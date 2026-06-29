Premium|Reading Change your brain: वाचन तुमच्या मेंदूत बदल घडवत असतो का? संशोधन काय सांगतं? Bibliotherapy हा काय प्रकार आहे?

पुणे – या एका पुस्तकाने माझं आयुष्य बदललं.. या एका पुस्तकाने मला जगण्याचा एक वेगळा दृष्टीकोन दिला... या एका पुस्तकाने माझं आयुष्य समृद्ध केलं.. असं म्हणणारी माणसं तुमच्या माझ्या अवती भवती असतात. पण असं एखाद्याचं आयुष्य बदलावं एवढा बदल ही पुस्तकं घडवून आणतात का?मानसशास्त्रात वाचनाला केवळ एक छंद मानले जात नाही, तर त्याला 'मानसिक व्यायाम म्हणजेच Cognitive Workout म्हटले जाते. वाचन ही केवळ एक बौद्धिक क्रिया नाही, तर ती मेंदूच्या पातळीवर चालणारी एक जिवंत रासायनिक आणि जैविक प्रक्रिया आहे. जेव्हा आपण पुस्तक उघडतो आणि वाचू लागतो, तेव्हा मेंदूमध्ये हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स आणि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सचे एक प्रचंड मोठे जाळे सक्रिय होते. पण हे सगळं कसं घडतं आणि खरंच त्याने आयुष्य बदलण्याइतक्या मोठ्या गोष्टी घडतात का? आणि जर घडत असतील तर मेंदूत नेमकं असं काय घडतं, मानसशास्त्र याविषयी काय सांगतं हे सगळं आपण आजच्या या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया...मुळात वाचन म्हणजे काय असतं..?वाचनातून आपण नवी माहिती घेत असतो. कोणाचेतरी अनुभव ऐकत असतो त्या अनुभवांना स्वत:च्या आयुष्यात आलेल्या अनुभवांशी जोडत असतो किंवा त्यातून जाणीवांची उकल होत असते. वाचन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा, एखाद्या घटनेचा, एखाद्या प्रक्रियेचा, एखाद्या संस्कृतीचा, एखाद्या प्रवासाचा, एखाद्याच्या कल्पनेचा, एखाद्याच्या जाणीवेचा, एखाद्याच्या भितीचा प्रवास जाणून घेण्याचा केलेला प्रयत्न असतो.वयाच्या ५० शीत आलेल्या भावना म्हणतात, वाचन हा लहानपणी माझ्या सवयीचा भाग होता आणि आता असं वाटतंय की तो माझ्या जगण्याचा भाग आहे. म्हणजे आपण जसं दात घासतो, अंघोळ करतो तसं मी वाचन करतो इतका तो माझ्या आयुष्याचा भाग झाला आहे. आणि कोणतीही गोष्ट तेव्हाच टिकते जेव्हा त्यातून सातत्याने तुम्हाला काहीतरी मिळत असतं. मला वाचनाने विचार करण्याची ताकद दिली आहे. मला वाचनाने फक्त माहिती नाही दिली तर समाधान दिलं आहे. माझ्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं, जी खरं तर मला इतरत्र कुठेही मिळाली नाहीत ती मला वाचनातून मिळाली आहेत. वाचनाने मी प्रगल्भ झाले आहे. वाचनाने माझ्या मनावर चांगले संस्कार झाले आहेत. मला व्यक्त होण्यासाठी शब्दसंग्रह मिळाला आहे. मला असं वाटतं संपत्तीप्रमाणे किंवा त्याहूनही जास्त महत्त्वाचा वारसा मला माझ्या आईवडिलांकडून, गुरूंकडून मिळाला आहे, जो मी पुढच्या पिढीलासुद्धा देते आहे..खरंच वाचनाने मेंदूमध्ये बदल होतो का..?मेंदूमध्ये सुमारे ८६ अब्ज न्यूरॉन्स असतात. शिकण्याच्या प्रत्येक अनुभवामुळे न्यूरॉन्समधील जोडणी म्हणजेच कनेक्शन बदलत असतात. यालाच न्यूरोप्लास्टिसिटी म्हणतात. वाचन करताना आपला Visual cortex सक्रिय होतो म्हणजेच काय तर अक्षरे आणि शब्द ओळखणारा भाग सक्रिय होतो. Language regions म्हणजेच अर्थ समजणे, Hippocampus म्हणजे आठवणी तयार करणे आणि सर्वात महत्त्वाचं Prefrontal cortex हा भाग सक्रिय होतो ज्यातून आपला मेंदू वाचलं आहे त्याचे विश्लेषण आणि निर्णयक्षमता या गोष्टींपर्यंत पोहोचतो. यामागे synaptic plasticity ही प्रक्रिया कार्य करत असते. ज्यातून तुमच्या मेंदूतील कनेक्शन अधिक मजबूत होत जातात. सलग ९ दिवस कादंबऱ्या वाचल्यानंतर मेंदूत काय परिणाम झाला..?अमेरिकेतील Emory University येथील Department of Economics, Center for Neuropolicy चे संशोधक Gregory S. Berns आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २०१३ मध्ये एक संशोधन केलं. Brain Connectivity या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासात सहभागींनी सलग ९ दिवस कादंबरी वाचल्यानंतर त्यांच्या मेंदूतील कार्यात्मक कनेक्शन्समध्ये बदल दिसून आले.यामध्ये पहिले ५ दिवस हा wash-in period होता. त्यानंतर पुढील ९ दिवस रोज रात्री कादंबरीचे वाचन होते. त्यानंतर त्यांचे MRI स्कॅन करण्यात आले. आणि शेवटचे ५ दिवस wash-out period ठेवला. या दरम्यान त्यांनी वाचनानंतर मेंदूत होणारे तात्पुरते बदल तसेच दीर्घकालीन बदल असा अभ्यास केला. तात्पुरत्या बदलांमध्ये त्यांच्या समोर आले की वाचनानंतर मेंदूतील भाषा आणि कथा समजाशी संबंधित भाग लगेचच सक्रिय झाले होते. तर काही दिवसांनंतरच्या दीर्घकालीन अभ्यासात त्यांना असे आढळले की मेंदूतील somatosensory cortex मध्ये connectivity वाढली, ज्यामुळे embodied semantics म्हणजेच कथा अनुभवताना शरीराच्या संवेदना निर्माण होतात त्यामध्ये वाढ झाली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, वाचन केवळ मानसिक नाही तर शारीरिक बदलांमध्येही सक्रीय परिणाम करते..Premium|Psychological Fear: युद्धामुळे हे सगळं जग आता संपणार आहे..! तुम्हाला सतत अशी भिती मनात येत असेल तर कदाचित तुम्हाला Anticipatory Anxiety असू शकते.वाचनाने मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो..? संशोधन काय सांगतं..?तणाव कमी होतो..२००९ मध्ये अमेरिकेतील University of Sussex मध्ये Dr. David Lewis, Cognitive Neuropsychologist यांनी Mind या मानसिक आरोग्य संस्थेच्या रिपोर्टमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनानुसार फक्त ६ मिनिटे वाचन केल्याने तणावाची पातळी ६८ टक्क्याने कमी होते. वाचनामुळे हृदयाचे ठोके कमी होतात, स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि कोर्टिसोल या तणाव निर्माण करणाऱ्या हार्मोनची पातळी घटते. या रिपोर्टमध्ये हेही म्हटले आहे की, वाचनाचा परिणाम गाणी ऐकणे, चहा किंवा कॉफी पिणे आणि फिरणे यापेक्षा जास्त प्रभावी आहे. वाचन हे Active Escape मानले जाते.२००६ वर्षात Journal of Research in Personality मध्ये Theory of Mind या विषयात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, वाचनामुळे सामाजिक कौशल्ये आणि इतरांच्या मानसिक अवस्थेचा अंदाज घेण्याची क्षमता वाढत असल्याचे समोर आले आहे. Bookworms versus Nerds: Exposure to Fiction versus Non-fiction, Divergent Associations with Social Ability या अभ्यासात Raymond A. Mar आणि Keith J. Oatley यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचं वाचन हे मनावर कसा परिणाम करतं याविषयी सांगितलं आहे.या संशोधनानुसार कथा वाचताना वाचक पात्रांच्या भावना, हेतू आणि संघर्ष समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रक्रियेमुळे इतरांच्या मानसिक अवस्थेचा अंदाज घेण्याची क्षमता विकसित होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र या परिणामांचा आकार सर्व अभ्यासांत सारखा नसल्याचेही संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.म्हणजेच Fiction वाचणाऱ्या लोकांमध्ये सामाजिक कौशल्ये आणि सहानुभूती जास्त आढळते. Fiction वाचनामुळे इतरांच्या मानसिक अवस्थेचा अंदाज घेण्याची क्षमता विकसित होते. थोडक्यात, या पेपरने दाखवले की, कथात्मक साहित्य वाचन हे सामाजिक समज आणि सहानुभूती वाढवण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे हे वेगवेगळे परिणाम या अभ्यासांतून समोर आले आहेत. पुस्तकं मानसोपचार पण करतात.?Bibliotherapy म्हणजे सोप्या भाषेत पुस्तकांच्या माध्यमातून केलेले उपचार किंवा वाचन चिकित्सा. हा दोन शब्दांपासून बनला आहे. Biblio म्हणजे पुस्तक आणि Therapy म्हणजे उपचार. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या मानसिक, भावनिक किंवा सामाजिक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी, त्याला योग्य पुस्तके वाचण्याचा सल्ला दिला जातो, तेव्हा त्या प्रक्रियेला 'बिब्लिओथेरपी' म्हणतात.जेव्हा एखादी व्यक्ती मानसिक तणाव, दुःख, नैराश्य किंवा एकटेपणाचा सामना करत असते, तेव्हा थेरपिस्ट किंवा समुपदेशक त्याला विशिष्ट कथा, कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे किंवा मार्गदर्शिका वाचायला सांगतात.या बिब्लिओ थेरपीचे दोन प्रकार आहेत. एक क्लिनिकल बिब्लिओथेरपी. यामध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ गंभीर मानसिक आजारांवर उपचार करण्यासाठी इतर थेरपींसोबत वाचनाचा वापर करतात. तर दुसरी विकासात्मक बिब्लिओथेरपी म्हणजेच Developmental Bibliotherapy. याचा वापर शाळा किंवा घरांमध्ये मुलांच्या सामान्य समस्या सोडवण्यासाठी म्हणजेच मैत्री, स्टेज डेअरिंग, राग नियंत्रण या गोष्टींसाठी केला जातो.Cuijpers या २००३ सालच्या अभ्यासात आणि इतर अनेक जागतिक संशोधनांमध्ये असे दिसून आले आहे की, सौम्य नैराश्यासाठी 'गाईडेड बिब्लिओथेरपी' ही थेट मानसोपचारतज्ज्ञांच्या समोरसमोरच्या समुपदेशनाइतकीच प्रभावी ठरते.American Psychological Association database २०२३ मध्ये P. Capin, R. Flynn, S. Fishstrom, A. E. Grills, S. Vaughn यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार ज्या मुलांना त्यांच्या समस्येशी संबंधित चित्रांची आणि गोष्टींची पुस्तके वाचून दाखवली गेली, त्यांच्या वर्तणुकीत आणि भीतीत ४० ते ५० टक्के त्यांची चिंता कमी झाल्याचे समोर आले. मुलांच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल दिसून आला.Bibliotherapy ही Cognitive Behavioral Therapy सोबत केली जाते. सौम्य ते मध्यम स्वरूपाचे नैराश्य आणि चिंता कमी करण्यासाठी याचा वापर होतो. थेरपिस्ट रुग्णाला त्यांच्या समस्येशी संबंधित शास्त्रीय पुस्तके किंवा वर्कबुक वाचायला देतात, ज्यामुळे रुग्ण स्वतःचे नकारात्मक विचार ओळखायला शिकतो. यातून Cognitive Restructuring व्हायला सुरूवात होते. व्यक्ती जसे वाचन करते, तसे तिच्या मेंदूतील विचारांचे पॅटर्न बदलतात. चुकीच्या आणि नकारात्मक समजुती गळून पडतात..Premium|Mental Stress : भारतासह जगभरातील लोक भावनिक ताण आणि रागाच्या उंबरठ्यावर; १४४ देशांच्या अभ्यासातून बाब समोर.वाचन तुम्हाला संवेदनशील आणि विचारांनी लवचिक बनवत..?Need for Cognitive Closure’ या Kruglanski & Webster यांनी १९९६ मध्ये Psychological Review मध्ये मांडलेल्या थिअरीमध्ये याविषयीचा उल्लेख आहे. या थिअरीनुसार काही लोकांना प्रत्येक गोष्टीचे स्पष्ट उत्तर हवे असते, ते संभ्रम किंवा अस्पष्टता सहन करू शकत नाहीत. काही लोकांचे व्यक्तिमत्त्व खूप ताठर किंवा बदल न स्वीकारणारे असते, ते सहसा नवीन विचार स्वीकारत नाहीत. वाचन हे ताठरपण मोडून काढते. वाचनामुळे अशा लोकांमध्ये ‘Cognitive Flexibility’ म्हणजेच मानसिक लवचिकता वाढते.नियमित वाचन करणारे लोक विविध पात्रांचे विचार, गुंतागुंतीचे निर्णय आणि अस्पष्ट परिस्थिती अनुभवतात. त्यामुळे त्यांच्यात सर्व बाजूंनी विचार करण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळेच त्यांचा स्वभाव अधिक लवचिक आणि समजूतदार होत असल्याचे अभ्यासात सांगतिले आहे.भावना म्हणतात की, वाचनाचे किती फायदे आहेत हे विज्ञानानेही सिद्ध झाले ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण तरीही मला माझा अनुभव जास्त महत्त्वाचा वाटतो. माणसं विज्ञानाने तर पुढे जातातच पण अनुभवानेही ते समृद्ध होत असतात. वाचन माझं प्रत्येक टप्प्यावरचं शिक्षण होतं. शैक्षणिक वाचनाच्या पलिकडे अवांतर वाचनाचं एक मोठं जग आहे. जे आपल्याला घरात बसून जगभराचे अनुभव देऊन जातं. त्यामुळे पुस्तकं, वाचन हे खूप फायदेशीर आहे हे मी माझ्या अनुभवाने तरी सांगू शकते.--------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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