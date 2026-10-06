Premium|Study Room : दुष्काळाची वैज्ञानिक व्याख्या काय? दुष्काळासंबंधीचे IMDचे निकष आणि महाराष्ट्राची ट्रिगर पद्धत नेमकी काय आहे?

दुष्काळ म्हटला की डोळ्यांसमोर येते ती कोरडी जमीन, पाण्यासाठी भटकंती आणि पिकांकडे लागलेले शेतकऱ्यांचे डोळे. मात्र दुष्काळ हा केवळ तात्पुरत्या पावसाचा प्रश्न नाही. त्याचा थेट परिणाम शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, पशुधन, शिक्षण आणि पिण्याच्या पाण्यावर होतो. यंदा महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने या संकटाची व्याप्ती लक्षात येते. पण दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष नेमके काय आहेत? ट्रिगर-१ म्हणजे काय? पिकांचे नुकसान कसे मोजले जाणार? सरकारने कोणत्या सवलती जाहीर केल्या आहेत? आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पाणीसंधारणाची भूमिका काय आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेतल्याशिवाय महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे चित्र पूर्णपणे समजणार नाही..१. दुष्काळ म्हणजे नेमकं काय?दुष्काळ म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर लगेच पाणीटंचाई, कोरडी शेती आणि पिकांचे नुकसान हे चित्र उभे राहते. पण वैज्ञानिकदृष्ट्या दुष्काळाची व्याख्या त्यापेक्षा अधिक स्पष्ट आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या मते, एखाद्या हवामान उपविभागात दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत पावसाची कमतरता २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्या परिस्थितीला दुष्काळ मानले जाते. ही कमतरता २६ ते ५० टक्क्यांदरम्यान असेल तर मध्यम दुष्काळ, तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कमतरता असेल तर तीव्र दुष्काळ मानला जातो.म्हणजेच, दुष्काळ हा केवळ एक-दोन दिवस पाऊस न पडण्याचा परिणाम नाही. एखाद्या प्रदेशात दीर्घकाळ पाऊस कमी पडला आणि त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता, शेती, पिके आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला, तर त्या परिस्थितीला दुष्काळ म्हणता येते. यासाठी दीर्घकालीन सरासरी पर्जन्यमानाचा म्हणजेच एलटीएचा आधार घेतला जातो. हीच पर्जन्यमानावर आधारित व्याख्या दुष्काळ ओळखण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.२. महाराष्ट्रात दुष्काळ कसा ठरवला जातो?आता प्रश्न असा की, महाराष्ट्रात एखादा तालुका दुष्काळग्रस्त आहे, हे सरकार ठरवते तरी कसे? यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार ‘ट्रिगर’ पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या पद्धतीत दुष्काळाची परिस्थिती वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये तपासली जाते.‘ट्रिगर-१’ हा या प्रक्रियेतील पहिला इशारा मानला जातो. पावसाची कमतरता २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आणि किमान २१ दिवसांचा सलग कोरडा कालावधी असणे, हे त्यातील महत्त्वाचे निकष आहेत. या निकषांच्या आधारे परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जातो.२०२६च्या खरीप हंगामात २६५ तालुक्यांमध्ये हे निकष पूर्ण झाल्याने ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला. या निर्णयासाठी कृषी आयुक्तांच्या अहवालात पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती आणि पिकांवरील परिणाम यांचा विचार करण्यात आला. यापुढे परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास ट्रिगर-२ आणि ट्रिगर-३ लागू होऊ शकतात. मात्र, सध्या ट्रिगर-१ची अंमलबजावणी सुरू आहे..Premium|Indian Textile Industry : सूत उद्योगाचे आर्थिक ताणेबाणे.३. २०२६मध्ये महाराष्ट्रात पावसाची परिस्थिती काय आहे?दुष्काळ समजून घ्यायचा असेल तर सर्वप्रथम पावसाची स्थिती समजून घ्यावी लागेल. २०२६मध्ये महाराष्ट्रात एकूण १८.८ टक्के पावसाची कमतरता नोंदवली गेली आहे. जूनपासून सुरू झालेल्या खरीप हंगामात अनेक तालुक्यांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पावसाची तूट आढळली.यात आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे एल निनो. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, एल निनोच्या परिस्थितीमुळे मान्सून कमकुवत झाला आणि कोरड्या कालावधीत वाढ झाली. परिणामी अनेक भागांमध्ये पावसाची कमतरता जाणवली आणि त्याचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर झाला.या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर पावसाची कमतरता, कोरडा कालावधी आणि पिकांची स्थिती यांसारख्या बाबींच्या आधारे २६ सप्टेंबरला शासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला.४. दुष्काळाचा फटका नेमका कुठे बसला?महाराष्ट्रात एकूण ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी तब्बल २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. हे तालुके राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहेत. म्हणजेच हा प्रश्न केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरता किंवा एका प्रदेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि काही कोकणातील तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त भागात समावेश आहे. या भागांमध्ये खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे आता केवळ दुष्काळ जाहीर करून थांबण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतात किती नुकसान झाले, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीची माहिती घेताना जीपीएस-टॅग केलेल्या छायाचित्रांचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या भागात आणि किती नुकसान झाले, याची नोंद अधिक व्यवस्थितपणे करता येणार आहे..५. पिकांचे नुकसान कसे मोजले जाणार?दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला लगेच नुकसानभरपाई मिळते, असे नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष पिकांचे किती नुकसान झाले आहे, हे तपासावे लागते. यासाठीच पंचनामा प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.कृषी विभागाचे अधिकारी शेतांमध्ये जाऊन पिकांची स्थिती आणि झालेल्या नुकसानीची पाहणी करतील. या नुकसानीची नोंद जीपीएस-टॅग केलेल्या छायाचित्रांसह केली जाणार आहे. त्यानंतर तयार होणारे अहवाल पुढील निर्णयांसाठी महत्त्वाचे ठरतील.ही माहिती भविष्यातील पीकविमा आणि नुकसानभरपाईच्या निर्णयांसाठीही उपयोगी ठरणार आहे. सध्या केवळ ट्रिगर-१ लागू असल्यामुळे तातडीने पीक नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आलेली नाही. पंचनाम्यांमधून नुकसान किती झाले, याची माहिती समोर आल्यानंतर त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पंचनामा ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे.६. दुष्काळग्रस्तांसाठी सरकारचा १२ मुद्द्यांची उपाययोजना काय आहे?१. जमीन महसूल सवलत : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन महसुलातून पूर्ण सवलत दिली जाणार.२. पीक कर्ज पुनर्रचना : विद्यमान कृषी कर्जाची पुनर्रचना करून कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिली जाणार.३. कर्ज वसुलीवर स्थगिती : कृषी संबंधित कर्जांची वसुली तात्काळ थांबवण्यात येणार.४. वीज बिल सवलत : ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांची वीज बिले माफ केली जाणार, तर त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी सवलत दिली जाणार.५. परीक्षा शुल्क माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाणार.६. रोजगार हमी योजनेत सवलत : मनरेगा अंतर्गत कामांसाठी निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार.७. पाणी टँकरची व्यवस्था : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार.८. अन्नधान्य आणि चारा पुरवठा : शेतकरी आणि कृषी मजुरांसाठी अन्नधान्य, तसेच पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था केली जाणार.९. वीज जोडणी खंडित न करणे : दुष्काळग्रस्त गावांमधील कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडित केल्या जाणार नाहीत.१०. पाणीसंधारणाची कामे : जलसंधारण आणि पाणी साठवणुकीची कामे सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाणार.११. पशुवैद्यकीय सेवा : पशुधनासाठी आरोग्य सेवा आणि लसीकरणाची व्यवस्था केली जाणार.१२. इतर उपाययोजना : स्थानिक परिस्थिती आणि गरजेनुसार अतिरिक्त मदत व उपाययोजना केल्या जाणार..Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?.७. पाणी, अन्न आणि चाऱ्याची व्यवस्था कशी होणार?दुष्काळ म्हटला की सर्वात आधी प्रश्न निर्माण होतो तो पिण्याच्या पाण्याचा. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी पाणीटंचाई असलेल्या गावांची यादी तयार करून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने टँकर सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.पाण्याबरोबरच अन्नसुरक्षेचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि मजुरांना धान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात अन्नधान्याची उपलब्धता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.याचबरोबर पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. चारा छावण्या सुरू करण्यासोबतच चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळाचा फटका केवळ माणसांनाच नव्हे, तर पशुधनालाही बसू नये, यासाठी उपाय केले जात आहेत.निष्कर्ष महाराष्ट्रातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने या संकटाची व्याप्ती स्पष्ट होते. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पर्जन्यमान, कोरडा कालावधी आणि पिकांची स्थिती यांसारख्या बाबींचा विचार केला जातो. सरकारने जमीन महसूल, कर्ज, वीज, परीक्षा शुल्क, पाणी, अन्नधान्य आणि चारा याबाबत विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र तात्पुरती मदत हा दुष्काळाचा कायमस्वरूपी उपाय नाही. भविष्यातील संकट कमी करण्यासाठी पाणीसंधारण, जलसाठवण, रोजगार आणि शाश्वत शेतीवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळाकडे केवळ आपत्ती म्हणून नव्हे, तर दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाचे आव्हान म्हणून पाहणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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