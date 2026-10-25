Premium|Dr Milind Shinde Personal Experience : वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातही काहींना दिसला मनोरंजनाचा विषय; मिलिंद शिंदेंचा अनुभव

डॉ. मिलिंद शिंदे एखादी आपत्ती येते आणि सगळं बदलून टाकते, नंतर तटस्थपणे त्या आपत्तीबद्दल सांगताना आपण शक्य तितकं तटस्थपणे सांगायचा प्रयत्न करत असतो मात्र त्यात काहींना नाट्य दिसतं तर काहींना आगाऊपणा वाटतो तर काहींचा हे का सांगितले नाही, असा तक्रारीचा सूर असतो. घटना एकच असते त्यात भरडले गेलेलो असतो पण ती घटना पाहणाऱ्यांच्या भावना वेगवेगळ्या असतात, त्याबद्दल बोलताना त्यांना काय बोलतोय याचेही भान राहत नाही, वडील गेल्यानंतरच्या दुःखात मिंलिंद शिंदे यांना प्रकर्षाने जाणवलं, वडिलांचे निधन, त्यांनी काम कमी करणं, काही नातेवाइकांनी कोर्टात खेचणं, बरंच काही घडलं, काय ते सांगताहेत स्वतः मिलिंद...‘‘अरे, काय मजा आली राव... फारच मजा आली. तुझ्या वडिलांच्या, त्या ॲक्सिडेंटच्या एपिसोडची, काय मजा आली. तुला सांगू...जेव्हा हे तू सदर लिहायला लागला ना त्या दिवसापासून मी माझ्या बायकोला सांगतोय. अगं, हे जे काय स्ट्रगल आणि सिनेमे, मालिकांबद्दल हा लिहितोय ना हे काहीच नाही. त्याला काय नाही मिळालं... बऱ्याच नाटकांतून, सिनेमांतून याला काढलं, हे तर काहीच नाही. तू , याचा बाप गेला ते जर यानं लिहिलं ना, तर अशी मजा येणार ना की बास... मी कधीपासून सांगत होतो हिला... तू विचार ना तिला फोन करून, मी हिला कधीपासून सांगतोय. नटरंग, बाबू बँड बाजा, पारध ते तांबडेबाबा - फिंपडेबाबा हे काहीच नाही. याचा बाप मेला ती जर परिस्थिती यानं लिहिली ना, यार मजा येणार. तुला सांगतो मी होतो ना तिथं. काय डेंजर वातावरण. मी तर ना वाटच पाहत होतो. कधी तुझा बाप मरतो म्हणजे तुझ्या लेखात बरं का! सॉरी डोन्ट टेक इट अदरवाइझ. हिला म्हणालो सुद्धा मी, कधी एकदा याचा बाप मरतो आणि या लेखमालेला ती मजा येते. साला गाडीवरून पडल्यापासून थ्रिलच ना यार. तू तिकडं ऑन दी वे... इकडं तुझे वडील ऑन दी रोड... सॉरी मला जोक नव्हता करायचा बरं का. पण ते घडून गेलं. सॉरी बोलून गेलो आणि मग ते सिव्हिल ते नोबल ते तुझं गाव. आहाऽहाऽहा. काय साला हॅपनिंग...तरी पण मला अजून वाटतं यार तू अजून रंगवून लिहायला पाहिजे होतं. मी हिला म्हणालो बरं का तरी. जे घडलं त्याच्यापेक्षा कमीच लिहिलं. मी हॅपी नाही या पीस ऑफ रायटिंगवर. कारण घडलेल्या घटनेमध्ये इतकं पोटेन्शियल आहे किंवा होतं, त्या प्रमाणात तू न्याय नाही दिला असं माझं मत आहे. हिला बोललो सुद्धा मी. एखाद्यानं सहज जरी लिहिलं ना तरी एखादा माणूस रडेल. पण मिलिंदनं तो मुलगा असून, त्यातल्या त्यात तो नाटक-सिनेमावाला असून, जरा आणखी ड्रॅमॅटिक लिहायला हवं होतं. मी तर हिला हेसुद्धा म्हणालो हे एवढं आर्टिकल मी लिहायला पाहिजे होतं. मी जरा म्हणजे तुफानच मजा आणली असती... पण असो...ज्याला मिळतं त्याला लिहिता येत नाही.आपण जीव जाळून काय होणार आहे?कसं असतं. ज्याच्या घरात घडतं ना त्याला त्याचं महत्त्व जरा कमीच असतं. तेच झालंय या तुझ्या नॅरेशनमध्ये. मला तेवढा तो विषय लागलाय ना तो बहुतेक तू त्या परिस्थितीचा, घटनेचा भाग असून तुला लागलेला दिसत नाही. ते म्हणतात ना... घर की मुर्गी दाल बराबर. सॉरी हा. जोक केला. पण वरवर हा जोक वाटेल पण डीपिक्ट द रिॲलिटी जरा कमी वाटलं मला तुझं निरीक्षण....मी हिला बोललो पण. अरे कुणाला घाबरायचं... घ्यायची थेट नावं बिवं... कुणाच्या घरचं खातो काय आपण! अरे आपलं नुकसान झालंय आपला माणूस गेलाय... कधीही भरून न निघणारं नुकसान झालंय. हे असं आडून-आडून लिहून ती व्यक्ती काय आता परत येणारय?मी हिला म्हणालो सुद्धा. वाटल्यास तू फोन करून विचार हिला... नदीमध्ये जेव्हा अंत्ययात्रा उतरली ते जाळेपर्यंत. काही गोष्टींची रचना थोडी वेगळी पाहिजे होती... हे बघ, तुझ्या जागेवर तू बरोबर आहेस; पण जेव्हा तीच गोष्ट मी माझ्या लेन्समधून बघतो ना किंवा माझ्या परिप्रेक्ष्यातून पाहतो ना, मला त्यातला दाह वेगळा दिसला. त्याचा कलर, त्याचं टेक्स्चर मला वेगळं दिसतं. मी हिला म्हणालो तरी, की एखाद्या कादंबरीवरून सिनेमा आला असेल, तो सिनेमा पाहिल्यावर ज्यानं कादंबरी आधीच वाचली असेल त्याला बहुतांश वेळा सिनेमा आवडत नाही. जवळपास नाहीच. तसं माझं झालं असावं. कारण मी तिथं प्रत्यक्ष होतो यार. याची देही याची डोळा पाहिलंय मी सगळं... तेवढं तर होणारच ना मित्रा...नंतरचे प्रॉपर्टीवरून झालेले डिस्कशनसुद्धा मी ऐकलंय. मी हिला सांगितलं ना... कसे असतात लोक... हा... आत्ता माणूस नाही गेला तर लगेच लोकांचं सुरू झालं. हिला फार वाईट वाटलं आणि तिला तिच्या वडिलांच्या वेळेस जे झालं होतं ते आठवलं. काय तर घरोघरी मातीच्या चुली. नाही का?हे बघ पूर्ण एपिसोडमध्ये पोटेन्शियल खूप होतं. तू जरा ते आणखी भयानक करायला पाहिजे होतं हे माझं प्रामाणिक मत. काय आहे अरे, लोकांना कळायला पाहिजे. त्याची धग सर्वसामान्यांपर्यंत पोचायला पाहिजे. गोष्टी घडतात मित्रा पण त्या अनेकांसाठी धडा, शिकवण ठरल्या पाहिजेत की नाही? भवताल शहाणा झाला पाहिजे की नाही? हे बघ तुला राग येईल; पण अजून मजा यायला पाहिजे होती..तरी मला मजा आली नाही असं नाही; पण अजून मजा आली असती असं मटेरियल होतं मित्रा तुझ्याकडे. मला विचारशील तर एक नामी संधी तू घालवलीस.तुला वाटत असेल किती बोलतो हा; पण एक मित्र म्हणून तुला सांगणं, प्रसंगी तुझा कान धरणं हे माझं कर्तव्य नव्हे जबाबदारी समजतो मी. मग तुला वाईट वाटलं तरी चालेल... मी वाईटपणा घ्यायला तयार आहे. चालेल मला.पण जे आहे ते बोललो मी...नाही... नाही माझं काय झालं माहितीये का. मी हिला सांगून ठेवलं होतं. ह्याच्या वडिलांच्या ‘डेथ’च्या आर्टिकलमध्ये मजा येणार. पण मला मजा आली नाही. का? तर मला मजा आली नाही... आता परत तुला हे लिहायचा चान्स मिळणार आहे का?माझं स्पष्ट म्हणणं आहे. मी हिला सुद्धा सांगितलं, की ह्यांनी बापाची ‘डेथ’ ‘ग्लोरीफाय’ करायचा चान्स घालवला.यू मिस्ड द ट्रेन.असो...किती केलं तर आम्ही परके. बोलून-बोलून सांगून-सांगून किती सांगणार? एका मर्यादेच्या पलीकडे आपण नाही बोलू शकत. नाही का?मी हिला सुद्धा म्हणालो...ठीक आहे... किती तो हस्तक्षेप करायचा...बरं नंतर... पुढे काय झालं? ’’०००००खरंच घरातली परिस्थिती कशी होती, वडील गेल्यावरची?वडील गेल्यावर आईच्या काही नातेवाइकांनी आईच्या अंगावर कोर्टाचा ‘बेलीफ’ धाडला. वाटण्या करा म्हणणारा सरकारी खलिता....Premium|Chh. Shivaji Maharaj Karnataka Campaign : कानडा प्रांतावरील मोहिमा.मी मुंबईला. आईनं मला फोन केला. काही तरी आलंय म्हणून. मी म्हणालो काय आलंय? तर तिला काही ते सांगता येईना. ‘‘कोर्टाचं काहीतरी आलंय’’ असं त्रोटक काहीतरी तिनं सांगितलं. अनेक वकील मित्र परिचित असल्यानं त्यांचा सल्ला घेतला. गौरव मिरीकर याची या कामी मोठी मदत झाली. ‘सिव्हिल सूट’ आहे चालत राहील. चिंता करण्याची गरज नाही. यावर हवा स्थिरावली. विक्रांत मनवेलीकर, अभिजित यांची मदत झाली. उषा देशमुख यांना सगळी परिस्थिती सांगितली. त्यांनी मोठ्या आपुलकीनं धीर दिला. अंमळ बळ आलं. गिरीश कुलकर्णी, अमोल दाते सोबतीला होतेच.वडिलांचा शासकीय सेवेत असताना अखेरच्या काळात ज्यांचा स्नेह जुळला होता, ते गजानन नकासकर साहेब यांना घटनाक्रम सांगितला. त्यांनी सहकार्य केलं. मुणगेकरसाहेब वाघासारखे मदतीला धावून आले.कसं आणलं कोर्टात?आणून बसवलं की नाही कोर्टात?दिवसभर वाट बघायला लावली की नाही?हा आईच्या नातेवाइकांचा दंभ...त्यांना आईला असा त्रास द्यायला बहुतेक मजा येत होती...नियमानं जे होईल त्याला आईची तयारी होती. अवास्तव मागणीला तिचा विरोध होता.त्यांनाही हे माहीत होतं.पण.मोठा नट समजतो ना स्वतःला...कसा आणून बसवला कोर्टात?बरेच वर्ष चाललं हे सगळं...कोरोना महासाथीचा शिरकाव झाला होता...अनेक आजारांनी ग्रस्त आई कोर्टाच्या स्टीलच्या खुर्चीवर बसलेली अतिशय दयनीय वाटत होती. तिची ही विदारक अवस्था तिच्या घरच्यांनीच केली होती.तक्रार कुणाकडे करणार ती?यथावकाश धर्तीवर कामकाज सुरू होतं.‘झुलवा’ नाटकाचे प्रयोग तोवर मी थांबवले होते.वडिलांना नेहमी वाटे हे नाटक मी करू नये. त्या नाटकात माझ्यावर होणाऱ्या अतिप्रसंगामुळे त्यांना खूप यातना होत. ते त्यांनी मला आणि आईला बोलूनही दाखवलं होतं.पण तरीही मी प्रयोग करत होतो. पण आता त्यांना बरं वाटावं (पश्चात का होईना) म्हणून मी ‘झुलवा’ थांबवला...नंतर अनेक वेळा ‘झुलवा’ कर याच्या चर्चा झाल्या; पण वडिलांचा नकार सतत डोकावत राहिला.‘झुलवा’ मागे राहिलं.वडील गेल्यावर थोडं कामाकडे दुर्लक्ष झालं. काय करू नये असं वाटू लागलं. नंतर लक्षात आलं, की आपली हीच अवस्था व्हावी हेच तर हवं आहे काही लोकांना...बाहेर पडायला हवं..एक मात्र प्रकर्षानं जाणवलं जोवर आपलं घरातलं आई-बापापैकी कुणी जात नाही ना तोवर मृत्यू या विषयाचं गांभीर्य लक्षात येत नाही. मला तरी खूप ग्रासलं या गोष्टीनं. त्या अवकाशानं. आहेत ना घरी... असतात ना घरी.या ‘टेकन फॉर ग्रांटेड’वर आपण त्यांना ठेवतो.पण मग नेहमी बसायच्या जागेवर ती व्यक्ती दिसत नाही, कायमची निघून जाते.पोरका शब्द चिकटतो. शेवटपर्यंत वागवायला वाट काढायला हवी.लिहायला हवं काहीतरी. वर्तमानपत्रांसाठी लिहीत होतोच; पण एक नाटक बरेच दिवस मनात आंदोलन करत होतं. कारण ज्या प्रकारचं नाटक रंगभूमीवर सुरू आहे त्यात आपल्याला स्थान नाही आणि जे आपल्याला करायचंय ते आपल्याकडे येत नाही. ‘लीडच्या भावाचा रोल आहे’, ‘लीडच्या मित्राचा रोल आहे’, ‘लीडच्या शेजाऱ्याचा रोल आहे’ हे जरा दुय्यम वाटू लागलं. मला लीडचा परफॉर्मन्स स्टेजवरून पाहायचा नाहीये. आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे या विवंचनेतून एका नाटकाचा प्लॉट बरेच दिवस घोळत होता मनात...पण झटकून उठायला हवं. लेखन सुरू केलं. एके दिवशी नगरहून मुंबईला निघताना वडिलांची इस्टीम गाडी दिसली. एकाच जागेवर उभी राहून चाकं बसली होती. गंज वाढू लागला होता.जुनाट वाटू लागली...जमिनीत धसू लागली.वडिलांची आठवण म्हणून ठेवावी की विकावी? निर्णय होईना...त्यांनी स्वतःहून सजवलेली विकायची कशी?पण मग ‘ऑटोमोबाइल इंजिन’ हललं नाही की गंजतं, संपतं...काय करावं?विकली एके दिवशी.एक मूर्त आठवण पुसली गेली.कायमची...इस्टीम विकली का इस्टीम विकला?ताळेबंद मांडतोय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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