Premium|Study Room : ट्रम्प यांचा चीन दौरा; अमेरिका चीनकडे दुर्लक्ष का करू शकत नाही?

लेखक : महेश शिंदेगेल्या आठवड्यात एअर फोर्स वनचे विमान बीजिंगमध्ये उतरले, तेव्हा तो केवळ एक नियमित राजनैतिक दौरा नव्हता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याने जगाला एक मोठा भू-राजकीय संदेश दिला.अनेक वर्षांच्या व्यापारयुद्ध, तंत्रज्ञान निर्बंध, सामरिक स्पर्धा आणि परस्परविरोधी वक्तव्यांनंतरही अमेरिका चीनला जागतिक व्यवस्थेपासून वेगळे करू शकत नाही. चीन अमेरिकेचे आर्थिक शोषण करतो, असा आरोप करणारे ट्रम्प आता अशा महासत्तेचे प्रतिनिधित्व करत बीजिंगमध्ये पोहोचले होते, ज्याला आपल्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यासोबत संवाद, समन्वय आणि सहअस्तित्व राखणे भाग आहे.बीजिंगमधील स्वागताचे दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक होते. भव्य औपचारिक स्वागत, काळजीपूर्वक आखलेल्या बैठका आणि कूटनीतिक उबदारपणा हे मागील दशकभर अमेरिका–चीन संबंधांमध्ये दिसलेल्या तणावाच्या पूर्ण विरुद्ध होते. मात्र या औपचारिकतेच्या आड एक वास्तव दोन्ही देशांना स्पष्टपणे माहीत आहे ते म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष आणि भू-राजकीय स्थैर्य हे अजूनही अमेरिका–चीन संबंधांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अनेक अर्थांनी ट्रम्प यांचा हा दौरा आधुनिक भू-राजकारणातील एक विरोधाभास अधोरेखित करतो. अमेरिका चीनशी स्पर्धा करू इच्छिते, पण त्याचवेळी जागतिक स्थैर्यासाठी चीनची आवश्यकता देखील मान्य करते..Premium|International power shift : अमेरिकेचा ओसरता प्रभाव आणि चीनचा उदय; इराणवरील हल्ल्याने बदलले जागतिक सत्तेचे समीकरण.व्यापारयुद्धापासून सामरिक समायोजनापर्यंतआजच्या तणावाची मुळे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात दिसून येतात. २०१८ मध्ये अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या अब्जावधी डॉलर मूल्याच्या वस्तूंवर शुल्क लादून मोठ्या प्रमाणावर व्यापारयुद्ध सुरू केले. चीनवर अन्यायकारक व्यापार पद्धती, बौद्धिक संपदेची चोरी, औद्योगिक अनुदाने आणि चलनातील हस्तक्षेपाचे आरोप करण्यात आले. प्रत्युत्तरादाखल चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क लादले आणि २१व्या शतकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संघर्षांपैकी एक संघर्ष सुरू झाला.मात्र दोन्ही बाजूंनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतरही या व्यापारयुद्धामुळे चीनचा उदय रोखता आला नाही. उलट, यामुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक परस्परावलंबित्व किती खोलवर आहे, हे स्पष्ट झाले. अमेरिकन कंपन्या अजूनही चीनी उत्पादनांवर अवलंबून राहिल्या, तर चीन अमेरिकन बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहिला. जो बायडन प्रशासनाने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये निर्बंध अधिक कडक केले, तरी दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध पूर्णपणे तुटले नाहीत.त्यामुळे ट्रम्प यांचा अलीकडील दौरा हा सरळ संघर्षापासून ‘नियंत्रित स्पर्धा’ (Managed Competition) या टप्प्याकडे झालेल्या संक्रमणाचे प्रतीक मानला जातो. चीनपासून संपूर्ण आर्थिक विभक्तता केवळ चीनलाच नव्हे, तर अमेरिकेलाही आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठे नुकसान पोहोचवू शकते, याची जाणीव आता वॉशिंग्टनला अधिक स्पष्टपणे होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेची रणनीती आता स्पर्धा आणि मर्यादित सहकार्य यामधील संतुलन राखण्याकडे झुकताना दिसते..चीन दौऱ्यांची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची ऐतिहासिक परंपराट्रम्प यांचा हा दौरा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या चीन भेटींच्या एका मोठ्या ऐतिहासिक परंपरेत बसतो. त्यातील सर्वात परिवर्तनकारी दौरा १९७२ मध्ये झाला, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी बीजिंगला भेट देत माओ झेडोंग यांची भेट घेतली. या ऐतिहासिक दौऱ्यामुळे दशकांपासूनचा वैर संपुष्टात आले आणि चीनला सोव्हिएत संघाविरोधात अमेरिकेच्या जवळ आणून शीतयुद्धातील सामरिक समीकरणच बदलले.यानंतर जिमी कार्टर यांनी १९७९ मध्ये चीनसोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि आर्थिक सहकार्याचा मार्ग खुला केला. १९९० च्या दशकात बिल क्लिंटन यांनी जागतिकीकरणाच्या काळात चीनसोबत आर्थिक संबंध अधिक दृढ केले. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर दहशतवादविरोधी सहकार्यावर भर दिला, तर बराक ओबामा यांनी चीनला जागतिक व्यवस्थेतील जबाबदार भागीदार बनवण्याचा प्रयत्न केला.ट्रम्प यांचा २०१७ मधील पहिला चीन दौरा व्यापार तूट आणि आर्थिक राष्ट्रवादावर केंद्रित होता. मात्र त्यांचा सध्याचा दौरा एक सातत्यपूर्ण ऐतिहासिक वास्तव दाखवतो. विचारधारा आणि राजकीय भूमिका काहीही असल्या, तरी प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अखेरीस हे मान्य करतो की चीनशी संवाद राखल्याशिवाय जागतिक व्यवस्थेचे व्यवस्थापन शक्य नाही. चीनचे आर्थिक आणि सामरिक वजन आता इतके वाढले आहे की त्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य आहे..हा दौरा आज इतका महत्त्वाचा का?ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौऱ्याचे महत्त्व केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरते मर्यादित नाही. हा दौरा अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा जग आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय विभाजन, तंत्रज्ञानातील स्पर्धा आणि तैवान तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील लष्करी तणावाचा सामना करत आहे. चर्चांमध्ये व्यापार स्थैर्य, दुर्मिळ खनिज पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्थापन, तैवान प्रश्न आणि व्यापक जागतिक सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश झाल्याचे मानले जाते.चीनसाठी हा दौरा आपल्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर स्थैर्याचा संदेश देण्याची आणि जागतिक बाजारपेठांना आश्वस्त करण्याची संधी होती. तसेच तंत्रज्ञान, निर्यात आणि सामरिक स्पर्धेमधील पाश्चिमात्य दबावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबतचे संबंध आणखी बिघडू नयेत, अशी चीनची इच्छा होती.अमेरिकेसाठी हा दौरा चीनसोबतची स्पर्धा नियंत्रणात ठेवण्याच्या गरजेची जाणीव दर्शवणारा होता. अमेरिका सेमीकंडक्टर आणि संरक्षण तंत्रज्ञानासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये चीनवर निर्बंध कायम ठेवू शकते; परंतु जागतिक व्यापार स्थैर्य, हवामान बदल, आर्थिक बाजारपेठा आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या मुद्द्यांवर चीनचे सहकार्य तिला आवश्यक आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या दौऱ्याने हे स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आता सरळ संघर्षाऐवजी निवडक सहअस्तित्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी आहेत, पण त्या एकमेकींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबूनही आहेत..बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदयट्रम्प यांचा दौरा जागतिक राजकारणातील एका व्यापक बदलाकडेही लक्ष वेधतो, तो म्हणजे बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या उदयाकडे. शीतयुद्धानंतर अमेरिकेचे निर्विवाद वर्चस्व असलेली एकध्रुवीय व्यवस्था हळूहळू कमकुवत होत आहे. चीन आता केवळ प्रादेशिक शक्ती राहिलेला नाही; तो जागतिक उत्पादन, पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा, हरित तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार जाळ्यांचा केंद्रबिंदू बनला आहे.अमेरिकेचे निकटचे सहयोगी देशसुद्धा चीनसोबत आर्थिक संबंध कायम ठेवत आहेत. युरोपीय देश सामरिक चिंता असूनही चीनसोबत आर्थिक संबंध टिकवून आहेत. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश बेल्ट अँड रोड उपक्रमांतर्गत चीनच्या गुंतवणुकीवर आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला चीनला पूर्णपणे वेगळे पाडणे कठीण झाले आहे.यामुळे जागतिक राजकारण आता स्पर्धात्मक सहअस्तित्व या संकल्पनेवर आधारित होताना दिसते. देश काही क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा करतात, तर काही ठिकाणी सहकार्यही करतात. भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कठोर वैचारिक गटांपेक्षा विषयाधारित भागीदारी आणि लवचिक सामरिक समीकरणांवर अधिक आधारित असू शकते..Premium|G-2 Concept : ट्रम्प यांची 'जी-२' संकल्पना चीनने फेटाळली; जागतिक व्यवस्थेवर बहुध्रुवीय दृष्टिकोनाची गरज.भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी परिणामअमेरिका–चीन संबंधांतील या बदलत्या समीकरणामुळे भारतासमोर संधी आणि आव्हाने दोन्ही उभी राहतात. गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या तणावाचा भारताला सामरिक लाभ झाला आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनचा प्रभाव संतुलित करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी, सेमीकंडक्टर गुंतवणूक आणि क्वाडसारख्या मंचांमधील सामरिक समन्वय अधिक मजबूत झाला.मात्र जर अमेरिका हळूहळू चीनसोबत अधिक समायोजनात्मक भूमिका घेऊ लागली, तर भारतालाही आपल्या परराष्ट्र धोरणातील गृहितके बदलावी लागू शकतात. अमेरिका–चीन संघर्ष कायमस्वरूपी राहील, या कल्पनेवर भारताने पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते.भारताच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितासाठी ‘सामरिक स्वायत्तता’ हीच सर्वात महत्त्वाची दिशा ठरते. अमेरिका सोबत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षेतील भागीदारी अधिक मजबूत करताना भारताने चीनसोबत संवादाचे मार्गही खुले ठेवले पाहिजेत. याचा अर्थ सीमावाद किंवा सामरिक स्पर्धा दुर्लक्षित करणे असा नाही; तर भौगोलिक वास्तव आणि आर्थिक परस्परसंबंध लक्षात घेऊन व्यावहारिक सहअस्तित्व स्वीकारणे असा आहे.भारताने अशा जगासाठीही तयारी ठेवली पाहिजे, जिथे महासत्ता परस्पर स्पर्धा असूनही काही क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करतील. अशा परिस्थितीत भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे अमेरिका, चीन, रशिया, युरोप आणि ग्लोबल साउथ यांसारख्या विविध शक्तिकेंद्रांशी संतुलित संबंध राखण्याची क्षमता असेल..निष्कर्ष : ट्रम्प यांचा बीजिंग दौरा आधुनिक भू-राजकारणातील एक मूलभूत सत्य अधोरेखित करतो. महासत्ता एकमेकांशी तीव्र स्पर्धा करू शकतात, पण पूर्णपणे संवाद तोडून टिकून राहू शकत नाहीत. अमेरिका आणि चीन यांच्यात तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि सामरिक प्रभावासाठी संघर्ष सुरूच राहणार आहे; मात्र एकमेकांना पूर्णपणे वेगळे करण्याचा प्रयत्न जागतिक व्यवस्थेलाच अस्थिर करू शकतो.भविष्यातील जागतिक व्यवस्था ही पूर्ण विजय किंवा कायमस्वरूपी युतींवर आधारित नसून स्पर्धेच्या सुयोग्य व्यवस्थापनावर आधारित असेल. देशांना स्पर्धा आणि सहकार्य, प्रतिबंध आणि संवाद, राष्ट्रीय हित आणि जागतिक परस्परावलंबित्व यामध्ये संतुलन साधावे लागेल.भारतासाठी हा बदलता जागतिक परिदृश्य अधिक सामरिक लवचिकता, परिपक्व कूटनीती आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनाची मागणी करतो. जगातील महासत्ता जेव्हा संघर्ष करतानाही जागतिक व्यवस्था कोसळू नये याची काळजी घेत आहेत, तेव्हा भारतानेही केवळ संतुलन साधणारा देश न राहता उदयोन्मुख बहुध्रुवीय व्यवस्थेतील एक स्वतंत्र शक्तिकेंद्र म्हणून स्वतःची भूमिका मजबूत करणे आवश्यक आहे. 