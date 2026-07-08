Premium|Study Room : दुष्काळ म्हणजे काय? प्रकार, कारणे आणि परिणाम समजून घ्या

लेखक : सागर रेपाळेभारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, एखाद्या प्रदेशातील हंगामी पर्जन्यमान दीर्घकालीन सरासरीच्या ७५% पेक्षा कमी झाल्यास हवामानशास्त्रीय दुष्काळ (Meteorological Drought) घोषित केला जातो. पर्जन्यमानातील तूट २५ ते ५०% असल्यास मध्यम दुष्काळ, तर ५०% पेक्षा अधिक असल्यास तीव्र दुष्काळ मानला जातो. दुष्काळाचा शेती, जलस्रोत, अर्थव्यवस्था आणि समाजावर गंभीर परिणाम होतो.दुष्काळाचे प्रकारदुष्काळाचे प्रमुख चार प्रकार आहेत.अ) हवामानशास्त्रीय दुष्काळ : पर्जन्यमान सामान्यपेक्षा २५% किंवा त्याहून अधिक कमी झाल्यास निर्माण होतो.ब) कृषी दुष्काळ : मातीतील आर्द्रता पिकांच्या गरजेनुसार अपुरी पडल्यामुळे उद्भवतो.क) जलवैज्ञानिक दुष्काळ : दीर्घकाळ कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे नद्या, जलाशय आणि भूजलाची पातळी घटते.ड) सामाजिक-आर्थिक दुष्काळ : पाणीटंचाईमुळे रोजगार, उत्पन्न, अन्नपुरवठा आणि उपजीविकेवर परिणाम होऊ लागल्यास उद्भवतो..भारतातील दुष्काळाची कारणेदुष्काळाची कारणे प्रामुख्याने हवामानविषयक, पर्यावरणीय आणि मानवनिर्मित स्वरूपाची आहेत.अ) हवामानविषयक कारणे : अनियमित मान्सून, कमी पर्जन्यमान, उष्णतेच्या लाटा आणि वाढलेले बाष्पीभवन.ब) पर्यावरणीय कारणे : वनतोड, जमिनीचा ऱ्हास, भूजल पुनर्भरणातील घट आणि शुष्क भौगोलिक परिस्थिती.क) मानवनिर्मित कारणे : भूजलाचा अतिवापर, अकार्यक्षम सिंचन व्यवस्था, अनियंत्रित शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तसेच ऊस आणि तांदूळ यांसारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड.भारतातील दुष्काळप्रवण प्रदेशभारताच्या सुमारे ६८% निव्वळ पेरणी क्षेत्राला दुष्काळाचा धोका आहे. राजस्थान आणि गुजरात ही पश्चिम भारतातील प्रमुख दुष्काळप्रवण राज्ये आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये अनियमित पर्जन्यमान व भूजल पातळीत होणारी घट ही गंभीर समस्या आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे मान्सूनच्या अपयशामुळे वारंवार दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. झारखंड आणि ओडिशाच्या काही भागांमध्ये जमिनीची कमी जलधारण क्षमता असल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता अधिक आढळते..Premium|US-Iran conflict impact : आखाती देशांतील क्षारविरहितीकरण प्रकल्पांवर हल्ले; पश्चिम आशियात पाण्याचे भीषण संकट.कृषी आणि अन्नसुरक्षेवरील परिणामदुष्काळामुळे तांदूळ, गहू, कडधान्ये आणि तेलबिया यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनात १० ते ४०% पर्यंत घट होऊ शकते. चारा आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे पशुधनाचेही मोठे नुकसान होते. २०१६–१७ मधील महाराष्ट्रातील दुष्काळात सुमारे ३.६ दशलक्ष पशुधन घटकांवर परिणाम झाल्याची नोंद आहे. अन्नधान्यांच्या किमती वाढतात, कुपोषणाची समस्या तीव्र होते आणि शेतकऱ्यांना बियाणे, खते तसेच सिंचनासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून घेण्यात अडचणी येतात.आर्थिक आणि सामाजिक परिणामदुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी होतात, स्थलांतर वाढते आणि शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढते. तीव्र दुष्काळाच्या काळात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) वाढीदरात ०.५ ते १% पर्यंत घट होऊ शकते. अन्नसुरक्षा धोक्यात येते, आरोग्यविषयक समस्या वाढतात आणि मर्यादित जलस्रोतांवरून सामाजिक तणाव तसेच संघर्ष निर्माण होतात.NDMA (२०१०) मार्गदर्शक तत्त्वेराष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) २०१० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी दुष्काळ निरीक्षण कक्ष, स्वयंचलित हवामान केंद्रे, मृदा आर्द्रता सेन्सर आणि पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्यावर भर दिला आहे. पावसाच्या पाण्याचे संधारण, जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, दुष्काळप्रतिरोधक पिकांचा प्रसार, पीक विविधीकरण, पीकविमा आणि शेतकरी सहाय्य यांना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच जनजागृती, प्रशिक्षण, पशुधन संरक्षण, वृक्षारोपण आणि स्थानिक समुदायाच्या सक्रिय सहभागावर विशेष भर देण्यात आला आहे.दुष्काळ व्यवस्थापनातील आव्हानेदुष्काळ व्यवस्थापनामध्ये विखंडित जलप्रशासन, मदत वितरणातील विलंब, मर्यादित सिंचन सुविधा, अचूक स्थानिक माहितीचा अभाव, हवामान बदलामुळे वाढती अनिश्चितता आणि आर्थिक तसेच तांत्रिक संसाधनांची कमतरता ही प्रमुख आव्हाने आहेत. भारतातील केवळ ५२% शेती क्षेत्र सिंचनाखाली असल्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व आजही मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे..पुढील दिशादुष्काळ व्यवस्थापनासाठी हवामान-प्रतिरोधक शेती, कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचा प्रसार, ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा विस्तार, भूजल पुनर्भरण, उपग्रह आणि GIS आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तसेच प्रभावी जलव्यवस्थापन आवश्यक आहे. स्थानिक समुदाय, पंचायती राज संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवून जलसंवर्धनाला चालना देणे गरजेचे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विकास योजनांमध्ये दुष्काळ जोखीम कमी करण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश करणेही तितकेच आवश्यक आहे.निष्कर्षदुष्काळ ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून कृषी, अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्याशी संबंधित बहुआयामी समस्या आहे. त्यामुळे पूर्वसूचना प्रणाली, जलसंवर्धन, शाश्वत शेती आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागावर आधारित एकात्मिक दुष्काळ व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे.हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन जलनियोजन, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि शाश्वत विकास यांवर भर दिल्यास दुष्काळाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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