Premium|Rashtriya Swayamsevak Sangh History : शतकापार संस्थेच्या कार्यकर्तृत्वाचा सूक्ष्म अन् व्यापक वेध...

विनायक लिमयेदेशाच्या इतिहासात तसेच समाजजीवनात आणि राजकीय क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेची सतत चर्चा सुरू असते. या संघटनेच्या विविध क्षेत्रात असलेल्या विविध स्वरूपाच्या शाखा व त्याची कार्यपद्धती याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असते. आजपर्यंत संघाने यावर उघडपणे ठाम भूमिका घेतलेली नव्हती, संस्था जरी परिवार या संकल्पनेने काम करत असली तरी अधिकृतपणे संघाने या आमच्या संस्था आहेत असे यापूर्वी कधी स्पष्ट केले नव्हते मात्र गेल्या १५ ते २० वर्षात संघाच्या भूमिकेत बराच बदल झाला आहे. संघाने आता अधिकृतपणे बऱ्याच कामामधला आपला सहभाग स्पष्ट केलाय. डॉ. शरद कुटे यांची ही दोन पुस्तके संघाच्या कामाची विस्तृत आणि सूक्ष्म पद्धतीने माहिती देतात. यातले पहिले पुस्तक ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : एक शतकाची वाटचाल’ हे संघाच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीची तपशीलवार माहिती देते. एखाद्या संशोधन ग्रंथाची शिस्त असावी तशी शिस्त पाळून या पुस्तकात संघाच्या विविध संस्थांची व कामाची माहिती यातील ७० प्रकरणांमधून देण्यात आली आहे. २५ सप्टेंबर १९२५ या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली, त्यानंतर संघविचाराच्या विविध संस्था निघाल्या मग ती राष्ट्रसेविका समिती असेल, भारतीय जनसंघ असेल किंवा वनवासी कल्याण आश्रम असेल अथवा विश्व हिंदू परिषद असेल या सगळ्या संस्थांची नेमकी स्थापनेची तारीख तसेच त्या संस्थेचे थोडक्यात कार्य इथे डॉ. कुटे देतात. त्यामुळे यासंस्थांची उभारणी, त्याचा उद्देश व त्यासाठी कोण लोक कशापद्धतीने राबले, संघ परिवार या संस्थेचा आज जो वटवृक्षासाऱखा पसारा दिसत आहे व त्याची पाळेमुळे विविध क्षेत्रात कशी पसरली आहेत ते या पुस्तकातील तपशीलवार माहितीने कळते. .ही माहिती देताना अचूक माहिती देण्याचा प्रयत्न कुंटे यांनी केलाय. त्यामुळे ‘स्वदेशी जागरण मंच’ या संस्थेची माहिती देताना त्यांनी परिवारातल्या भाजपचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सत्तेत असताना मंचाने कशी टीकेची भूमिका घेतली होती व त्यामागचे कारण काय होते ते स्पष्ट केले आहे. एकाच परिवारातल्या दोन संस्थांमध्ये कसे मतभेद होते ते त्यांनी लपवलेले नाहीत. त्यामुळेच या पुस्तकातील माहितीची विश्वसनीयता वाढली आहे. संघाचा शंभर वर्षाचा इतिहास आणि परिवारातल्या विविध संस्थांची कामगिरी सांगताना हे पुस्तक एखाद्या ‘नवनीत गाईड’सारखे कुणालाही उपयोगी पडेल. यातल्या प्रत्येक संस्थेच्या कामावर तसेच त्याच्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती देताना प्रत्येक संस्थेसाठी वेगवेगळे पुस्तक होऊ शकेल इतके या संस्थेचे काम व त्यातील माणसे मोठी आहेत. पण इथे कुंटे यांनी ‘घागर मे सागर’ असा प्रकार करून कमीतकमी शब्दात जास्तीतजास्त माहिती दिली आहे. केवळ इतिहास किंवा कामाची जंत्री असे या पुस्तकाचे स्वरुप नाही. भविष्यात संघ काय करणार याचीही एका प्रकरणामध्ये नेमकेपणाने माहिती देणयात आली असून याप्रकरणातील माहितीमुळे संघ किती सर्वस्पर्शी व जीवनाच्या विविध क्षेत्रात काम करण्याचा संकल्प बाळगून आहे याची कल्पना येते.कुंटे यांचे दुसरे पुस्तक आहे ते संघाच्या कार्यपद्धतीची चिकित्सा करणारे पुस्तक म्हणजे ‘व्यवस्थापन शास्त्राच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे होय. हे पुस्तक संघाची उभारणी कशी झाली असेल व संघाच्या धुरिणांनी संघाची उभारणी करताना स्वयंसेवकांमध्ये संस्थेची कार्यपद्धती कशी रुजवली तसेच प्रत्येक संघ स्वयंसेवकाच्या अंगभूत शक्ती व त्याच्या बुद्धीचा समन्वय साधून एकत्रित काम कसे उभारता येईल अशी कार्यपद्धती विकसित केली. या कार्यपद्धतीचा अभ्यास व त्याची मांडणी कुंटे यांनी इथे केली आहे..Premium|Marathi Literature on Disasters : उद्ध्वस्त भावविश्वाचे दर्शन .त्यासाठी त्यांनी विविध उदाहरणे दिली आहेत. देशभर बातम्या देणारी संस्था उभारणारे ॲडव्होकेट दादासाहेब आपटे यांनी ही संस्था कशी उभारली तसेच तमिळनाडूमध्ये संघाचे काम उभारणारे शिवराम जोगळेकर हे पुण्याचे स्वयंसेवक. संघाने सांगितले म्हणून हे मराठी गृहस्थ तमिळनाडूत गेले तिथे भाषा, तिथल्या चालीरिती शिकले आणि संघाचे काम मोठ्या प्रमाणात तिथे त्यांनी उभे केले. व्यक्तीमधली अंगभूत शक्ती, संघटनेच्या कामात उपयोगात आणून वैयक्तिक ताकद समुहशक्तीत रूपांतर करण्याची किमया संघाने कशी साधली याचे अनेक दाखले कुंटे इथे देतात. हे पुस्तक खरेतर एखाद्या केसस्टडी सारखे संघाच्या अनेक कामाचा एखादा नमुना म्हणून कसा वापर करता येईल किंवा या कार्यपद्धतीची सगळीकडेच उदाहरण म्हणून त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल याची कल्पना देते. हे पुस्तक संघाच्या कामाचे विश्लेषण करते तसेच संघ स्वयंसेवकांच्या ताकदीची माहिती देते. इथे अतिशयोक्तीचा वापर नाही तर तथ्य आणि अचूक आकडेवारी याचा वापर करून कुंटे व्यवस्थापनशास्त्रातील विविध सूत्रे या संघटनेच्या ही दोन पुस्तके संघाच्या शंभर वर्षाच्या वाटचालीची कल्पना देतात त्याचबरोबर एखादी संघटना समाजात रूजते म्हणजे कशी, आपले काम समाजाबरोबर नेते कशी याचे मानसशास्त्रीय विश्लेषण करतात. इथे संघाच्या कामावर जी टीका होते त्याचे उत्तर देण्याचा कुठलाही प्रयत्न नाही तर संस्थेच्या कामाची प्रचंड अशी व्याप्ती सांगून दुसऱ्या लहान रेघेसमोर मोठी रेघ काढण्याचा सकारात्मक प्रयत्न आहे त्यामुळे ही दोन्ही पुस्तके वाद टाळतात, त्याचबरोबर आवश्यक ती माहिती निकोपपणे देतात. कुठलाही प्रचारकीपणा मात्र यातील माहितीमधून आलेला नाही. हेच या पुस्तकाचे बलस्थान आहे..पुस्तकाचे नाव : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : एक शतकाची वाटचालपुस्तकाचे नाव : व्यवस्थापन शास्त्राच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रकाशक : स्नेहल प्रकाशन, पुणेलेखक : डॉ. शरद श्रीकृष्ण कुंटेपृष्ठे : २९४ मूल्य : ४०५ रुपये.पृष्ठे : ४०० मूल्य : ६०० रुपये. 