Premium|Milind Shinde life journey : मलबार हिलच्या बंगल्यात राहून 'स्ट्रगल'? डॉ. मिलिंद शिंदे यांनी सांगितली त्या आलिशान परिसरातील एका छोट्या अंधाऱ्या खोलीची रंजक गोष्ट!

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com मग वाटायचं किती दिवस हे सगळं पुरणार आहे? हे सगळं स्वत:हून बाळगण्याचं बळ आपल्यात येणार आहे की नाही? किती दिवस हे पॅरासाइट जगणं आपण कवटाळून बसणार आहोत? हे सगळं स्वत:हून झुगारता यायला हवं... हा कम्फर्ट भिरकावून देता यायला हवा.‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ या सिनेमानं पुरस्कार आणलेच, पण थोडं आर्थिक बळही दिले.मलबार हिल...?मलबार हिल रहते हो तुम?मी ‘हो’ म्हणालो. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या ‘साँग’ नावाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या एका छोटेखानी मीटिंगमध्ये घडलेला हा संवाद.तुम मलबार हिल रहके स्ट्रगल करते हो?लोक स्ट्रगल करके मलबार हिल पहुँचते है... तुम तो सेटल हो गये हो एक हिसाब से...बाळासाहेब थोरात तेव्हा पाटबंधारे मंत्री होते. तेव्हा त्यांच्या ‘लॅंड्स एंड’ या बंगल्यातल्या कोपऱ्यातल्या आउटहाउसमध्ये माझी राहायची सोय झाली (केली) होती. त्यामुळे माझा राहण्याचा पत्ता ‘साँग’च्या डायरीमध्ये ‘मलबार हिल लँड्स एंड’ असा होता.राजीव राजळे आता हयात नाहीत, एक टर्म आमदार होते ते. त्यांच्या भावाच्या (राहुल) आणि राजीव राजळे यांच्यामुळे त्यांच्या मामाच्या लँड्स एंडमध्ये मला जमीन मिळाली. राजीव राजळे यांना मी माझी राहण्याविषयी अडचण सांगितली... त्यांनी ती सोडवली. कधी कधी ते माझ्या त्या आउटहाउसमधल्या छोट्याशा अंधाऱ्या खोलीत येत. माझ्या मळकट बेडशीटवर बसत... बोलता बोलता त्या बेडशीटवरीची नक्षी, पॅटर्न, कलर्स यावर बोलत... मग सिंध संस्कृती, इजिप्तशियन रेव्होल्यूशन हेराकोट्टा यावर ते विस्तृत चर्चा करत. (पेशानं आर्टिस्ट होते ते.)सिनेमा, नाटक, ओशो पुस्तके यांवर सखोल विवेचन करीत. सुलगचा प्रयोग नगरला लागला होता. मी त्यांना आमंत्रित केलं, तेव्हा ते थोडाच वेळ थांबेन असं म्हणाले... पण अडीच तास त्यांनी ते नाटक पाहिलं. पण जगण्याचा खेळ लवकर सोडून गेले. जेव्हा जेव्हा कुणी हडप्पा, मोहंजोदडोचा विषय काढतो... तेव्हा त्यावर साधकबाधक चर्चा करणारे राजीव राजळे आठवतात..Premium|Milind Shinde Chandralekha : ‘फुलराणी’ की ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’? मोहन वाघांना ‘फोन ठेव’ म्हणायला भाग पाडणारा मिलिंद शिंदेंचा निर्णायक क्षण.‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’साठी मिळालेल्या राज्य पुरस्कारही याच आउटहाउसला येऊन स्वीकारला होता. त्या बाहुलीला हक्काचं घर नव्हतं... ती हातात फिरवणाऱ्यालाही नव्हतं. पण जे होतं ते काही कमी नव्हतं. तिथलेच माधव विक्रम पाटील (पोलिस कर्मचारी) कृष्णा वानखेडे (केअर टेकर) यांनी खूप सहकार्य केले. ताटातलं खायला दिलं. कृष्णा वानखेडेंची मुलगी तेव्हा लहान होती (अंकिता). ती पळत पळत साहेबांच्या केबीनकडे जात असे. तिला कृष्णा वानखेडे परत छोट्याशा खोलीत आणत असत. आज तीच अंकिता त्या छोट्या घरातून उच्च शिक्षणासाठी साहेबांच्या देशात गेलीय. हा सगळा परिवार सोहळा असला तरी निवडणुका लागल्या की मला खूप भीती वाटत असे. साहेबांचा पराभव झाला तर?आपली काय राहायची व्यवस्था?कुठे राहणार आपण? सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत... असंच होतं माझं.‘लँड्स एंड’ म्हणजे अतिशय उ्च्चभ्रू परिसर. नेपियन सी रोड, नारायण दामोदर मार्ग, समोर न्यायाधीश दलवीर भंडारी, बाजूला मृदुला भाटकर, शेजारी आर. आर. पाटील, अजित पवार, रामटेकला छगन भुजबळ. जोडूनच नाना चुडासामा वर शशी कपूर, विनोद खन्ना ही रंगसंगती. हा मसाला आणि आपण साडेतीनशे नाईट वाले. कुठं जायचं कुठं?हे छप्पर... हा आसरा गेला तर?मग वाटायचं किती दिवस हे सगळं पुरणार आहे? हे सगळं स्वत:हून बाळगण्याचं बळ आपल्यात येणार आहे की नाही? किती दिवस हे पॅरासाइट जगणं आपण कवटाळून बसणार आहोत? हे सगळं स्वत:हून झुगारता यायला हवं... हे कम्फर्ट भिरकावून देता यायला हवा.‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ या सिनेमानं पुरस्कार आणलेच, पण थोडं आर्थिक बळही दिले. त्यानंतरच्या सिनेमांमुळं बँक अकाउंट उघडावं लागलं. ते भरण्याची जबाबदारीही आली. ओढवून घेतली. सिनेमे येऊ लागले. पैसे जमू लागले. थोडं थोडं लोक ओळखू लागले. तसे बरेच जण माझे क्लासमेट झाले. काही तर माझ्यापेक्षा दहा वर्षे मोठेही माझे क्लासमेट ठरले.नाशिक दिंडोरीचा माझा एक खराखुरा वर्गमित्र तो दहावीपर्यंत वर्गात होता. एकत्र दहावी झालो. तो पुढे शिक्षक झाला. पगार कमावू लागला. त्याला वेळीच सेटल झाल्याचा नि तुमच्यासारखा वेळ घालवत नाही बसलो याचा समयसूचक अभिमान. खरं तर गर्वच होता. त्याचा एक दिवस फोन आला.अरे मी गायकवाड सर बोलतोय…सर?बरं बोल....अरे, माझा भाचा आहे, त्याला या नाट्य सिनेमाची... खरं तर सिनेमाची फार आवड. तर मी त्याला म्हणाले की मिल्या आहे ना... त्याला मी सांगतो, तो करेल आपलं काम... ऐकतोस ना... मी गायकवाड सर बोलतोय. तर तेवढं ते करून टाक आणि बोल त्याच्याशी. त्यानं त्याच्या भाच्याकडं फोन द्यायच्या आधी मी त्याला म्हणालो, अरे, इकडे फार अवघड आहे. त्याला शिक्षण पूर्ण करायला सांग आणि तिकडेच करिअर कर म्हणालो... तर तो म्हणाला, मग तू कशासाठी आहेस?हे बघ, आता काही सांगू नकोस... कारणं देऊ नकोस. मी त्याला सांगून बसलोय. तू माझ्या शब्दाच्या बाहेर नाहीस म्हणून.मनात म्हणालो, मागची पंधरा-वीस वर्षे आपलं काही बोलणं नाही, काहीच संपर्क नाही, यानं परस्पर आश्वासन दिलं आणि शब्द न मोडण्याची अटकळ मलाच वर घालतोय?विषय कसा टाळायचा? म्हणून मी म्हणालो, अरे, त्यानं काही एकांकिका, नाटकं वगैरे... काही कॉलेज ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग... कुठला ॲक्टिंग कोर्स काही केलंय का? त्यावर तो परत म्हणाला, मग तुझा काय उपयोग आहे?... त्याला म्हणालो, अरे थोडा तरी अनुभव, सराव लागतो... असंच कसं करणार?तो तुझ्यापेक्षा देखणा दिसतो. असं तो एकदम म्हणाला.देखणा म्हणण्यापेक्षा तू त्याच्यापुढे काहीच नाहीस... इतका हँडसम आहे तो... तुझं होऊ शकतं... तुला सिनेमात घेतात, मग त्याला काही नाही घेणार?... मी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर ते म्हणाला...अच्छा म्हणजे आमची पोरं पुढं जावीत अशी तुमचीच इच्छा नाही.काय बोलणार पुढे?माझ्या कॉलेजमधली एक मैत्रीण तर तिच्या मुलीच्या डान्सच्या क्लासमध्ये तिच्या मुलीला मागच्या रांगेत उभं करतात म्हणून मला सांगायला आली होती. तिनं त्या क्लासच्या शिक्षिकेला दम दिला होता, थांब, तुला आता मिलिंद शिंदेचाच फोन येईल... तो माझ्या वर्गात होता?मध्यंतरी माझे काही लेख वाचून माझा जळगावचा मित्र म्हणाला,‘प्रवास जरा ढिला झाला’ मी म्हणतो, हो थोडी वेदना उरी झाली, आपल्या भवताली एक वर्ग असतो का, जो सतत तुम्हाला काळजी, विवंचनेत पाहायला त्याला आवडतं. सदासर्वदा तुमची परिस्थिती हलाखीची कशी असेल? सतत कफल्लक अवस्था कशी कुणी अंगीकारेल? थोडी सुबत्ता तुमच्या आसपास फिरकायला लागली की लगेच जरा जान कमी पडतेय... म्हणजे काय? सतत रडगाणे गाणारा तू परिस्थितीबद्दल बरं कर बरं बोलायला लागलास? हलाखी गेली कुठे?तिनं तुझी साथ अजिबात सोडता कामा नये, त्याच्यातच तर मज्जा आहे.तुम्ही नगर साठी काय केलं?असा प्रश्न आपल्याला भविष्यात कुणी विचारू नये म्हणून नगरमध्ये शिबिरं घेत असे. आणि एक प्रकर्षानं ठरवलं होतं की नगरहून कुणीही या क्षेत्रात करिअर करायला आलं तर त्याला आपल्या घरी ठेवायचं. मग ते घर भाड्याचं का असेना. आपल्याला जो नवी मुंबईचे आमदार निवास इत्यादी प्रवास करावा लागला तो आपल्या गावातील इतर कुणाच्या वाट्याला येता कामा नये.तोवर मी आर्थिक घडी कशी उत्तम बसवता येईल या दृष्टीनं माझं मानधन घेऊ लागलो. उदाहरणार्थ, जे माझं घरभाडं असेल महिन्याचं तोच माझा पर डे (दिवसाचे वेतन) असं मी ठरवून टाकलं होतं. म्हणजे एक दिवस जरी काम केलं तरी मासिक छपराच्या विवंचनेतून मुक्ती... दोन दिवस काम केलं तर किचन चालेल आणि चार-पाच दिवस काम केलं तर बँक अकाउंटमध्ये भर... अर्थात सेव्हिंग... बचत पाच- दहा दिवस झाले तर बहारच.या माझ्या फिस्कल ॲप्रोच चेहऱ्यावर, बँक बॅलन्स दिसू लागला... तो वागण्यात झिरपू लागला. गाडी घ्यायची का? इथवर येऊन थांबला.आणि मग जे सगळ्या शहरातल्या नवीन रंगकर्मींसोबत घडतं तसंच झालं. स्थानिक एकांकिका स्पर्धेमध्ये एखादं अभिनयाचं बक्षीस मिळालं की आपल्याला अभिनय आला किंवा अभिनय... अभिनय म्हणजे काय? हेच की ते..? हाच तो पुरावा आणि हाच तो पासपोर्ट मुंबईला जाण्याचा आय ॲम टेस्टेड ओके नाऊ... असेच किंवा तसेच दोन-तीन मुलं मुंबईला आली तेव्हा मी जोगेश्वरीला राहात असे. ते म्हणाले...आम्ही आलो. मी म्हणालो या. त्यांना सांगितलं, घरभाडं द्यायची गरज नही. तुम्ही जेव्हा कमवायला लागाल त्यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी तुम्ही मला कॉन्ट्रिब्यूट केलं तरी चालेल. ते हो म्हणाले. मग त्यांनी निर्धोक स्ट्रगल सुरू केला. नावही वापरलं. तीन-चार वर्षे जमेल तसं स्ट्रगल केलं... मग नगरला परत गेले. तिकडेच थांबले. परत आलेच नाहीत. मग आली नामुष्की गावातल्या लोकांना उत्तरं देण्याची... त्यातल्या पहिल्यानं उत्तर दिलं...आम्ही आलो बा परत, आम्हाला पॉलिटिक्स नाही जमलं. म्हणजे मला जमलं, आम्हाला जमलं. किंवा जे जे छोट्या गावातून येतात, जे काम करतात त्यांना पॉलिटिक्स जमतं आणि जे परत जातात, ते इतके इनोसन्ट असतात की नको नको ते पॉलिटिक्स... मी जातोच कसा... म्हणून पराभूत होतात. आणि गावाकडे जातात मग स्वत:ची नामुष्की दुसऱ्याच्या माथी मारतात. हा आता कुठल्याशा क्लासेसमध्ये दहावीच्या मुलांना गणित शिकवतोय. दुसऱ्याला विचारलं नगरकरांनी तू कारे आला परत?त्यानं सांगितलं, एक तर माणसानं ऋतिक रोशन असावं नाही तर मिलिंद शिंदे. म्हणजे? लोकांचा प्रश्न – कुतूहल. म्हणजे माणसानं एकतर खूप सुंदर असावं ऋतिक रोशनसारखं नाही तर एकदम कुरूप... मिलिंद शिंदेसारखं. आमचं कसं आम्ही धड ना अतिसुंदर आणि कुरूपही नाही शिंदे सारखं... त्यामुळे आलो परत... अभिनय वगैरे... यावर काही चर्चा नाही... नकोय... हा आता आहे कुठेतरी. माझी आई म्हणते,'माझा मुलगा काळा आहे, टक्कल पडलंय, फार काही नाही दिसायला... पण जेव्हा स्टेजवर काम करतो, तेव्हा लय देखणा दिसतो.'वामन केंद्रे झुलवा पुन्हा करणार अशी चर्चा सुरू झाली होती... त्यांचा फोनही आला.... 