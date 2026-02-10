Premium|Donald Trump Dictatorship: ट्रम्प यांचे 'मी'पणाचे राजकारण: अमेरिकेत हुकूमशाहीची चाहूल

एके पहाटे डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटलं, की अमेरिकेची सगळी समस्या बाहेरून आलेल्या लोकांमुळेच उद्भवली आहे. झालं, त्यांना बाहेर घालवायचा निर्णय झाला. ट्रम्प यांचा निर्णय म्हणजे देशाचा निर्णय, असंच काहीसं चित्र निर्माण करण्यात आलं आहे. ‘मी’पणाचं ट्रम्प कार्ड ते वापरत आहेत..मी. मी. मी... अशी अवस्था सध्या अमेरिकेत आहे. एखादा ‘मी’ समाज ताब्यात घेतो तिथे हुकूमशाहीची सुरुवात होत असते. ट्रम्प निवडून येत असल्याने त्यांना हुकूमशहा म्हणू शकत नाही, एवढंच...युक्रेन युद्ध पेटलंय. गाझात दररोज शेकडो माणसं मारली जात आहेत. इराणकडे रोखलेले अग्निबाण आज्ञेची वाट पाहत आहेत... अशा भीषण घटनांच्या केंद्रस्थानी असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वॉशिंग्टनमधल्या ‘ट्रम्प-केनेडी सांस्कृतिक केंद्रा’त गेले. केंद्राची पाहणी केली. पाहणीनंतर ट्रूथ सोशल या व्यक्तिगत खासगी सोशल मीडिया मंचावर निर्णय जाहीर केला. अमेरिकी सरकार, अमेरिकेचे अध्यक्ष यांचे अधिकृत सोशल मीडिया मंच आहेत. त्यावर मजकूर टाकला नाही. मजकूर खासगी मंचावर टाकला... केंद्र दोन वर्षांसाठी बंद होईल. त्यात सुधारणा करायच्या आहेत...सांस्कृतिक केंद्र असो, न्यूयॉर्कमधील गटारं असोत, वॉशिंग्टनमधील बालवाडी असो, मिलवॉकीमधील एखादं कँटीन असो, रेल्वेचं एखादं नवं स्थानक असो, या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या नक्कीच आहेत; पण त्यांची उद्घाटनं इत्यादी करणं हे राष्ट्राध्यक्षाचं काम असतं काय? ती कामं करायला माणसं नेमलेली असतात ना....Premium|Donald Trump Term : डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वादळी वर्ष; जागतिक स्थैर्याला आव्हान.केनेडी सेंटरचं काम करण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्य असणाऱ्या माणसांचं एक बोर्ड असतं. त्यावर नट, संगीतकार, आर्किटेक्ट इत्यादी मंडळी असतात. त्यांनी केंद्र कसं चालवायचं, याचे निर्णय घ्यायचे असतात. देशाच्या अध्यक्षाने त्यात कशाला पडावं? ट्रम्प केनेडी सेंटर ही सांस्कृतिक संस्था आधी केनेडी सेंटर होती. संसदेने कायदा करून ती संस्था प्रेसिडेंट केनेडी यांच्या स्मरणार्थ बांधली होती. या संस्थेमध्ये काहीही करायचं असेल तर तिचं कार्यकारी मंडळ आणि संसद यांची परवानगी घ्यावी लागते. ट्रम्प यांनी २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाल्या झाल्या केनेडी सेंटरचं नाव बदलून ‘ट्रम्प केनेडी सेंटर’ केलं. स्वतःचं नाव घुसवलं. या सेंटरच्या चेअरमनपदी त्यांनी स्वतःलाच नेमलं. संसदेला विचारलंही नाही. घरी बसल्या बसल्या सणक आली. एक फूट उंचीचा बर्गर खात असताना रात्रीचे २ वाजून गेल्यानंतर त्यांच्या डोक्यात हा विचार आला असावा. झालं, दुसऱ्या दिवशी ट्रम्प केंद्राचे चेअरमन... नंतर कार्यकारी अधिकारी म्हणून स्वतःच्या मर्जीतला माणूस नेमला. या माणसाचाही कला किंवा संस्कृतीशी मोहरीच्या दाण्याएवढाही संबंध नव्हता. हा गडी एका देशात राजदूत होता. लगोलग ट्रम्प यांनी जाहीर केलं. ‘वोक’ कला आणि संस्कृती कला केंद्रातून कटाप केली जाईल. ‘वोक’ ही अमेरिकेतली शिवी आहे. रूढी सोडून विचार करणं, परंपरा मोडून काही तरी नवं करणं याला ‘ट्रम्प वोक’ म्हणतात. कलेच्या इतिहासात ‘बारोक’ काळ होता. बारोक म्हणजे अलंकरणाला महत्त्व. ‘ट्रम्प’ यांनी ‘बटबटीत’ काळ सुरू केला आहे.व्हाइट हाउसमधल्या प्रत्येक वस्तूला सोन्याचा मुलामा द्यायची टूम ट्रम्प यांनी काढली आहे. ‘ट्रम्प केनेडी सेंटर’ त्यांना बटबटीत करायचंय. त्यांच्या कल्पनेला विरोध करणाऱ्या सेंटरच्या आर्किटेक्टला त्यांनी हाकललं. स्वतःचं आर्किटेक्ट असल्यागत त्यांनी सेंटरला भेट देऊन आदेश दिले. वरवर हा निर्णय जसा दिसतो तसा तो नाहीय. ट्रम्प सेंटर चालत नाहीय. ट्रम्प यांचं नाव केंद्राच्या इमारतीवर चढल्यावर अमेरिका आणि जगातल्या नामांकित कलाकारांनी तिथे आपली कला सादर करायला नकार दिला. संगीताचा जलसा असो, नाटक असो, व्याख्यानमाला असो, चित्रपट असो... कलाकारांनी सेंटरकडे पाठ फिरवली आहे..US Iran Conflict: जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! प्रेक्षक कार्यक्रमाची तिकिटं खरेदी करत नाहीयेत. देणगीदार देणग्या देत नाहीयेत. केंद्र बंद पडायची वेळ आलीय. दुरुस्तीचं कारण दाखवून दोन वर्षं ते बंद केलं, की काम झालं. दूरवर काय घडणार आहे, भविष्यात काय घडेल, याचा विचार करायची सवय ट्रम्प यांना नसल्याने दोन वर्षांचा कालावधी त्यांना पुरेसा आहे. यात आणखी एक भानगड आहे. लवकरच ट्रम्प केनेडी सेंटरच्या सुधारणेवर होणाऱ्या खर्चाचा आकडा जाहीर करतील. तो खर्च एक कोटी डॉलरपेक्षा कमी नसणार. कंत्राटदारांची चांदी. हे कंत्राटदार नंतर किंवा आधी ट्रम्प यांच्या निवडणुकीसाठी पैसे देणार. काही संकट आलं, की ट्रम्प देशासमोर जाऊन आपला छळ होतोय, असा कांगावा करून पैसे मागतात. कंत्राटदार तिथे पैसे देणार. मी... मी.... मी... मी... विज्ञान म्हणू नका, कला म्हणू नका, साहित्य म्हणू नका, तंत्रज्ञान म्हणू नका, अध्यात्म म्हणू नका, अर्थ-फायनान्स इत्यादी म्हणू नका, आर्किटेक्चर म्हणू नका... सर्व मला समजतं. जगाचे सर्व निर्णय मी घेणार. ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प...सरकारने कुठलीही नवी स्कीम काढावी. त्यावर ट्रम्प यांचं नाव आणि फोटो असणार. उद्या स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा जाऊन तिथे आपला पुतळा यायला हवं, असं ट्रम्प यांना मनापासून वाटत असणार. स्वातंत्र्यदेवतेच्या हातात मशाल आहे. ट्रम्प यांच्या हातात दंडुका असेल एवढाच फरक. अमेरिकी राज्यव्यवस्थेमध्ये संसद आणि प्रेसिडेंट अशा दोन स्वायत्त संस्था असतात. कुठलीही एक संस्था मुजोर होऊ नये, त्या संस्थेवर वचक असावा म्हणून दोन्ही संस्था स्वायत्त ठेवलेल्या आहेत. प्रेसिडेंटला निर्णयाचं स्वातंत्र्य असतं; पण त्यावर संसदेचा शिक्का पडला पाहिजे, अशी रचना राज्यघटनेने केली आहे. ट्रम्प यांनी २०२५ या वर्षात ३२५ अध्यादेश काढले. अध्यादेश म्हणजे प्रेसिडेंटने स्वतंत्रपणे घेतलेले निर्णय. संकेत असा आहे, की नंतर त्या निर्णयावर संसदेत चर्चा होते आणि ते मान्य किंवा अमान्य होतात. ट्रम्प यांचे निर्णय त्यांच्या 'मार ए लागो' या रिसॉर्टवर होतात. ट्रम्प टॉवर या त्यांच्या प्रॉपर्टीवर होतात. कधी कधी चुकून-माकून ट्रम्प व्हाइट हाउस या प्रेसिडेंटच्या अधिकृत ठिकाणावर असले तर निर्णय रात्रीचे २ वाजल्यानंतर होतात. जगाला ते त्यांच्या ट्रूथ सोशल या फलाटावरून समजतात. संसदेमध्ये त्यावर चर्चा होत नाही. चर्चा झाली तरी ट्रम्प ती खोडून काढतात..एके पहाटे ट्रम्प यांना वाटलं, की अमेरिकेची सगळी समस्या बाहेरून आलेल्या लोकांमुळेच उद्भवली आहे. त्यांची खात्री होती, की बाहेरून येणारे लॅटिनो लोक गुन् 