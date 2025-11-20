प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Misleading ORS Drinks : ‘ओआरएस’विरुद्ध माणुसकीची लढाई!

child health safety India : बाजारातील चुकीच्या ओआरएसमुळे मुलांचे आरोग्य धोक्यात जात असल्याचे उघड झाले. या गंभीर समस्येविरोधात डॉ. शिवरंजनी यांनी दीर्घ लढा दिला.
Misleading ORS Drinks

Misleading ORS Drinks

esakal

अवतरण टीम
Updated on

जयवंत चव्हाण - jaywantnchavan@gmail.com

अतिसार झाल्यावर लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या ओआरएसमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असल्याने ते आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याचे लक्षात आले. तो धोका लक्षात घेत बाजारात सर्रास उपलब्ध असलेल्या ओआरएसविरुद्ध डॉ. शिवरंजनी संतोष यांनी लढा सुरू केला. त्यात त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले; परंतु आठ वर्षांच्या लढ्यानंतर यश आले. अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने कोणत्याही पेयावर ओआरएस लिहिण्यास त्यानंतर बंदी घातली.

Loading content, please wait...
sugar
Health Department
child health
Child Care
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com