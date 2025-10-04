Premium| Trump Nobel Peace Prize: नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवण्याची ट्रम्प यांची महत्त्वाकांक्षा पुन्हा एकदा चर्चेत. अमेरिकन जनतेत मात्र मतमतांतरे दिसत आहेत

कल्याणी शंकरज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकडोनाल्ड ट्रम्प नोबेल पारितोषिक जिंकणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष होणार का? यंदाचे शांततेचे नोबेल जिंकावे, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. अंदाजे दहा वर्षांपासून त्यांनी ही इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वादविवाद निर्माण झाले आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षासह सात संघर्ष थांबविण्यात पुढाकार केल्याचा त्यांचा दावा आहे. या पारितोषिकास मी पात्र आहे, असे त्यांना वाटत आहे. मात्र, भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपविण्यात ट्रम्प यांनी कोणतीही भूमिका बजावली नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. जानेवारीत व्हाइट हाउसमध्ये अध्यक्षपदावर परतल्यापासून ट्रम्प यांनी ‘हा प्रतिष्ठित सन्मान मला हवा आहे,’ असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांनी २००९ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना लगेचच नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्यांना हा सन्मान मिळवल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. गाझा आणि युक्रेनमधील युद्ध संपविण्याची ट्रम्प यांची इच्छा आहे. अद्यापही हे युद्ध सुरूच आहे. अनेक युद्ध संपल्याचा दावा ७९ वर्षीय ट्रम्प यांनी केला आहे. प्रत्येक संधीचा फायदा घेऊन ते यासाठी पात्र असल्याचे ते वारंवार म्हणत आहेत..सर्वेक्षण काय सांगते?अमेरिकन नागरिकांना या मुद्द्यावर काय वाटते? वॉशिंग्टन पोस्ट आणि इप्सोस यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ७६ टक्के अमेरिकी नागरिकांना त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाबाबतच्या चिंतेमुळे त्यांना हा पुरस्कार मिळू नये, असे वाटते. गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ट्रम्प यांच्या भाषणानंतर ट्रम्प यांनी स्वतःच्या नोबेलचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे. त्यांच्या संभाव्य नामांकनाबाबत जनमतात बदल झाल्याचे दिसून येते. रिपब्लिकन समर्थकांपैकी केवळ ४९ टक्के नागरिकांनी कंबोडिया, कोसोवो आणि इस्राईलमधील संघर्ष सोडविण्याच्या त्यांच्या कामगिरीला मान्यता दिली. ट्रम्प यांना हा पुरस्कार मिळायला हवा असे प्रत्येक जण म्हणतो, असे ट्रम्प यांचे मत आहे.ट्रम्प यांनी यापूर्वी २०१८, २०२० आणि २०२१ मध्ये तीन वेळा नोबेल पारितोषिकासाठी नामांकन मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता ट्रम्प यांचा हा नोबेलसाठीचा चौथा प्रयत्न आहे. शांततेला चालना देण्याच्या आणि संघर्ष सोडविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांची जागतिक स्वीकृती करणे, हा मुद्दा ट्रम्प यांनी लावून धरला आहे. नोबेल समिती ‘युद्ध विभागाच्या’ अध्यक्षांना हा पुरस्कार देण्याची शक्यता नाही, असे ट्रम्प यांचे मत असले तरी त्यांच्या प्रशासनाची पसंती मिळवण्याच्या प्रयत्नात जागतिक नेते त्यांना नामांकित करत आहेत..यापूर्वीही अध्यक्षांचा सन्मानट्रम्प जर जिंकले, तर त्यांना पदक, १.१५ दशलक्ष डॉलर यांसह उत्तम मानसन्मान मिळेल आणि जागतिक स्तरावर त्यांच्याकडे लक्ष वेधले जाईल. हे पारितोषिक मिळवणारे ते पाचवे अमेरिकन अध्यक्ष होतील. यापूर्वी रुझवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी कार्टर आणि बराक ओबामा यांनी हे पारितोषिक जिंकले होते. ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या मतानुसार, योग्य पद्धतीने हाताळले गेले तर युरोप ट्रम्प यांच्या इच्छेबाबत फायदा घेऊ शकतो. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी नोबेल पारितोषिकाबद्दल भाष्य केले आहे. सक्रिय असलेला अमेरिकी अध्यक्ष मला दिसत आहे. त्यांना नोबेल पारितोषिक हवे आहे. शांततेच्या नोबेलसाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. जर त्यांनी खरेच युद्ध थांबवले, तर त्यांना नोबेल सहज शक्य आहे. त्यांची वक्तव्ये अनेकांशी जुळणारी असून, त्यातून वादही निर्माण होऊ शकतो, अशी स्थिती आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांना २००९ मध्ये मिळालेल्या नोबेलसाठी पात्र नव्हते, असे ५४ टक्के नागरिकांना वाटते.ट्रम्प यांचे दावेस्वतःच्या अनुभवांवर चिंतन करताना ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की ते ओबामांच्या पदावर असते तर त्यांना लगेचच नोबेल पारितोषिक मिळाले असते. ओहायोमध्ये निवडणूक सभेमध्ये त्यांनी दावा केला, ‘‘मी तुम्हाला नोबेल शांतता पारितोषिकाबद्दल सांगणार आहे. मी तुम्हाला त्याबद्दल सांगेन. मी एक करार केला, मी एक देश वाचवला आता नुकतेच ऐकले की देशाच्या प्रमुखाला देश राखल्याबद्दल नोबेल शांतता पारितोषिक मिळत आहे.’’ १८ ऑगस्ट रोजी व्हाइट हाउसच्या बैठकीत, ट्रम्प यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदीमिर झेलेन्स्की आणि इतर युरोपियन नेत्यांना सांगितले, ‘‘मी सहा युद्धे संपवली आहेत.’’ नंतर लगेचच त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी सात संघर्ष थांबवले, असाही दावा केला. नोबेल पारितोषिकाचे ट्रम्प यांचे स्वप्न त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून स्पष्ट झाले आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यांनी जाहीर केले की जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांनी त्यांना नामांकित केले आहे. उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली..वारंवार ‘नोबेल’चा उल्लेखट्रम्प यांनी अॅबे यांचे शब्द पुन्हा उद्धृत केले. ‘‘मी तुमचे नामांकन केले आहे,’’ त्याला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी सांगितले, ‘‘धन्यवाद. इतर अनेक लोकांचीही अशीच भावना आहे. मला कदाचित ते कधीच मिळणार नाही, पण हे ठीक आहे.’’ या ‘संपवलेल्या युद्धां’मध्ये आर्मेनिया आणि अझरबैजान, थायलंड आणि कंबोडिया, रवांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, इस्राईल आणि इराण, भारत आणि पाकिस्तान, इजिप्त आणि इथियोपिया, सर्बिया आणि कोसोवो यांच्यातील संघर्षांचा समावेश आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष संपविण्यात ट्रम्प यांचा वाटा आहे, या त्यांच्या विधानाला भारताने तीव्र विरोध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या इतिहासात ट्रम्प यांचे स्थान आणि मान्यतेसाठीच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेवर चर्चा सुरू आहे. या आठवड्यातील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील त्यांच्या भाषणातही हे स्पष्टपणे दिसून आले. कारण या भाषणामध्येही त्यांनी नोबेल पारितोषिकाचा उल्लेख केला. या भाषणामुळे या आठवड्यात सुरू झालेल्या या पारितोषिकासंदर्भातील अनेक अटकळींना चालना मिळाली आहे..Premium|Artificial Intelligence चा जन्म व बाल्यावस्थेपासून आजपर्यंतचे संक्रमण कसे झाले..?.तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे१८ ऑगस्ट रोजी युक्रेनमधील नेते आणि युरोपीय महासंघासोबत झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान त्यांनी याबाबत मतप्रदर्शन केले होते. ‘‘मी यावर्षी मध्यस्थी केलेली सहा करार पाहिले तर, ते सर्व युद्धाच्या काळात झाले. मी कोणत्याही युद्धविरामाबाबत वाटाघाटी केलेल्या नाहीत.’’ नंतर, ‘फॉक्स न्यूज’शी बोलताना ट्रम्प त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी सात युद्धे संपवली आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की, युक्रेन हाच त्यांच्या यशस्वी इतिहासाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि नोबेल शांतता पारितोषिक मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि कंबोडियन पंतप्रधान हुन मानेत यांसह अनेक नामांकने नोबेल समितीकडे पाठवली गेली आहेत. जर मी ओबामा यांच्या जागी असतो, तर मला लगेचच नोबेल पारितोषिक मिळाले असते, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. तथापि, आस्ले स्विन यांसारख्या टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, गाझा संघर्षादरम्यान इस्राईलला दिलेल्या समर्थनामुळे आणि युक्रेनवरील आक्रमणादरम्यान पुतीन यांसोबतच्या नात्यामुळे ट्रम्प यांना हे पारितोषिक मिळण्याची शक्यता नाही. नोबेल समितीच्या एका सदस्याने हे देखील स्पष्ट केले आहे की पारितोषिकासाठी खास दबाव लावणे काही फायद्याचे ठरणार नाही. व्हाइट हाउसने जरी डोनाल्ड ट्रम्प यांना शांततेचे दूत म्हणून घोषित केले असले तरीही. १० ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणारे शांततेचे पारितोषिक ट्रम्प यांना जाहीर होण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही काही तज्ज्ञांना वाटते..यंदाचे शांततेचे नोबेल मिळावे, अशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आहे. ट्रम्प यांना हा पुरस्कार मिळायला हवा असे प्रत्येक जण म्हणतो, असाही ट्रम्प यांचा दावा आहे. वारंवार विविध व्यासपीठांवरून हाच मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. मात्र, वस्तुस्थिती याहून वेगळी आहे. एका सर्वेक्षणानुसार ७६ टक्के अमेरिकी नागरिकांना ट्रम्प यांना हे पारितोषिक मिळू नये, असे वाटते. ट्रम्प यांच्या ‘नोबेल’च्या महत्त्वाकांक्षेविषयी...अशी होते निवडनोबेल पारितोषिकांची घोषणा ऑक्टोबरमध्ये होत असली, तरी नामांकन दाखल करण्याची डेडलाईन आधीच्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून ते जानेवारीपर्यंत असते. म्हणजे बेंजामिन नेतान्याहूंनी पाठवलेले ट्रम्प यांचे नामांकन या वर्षासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही. पात्र व्यक्तींची यादी तयार झाल्यानंतर एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यांदरम्यान सल्लागार या सगळ्या व्यक्ती-संस्थांच्या कामाचा आढावा घेतात. यावर मतदान घेतल्यानंतर बहुमत मिळालेल्या व्यक्तीचे नाव ऑक्टोबरमध्ये पुरस्कार विजेते म्हणून जाहीर केले जाते. नोबेल पारितोषिकाच्या वेबसाइटनुसार सन २०२५ च्या नोबेल शांतता पारितोषिकासाठी ३३८ जणांचे नामांकन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २४४ व्यक्ती आणि ९४ संस्थांचा समावेश आहे. सन २०२४ मध्ये नामांकनाची संख्या २८६ होती. सन २०२४ मध्ये शांततेचा नोबेल कोलंबियाचे अध्यक्ष हुआन मॅन्युएल सांतोस यांना देण्यात आला होता..या अमेरिकी अध्यक्षांचा यापूर्वी सन्मानथिओडोर रुझवेल्ट (१९०६),वुड्रो विल्सन (१९१९),जिमी कार्टर (२००२), आणिबराक ओबामा (२००९) या अमेरिकेच्या अध्यक्षांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे.थिओडोर रुझवेल्टरशिया-जपान युद्धातील शांतता वाटाघाटीत केलेल्या भूमिकेसाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला. वुड्रो विल्सनपहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सहकार्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. जिमी कार्टरमानवी हक्कांना प्रोत्साहन देणे आणि संघर्ष सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांना २००२ मध्ये हा पुरस्कार मिळाला. बराक ओबामासन २००९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय राजनय आणि लोकांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. थिओडोर रुझवेल्टरशिया-जपान युद्धातील शांतता वाटाघाटीत केलेल्या भूमिकेसाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला. वुड्रो विल्सनपहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सहकार्यासाठी नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. जिमी कार्टरमानवी हक्कांना प्रोत्साहन देणे आणि संघर्ष सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांना २००२ मध्ये हा पुरस्कार मिळाला. बराक ओबामासन २००९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय राजनय आणि लोकांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 