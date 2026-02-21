Premium|Political Economy Maharashtra : शहरी भागातील वितरणाचे राजकीय अर्थकारण

प्रा. डॉ. प्रकाश पवार राज्यशास्त्र अधिविभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरउत्पादन, वितरण, विनिमय आणि उपभोग या चार घटकांच्या संदर्भातील प्रक्रियांना जगभर सर्वत्र राजकीय अर्थकारण म्हणून ओळखले जाते. या चार घटकांच्या संदर्भात राजकीय अर्थकारणाचा वेगवेगळा अर्थ काळानुसार स्पष्ट होत गेला. तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागात अर्थ स्पष्ट होत गेला. संपत्तीची निर्मिती हा सुरुवातीचा राजकीय अर्थकारणाचा अर्थ होता. यामुळे राष्ट्राने संपत्ती निर्माण करणारी संसाधने एकत्रित करण्याची किंवा गोळा करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरली. हा अर्थ ॲडम स्मिथ यांनी विकसित केला होता. ॲडम स्मिथ आणि डेव्हिड रिकार्डो यांच्यापेक्षा वेगळा अर्थ राजकीय अर्थकारणाचा कार्ल मार्क्स आणि फेडरिक एंजल्स यांनी स्पष्ट केला. उत्पादन साधनांची मालकी कोणत्या वर्गाकडे आहे. ती मालकी राजकीय प्रक्रिया कशी घडवते. मालक वर्ग नियंत्रण निर्माण करण्यासाठी उत्पादनाच्या साधनांचा वापर करतात. या प्रक्रियेला स्थूल मानाने राजकीय अर्थकारण कार्ल मार्क्सने म्हटले होते. या अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनामुळे आर्थिक दृष्टिकोन आणि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन असे दोन राजकीय अर्थकारणाचे भाग तयार होतात. उत्पादनाची साधने हा एक भाग आहे. उत्पादन हा त्याचाच महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु मालक वर्ग आणि मजूर किंवा कामगार वर्ग असे समाजशास्त्रीय विश्लेषण केले जाते. यामुळे राजकीय अर्थकारणाचे विश्लेषण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून केले जाते. त्याबरोबरच तिसरा ही दृष्टिकोन तयार होतो, तो म्हणजे प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे. आर्थिक प्रक्रियेच्या संदर्भातील निर्णय घेणे या घटकांना महत्त्व प्राप्त होते. नियंत्रण ठेवणारा वर्ग अभिजन वर्ग म्हणून उदयाला येतो. अभिजन वर्ग हा राज्यकर्ता वर्ग असतो. थोडक्यात राजकारण अर्थकारणावर परिणाम करते. या प्रक्रियेचा एक राजकीय दृष्टिकोन तयार होतो. महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांमध्ये निवडून आलेले नगरसेवक राजकीय अभिजन म्हणून आर्थिक प्रक्रियेच्या संदर्भातील निर्णय घेतात. जिल्हा परिषदांमध्ये निवडून आलेले सदस्य राजकीय अभिजन म्हणून जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रक्रियेच्या संदर्भातील निर्णय घेतात. महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर निवडून आलेले २८८ आमदार राजकीय अभिजन म्हणून आर्थिक प्रक्रियेच्या संदर्भातील निर्णय घेतात. निर्णय घेण्याचा अधिकार हा आर्थिक अधिकारही आहे. .अर्थकारण-राजकारणाचा संबंधमहापालिका, जिल्हा परिषद, विधानसभा अशा पातळ्यांवर नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि आमदार नेहमी अर्थकारण आणि राजकारण यांच्यातील संबंध समजून घेतात. शहरी भागामध्ये राजकारण करण्याचा एक महत्त्वाचा अर्थ अर्थकारण आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांना समजावून घेणे हाच असतो. यामुळे विशिष्ट अशा राजकीय अर्थकारणाच्या प्रारूपांची चर्चा होते. यामध्ये उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणारे राजकीय अर्थकारण उदयाला येते. म्हणजेच महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प उत्पादनाच्या बाबीकडे विशेष लक्ष देतो. तर वितरणावर जास्त लक्ष देणारेही राजकीय अर्थकारणाचे प्रारूप उदयाला येते. यामुळे सामाजिक न्याय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, शिक्षणाची सुविधा, शुद्ध पाणी इत्यादींवर खर्च यांची चर्चा राजकीय अर्थकारणाची असते. नागपूर महापालिकेची झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन योजना प्रामुख्याने पात्र झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे घर आणि जमिनीचा मालकी हक्क (भाडे पट्टा) देण्यावर केंद्रित आहे. या उदाहरणात अर्थकारण आणि राजकारणातील प्रक्रिया गुंतलेल्या आहेत. कारण २०१७ पासून या योजनेअंतर्गत ५०,००० पट्टे वाटपाचे उद्दिष्ट होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाद्वारे पुनर्वसन आणि पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न केला जातो. हा प्रयत्न अभिजन वर्ग करतो. या प्रक्रियेमध्ये राजकीय अर्थकारण मध्यवर्ती आहे.२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ४५.२३ टक्के (सुमारे ५.०८ कोटी) लोकसंख्या नागरी किंवा शहरी भागात राहते. हे प्रमाण राष्ट्रीय स्तराच्या (३१.१६ टक्के) तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १.१८ कोटी लोक झोपडपट्टीत राहतात. राज्यातील १८९ हून अधिक शहरांमध्ये सुमारे ४६ लाखांहून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. मुंबई आणि पुण्यासारख्या प्रमुख शहरांचा वाटा मोठा आहे. देशातील एकूण झोपडपट्टी लोकसंख्येच्या १८.१ टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्रात आहे. या क्षेत्रात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगर पालिका या संस्था राजकीय अर्थकारणाची प्रक्रिया घडविता..वितरणातील राजकीय अर्थकारणमुंबई महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत (एसआरए) झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्विकास योजना राबवली जाते. झोपडीधारकांना मोफत पक्की घरे दिली जातात. डिसेंबर १९९५ मध्ये स्थापन झालेल्या या प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट मुंबईला ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करणे आणि जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून शहराचा सुनियोजित विकास करणे हे आहे. पुणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करून रहिवाशांना पुनर्वसित करण्यासाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’द्वारे मोफत पक्की घरे देण्याची योजना राबवली जाते. १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या पात्र झोपडीधारकांना ३०० चौ. फुटांची सदनिका मालकी हक्काने मिळते. ही योजना महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत कार्य करते. थोडक्यात शहरातील शहरी गरिबांचा प्रश्न आणि श्रीमंतांचा प्रश्न असले तरी त्यांचे मुख्य स्रोत राजकीय अर्थकारणाशी संबंधित आहेत. यामुळे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ यासारख्या संस्थेचा थेट संबंध राजकीय अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 