Premium| Gandhian socialist leader: सेवेतून समाजवादाची साधना करणारे डॉक्टर डॉ. जी. जी. पारीख

मधु मोहितेmmrmohite@yahoo.comसमाजवादासाठी लढलेला स्वातंत्र्ययोद्धाज्येष्ठ गांधीवादी नेते आणि स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतलेले समाजवादी विचारांचे नेते जी. जी. पारीख यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ एका ज्येष्ठ गांधीवाद्याचा नाही; तर एका विचाराचा आणि समर्पणाच्या प्रवासाचा अंत झाला आहे. ३६,७७५ सूर्य पाहिलेले जी. जी. किमयागार आहेत, हे मनावर कोरले गेले आहे, ज्याचे कधीच विस्मरण होऊ शकत नाही...महात्मा गांधीजींना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी डॉ. जी. जी. पारीख यांना मिळाली तेव्हा त्यांचे वय अवघे आठ वर्षांचे होते. महात्माजींचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांच्या कार्यक्रमाच्या बातम्या आणि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, युसूफ मेहेरअलींसारखे मातब्बर यांच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन जनसामान्यांमध्ये काम करणारे, स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्वलित करणारे व प्रसंगी तुरुंगवास भोगणारे नेते पाहतच डॉ. पारीख गांधी विचारांनी भारले गेले होते. वयाची एकशेएक वर्षे पूर्ण करीत असताना त्यांना गांधीजींच्या जयंतीला मृत्यू यावा, हा एक योगायोग होता... आमच्यासाठी वेदना!.डॉ. जी. जी. पारीख म्हणजेच गुणवंतराय गणपतलाल पारीख. अठराव्या वर्षी स्वातंत्र्याच्या जादुई संघर्षात म्हणजेच १९४२च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात झोकून देत जी.जीं.नी स्वतःच्या करिअरची चिंता न करता भाग घेतला. महात्मा गांधीजींच्या उक्ती व कृतीमुळे अहिंसात्मक सत्याग्रही भूमिकेचा लाव्हा उफाळून आला होता. त्याची धग त्यांना लागत होती. त्यामध्ये तावूनसुलाखून जावे, यासाठी जी.जी. काॅलेजच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन चर्चगेटमध्ये रेल्वे सत्याग्रह करण्यासाठी आले असता त्यांना अटक झाली. दहा महिने वरळीत तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांच्यासमवेत गं. द. आंबेकर, पीटर अल्वारिस, प्रभाकर कुंटे, जी. एल. मोपारा, कृष्णा खाडीलकर, रोहित दवे, जाफर अबिद अली, जाॅर्ज कोहेला आदी ज्येष्ठ नेते होते. रोहित दवे हे मार्क्सवाद व अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असल्यामुळे त्यांच्या तुरुंगातील अभ्यासवर्गात जी. जी. वैचारिकदृष्ट्या परिपक्व होत होते. स्वातंत्र्याचे वारे सर्वत्र घुमत असताना गांधीजी, नेहरू यांची चरित्रे वाचून ते भारावले होते..युसूफ मेहेरअली सेंटरच्या स्थापनेपासून म्हणजेच १९६२ सालापासून डॉ. पारीख तन मन धन एक करून काम करीत होते. सेंटरच्या वार्षिक सभेला त्यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव येता आले नाही म्हणून आम्ही काही मोजके कार्यकर्ते त्यांना भेटायला गेलो, तेव्हा सेंटरच्या कामाविषयी काही माहिती दिली. ‘जी.जी., तुमच्या ताकदीने सेंटरचे काम सुरू ठेवू’ असे मी आश्वासक म्हणून सहज बोलून गेलो. जी.जीं.च्या डोळ्यांतील समुद्रलाट काठावर येत आहे, असे दिसले. धैर्यशील योद्ध्याने ती परतवून लावायचा प्रयत्न केला आणि एक आवंढा गिळून अश्रू पिऊन टाकले. आमच्या म्हणण्याचे स्वागत केले. हसायचा प्रयत्न केला. त्यांच्या डोळ्यांत उचंबळून आलेली अश्रूंची लाट मला गलबलून गेली. खरेतर हे पाच-सहा सेकंदांचे क्षण होते. ज्यांनी डोळे मिचकावीत जणू, ‘थांबू नकोस’ असेच सुचवले. पाठीवर हात ठेवून आम्हाला ‘लढ’ म्हणणाऱ्या जी.जीं.ना अखेरच्या परतीच्या वाटेवर माझा पुढाकार, जिद्द आता थांबते की काय, अशी भावना असह्य झाली असावी, असे वाटले. जी.जीं.ना असे पाहणे मनाला भावत नव्हते. गहिवरलो खरे; परंतु पुढील कोणती कामे आपण करणार आहोत, याची माहिती आम्ही सांगून ‘शो मस्ट गो आॕन’ अशी चर्चा सुरू केली! ही घटना ३० सप्टेंबरची. एवढी बुद्धीची तल्लखता व कामाचा ध्यास त्यांचा श्वास थांबेपर्यंत म्हणजे २ ऑक्टोबरला मृत्यू येईपर्यंत होता!.मंगला पारीख या स्वातंत्र्यसेनानींशी जी.जीं.चा विवाह झाला. दोघांची वैचारिक भूमिका एक होती. स्वातंत्र्य मिळाले तरीही समाजवाद व्यवस्थेसाठी संघर्ष अटळ आहे. सामान्य माणसाला संघटित करणे, महिलांचा सहभाग हा विशेष वाढत जावा म्हणून समाजवादी महिला सभा सक्षम करण्यासाठी दोघांनी पुढाकार घेतला. जी.जी. कामगार संघटना म्हणून हिंद मजदूर सभा या युनियनमध्ये सक्रिय झाले. ग्रॅंट रोडमधील चिखलवाडी येथील त्यांचा दवाखाना म्हणजे युनियनचे दुसरे कार्यालय झाले. एखादा कामगार आजारी असेल तर त्याला उपचार व औषधे फुकट मिळत होती. वैद्यकीय रजेसाठी सर्टिफिकेट विनासायास मिळत होते. रात्रभर गर्दी ओसरत नव्हती. मधु दंडवते हे जिवलग मित्र, जाॅर्ज फर्नांडिस, बॅरिस्टर नाथ पै, पी. डिमेलो, बबन डिसोजा, बगाराम तुळपुळे, प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, विरेन शहा, कमल मोरारका, राहुल बजाज, बी. सी. दत्त असे कितीतरी विविध मातब्बर त्यांचे सहकारी होते. जी.जीं.ना दवाखान्यात भेटायला यायचे तेव्हा ते समोरची गर्दी पाहून अचंबित व्हायचे; परंतु थांबावे लागायचे. अशी सेवा देणाऱ्या जी.जीं.नी औषधोपचारासाठी, प्रसंगी एखाद्या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी देणगी देण्यासाठी मित्र, सहकारी व हितचिंतक यांच्याकडे हात पुढे केला. त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. जी.जीं.च्या सचोटीची ही दाद होती. त्यांच्या जीवनाचे हे कार्य व व्यग्रता पाहता उमाकांत पुतली या उद्योजक सहकाऱ्याने त्यांचा ज्या ठिकाणी व्यवसाय होता, त्या पनवेल तालुक्यातील ‘तारा’ या मुंबईपासून ६५ किमी दूर असलेल्या गावात त्यांना घेऊन गेले. .मुंबईत जवळपास आरोग्यसेवा किती खडतर आहे, सर्दी-पडशापासून कोणत्याही मोठ्या आजारांवर उपचार मिळत नाहीत. गावठी वैदू व भगत यांच्याकडे उपचार घ्यावे लागत होते. उमाकांत पुतलींनी हे वास्तव विशद केल्यानंतर जी.जीं.नी आपल्या वैद्यकीय सेवेतील अनेक सहकारी व सेवा दलाच्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेतले आणि ‘संडे क्लिनिक’ ही संकल्पना दर रविवारी सुरू केली. गावकऱ्यांनी गवताने साकारलेला मांडव घातला आणि उत्तम प्रतिसाद दिला. एका वेळेस तीन-चारशे रुग्णांना लाभ मिळू लागला. हा विधायक उपक्रम १९६२ रोजी सुरू झाला आणि आता ६३ वर्षांत तारा येथे एवढा विस्तारला की तिथे आता तेल घाणी, साबण बनविणे, मातीची भांडी व खेळणी बनविणे, सुतारकाम, डेअरी व गांडूळ खत प्रकल्प, हर्बल नर्सरी, सेवाग्रामची प्रतिबापू कुटी, बा कुटी, तीन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, एक शंभर-सव्वाशे मुलींचे वसतिगृह, ताराप्रमाणे दुसरे हॉस्पिटल अंजनवेल गुहागर येथे सुरू झाले आहे. पाताळगंगा नदीच्या प्रदूषित पाण्याची समस्या व त्याचा पर्यावरणावर व लोकांवर होणाऱ्या परिणामाविषयी, सेझ प्रकल्प जमीन ग्रहणसारख्या प्रश्नांवर तसेच जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात जी.जीं.नी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे. कार्बनवाढीच्या दृष्टीने प्रबोधन करून लोकांना संघटित करण्यासाठी ते सतत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करीत असत. कौशल्य उपक्रमांमध्ये अनेक महिला व तरुणी प्रशिक्षित झाल्या आहेत. या साऱ्या किमयाचे जनक डॉ. जी. जी. पारीख आहेत..Premium| Generative AI: कला क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयमुळे नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे. माणूस आणि यंत्रातील सीमारेषा धूसर होत चालल्या आहेत.एवढ्यावरच जी.जी. थांबले नाहीत; तर गुजरातमध्ये २००० मध्ये भूकंप झाला, तेव्हा त्यांनी सहकाऱ्यांचा गोतावळा जमा केला आणि लाखो रुपये जमा केले. दोनशे घरे निर्वासितांना बांधून दिली. मुलांचे वसतिगृह सुरू केले. दवाखाना सुरू केला. स्थलांतरित मिठागार व मच्छीमार कामगारांची मुले समुद्रकाठावर कुटुंबासह येतात, त्यांच्यासाठी ‘सागर शाळा’ सुरू केली. सेवा दलाचे व उत्तम शिक्षक देवेंद्र कांदोलरकरांसारखे साने गुरुजींच्या मायेने काम पाहतात, धर्मेंद्र हा बिहारचा कार्यकर्ता भूकंपप्रसंगी सहाय्य करायला आला. महाराष्ट्रीय मुलीशी लग्न केले आणि आज पंचवीस वर्षे दोघे तिथे हा कारभार पाहत आहेत. कोरोना काळात महिलांना रोजगार संधी सुरू करून रोजगार उपलब्ध केला आहे. अशाच प्रकारे जम्मू-काश्मीर, तमिळनाडू, बिहार, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम आदी राज्यांमध्ये होतकरू गरीब महिला, आदिवासी व भूमिहीन यांच्यामध्ये काम सुरू केले आहे. जी.जी. सकाळी चार वाजता उठून संबंधित कार्यकर्त्यांना पत्ररूपाने सूचना व मार्गदर्शन करीत असत..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.जी.जी. आणीबाणीच्या काळात प्रथम येरवडा व नंतर तिहार येथील तुरुंगात होते. जनता पार्टीच्या काळात दिवसरात्र राबले आहेत. लोकशाही समाजवाद ही जीवननिष्ठा त्यांच्या अंगात रोमरोम भरली आहे. त्यासाठी त्यांचा मेंदू भूतकाळातील संदर्भ लक्षात घेऊन नव्याने कसे अमलात आणायचे, त्यासाठी वातावरणनिर्मिती व सक्षम कार्यकर्त्यांचा संच कसा उभा राहील, हाच ध्यास घेऊन ते राबत असत, मार्गदर्शन करीत असत. युसूफ मेहेरअली युवा बिरादरी या युवक संघटनेची स्थापना करून दोन वेळा अनेक कार्यकर्त्यांना सामाजिक सलोखा वाढविण्यासाठी देशभर सर्व राज्यांमध्ये यात्रा करायला भाग पाडले. अनेक राज्यांमध्ये अनेक कार्यकर्ते त्यातून निर्माण झाले व ते आज सेंटरशी जोडले गेले आहेत. जणू त्यांचा जन्म समाजवाद निर्मितीसाठी झाला आहे. ते बेडवर असताना आपली तत्परता व उपलब्धता क्षीण होत आहे, ही वेदना त्यांना सतावत होती. अशाही परिस्थितीत जड शब्दांत का होईना आमच्या राजू धडके याला शेवटच्या दिवसापर्यंत ते डिक्टेशन देत होते. त्या अवस्थेतही त्यांच्या काम करणाऱ्या मेंदूचे कौतुक वाटत होते. ३६,७७५ सूर्य पाहिलेले डॉ. जी. जी. किमयागार आहेत, हे मनावर कोरले गेले आहे, ज्याचे कधीच विस्मरण होऊ शकत नाही!(लेखक युसूफ मेहेरअली सेंटरचे सरचिटणीस आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.