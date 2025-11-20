Premium|Misleading ORS Drinks : ‘ओआरएस’विरुद्ध माणुसकीची लढाई!

जयवंत चव्हाण - jaywantnchavan@gmail.comअतिसार झाल्यावर लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या ओआरएसमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असल्याने ते आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याचे लक्षात आले. तो धोका लक्षात घेत बाजारात सर्रास उपलब्ध असलेल्या ओआरएसविरुद्ध डॉ. शिवरंजनी संतोष यांनी लढा सुरू केला. त्यात त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले; परंतु आठ वर्षांच्या लढ्यानंतर यश आले. अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने कोणत्याही पेयावर ओआरएस लिहिण्यास त्यानंतर बंदी घातली. .Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.आपल्याकडे सामाजिक हिताची कामे करणारे अनेक डाॅक्टर होऊन गेले आहेत आणि कार्यरतही आहेत; पण आपल्याच कार्यक्षेत्रातील एखाद्या चुकीच्या बाबीवर बोट ठेवून त्यावर चक्क आठ वर्षे लढा देणाऱ्या डाॅ. शिवरंजनी संतोष विरळाच. देशभरातील सुमारे चार कोटी मुलांच्या आरोग्याच्या हिताशी सुरू असलेला खेळ त्यांनी स्वतः पाहिला आणि त्याविरुद्ध लढाई सुरू केली. गेली आठ वर्षे ओआरएस (ओरल रिहायड्रेशन साॅल्ट) म्हणून बाजारात फोफावलेली पेये बंद करण्याचा त्यांनी विडाच उचलला होता. वैद्यकीय क्षेत्रातील हा चुकीचा पायंडा थांबविण्यासाठी त्यांनी एकहाती लढा सुरू केला. त्याचेच यश म्हणजे आता भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने आदेश देऊन त्यावर बंदी आणली..डाॅ. शिवरंजनी संतोष हैदराबादमधील प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ आहेत. अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या डाॅ. शिवरंजनी अनेक विषयांवर लोकोपयोगी मुद्दे समाजमाध्यमांवर मांडत असतात. त्यांची सामाजिक जाणीव प्रगल्भ आहे. मुलांच्या आरोग्याबाबत त्या जास्त गंभीर आहेत. २०१५-१६च्या सुमारास त्यांच्याकडे काही आजारी मुले आली होती. त्यांना अतिसार म्हणजेच डायरिया झाला होता. नेहमीचे उपचार केले तरीही काही मुलांची प्रकृती अधिकच खालावली. नेमके काय झाले हे डाॅक्टरांना समजेना. त्यामुळे त्यांनी मुलांच्या पालकांशी चर्चा केली. त्यांनी मुलांना नेमके काय काय दिले, हे विचारले. त्यातून डाॅक्टरांच्या लक्षात आले, की त्यांनी मुलांना ओआरएस दिले; पण हे ओआरएस बाजारात म्हणजे मेडिकल दुकानांमध्ये सर्रासपणे उपलब्ध असलेले ज्यूस पाऊच होते. बरे वाटत नाही म्हणून ते पालकांनी सुरूच ठेवले. डाॅ. शिवरंजनी यांनी ते पाऊच तपासले. पाऊचवर ओआरएसएल लिहिलेले होते. त्यातील मात्रा चुकीची होती. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात सुमारे दहा पट अधिक साखर होती. अतिसार झालेल्या मुलांना जागतिक आरोग्य संघटनेने विहीत केलेल्या प्रमाणानुसार ओआरएस देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण वाढते आणि मुलांना बरे वाटू लागते; मात्र आपल्याकडे सर्वत्र विकले जाणारे पेय, जे ओआरएस म्हणून विकले जात होते, त्यात साखरेचे प्रमाण अधिक असल्याने ते मुलांच्या आरोग्यासाठी बाधक ठरले आणि मुलांची प्रकृती गंभीर झाली. ही बाब लक्षात येताच डाॅ. शिवरंजनी शांत बसू शकल्या नाहीत. हा उघड उघड गुन्हा होता आणि तो तातडीने थांबवायला हवा यासाठी त्यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांशी चर्चा सुरू केली. आपल्या सहकारी डाॅक्टरांशीही संवाद साधला. तज्ज्ञांना ही बाब पटत होती; पण त्याविरोधात भूमिका घेणे जमत नव्हते. काहीही झाले तरी आपण त्याविरोधात उभे राहायचे, असे डाॅ. शिवरंजनी यांनी ठरविले..देशभरात अनेक कंपन्या अशा प्रकारची पेये बाजारात ओआरएस म्हणून विकत होत्या. अनेक पालकांशी डाॅक्टरांनी संवाद साधल्यावर तर केवळ चव चांगली लागते म्हणून ते मुलांना दिले गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. मुलांनाही ते आवडत होते; पण प्रश्न हा होता की, हे अतिसारावरील उपचारासाठी वापरले जाणारे एक औषध आहे आणि ते अत्यंत काटेकोरपणे तयार केले पाहिजे. त्याला योग्य त्या यंत्रणांनी प्रमाणित करणे आवश्यक होते; पण हे काहीतरी भलतेच सुरू होते. हे तातडीने थांबविण्यासाठी डाॅ. शिवरंजनी यांनी एक पाऊल उचलले.वैद्यकीय क्षेत्रात डाॅक्टरांना आपण सर्वोच्च स्थान देतो. त्यामुळे ते जे उपचार करतात, त्यावर रुग्ण आणि नातेवाईक डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. त्यामुळे त्याबाबतची खरी जागृती डाॅक्टरांमध्ये होणे आवश्यक होते, असे डाॅ. शिवरंजनी यांचे मत होते. कारण सामान्य व्यक्ती याबाबत जास्त जागरूक नसतात. शिवाय शिक्षणाचाही, त्यातही वैद्यकीय ज्ञानाचा संबंध येतोच. पाऊचवरील माहिती कोणीही वाचत नाहीत. केवळ माहिती वाचून उपयोग होत नाही. त्याचा परिणाम काय, हेही समजले पाहिजे. म्हणूनच डाॅक्टरांमध्ये ही जागृती होणे जास्त गरजेचे होते. डाॅ. शिवरंजनी यांच्यासोबत फार लोक नव्हते; मात्र यामुळे त्या खचून गेल्या नाहीत. त्यांनी बालरोगतज्ज्ञांच्या संघटनेला पत्र पाठवून याबाबत कळविले. शिवाय भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयालाही त्यांनी पुराव्यासह अनेक पत्रे लिहिली; पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. .Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? पण, माघार घ्यायची नाही, असे डाॅ. शिवरंजनी यांनी ठरविले आणि आपला लढा सुरूच ठेवला. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, त्यांना देशभरातील मुलांच्या आरोग्याची काळजी होती. त्यात अन्य काही हेतू नसल्यामुळे त्यांचा लढा स्वच्छ होता. त्यामुळे कोणी पाठिंबा देवो अथवा नाही, आपण मागे हटायचे नाही याची खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधली होती. दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमांची लोकप्रियता वाढू लागली होती. त्याचाही वापर डाॅ. शिवरंजनी यांनी ओआरएसच्या जागृतीसाठी सुरू केला. त्याबाबतचे अनेक व्हिडिओ केले. त्यावर काही कंपन्यांनी त्यांना ट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी संदिग्ध इशारेही दिले; पण डाॅक्टर आपल्या मुद्द्यावर ठाम असल्याने त्यांची वाटचाल सुरूच होती. कितीही संकटे आली तरी आपला लढा सुरूच राहणार, आपण आपले काम सुरू ठेवायचे त्याला यश येईल की नाही, याचा विचार करायचा नाही, हेही त्यांनी मनाशी ठरविले होते. त्यामुळेच ही लढाई यशाच्या पायऱ्यांवर पोहोचली होती..२०२२ मध्ये भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या पेयांवर 'डिस्क्लेमर' प्रसिद्ध करण्याची सूचना केली. म्हणजे हे औषध आहे, असे वर म्हणायचे आणि खाली 'डिस्क्लेमर'मध्ये हे औषध नाही, असे म्हणायचे असा हा विनोदी प्रकार होता. म्हणजे कंपन्यांची सर्व उत्पादने बाजारात तशीच सुरू होती. आपल्याकडची शैक्षणिक पातळी पाहिली तर अनेक लोक प 