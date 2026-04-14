Premium|dr babasaheb ambedkar jayanti : लोकशाहीतील कर्तव्यांबाबत बाबासाहेब काय म्हणाले होते?

Why Democracy Needs Equality, Opposition & Morality: Ambedkar Explainedपुण्यात ‘पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लायब्ररी’ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २२ डिसेंबर १९५२ रोजी केलेल्या भाषणाचा हा संपादित अंश. लोकशाही राज्यपद्धती व्यवहारात अर्थपूर्ण व्हावी, यासाठी ज्या पूर्ववर्ती शर्तींचा ऊहापोह बाबासाहेबांनी त्यांच्या विवेचनादरम्यान केला, त्याची प्रस्तुतता या घडीला प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्यामुळेच हे विवेचन त्यांच्या जयंतीदिनी आवर्जून प्रसिद्ध करीत आहोत. कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नसताना लोकशाही शासनव्यवस्था कार्यरत व्हावी यासाठी ज्यांचे अस्तित्व आवश्यक आहे अशा पूर्ववर्ती शर्ती कोणत्या आहेत? याच विषयावर काही विचार मांडण्याचा माझा मानस आहे. माझ्या मताप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये, पिळलेला वर्ग असता कामा नये, दडपलेला वर्ग असता कामा नये. ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत, असा आणि जो केवळ ओझ्याचा बैल आहे, असा वर्ग, अशी स्थिती समाजात असता कामा नये. .समाजाच्या या व्यवस्थेत, पद्धतीत व विभाजनात रक्तरंजित क्रांतीची बीजे असतात आणि कदाचित हे दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होईल. वर्गा-वर्गांत खोलवर रुजलेली फाटाफूट हाच लोकशाहीच्या यशातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे. कारण लोकशाहीत नेमके काय घडते? लोकशाहीत दबलेल्यांना, पिळलेल्यांना व मानवी हक्कांपासून वंचित केलेल्यांना व जे ओझ्याचे बैल आहेत अशा सर्वांना विशेषाधिकारी लोकांच्यासारखाच मतदानाचा अधिकार असतो. ज्यांना विशेषाधिकार नसतात अशा लोकांपेक्षा विशेषाधिकारी लोक संख्येने कमी असतात. लोकशाहीत बहुसंख्याकांचा कायदा हाच निर्णायक मानला जात असल्याने अल्पसंख्याक विशेषाधिकारी लोकांनी जर त्यांच्या खास हक्कांचा स्वेच्छेने व राजीखुषीने त्याग केला नाही, तर विशेषाधिकारी लोक व सर्वसामान्य जनता यांच्यात निर्माण होणाऱ्या दरीने लोकशाहीचा नाश होईल व यातूनच काहीतरी फारच वेगळे निर्माण होईल..लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजासाठी आवश्यक असणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षाचे अस्तित्व. पक्षपद्धतीला दूषण देणारे लोक मी केवळ याच देशात पाहिलेले नाहीत तर इंग्लंडसारख्या देशातदेखील मी असे पुष्कळसे लोक पाहिले आहेत. लोकशाहीत जे सत्तेवर असतात त्यांना प्रत्येक पाच वर्षांनी जनतेसमोर जाऊन जनतेला असे विचारावे लागते की, जनतेच्या मताप्रमाणे त्यांच्या हिताची काळजी घेण्यासाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी व त्यांच्या नियत जीवनात बदल घडविण्यासाठी सत्ता व अधिकार संपादण्यास ते लायक आहेत काय? यालाच मी नकाराधिकार म्हणतो..पंचवार्षिक नकाराधिकारसत्ताधाऱ्यांनी पाच वर्षांच्या शेवटी जनतेपर्यंत जावे व मधल्याकाळात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नसावे या 'पंचवार्षिक नकाराधिकारा'ने लोकशाहीचे समाधान होत नाही. लोकसत्तेच्या पाच वर्षाच्या दीर्घकालीन नकाराधिकाराशीच केवळ शासनाची बांधिलकी नसते तर तात्काळ नकाराधिकाराची लोकशाहीला फार आवश्यकता असते. जे शासनाला तेथेच आणि त्यानंतर तात्काळ आव्हान करू शकतील, अशा लोकांची संसदेत फार आवश्यकता असते. मी जे काही आपणास सांगत आहे ते जर तुम्हाला नीट समजले तर लोकशाही म्हणजे राज्य करण्याचा कोणाचाही अखंड अधिकार नव्हे. राज्य करण्याचा हा अधिकार लोकांच्या मान्यतेला बांधलेला असतो व त्याला संसदेत आव्हान करता येते. यामुळे विरोधी पक्ष ही संकल्पना किती महत्त्वाची आहे याची आपणास जाणीव होईल. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या पक्षाला न मानणाऱ्या लोकांसाठी केलेल्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करणे, यालाच विरोधी पक्ष म्हणतात. विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची पूर्वावर्ती शर्त आहे. .जिला लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी पूर्वावर्ती शर्त म्हणता येईल, अशी तिसरी शर्त आहे आणि ती म्हणजे कायदा आणि प्रशासन या संदर्भातील समानता. कायद्याबाबत सर्वांना सारखीच समानता नसल्याची काही प्रकरणे असली तरी या घडीला 'कायद्यासमोर सर्वांना सारखी समानता' यासंबंधी एखाद्याला जास्त विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही; परंतु प्रशासनात समानतेची वागणूक ही बाब फार महत्त्वाची आहे. सत्ताधारी पक्षाने त्या पक्षाच्या सदस्यांच्या फायद्यासाठी प्रशासन राबवल्याची प्रकरणे आपणापैकी पुष्कळशा लोकांना ठाऊक असणे शक्य आहे. अशा प्रकारची उदाहरणे मला स्वत:ला वस्तुतः खूप आठवतात. आपण अशी कल्पना करा की, अनुज्ञप्ती (लायसन्स) घेतल्याशिवाय कोणालाही एखाद्या विशिष्ट पदार्थाचा व्यापार करता येणार नाही, अशा प्रकारचा कायदा आहे. या पद्धतीच्या कायद्याबाबत वादविवाद होऊ शकत नाही. कारण तो सार्वत्रिक आहे. या एका विशिष्ट कायद्यात भेदाभेद होऊ शकत नाही..यशस्वी लोकशाहीच्या कामकाजाची चौथी पूर्वावर्ती शर्त म्हणजे 'घटनात्मक (संविधानात्मक) नैतिकता'. आपल्या 'संविधाना'बद्दल पुष्कळसे लोक अतिउत्साही दिसतात. खरोखरच या गोष्टीची मला भीती वाटते. ज्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या ऐवजी नवीन मसुदा तयार करावासा वाटतो, अशा लोकांमध्ये सामील होण्यास माझी खरोखरच तयारी आहे; परंतु आपण हे विसरतो की, आपली राज्यघटना म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून वैध तरतुदींचा समावेश असलेला तो केवळ सांगाडा आहे. या सांगाड्याचे मांस, आपण ज्याला 'सांविधानिक नैतिकता' म्हणतो त्यामध्ये आढळते. यालाच इंग्लंडमध्ये 'संविधानाचे संकेत' असे म्हणतात. लोकांनी या खेळाच्या नियमांचे पालन केलेच पाहिजे. .लोकशाहीच्या कामकाजासाठी फार महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकशाहीच्या नावावर बहुमतवाल्यांनी अल्पमतवाल्यांवर जुलूम करता कामा नये. बहुमतवाले जरी सत्तेवर असले तरी अल्पमतवाल्यांना स्वत:बद्दल सुरक्षितता वाटली पाहिजे. अल्पमतवाल्यांची मुस्कटदाबी केली जाते किंवा त्यांना डावपेचाने मार दिला जातोय अशी अल्पमतवाल्यांची भावना होता कामा नये. .नैतिक अधिष्ठान समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे लोकशाहीला अत्यावश्यक असते. दुर्दैवाने आपल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी लोकशाहीच्या या पैलूचा विचारच केला नाही. "नीतिशास्त्र हे राजकारणापासून काहीतरी वेगळे आहे. आपण राजकारण शिकू शकतो आणि आपण नीतिशास्त्रासंबंधी काहीही जाणत नसलो तरी चालेल." हा त्यांचा समज चुकीचा आहे. माझ्या मताप्रमाणे हे एक थक्क करून सोडणारे विधान आहे. लोकशाहीसाठी नैतिक अधिष्ठान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निर्देश करण्यासारखा शेवटचा मुद्दा म्हणजे लोकशाहीला लोकनिष्ठेची फार आवश्यकता असते. सर्वच देशांमध्ये अन्याय असतो याबद्दल शंका नाही. परंतु त्याची तीव्रता सर्व ठिकाणी सारखीच नसते. काही देशांमध्ये अन्यायाची तीव्रता फारच कमी असते आणि दुसऱ्या काही ठिकाणी लोक अक्षरशः अन्यायाच्या ओझ्याखाली चिरडले आहेत..या ठिकाणी मला निमंत्रण देण्यामागे आपला काय हेतू किंवा प्रेरणा होती याची मला कल्पना नाही. ज्या विषयासंबंधी मी आपणासमोर बोललो आहे तो विषय या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, याविषयी माझ्या मनात अजिबात शंका नाही. आपली सर्वसाधारण धारणा अशी आहे की, आपणास स्वातंत्र्य मिळाले आहे. ब्रिटिश निघून गेले आहेत. लोकशाहीला पोषक असे 'संविधान' मिळालेले आहे आणि अर्थातच, आपणास यापेक्षा जास्त काय हवे आहे? यापेक्षा जास्त काही न करता आपला कार्यभाग संपलेला आहे असे समजून आपण आता विश्रांती घेतली पाहिजे, 'राज्यघटना' तयार झालेली असल्यामुळे आपला कार्यभाग संपलेला आहे, अशा प्रकारच्या शिष्टपणाच्या भावनेविरुद्ध मला आपणास ताकीद देणे भाग आहे. कर्तव्य संपलेले नाही; त्याला आता कुठे सुरुवात झाली आहे.(संदर्भः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग तीन. डॉ. आंबेडकर चरित्रसाधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र सरकार.) 