Premium|Dark Matter Particle Search : ‘कृष्ण पदार्था’चा वेध

डॉ. एस. जी. कुलकर्णीआकाशगंगांची व त्यातील ताऱ्यांची गती अभ्यासताना ती आईनस्टाइनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांताशी जुळत नाही, असे लक्षात येते. अशा प्रकारच्या इतर अनेक निरीक्षणांमुळे शास्त्रज्ञांना असे वाटू लागले की, विश्वामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अज्ञात असलेले द्रव्य अस्तित्वात असले पाहिजे. या द्रव्याची प्रकाशाबरोबर आंतरक्रिया होत नसल्याने आपल्याला हे द्रव्य दिसत नाही, म्हणूनच याला ‘डार्क मॅटर’ किंवा ‘कृष्ण पदार्थ’ असे म्हटले जाते..विश्वाच्या उत्पत्तीच्या वेळेला झालेल्या महाविस्फोटामध्ये ‘डार्क मॅटर’ तयार झाले असेल, असे ‘कणभौतिकी’च्या शास्त्रज्ञांचे मत आहे. या डार्क मॅटरचा, तसेच भौतिक शास्त्रातील प्रमाणित प्रतिमान सिद्धांत म्हणजे ‘स्टँडर्ड मॉडेल थिअरी’ यांचा प्रायोगिक अभ्यास करण्यासाठी एल.एच.सी. म्हणजे ‘लार्ज हेड्रॉन कोलायडर’ ची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये कृत्रिम पद्धतीने व सूक्ष्म रूपामध्ये महास्फोट घडवून त्याद्वारे विश्वाच्या उत्पत्तीच्या वेळेला काय घडले असेल; तसेच या कृत्रिम महाविस्फोटामध्ये ‘डार्क मॅटर’चे कण तयार होतात का, याचादेखील अभ्यास केला जातो.या प्रयोगामध्ये प्रोटॉनच्या दोन किरणशलाका प्रचंड वेगाने समोरासमोर आणून त्यांची टक्कर घडवून आणली जाते. एका किरणशलाकेमध्ये साधारणतः दहा हजार कोटी प्रोटॉन असतात. यामध्ये ४० मेगाहर्ट्झ या वारंवारितेने एका सेकंदाला प्रोटॉनच्या चार कोटी टकरी घडवल्या जातात. प्रत्यक्षात या क्वार्क्सच्या टकरी असतात. या टकरी ज्या ठिकाणी होतात त्या छोट्याश्या जागेचे तापमान सूर्याच्या केंद्रीय तापमानाच्या एक अब्जपट म्हणजे साधारण एक कोटी अब्ज केल्विनइतके असते. विश्वनिर्मितीच्या वेळेला झालेल्या महाविस्फोटाच्या काही पिको सेकंदानंतर विश्वाचे साधारण एवढेच तापमान होते. महास्फोट (‘बिग बॅंग’) झाल्यावर काही पिको सेकंदानंतर लगेचच काय घडले असेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी ही स्थिती एल.एच.सी. मध्येनिर्माण केली जाते..Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.वेग, संवेग, वक्रता...अशा टकरींमधून अब्जावधी मूलकण निर्माण होऊन सर्व दिशांना जाऊ लागतात. यातील प्रत्येक कण ओळखण्यासाठी त्या कणाचा वेग, संवेग, ऊर्जा, तो ज्या मार्गाने जातो त्या मार्गाची वक्रता इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो. या प्रयोगामध्ये प्रतिसेकंदाला साधारणतः ८० हजार कोटी कणांचे मार्ग चित्रित केले जातात. यातून निर्माण होणारा डेटा एका सेकंदाला २०० ‘पेटाबाईट’ या वेगाने येत असतो. तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेमुळे आपण एका सेकंदाला केवळ पाच ते १० पेटाबाईट एवढाच डेटा हाताळू शकतो. निर्माण झालेल्या डेटापैकी जवळजवळ ९५ टक्के डेटा आपल्याला सोडून द्यावा लागतो. कोणता डेटा सोडायचा आणि कोणता घ्यायचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि तेवढाच कठीण असतो. यात चूक झाली तर अत्यंत महत्त्वाचा डेटा आपल्या हातून निसटून जाईल आणि त्यामुळे एखादा चांगला शोध लागण्याची शक्यता आपण गमावून बसू. या प्रक्रियेत जर कृष्ण पदार्थाचे कण तयार होत असतील तर त्याच्याशी संबंधित डेटा ओळखण्यासाठी आणि तो गमावला जाऊ नये यासाठी डॉ आशुतोष कोतवाल यांनी संगणकदृष्टी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारित एक नवीन ‘अल्गोरिदम’ तयार केलेला आहे.नावीन्यपूर्ण पद्धत‘नेचर सायन्स रिपोर्टस्’ या अत्यंत नावाजलेल्या शोधपत्रिकेच्या तीन ऑक्टोबर २०२५ च्या अंकामध्ये डॉ आशुतोष कोतवाल यांचा याविषयीचा शोधनिबंध प्रकाशित झालेला आहे. यामध्ये मूलकणांचा शोध घेण्यासाठी अत्यंत सूक्ष्म तपशील दर्शविणाऱ्या असंख्य बिंदूंमधून विशिष्ट वस्तू ओळखण्यासाठी प्रतिमेचे गट-विभाजन करण्याची नावीन्यपूर्ण पद्धत त्यांनी मांडली आहे. आपला मेंदू जसा, एखादी छोटी गोष्ट शोधत असताना मोठ्या जागेचे छोटे छोटे भाग कल्पून अपेक्षित असलेली गोष्ट अशा प्रत्येक छोटय़ा भागात शोधत जातो, त्याच पद्धतीने मानवी मेंदूप्रमाणेच डॉ. कोतवाल यांनी तयार केलेला अल्गोरिदम काम करतो. .Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.यामध्ये अब्जावधी पथांच्या प्रतिमांमधून, अपेक्षित असलेल्या मूलकणामुळे तयार झालेले पथ शोधता येतात. या अल्गोरिदमचा वेग प्रचंड असल्यामुळे ही सगळी प्रक्रिया प्रत्यक्ष टक्कर होत असतानाच करता येते. या टकरींच्या प्रक्रियेमध्ये जर कृष्ण पदार्थाचे कण निर्माण झाले तर या अल्गोरिदममुळे ते तत्क्षणी ओळखले जातील, याची शक्यता ९९.९ टक्के एवढी मोठी आहे. जगात आतापर्यंत ४० मेगाहर्ट्झ एवढ्या उच्च वारंवारितेचा उपयोग कोणीही करू शकलेले नाही. डॉ कोतवालांच्या या नव्या पद्धतीमुळे सध्याच्या ४०० पट अधिक क्षमतेने डेटाचे विश्लेषण करता येते. या पद्धतीचा अवलंब करून कृष्ण पदार्थांचे कण शोधण्यात आपण यशस्वी ठरलो तर तो एक क्रांतिकारक शोध ठरेल व त्यामुळे भौतिकशास्त्राच्या संशोधनात अनेक नवीन दालने उघडली जातील. आइन्स्टाइनचे E = mc2 हे समीकरण, तसेच मॅक्स प्लँकची ‘क्वांटम थिअरी’ या शोधांना भौतिकशास्त्रातील क्रांतिकारक शोध असे म्हटले जाते. या शोधांमुळे तत्कालीन भौतिकशास्त्र पूर्णतः बदलून गेले. डॉ.कोतवालांच्या या नवीन अल्गोरिदममुळे कृष्ण पदार्थांचे कण शोधण्यात यश आले तर (आणि ती शक्यता आता जवळ आली आहे) तोदेखील भौतिकशास्त्रातील क्रांतिकारी शोध ठरेल..कण भौतिकीमधील नावाजलेले शास्त्रज्ञ मूळचे मुंबई - पुण्याचे डॉ. आशुतोष कोतवाल सध्या अमेरिकेतील ड्यूक विद्यापीठात ‘फ्रिट्स लंडन चेअर प्रोफेसर’ म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी ‘हिग्ज बोसॉन’च्या वस्तुमानाचे भाकित अत्यंत अचूकतेने केल्यामुळेच २०१२ या वर्षी ‘हिग्ज बोसॉन’चा शोध लागण्यासाठी मोठी मदत झाली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील ४०० शास्त्रज्ञांच्या गटाने पुढील १० वर्षे काम करून २०२२ यावर्षी डब्ल्यू बोसॉनचे वस्तुमान ०.०१टक्के इतक्या अचूकतेने मोजून ते स्टँडर्ड मॉडेलने सांगितलेल्या वस्तुमानापेक्षा जास्त भरते, हे दाखवून दिले आणि भौतिकशास्त्राच्या दुनियेत अक्षरश: खळबळ माजली. ‘डार्क मॅटर’च्या पार्टिकलचे अस्तित्व मान्य करावे लागेल, अशी स्थिती आहे. डॉ. कोतवाल व त्यांच्याबरोबर सर्न प्रयोगशाळेमध्ये काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांना पाच एप्रिल २०२५ रोजी भौतिकशास्त्रातील अत्यंत मानाचा, विज्ञानातील ‘ऑस्कर’ समजला जाणारा ‘ब्रेकथ्रू प्राईज इन फंडामेंटल फिजिक्स’ हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 