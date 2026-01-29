Premium|Study Room : तुम्ही काय निवड करता यावरून तुमचे प्रारब्ध ठरते..!

लेखक - निखिल वांधेसाल होते १९५०. तामिळनाडूच्या रामेश्वरम या चिमुकल्या बेटावर 'अवुल पाकीर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम' नावाचा एक मुलगा पहाटे ४ वाजताच उठला. बोटी भाड्याने देणाऱ्या एका गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या या मुलाचे भविष्य कदाचित गरिबी आणि मर्यादित संधींच्या चौकटीतच अडकलेले असावे, असे कोणालाही वाटले असते. परंतु, अथक परिश्रमांच्या आणि जिद्दीच्या निवडीतून आर्थिक चणचण असूनही शिक्षणाची धरलेली कास, वैमानिक अभियांत्रिकीचे ध्येय गाठण्याचा निश्चय आणि अपयशातही न डगमगता दिलेली झुंज हाच मुलगा पुढे भारताचा 'मिसाईल मॅन' आणि ११ वा राष्ट्रपती बनला. डॉ. कलामांचे जीवन विल्यम जेनिंग्ज ब्रायन यांच्या त्या महान सत्याचा पुरावा आहे. ‘प्रारब्ध हा केवळ नशिबाचा खेळ नसून ती आपल्या निवडीची फलश्रुती आहे.’ हे विधान त्या नशिबवादी विचारसरणीला आव्हान देते जी जन्माला, दैवाला किंवा नशिबालाच जीवनाचे शिल्पकार मानते. हा निबंध मानवी इच्छाशक्ती, सामाजिक रचना आणि दैव व प्रयत्नवाद यांच्यातील संघर्षातून मानवी भविष्य कसे घडते, याचा वेध घेतो..Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.निवडीचे सामर्थ्य : मानवी कर्तृत्व भविष्य घडवतेमानवी इतिहास अशा अनेक उदाहरणांनी भरलेला आहे जिथे परिस्थितीपेक्षा माणसाच्या निवडीने त्याचे भविष्य घडवले आहे. एका साध्या लाकडी झोपडीत अशिक्षित पालकांच्या पोटी जन्मलेल्या अब्राहम लिंकन यांच्या वाट्याला दारिद्र्यच आले असते. पण त्यांनी शिक्षणाची कास धरली, कायद्याचा अभ्यास केला आणि गुलामगिरी नष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आज ते इतिहासातील महान नेत्यांपैकी एक आहेत.एका साध्या वकिलीपासून सुरू झालेला महात्मा गांधींचा प्रवास निवडीचे महत्त्व अधोरेखित करतो. वसाहतवादी जुलूम आणि बलाढ्य ब्रिटिश सैन्य पाहून भारताचे स्वातंत्र्य अशक्य आहे, असे कोणालाही वाटले असते. परंतु गांधीजींनी 'अहिंसेचा' मार्ग निवडला, स्वार्थत्याग निवडला आणि सैनिकी बळापेक्षा नैतिक बळाला श्रेष्ठ मानले. त्यांच्या या निवडीने भारताचे भविष्य बदलले..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पावलोपावली अपमान सोसावा लागला. त्यांनी आपली 'नियती' म्हणून ते जीवन स्वीकारले असते, पण त्यांनी शिक्षणाचा आणि समतेच्या लढ्याचा मार्ग निवडला. त्यांच्या अजोड निवडीने कोट्यवधींच्या जीवनाला नवी दिशा दिली. अशाच प्रकारे, कल्पना चावला यांनी अंतराळवीर होण्याची निवड केली, तर दशरथ मांझी यांनी केवळ छिन्नी-हातोड्याने डोंगर पोखरून रस्ता तयार करण्याची निवड केली.मानसशास्त्रीय संशोधनेही याच सत्याला पुष्टी देतात. कॅरल ड्वेक यांची 'ग्रोथ माइंडसेट' ही संकल्पना सांगते की, जे लोक कष्टाने क्षमता विकसित करता येते असे मानतात, ते उपजत बुद्धीवर अवलंबून राहणाऱ्यांपेक्षा अधिक यशस्वी होतात. अँजेला डकवर्थ यांची 'ग्रिट' (चिकाटी) वरील संशोधने दाखवून देतात की, यशासाठी नशिबापेक्षा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची निवड अधिक महत्त्वाची असते..नशिबाची भूमिका : जीवनातील अनिश्चिततेचा स्वीकारअसे असले तरी, भविष्य केवळ निवडीवर अवलंबून आहे असे म्हणणे जीवनातील 'संधी' किंवा 'योगायोगाच्या' भूमिकेकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. जन्म कुठे झाला, कुटुंब किती श्रीमंत आहे, अनुवांशिकता आणि काळ या गोष्टी मानवी निवडीच्या कक्षेबाहेर आहेत. बिहारमधील एका दुर्गम गावात जन्मलेल्या मुलासमोरच्या संधी आणि मुंबईतील एका श्रीमंत कुटुंबात जन्मलेल्या मुलासमोरच्या संधी यात मोठी दरी असते.माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या 'आउटलायर्स' पुस्तकानुसार, अनेकदा यश हे वैयक्तिक कष्टापलीकडे असलेल्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. बिल गेट्स यांच्या यशात त्यांच्या मेहनतीसोबतच १९६० च्या दशकात संगणकाची सोय असलेल्या मोजक्या शाळांपैकी एका शाळेत त्यांचा प्रवेश असणे, हा एक मोठा योगायोग होता. आरोग्य, नैसर्गिक आपत्ती आणि सामाजिक भेदभाव या गोष्टीही माणसाचे भविष्य अनपेक्षितपणे बदलू शकतात.'वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट २०२२' नुसार, भारतातील वरच्या १०% लोकांच्या हातात देशाच्या ५७% राष्ट्रीय उत्पन्न आहे, तर खालच्या ५०% लोकांकडे केवळ १३% उत्पन्न आहे. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, सामाजिक आणि आर्थिक रचना अनेकदा वैयक्तिक इच्छाशक्तीला मर्यादा घालतात..Premium|Marriage compatibility skills : लग्नातील खरी अनुरूपता; वेगळेपणाला सुरक्षित अवकाश देणारे नाते.समन्वय : मर्यादांमधील निवडसत्य हे निव्वळ निवड किंवा निव्वळ योगायोग यामध्ये नसून त्यांच्या परस्पर संबंधात दडलेले आहे. परिस्थिती रंगमंच तयार करते, पण कलाकार म्हणून आपण काय सादर करतो, हे आपल्या निवडीवर अवलंबून असते. नाझी छळछावणीतून वाचलेले व्हिक्टर फ्रँकल म्हणतात, ‘माणसाकडून सर्व काही हिरावून घेतले जाऊ शकते, पण त्याचे शेवटचे स्वातंत्र्य कोणीही घेऊ शकत नाही ते म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत आपला दृष्टिकोन निवडण्याचे स्वातंत्र्य.’ याचा अर्थ असा की, जरी जन्माने प्रत्येकाची सुरुवात समान नसली, तरी त्या मर्यादित संधींमध्येही आपण कोणती निवड करतो, हे महत्त्वाचे ठरते. श्रीमंत घरात जन्मलेल्या मुलापेक्षा गरीब मुलाला अधिक संघर्ष करावा लागेल, पण शिक्षणाची जिद्द किंवा प्रामाणिकपणाची निवड त्याला भविष्यात यश मिळवून देऊ शकते. अमर्त्य सेन यांचा 'कॅपेबिलिटी अप्रोच'(क्षमता दृष्टिकोन) याच गोष्टीवर भर देतो की, विकास म्हणजे निवडीच्या कक्षा रुंदावणे होय.व्यक्तिगत जबाबदारी आणि सामाजिक न्यायकेवळ निवडीवर भर दिल्यास आपण गरिबीसाठी गरिबांनाच जबाबदार धरू लागतो, जे चुकीचे आहे. दुसरीकडे, केवळ नशिबावर भर दिल्यास माणूस हताश होतो. त्यामुळे एक संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. व्यक्तीने आपल्या नियंत्रणात असलेल्या गोष्टींची (अभ्यास, नीतिमत्ता, कष्ट) जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि समाजाने प्रत्येकाला समान संधी, आरोग्य आणि शिक्षण मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे.भारतातील आरक्षण धोरण हे याच संतुलनाचे प्रतीक आहे. ते मान्य करते की जातीआधारित भेदभावामुळे सर्वांना समान संधी मिळत नाहीत, म्हणूनच समाज म्हणून आपण त्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. मात्र, या संधीचा लाभ घेऊन प्रगती करणे ही शेवटी त्या व्यक्तीची निवड असते..दार्शनिक दृष्टिकोनतत्त्वज्ञानात हा वाद 'मुक्त इच्छाशक्ती' (Free Will) विरुद्ध 'नियतीवाद' (Determinism) असा आहे. श्रीमद भगवद्गीतेत श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेला संदेश हाच आहे की, ‘तुझा अधिकार केवळ कर्मावर (निवडीवर) आहे, फळावर नाही.’ म्हणजेच आपण केवळ आपल्या कृतींची निवड करू शकतो, परिणामांची नाही. बौद्ध धर्मातील 'प्रतीत्यसमुत्पाद' हा सिद्धांत सांगतो की, जग हे एकमेकांशी जोडलेल्या कारणांनी बनलेले आहे; जिथे आपली निवड भविष्यातील कारणांवर प्रभाव टाकते.निवडीतून भविष्याचा वेधशेवटी, ‘प्रारब्ध हा नशिबाचा भाग नसून निवडीचा भाग आहे’ हे विधान जीवनातील संघर्षाला एक अर्थ देते. नशीब आपल्याला कॅनव्हास देते, पण त्यावर कोणते चित्र काढायचे ही निवड आपली असते. काही कॅनव्हास भव्य आणि रंगांनी भरलेले असतात, तर काही लहान आणि कोरडे. समाज म्हणून आपले कर्तव्य प्रत्येकाचा कॅनव्हास मोठा करण्याचे आहे, पण व्यक्ती म्हणून त्या छोट्या कॅनव्हासवरही आपण काय रंग भरतो, हे महत्त्वाचे आहे..२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पाहताना हे सूत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विकास म्हणजे निवडीचे स्वातंत्र्य विस्तारणे. डॉ. कलाम यांनी हे ओळखले होते की, जरी नशीब महत्त्वाची भूमिका बजावत असले, तरी चिकाटीने केलेली निवडच माणसाला यशाच्या शिखरापर्यंत नेते. आपण आपल्यासोबत काय घडते हे नेहमीच ठरवू शकत नाही, पण त्याला काय प्रतिसाद द्यायचा, हे मात्र नक्कीच ठरवू शकतो.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.