Premium|Dwarka City: द्वारकेच्या पुरातत्त्वीय उत्खननाला नवे वळण: पौराणिक कथांचे ऐतिहासिक सत्य उलगडणार

Indian Archaeology: द्वारका ही केवळ पौराणिक कथा नसून तिच्या अस्तित्वाचे पुरातत्त्वीय पुरावे समुद्रतळाशी सापडत आहेत. आता नव्या वैज्ञानिक उत्खननामुळे द्वारकेच्या इतिहासाविषयी अधिक ठोस निष्कर्ष समोर येण्याची आहे.
हजारो वर्षांपासून द्वारका ही केवळ एक पौराणिक कथा आहे की ती प्रत्यक्ष अस्तित्वात होती, हा प्रश्न अभ्यासकांना आणि सामान्यांनाही सतावत आला आहे. गेल्या सुमारे पन्नास वर्षांत झालेल्या पुरातत्त्वीय संशोधनामुळे द्वारकेच्या अस्तित्वाबाबत ठोस पुरावे समोर आले असले तरी अद्याप या विषयावर अधिक सखोल आणि शास्त्रीय अभ्यासाची आवश्यकता आहे.

