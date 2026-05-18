Premium|Yedeshwari Devi Yatra Dharashiv : अख्खा डोंगर पांढऱ्या धाग्याने विणला जातो! येरमाळ्याच्या येडाई देवीच्या यात्रेतील थक्क करणारा अनोखा लोकविधी

भारतीय परंपरेत नदीबरोबरच पर्वत आणि डोंगरांनाही स्थान मिळालेले आहे. विविध डोंगररांगांमध्ये पसरलेल्या निसर्गसंपदेचे पावित्र्य जपण्यासाठी त्यांना देवादिकांचे स्थान दिल्याचे आढळते. असंख्य गावांमध्ये पाऊस पडू दे, म्हणून डोंगराची पूजा करण्याची प्रथा आहे. पूजा आणि पावित्र्याचा हाच वारसा येरमाळ्याच्या डोंगराला मिळालेला असावा.देवी येडाईचे मंदिर असलेल्या येरमाळ्यातील डोंगराला धाग्यांनी विणण्याचा अनोखा विधी केला जातो. सुमारे दोन किमीचा व्यास असलेल्या या डोंगराला भक्त भक्तिभावाने धागा बांधतात. डोंगराभोवती या धाग्याची मोठी सफेद चादर विणली जाण्याचे अनोखे सौंदर्य येथे अनुभवायला मिळते. चैत्राच्या महिन्यात दिवसा सूर्याची आणि पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रकिरणांची शुभ्र उधळण होताच, संपूर्ण डोंगर जणू पांढऱ्या रेशमी धाग्यांच्या चादरीने उजळून निघतो. भारतात अशा प्रकारे एखाद्या डोंगराला चोहोबाजूने धाग्याने बांधून त्याचा आदर-सन्मान करणारा विधी क्वचितच आढळून येतो.धाराशिवपासून २६ आणि तुळजापूरहून सुमारे ३५ मैलांच्या अंतरावर येरमाळा हे येडाई देवीचे ठाणं आहे. तिला येडेश्वरी देवीही म्हणतात. चैत्राच्या पौर्णिमेला येरमाळ्यात येडाईची यात्रा भरते. निसर्गाशी अनोखे संबंध अधोरेखित करणारी तसेच अनेक लोकविधी जपणारी ही यात्रा असते. चैत्र पौणिमेपासून ती सलग पाच दिवस चालते. यात्रेत महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून भक्तगण आणि देवीच्या लोकसंस्कृतीचे वारसदार असलेले पोतराज, देवकरीण, आराधिनींसमवेत तृतीयपंथीही मोठ्या संख्येने सहभागी होतात..मातृदेवतेचे स्थानयेरमाळ्यातील येडाई ही रेणुका, मरिआई, येलम्मा, पोचेम्मा, नवदुर्गा, पोलेरेमा, अंबाबाई, लक्ष्मी या मातृदेवतांपैकी एक आहे. तिचे स्थान सप्तमातृकांमध्ये असून ती चौसष्ट योगिनींपैकी आहे आणि दशमहाविद्यांमध्ये उल्लेख असलेल्या मातंगीचेही रूप आहे. तुळजापूरप्रमाणे येडाईच्या मूळ मंदिरासमोर मातंगीचे मंदिर याची साक्ष देते. मातंगी, येडाईला लोकसंस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तिचे भक्त तिच्या ठाण्याला महाराष्ट्रातील ‘दुसरं ठाणं’ म्हणून आपल्या लोकगीतातून उल्लेख करतात. बंजारा समाजातील ती मरिअम्मा, याडी म्हणून गणली जाते. ‘याडीमरिअम्मा यिंळती’ हे स्तवन वैदिककाळापूर्वीपासून बंजारा समाज आपल्या गोरमाटी भाषेतून जतन करत असून ते सर्वांत प्राचीन असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. येडाईच्या मातृपरंपरेचा वारसा शेतकरी, कष्टकरी आदी सर्व घटकांमध्ये मोठ्या आदराने जपला जातो.येडाईला रेणुकाही म्हटले जाते. त्यासाठीचे संदर्भ चैत्राच्या यात्रेत अधिक अधोरेखित होतात. प्राचीन साहित्य आणि लोकसाहित्यातूनही रेणुका म्हणजेच मातंगी ही परशुरामाची आई म्हणून ओळखली जाते. लोकपरंपरेत परशुरामाचा ‘परसूबाळ’ म्हणून उल्लेख करतात. पोतराज आपल्या गाण्यातून त्याचा गौरव करतो; तर आराधिनीही आपल्या गाण्यात परशुरामाला आदराने स्थान देतात. मंदिरात ठेवण्यात आलेल्या माळ-परडीच्या बाजूला बाळ परशुरामाचे बाहुले आवर्जून ठेवलेले दिसते. मंदिरासोबत गावोगावी देवीचा वारसा जपणाऱ्या आराधिनी आपल्या हातात माळ-परडीसोबत परसूबाळाची बाहुली घेऊन फिरतात..येडाईच्या यात्रेत परशुरामाचा आदरपौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी पालखी निघते. त्यात केवळ परशुरामाची मूर्ती ठेवली जाते. ही पालखी सुरुवातीला गाव पाटलांच्या घरी जाऊन पुढे चुन्याच्या रानात पोहोचते आणि मंदिरापासून अडीचएक किमी अंतर असलेल्या अंबराईत जाऊन विसावते. येथे एकेकाळी अंबराईचे वन होते. देवीच्या चुनखड्याच्या रानात आणि अंबराईत असलेल्या आंब्याच्या झाडाला कवड्या लागत असल्याच्या लोककथा सांगितल्या जातात. आता आंब्याचे वृक्ष उरले नसल्याने येडाईच्या मंदिराऐवजी भक्तगण अंबराईत देव आल्याचे सांगत इकडेच रमतात. आजूबाजूला ठाण मांडून मुक्काम करतात. परशुरामाची पालखी सलग पाच दिवस असते. परतीचा प्रवास चुन्याचे रानमार्गे पुन्हा येडाई मंदिरात पोहोचतो. पालखी चुन्याच्या रानात आल्यानंतर चुनखडी अथवा त्याचे दगड वेचण्याचा विधी करतात. पावसाळ्यापूर्वी डोंगराळ जमिनीवरील लहान गोटे, दगड काढून ती पिकाऊ बनावी म्हणून जमिनीच्या सुफलीकरणाचे प्रतीक या विधीमागे आहे. इथल्या रानातील चुनखडी वेचून ढिगारा केला जातो आणि तो शेवटच्या दिवशी भाजून पालखीसोबतच बैलगाडीत टाकून मंदिरात नेला जातो. भाजलेल्या चुनखड्याच्या सफेद रंगाने मंदिराला पोतरा मारतात. हा पोतरा म्हणजेच मंदिराला सारवण्याचा प्रकार असतो.डोंगराला धाग्यांनी बांधण्याचा उत्सवनवरात्रात घटस्थापनेच्या दिवशी विधी सुरू होतो. चैत्राच्या पौर्णिमेला मुख्य यात्रा भरते. या यात्रेतही धागा बांधण्याचा आणि मंदिर परिसरातील पायऱ्यांना हळद लावण्याचा विधी केला जातो. परशुरामाची पालखी मंदिरात परत येईपर्यंत विधी सुरू असतो. येडाईचा हा डोंगर धाग्याच्या अनोख्या विधीने नटतो. यामागे डोंगराचे आणि विशेषत: मातृदेवतांच्या ठिकाणांचे पावित्र्य जपण्याचा मूळ हेतू असावा. बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त आदी परंपरेतही धाग्याला वेगवेगळ्या विधींत स्थान देण्यात आले आहे. देशात अनेक पर्वतरांगा, पर्वत औषधी वनस्पतींनी व्यापलेला आहे. लातूर जिल्ह्यातील चाकुर तालुक्यात असलेल्या डोंगर वडवळ नागनाथ येथील 'संजीवनी बेट' प्रसिद्ध आहे. येडामाईच्या या डोंगरालादेखील औषधी वनस्पती आणि इतर महत्त्व असल्याने त्याचे पावित्र्य राखण्याचा विधी धागा बांधातून केला जात असावा.भारतीय परंपरेत नदीबरोबरच पर्वत आणि डोंगरांनाही स्थान मिळालेले आहे. विविध डोंगररांगांमध्ये पसरलेल्या निसर्गसंपदेचे पावित्र्य जपण्यासाठी त्यांना देवादिकांचे स्थान दिल्याचे आढळते. विशेषत: आदिवासीबहुल भागात डोंगऱ्या देव प्रसिद्ध असतात. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात डोंगरांवरून गावांची, स्थळांच्या नावांची मोठी यादी दिसते. असंख्य गावांमध्ये पाऊस पडू दे, म्हणून डोंगराची पूजा करण्याची प्रथा आहे. पूजा आणि पावित्र्याचा हाच वारसा येरमाळ्याच्या डोंगराला मिळालेला असावा..प्राचीन परंपरावेदपूर्व काळात आणि त्यानंतरही शेतीसोबत वस्त्रे विणण्याचाही शोध स्त्रियांनी लावल्याचे संशोधक सांगतात. भारतातील लेण्यातील चित्रांवरून त्या काळी कशिद्यांचे कापड विणले जात होते. हा काळ इ.स.पू. दुसरे ते इ.स. पहिले शतक यांमधील असावा. त्या काळी अतितलम कापड विणले जात होते व परदेशी प्रवासी त्याला 'विणलेली हवा' (आबावाव) किंवा 'शबनम' म्हणत. तसे कापड तेवढ्या वजनाचे सोने देऊन खरेदी करीत असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.शाक्तांमध्ये वृक्षाच्या पूजेला अत्यंत आदराचे स्थान आहे. 'मातृदेवतेचे भक्त असलेल्या शाक्तांना त्यांचे धर्मग्रंथ कुलवृक्ष व कुलयोगिनींची पूजा करायचे आदेश देतात'... अंथरुणातून उठल्याबरोबर शाक्त हे कुलवृक्षांना 'ओम कुलवृक्षेभ्यो नम:' हा मंत्र म्हणून वंदन करतात. दुर्गा, काली, महादेवी, सरस्वती, चामुंडा या शाक्त संप्रदायात विविध लक्षणयुक्त अशा महाशक्तीची भिन्न रूपे आहेत. रेणुका, येडाईही त्याच रूपातली मातृदेवता असल्याने तिच्याभोवती असलेल्या निसर्गसंपदेला, वनराईला जतन करण्यासाठी धाग्यांनी त्या सीमा आखण्याचा प्रयत्न प्राचीन काळापासून सुरू असावा. त्या मागे निसर्गासोबत मैत्रीभाव, औषधी वनस्पती, आयुर्वेदाचे महत्त्व आणि इतर अनेक संदर्भ काळाच्या ओघात गडप झालेले असले तरी त्याच्या धाग्यातील प्रतीके येडामायच्या यात्रेतून टिकून आहेत. 