Premium|Dwarka City: द्वारकेच्या पुरातत्त्वीय उत्खननाला नवे वळण: पौराणिक कथांचे ऐतिहासिक सत्य उलगडणार

राकेश मोरे हजारो वर्षांपासून द्वारका ही केवळ एक पौराणिक कथा आहे की ती प्रत्यक्ष अस्तित्वात होती, हा प्रश्न अभ्यासकांना आणि सामान्यांनाही सतावत आला आहे. गेल्या सुमारे पन्नास वर्षांत झालेल्या पुरातत्त्वीय संशोधनामुळे द्वारकेच्या अस्तित्वाबाबत ठोस पुरावे समोर आले असले तरी अद्याप या विषयावर अधिक सखोल आणि शास्त्रीय अभ्यासाची आवश्यकता आहे..जरासंधाच्या अत्याचारांपासून मथुरेतील जनतेला वाचवण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णाने मथुरा सोडण्याचा निर्णय घेतला. समुद्रकिनारी सुरक्षित आणि संपन्न अशी नगरी वसवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी अरबी समुद्राच्या काठावर द्वारका या शहराची स्थापना केली, असे महाभारतात सांगितले जाते. महाभारत युद्धानंतर पांडवांचा विजय झाला आणि हस्तिनापुरात युधिष्ठिराचा राज्याभिषेक झाला. याप्रसंगी श्रीकृष्ण उपस्थित असताना गांधारीने युद्धातील विध्वंसासाठी त्यांना जबाबदार धरले आणि शाप दिला की तुझा वंश तुझ्याच डोळ्यांसमोर नष्ट होईल. या शापामुळेच श्रीकृष्णाची द्वारका नगरी समुद्रात बुडाली, अशी कथा लहानपणापासून आपल्याला ऐकायला मिळते. या कथेमुळे द्वारकेविषयीचे कुतूहल अधिकच वाढत गेले..Premium| Shramjeevi Sanghatana: आदिवासींना संघटित करण्यासोबतच सहअध्ययन शिबिरांमधून कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे शिक्षण देणारे प्रभू सर कोण?.आता द्वारका हे भारतातील पहिले सागरी पुरातत्त्वीय स्थळ मानले जाते. अलीकडच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्वारका किनाऱ्याजवळ समुद्रात उतरून पाण्याखाली सापडलेल्या अवशेषांचे दर्शन घेतले होते. यामुळे द्वारका या स्थळाकडे पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले. आजची द्वारका गुजरात राज्यातील एक प्राचीन शहर असून, अरबी समुद्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या ओखामंडल परिसरात गोमती नदीच्या उजव्या तीरावर वसलेले आहे. ‘द्वारका’ हा संस्कृत शब्द ‘द्वारिका’पासून तयार झाला असून, त्याचा अर्थ ‘अनेक द्वार असलेले नगर’ असा होतो. प्राचीन काळातील द्वारका ही बेटावर वसलेली असून, एक महत्त्वाचे बंदर म्हणून ओळखली जात होती. सागरी व्यापारामुळे हे शहर आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होते, असे उल्लेख साहित्यात आढळतात.द्वारकेतील पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणद्वारका येथे समुद्रतळाशी झालेले उत्खनन आणि सर्वेक्षण गोव्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या माध्यमातून करण्यात आले. १९८२-८३मध्ये सर्वप्रथम बेट द्वारकेजवळ किनाऱ्यावर तसेच थेट समुद्रात पाण्याखाली सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. १९८२पासून सुरू झालेली ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने २००१पर्यंत चालली. या काळात किनाऱ्यालगत तसेच समुद्राच्या तळाशी अनेक महत्त्वपूर्ण अवशेष सापडले.१९९७ आणि २००१ या कालावधीत झालेल्या सागरी उत्खननात संरचनांचे अवशेष, दगडी बांधकाम, भांडी आणि अन्य पुरावे सापडले. याशिवाय २००५ आणि २००७ मध्ये भारतीय नौदल आणि भारतीय पुरातत्त्व खात्याने संयुक्तपणे सर्वेक्षण करून द्वारकेच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर अधिक प्रकाश टाकला..द्वारकेचे नेमके स्थान : अभ्यासकांमधील मतभेदसध्याची द्वारका आणि बेट द्वारका ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी महाभारतकालीन द्वारका होती का, याबाबत अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेत. ग्रीक-रोमन ग्रंथ ‘पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रीअन सी’मध्ये द्वारकेचा उल्लेख ‘बराका’ या नावाने झाल्याचा काही संशोधकांचा अंदाज आहे. भूगोलवेत्ता टॉलेमीच्या मते ‘बराका’ हे चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेले एक द्वीप होते.महाभारतकालीन द्वारकेचा पहिला लेखी पुरावा पालीटाना येथे सापडलेल्या ताम्रपटामध्ये मिळतो, जो इ. स. सहाव्या शतकातील आहे. भारतीय पुरातत्त्वशास्त्राचे जनक मानले जाणारे डॉ. हसमुखलाल सांकलिया यांच्या मते सध्याची द्वारका हीच महाभारतात वर्णन केलेली द्वारावती असावी.पौराणिक साहित्यात दोन द्वारकांचा उल्लेख प्रकर्षाने आढळतो. एक रेवत राजाची द्वारका आणि दुसरी भगवान श्रीकृष्णाची द्वारका. महाभारतातील सभापर्व, आदिपर्व तसेच विष्णू आणि वायू पुराणानुसार द्वारका ही गुजरातमधील रैवत पर्वताच्या परिसरात होती; तर मौसल पर्व, हरिवंश आणि भागवत पुराणानुसार द्वारका ही समुद्रकिनारी वसलेली होती. हरिवंशाच्या विष्णुपर्वात द्वारकेचे वर्णन ‘वारीदुर्ग’ म्हणजेच जलदुर्ग असे केले आहे, जो चहूबाजूंनी पाण्याने वेढलेला होता..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.द्वारकेचा कालखंडडॉ. हसमुखलाल सांकलिया यांच्या मते या दोन द्वारका वेगवेगळ्या कालखंडांतील असू शकतात. आदिपर्व, सभापर्व, विष्णू आणि वायू पुराणात उल्लेखलेली द्वारका ही इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकातील असावी; तर मौसल पर्वातील द्वारका ही त्यानंतरच्या काळातील असावी. बौद्ध साहित्यातही द्वारकेचा उल्लेख आढळतो. घट जातकात इ. स. पूर्व दुसऱ्या शतकातील द्वारकेचा संदर्भ आहे. त्यानुसार द्वारकेच्या एका बाजूला समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला डोंगर होता.काही तज्ज्ञांच्या मते यादवांनी मथुरेतून स्थलांतर करताना एक नव्हे; तर तब्बल पाच द्वारका वसवल्या असाव्यात. गुजरातमधील अनेक लोककथांमध्ये वेगवेगळ्या स्थळांचा द्वारका म्हणून उल्लेख आढळतो. त्यामध्ये मूळ द्वारका, सध्याची द्वारका, माधवपूर, जुनागढ, पोरबंदर आणि मियानी किनाऱ्यावरील काही स्थळांचा समावेश होतो..प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ज्ञ डॉ. एस. आर. राव यांच्या मते कुशस्थली हीच प्राचीन द्वारका असून, गोमती द्वारका आणि बेट द्वारका या मूळ द्वारकेशी संबंधित आहेत. मात्र पुरातत्त्वतज्ज्ञ डॉ. आलोक त्रिपाठी यांनी या मताला विरोध करीत माधवपूर, जुनागढ, पोरबंदर आणि मियानी किनाऱ्यावरील स्थळांचा प्राचीन द्वारकेशी संबंध असावा, असा निष्कर्ष मांडला आहे. त्यांनी त्यांच्या संशोधनात जुनागढ हेच प्राचीन द्वारका असावी, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.द्वारका : एक प्राचीन बंदर नगरीडॉ. एस. आर. राव यांच्या मते द्वारका हे भारतीय इतिहासातील पहिले बंदर असून, हडप्पा संस्कृतीनंतर भारतातील नागरीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करते. हा टप्पा इ. स. पूर्व सहाव्या शतकातील मानला जातो. श्रीमद्भागवतामध्ये नारदमुनींनी द्वारकेचे अत्यंत सुंदर वर्णन केले आहे. उद्यान, तलाव, कमळ आणि हंसांच्या कलरवाने नटलेली ही नगरी सोन्या-चांदीने सजलेले राजवाडे, भव्य बाजारपेठा, सभागृहे आणि देवालयांनी समृद्ध होती. विश्वकर्माने श्रीकृष्णासाठी उभारलेली ही नगरी स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना होती. हे वर्णन जरी अलंकारिक असले तरी समुद्रात सापडलेल्या अवशेषांमुळे श्रीमद्भागवतामधील नगररचना पूर्णपणे काल्पनिक ठरवता येत नाही, असे संशोधकांचे मत आहे..द्वारका समुद्रात का बुडाली?द्वारका समुद्रात बुडण्यामागे नेमके कोणते कारण होते, याबाबत आजही निश्चित उत्तर मिळालेले नाही. समुद्राची पातळी वाढणे हे एक महत्त्वाचे कारण असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. अभ्यासकांच्या मते काही हजार वर्षांपूर्वी समुद्राची पातळी आजच्या तुलनेत सुमारे १०० मीटरने खाली होती. कालांतराने ती वाढत गेली आणि सुमारे सात हजार वर्षांपूर्वी आजच्या पातळीपेक्षा अधिक झाली. याच प्रक्रियेमुळे द्वारका नगरी पाण्याखाली गेली असावी. आजपर्यंत झालेले उत्खनन अत्यंत मर्यादित क्षेत्रात झाले आहे. जोपर्यंत द्वारकेचे व्यापक आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने उत्खनन होत नाही तोपर्यंत तिच्या स्वरूपाविषयी ठोस निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.नव्या संशोधनाची आशागेल्या चार दशकांपासून द्वारकेवर संशोधन सुरू असले तरी ते मर्यादित स्वरूपाचे होते. आता भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचे अतिरिक्त महासंचालक प्रा. आलोक त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखाली द्वारकेत अधिक व्यापक आणि वैज्ञानिक उत्खनन होणार आहे. या मोहिमेत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या अंडरवॉटर आर्किऑलॉजी विंगची महत्त्वाची भूमिका असेल. आधुनिक तंत्रज्ञान, खोल समुद्रात जाणारी उपकरणे आणि वैज्ञानिक पद्धतींच्या सहाय्याने अरब सागराच्या तळाशी अधिक खोलवर उत्खनन केले जाणार आहे. द्वारकेच्या पाण्यात सुरू होणारी ही मोहीम भारतीय इतिहास आणि पुरातत्त्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून, पौराणिक कथांमागील ऐतिहासिक सत्य अधिक स्पष्ट करण्याची आशा या संशोधनातून व्यक्त केली जात आहे.गेल्या चार दशकांपासून द्वारकेवर संशोधन सुरू असले तरी ते मर्यादित स्वरूपाचे होते. आता भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचे अतिरिक्त महासंचालक प्रा. आलोक त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखाली द्वारकेत अधिक व्यापक आणि वैज्ञानिक उत्खनन होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 