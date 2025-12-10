Premium|Pali Language and Dr. Babasaheb Ambedkar : पाली भाषेला अभिजात दर्जा; प्रा. विजय मोहिते यांच्या ग्रंथातून बाबासाहेबांच्या भाषाकर्तृत्वाचा उजाळा

ज. वि. पवारभारतातील मातीचे रूपांतर दगडात होते. हे दगड भिंती निर्माण करतात. या भिंती म्हणजेच जाती आणि पोटजाती. हे दगड फोडून मातीत रूपांतरित केले जात आहेत. हे काम फुले-शाहू-आंबेडकर करीत आहेत. या मातीला महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत, तालुक्यांत विशेषत: अपरान्तात पाली म्हणून ओळखतात... हे समजून घ्यायचे असेल तर ‘पाली भाषा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ हा ग्रंथ वाचलाच पाहिजे.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या उण्यापुऱ्या ६५ वर्षांच्या आयुष्यात असे एकही जीवनक्षेत्र अस्पर्श ठेवले नाही, ज्यात त्यांनी मूलभूत संशोधन केले नाही. मेंदूच्या मशागतीपासून रक्तसंकरासारखी सगळीच क्षेत्रे त्यांनी लीलया पेलली. या सर्व क्षेत्रांतील जाणकारांनी बाबासाहेबांच्या कर्तृत्वाचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु बाबासाहेब एक अव्वल दर्जाचे भाषातज्ज्ञ, भाषाकोविद होते आणि बहुभाषिक विद्वान होते. हे क्षेत्र दुर्लक्षित करण्यात आले होते. ही उणीव भरून काढण्याचे कार्य प्रा. विजय मोहिते यांनी आपल्या ‘पाली भाषा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ या ग्रंथाद्वारे केले, त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत. बाबासाहेबांना त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी न्याय दिला, असे म्हणता येणार नाही; परंतु त्यांनी बाबासाहेबांनी पाली भाषेतील केलेल्या कर्तृत्वाला पूर्णतः न्याय दिल्याचे दृगोचर होते..Premium|Paratrooper Sanjog Chhetri Mahavir Chakra : ऑपरेशन 'सर्वविनाश'.बाबासाहेबांना आज काही प्रमाणात पत्रकार म्हणून स्वीकारले जात आहे; परंतु या पत्रकारितेच्या भाषासौंदर्याबद्दल लिहिले जात नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मूकना यक’, ‘बहिष्कृत भारत’सारखी वर्तमानपत्रे संपादित केली व उद्देशपूर्तता व्हावी या दृष्टीने संत तुकाराम आणि संत ज्ञानेश्वर यांच्या रचना दर्शनी प्रसिद्ध केल्या.पाली भाषेला मृतवत ठरवून तिला हद्दपार करणारी मंडळी प्राकृत भाषेची पाले (पाली) आणि मुळे टवटवीत असताना त्या झाडांना पालवी फुटू लागली आहे अन् त्यातून डेरेदार पाली वृक्ष विस्तारत आहे. या विस्तारित फळा-फुलांनी बहरलेल्या जगताचा प्रा. मोहिते यांनी घेतलेला मागोवा मोहित करणारा आहे. तो वाचनीय आहे, चिंतनीय आहे, अभ्यासनीय आहे.प्रा. मोहिते यांच्या या ग्रंथात रोखठोकपणा अनेक ठिकाणी प्रत्ययास येतो. यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे सांगण्याचा मोह मला आवरता येत नाही. हे म्हणणे आहे, युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन या केंद्रीय परीक्षा घेणाऱ्या आयोगाबद्दल प्रा. विजय मोहिते लिहितात, की पूर्वी यूपीएससीला पाली भाषा एक वैकल्पिक विषय होता. परंतु २०१३ मध्ये पाली भाषा काढून टाकली गेली. कारण काय दिले गेले, तर २०११ची जनगणना. या जनगणनेत हिंदी भाषा बोलणारे लोक ५२ कोटींच्या वर होते. मराठी बोलणारे लोक साडेआठ कोटी होते. आता संस्कृत किती लोकांची बोलीभाषा आहे हे माहीत नाही. म्हणजे मी तरी असा एखादा ब्राह्मण दुसऱ्या ब्राह्मणाशी संस्कृतमध्ये बोलताना पाहिलेला नाही. एक तर तो हिंदी, मराठी वा प्रादेशिक भाषेत बोलताना आपण पाहतो, संस्कृत भाषेत बोलताना नाही. तरीही आज संस्कृत बोलीभाषा आहे. कारण २०११च्या जनगणनेत २४ हजार ८२१ लोक संस्कृत बोलतात, अशी नोंद आहे. या नोंदीप्रमाणे पाली बोलणारी एकही व्यक्ती उपलब्ध झाली नाही..एकही माणूस संस्कृत भाषेत बोलत नाही तरी केवळ वर्चस्ववाद टिकवण्यासाठी १८ सप्टेंबर १९९७ रोजी कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केले व पाली भाषेला नाकारले. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जातीसंस्थेचे निर्मूलन’ या आपल्या ग्रंथात पहिल्याच वाक्यात असे म्हटले आहे, की ‘सत्याला सत्य म्हणून जाणा आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा.’ हे बुद्धवचन अनुसरून केंद्र सरकारने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला व ‘सत्यमेव जयते’ निर्वाळा दिला.या संदर्भात प्रा. विजय मोहिते महत्त्वाचे सांगतात, की पाली भाषा आता ‘क्लासिकल’ लँग्वेज झालेली आहे. प्राचीन काळी जी ‘मासिकल’ लँग्वेज होती. ही ‘क्लासिकल’ उद्या ‘मासिकल’ होईल, असा आशावाद जोपासतात आणि तो स्वानुभवावर आधारित. ते ज्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात पाली भाषेचे शिक्षक आहेत तेथे २००४मध्ये पाली डिप्लोमाला दोनच विद्यार्थी होते. आज त्यांची संख्या ९३ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचली आहे, हे कशाचे द्योतक आहे? प्रा. विजय मोहिते यांनी भारतात लुप्त झालेली पाली भाषा आणि तिच्यातील अनेक ग्रंथ, अनेक विद्यापीठे, अनेक प्रवासवर्णने आणि परिश्रम करणारे संशोधक यांचा ऐतिहासिक मागोवा घेतला आहे. त्यात डॉ. टी. डब्लू. ऱ्हीस डेव्हिड्स, त्यांची पत्नी डॉ. कॅरोलिन ऱ्हीस डेव्हिड्स, सर ॲलेक्झांडर कनिंगहम्, अनागरिक धम्मपाल, धर्मानंद कोसंबी, डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन, पी. बी. बापट, एन. के. भागवत, चिं. वि. जोशी, मा. पी. एस. मेनेजीस, डॉ. मीना तालीम आदींचे पाली भाषाविषयक कर्तृत्व अधोरेखित केले आहे. यापैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाली वाङ्मयाच्या आधारे संविधान आणि संवैधानिक कामगिरीची अगदी सूक्ष्मपणे नोंद घेतली आहे. मग ती 'राष्ट्रध्वज' असो, 'अशोका हॉल' असो वा पद्म पुरस्कार असोत.आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे बाबासाहेबांना पालीचे ज्ञान नव्हते, असे म्हणणाऱ्यांना दिलेली चपराक म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागात 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोर्स मटेरिअरल'अंतर्गत प्रसिद्ध झालेला सोळावा पाली डिक्शनरी हा खंड बाबासाहेबांनी किती परिश्रम घेऊन तयार केला असेल याची कल्पनाही करवत नाही. हा ग्रंथ अप्रकाशित अवस्थेत कोर्टात अडकलेला होता, कायदेशीर वारस या वादात. तो कोर्टमुक्त करण्यास मी प्रयत्न केले नसते तर हा ग्रंथ झुरळे व घुशी यांनी फस्त केला असता. या सोळाव्या खंडामुळे बौद्ध धम्माचे त्यांच्याच भाषेत प्रचारक कसे ठरले, याची प्रचीती मिळते. हा सोळावा खंड म्हणजे 'पाली भाषा ही बौद्ध भारताची गुपिते उकलण्यासाठी अत्यावश्यक अशी चावी आहे,' हे वसंत मून यांचे म्हणणे कोण नाकारेल? हा ग्रंथ अभ 