिती नव्हते. ओसवाल्ड अव्हेरींनी या रेणूचा संबंध आनुवंशिकतेशी आहे, असं दाखवलं होतं. जीवसृष्टीतील नानाविध आविष्कारांच्या मागे जनुकांच्या स्वरूपातील अदृश्य ब्लू-प्रिंट असतो. सजीवांच्या पेशींमधील रंगगुणसूत्रांमध्ये अतिशय घट्टपणे जनुके गुंडाळलेली असतात. डीएनए रेणू म्हणजे ‘न्यूक्लियोटाइड’ वर्गीय रेणूंची माळ असते. प्रत्येक ‘न्यूक्लियोटाइड’मध्ये अडेनिन, थायमाईन, ग्वानिन आणि सायटोसिन या चार बेसवर्गीय रसायनांपैकी एक बेस रसायन, डी-ऑक्सिरायबोज ही शर्करा आणि फॉस्फेट असते..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.जेम्स वॅटसननी शाळेत असताना ‘रेडिओ क्विझ’ मध्ये कूटप्रश्नांची फटाफट उत्तरे दिली आणि स्पर्धा जिंकून १९४० मध्ये १०० डॉलरचे बक्षीस जिंकले. पंधराव्या वर्षी त्यांना शिकागो विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. सुरुवातीला त्यांना पक्षीनिरीक्षक व्हावे असे वाटत होते. पण शिक्षण चालू असताना त्यांना जेनेटिक्स या विषयात आवड निर्माण झाली. कारण त्यांच्या वाचनात एर्विन श्रोडिंजर यांचं ‘व्हाट इज लाईफ’ हे पुस्तक आलं होतं. यामुळे त्यांनी इंडियाना युनिव्हर्सिटीमधील प्रख्यात जेनेटिक्स डिपार्टमेंट मध्ये संशोधन सुरु केले. त्यांना दोन नोबेल मानकरी, हरमन म्युलर आणि साल्व्हाडोर लुरिया जीवशास्त्र शिकवायचे. प्रो. लुरिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी बाविसाव्या वर्षी पीएच. डी. मिळवली. विषय होता, जीवाणूंवर हल्ला करणाऱ्या विषाणूंवर क्ष-किरणांचा होणारा परिणाम. नंतर ते कोपेनहेगन येथे मॉरिस विल्किन्स यांना भेटले. विल्किन्स त्यावेळी डीएनए रेणूंचे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तंत्र वापरून संशोधन करत होते. तेव्हा आपणही डीएनएची संरचना शोधावी असा वॅटसननी ध्यास घेतला. सुदैवाने त्यांना इंग्लंडमधील कॅव्हेंडिश लॅबॉरेटरीमध्ये फेलोशिप मिळाली. येथे त्यांची फ्रान्सिस क्रिक बरोबर १९५१ साली भेट झाली. क्रिक वॅटसनपेक्षा १२ वर्षांनी मोठे होते. .ते देखील डीएनएच्या रासायनिक संरचनेचा मागोवा घेत होते. ब्रिटिश एन्सायक्लोपीडियाच्या १००० पानांवर जेवढी माहिती असते तेवढी सुईच्या टोकावर जेवढा डीएनए असेल त्यावर सहज मावेल, असे क्रिक आणि वॅटसन यांनी गणिताने ओळखले. फ्रान्सिस क्रिक आणि जेम्स वॅटसन यांच्या मनातील विचारांची स्पंदने एकमेकांना अगदी पूरक होती. त्यांना डीएनएच्या रचनेबद्दल औत्सुक्य वाटू लागलं. यामुळे ‘समसमा संयोग की जाहला’, असं म्हणावं लागेल. कारण पुढील १८ महिन्यांमध्ये त्यांनी डीएनएचे द्वि-सर्पिलाकार त्रिमितीयुक्त मॉडेल केले. डीएनए रेणूची संरचना वलयांकित गोल जिन्यासारखी किंवा पलंगाच्या स्प्रिंगप्रमाणे असते. त्याचे मॉडेलही वॉटसन आणि क्रिक यांनी तयार केलेले होते. मान्यवरांच्या समोर शोध जाहीर करण्यासाठी वॅटसन आणि क्रिक केंब्रिजमधील २८ फेब्रुवारी १९५३ रोजी ‘ईगल पब’मध्ये आले. "आम्हाला जीवसृष्टीतील एक गूढरम्य गोष्ट गवसलेली आहे..." अशी सुरुवात करून त्यांनी डीएनएची ‘डबल हेलिक्स’ रचना स्पष्ट केली. त्या वेळी तरी ‘हा नोबेल पारितोषिक मिळवून देणारा शोध आहे’, असे कुणी सूचितही केले नाही. ‘‘आमचे सारे लक्ष डीएनएकडे एकवटलेले होते, आणि सन्मानाची आम्हाला क्षिती नव्हती", - असे वॅटसन यांनी त्यांच्या ‘डबल हेलिक्स’ या पुस्तकात म्हटलंय!.Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम.हा ‘ब्रेक-थ्रू’ शोध अव्वल दर्जाच्या ‘नेचर’ नियतकालिकात पृष्ठ ७३६ वर २५ एप्रिल १९५३ रोजी प्रसिद्ध झाला. पृष्ठ ७४० वर विल्किन्स आणि रोझालिंड फ्रँकलिन यांचा डीएनएच्या संरचनेसंबंधीचा शोधनिबंध प्रकाशित झाला. हा शोध महत्त्वाचा आहे, तेव्हा शोधनिबंधामध्ये कुणाचं नाव पाहिलं असावं? ही समस्या त्यांनी नाणेफेक करून सोडवली! या कामगिरीबद्दल वॅटसन, क्रिक आणि विल्किन्स यांना १९६२मध्ये ‘नोबेल’मिळाले. त्यावेळी वॅटसन २५ तर क्रिकचं ३७ वर्षांचे होते! त्यांनी डीएनएची रचना रसायनशास्त्राचा अभ्यास करून ठरवली होती. मॉरिस विल्किन्स यांनी क्रिस्टलोग्राफी तंत्र वापरून संरचना निश्चित केली. त्यांचा शोध जीवशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्रात महत्त्वपूर्ण ठरलाय. डीएनएची संरचना कळल्यामुळे जैवतंत्रज्ञानक्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती होऊ लागली. विशेषतः रेण्वीय जीवशास्त्र किंवा जनुक अभियांत्रिकी या दोन अभिनव शाखांचा उदय झाला. नंतर जीन थेरपी, क्रिस्पर कॅस तंत्रज्ञान (जीन एडिटिंग), डीएनए फिंगर प्रिंट टेक्नॉलॉजी, डीएनए नॅनोटेक्नॉलॉजी, डीएनए आधारित कॉम्प्युटर, पशु-पक्ष्यांचे शास्त्रशुद्ध वर्गीकरण (टॅक्सॉलॉजी), आदी उपशाखा वाढत गेल्या. या सर्व तंत्रांसाठी अगदी कमी ‘सॅम्पल’ पुरते, हे विशेष..Premium|Smart AI Glasses: एआय स्मार्ट ग्लासेस; आता चष्मा फक्त पाहण्यासाठी नाही; तर विचार करण्यासाठीही..!.जेम्स वॅटसन जीवशास्त्राचे उत्तम शिक्षक होते. त्यांनी ‘मॉलेक्युलर बायोलॉजी ऑफ दि जीन, दि डबल हेलिक्स आणि डीएनए: दि स्टोरी ऑफ जेनेटिक रिव्होल्यूशन’ - हे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहिले. त्यांनी कॅव्हेंडिश लॅबॉरेटरी, कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी मध्ये संशोधन आणि अध्यापन केले. ते कोल्ड स्प्रिंग हार्बर संस्थेचे १९६८ मध्ये संचालक झाले. नंतर अध्यक्ष, मानद विश्वस्त आणि चॅन्सलर झाले. ‘एनआयएच’ संस्थेने त्यांना १९८९ मध्ये ह्युमन जिनॉम प्रॉजेक्टचे संचालक नेमले. मात्र दोन वर्षांनी संस्थेशी धोरणात्मक मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. ते लिंगभेद, वंशभेद, वर्णभेद/द्वेष आदी संवेदनात्मक विषयांवर वादग्रस्त विधाने करायचे. परिणामी अनेक संस्थांनी त्यांच्याशी संबंध तोडले. जेम्स वॅटसन यांनी २०१४मध्ये त्यांचं नोबेल पारितोषिकाचे सन्मानपत्र आणि सुवर्णपदक लिलावात ४७ लाख डॉलरला अलिशर ऊस्मानोव्हला विकले. मात्र अलिशर यांनी दोन्ही गोष्टी त्यांना परत केल्या. वॉटसन यांनीही मिळालेले पैसे ‘रिसर्च’ साठी काही संस्थांना दान केले. वॉटसन यांनी त्यांचा ‘जिनॉम सिक्वेन्स २००७ मध्ये संशोधनासाठी जगजाहीर केला! डीएनएसारख्या मूलभूत रेणूची संरचना जगापुढे आणणाऱ्या, अखेरच्या जेम्स वॅटसन या प्रज्ञावंत पण वादळी व्यक्तिमत्वाच्या शास्त्रज्ञाने ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जगाचा निरोप घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 