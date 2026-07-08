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Premium|Study Room : दुष्काळ म्हणजे काय? प्रकार, कारणे आणि परिणाम समजून घ्या

Types of Drought : दुष्काळ म्हणजे काय, भारतीय हवामान विभागाची व्याख्या, हवामानशास्त्रीय, कृषी, जलवैज्ञानिक आणि सामाजिक-आर्थिक दुष्काळाचे प्रकार, कारणे, परिणाम आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाची माहिती एका लेखात.
Types of Drought

Types of Drought

esakal

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लेखक : सागर रेपाळे

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, एखाद्या प्रदेशातील हंगामी पर्जन्यमान दीर्घकालीन सरासरीच्या ७५% पेक्षा कमी झाल्यास हवामानशास्त्रीय दुष्काळ (Meteorological Drought) घोषित केला जातो. पर्जन्यमानातील तूट २५ ते ५०% असल्यास मध्यम दुष्काळ, तर ५०% पेक्षा अधिक असल्यास तीव्र दुष्काळ मानला जातो. दुष्काळाचा शेती, जलस्रोत, अर्थव्यवस्था आणि समाजावर गंभीर परिणाम होतो.

दुष्काळाचे प्रकार

दुष्काळाचे प्रमुख चार प्रकार आहेत.

अ) हवामानशास्त्रीय दुष्काळ : पर्जन्यमान सामान्यपेक्षा २५% किंवा त्याहून अधिक कमी झाल्यास निर्माण होतो.

ब) कृषी दुष्काळ : मातीतील आर्द्रता पिकांच्या गरजेनुसार अपुरी पडल्यामुळे उद्भवतो.

क) जलवैज्ञानिक दुष्काळ : दीर्घकाळ कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे नद्या, जलाशय आणि भूजलाची पातळी घटते.

ड) सामाजिक-आर्थिक दुष्काळ : पाणीटंचाईमुळे रोजगार, उत्पन्न, अन्नपुरवठा आणि उपजीविकेवर परिणाम होऊ लागल्यास उद्भवतो.

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