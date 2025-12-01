Premium|Maharashtra Dynasty Politics : महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांत घराणेशाहीचे सावट, नव्या नेतृत्वाला संधीचा अभाव

किशोर आपटेराज्यात नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनाच उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे घराणेशाहीच्या राजकारणावर चर्चा सुरू आहे. सर्वच पक्षांमध्ये हे चित्र दिसत असून, सामान्य नागरिकांमध्ये त्याविषयी तीव्र भावना आहेत..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.सोशल मीडियावर चर्चासोशल मीडियावर या विषयावर चर्चा रंगली आहे. ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) #MaharashtraDynastyPolitics सारखे हॅशटॅग ट्रेंडिंग आहेत. यामध्ये मतदार घराणेशाहीचा विरोध करत आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार, ६० टक्के मतदारांना नव्या दमाचे उमेदवार हवे आहेत. एका कुटुंबातून एकच उमेदवार, असे बदल निवडणूक आयोगाने करावेत, अशी मागणीही समोर येते. यंदाच्या निवडणुकांकडे पाहताना, भविष्यात तरुण मतदारांचा वाढता सहभाग दिसून येतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उमेदवारांबद्दल माहिती मिळणे अगदी सोपे झाले आहे. नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा आणि पारदर्शक प्रशासनाची मागणी या गोष्टींमुळे अनेक ठिकाणी आता घराणेशाहीतील कुटुंबांना आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. सर्वसाधारणपणे या निवडणुका राजकीय पक्षांकडून चिन्हांवर न लढता स्थानिक नागरी आघाड्या आणि राजकीय समीकरणांवर लढल्या जाण्याचा प्रघात आहे. जेणेकरून त्यातून स्थानिक विकासाचे प्रश्न आणि समस्या सामंजस्यातून सोडवता आल्या पाहिजेत. त्यात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील पक्ष युत्या असणारे दिग्गज नेते किंवा त्यांचे पक्ष आपल्या निकटवर्तीयांसह जवळचे कार्यकर्ते, बगलबच्चे किंवा खास लोकांची राजकीय व्यवस्था करतानाच स्वत:च्या राजकीय पायाभरणीचा विचार करताना दिसत आले आहेत. महिलांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ५० टक्के अनिवार्य सहभाग या घटनात्मक तरतुदीने या निवडणुकांमध्ये पती-पत्नी, नेत्यांची मुलगी, सूना किंवा जवळच्या नातेवाइक महिला, कार्यकर्त्यांचा सहभाग वाढला. त्यातही एकाच घरातील अनेक सदस्य व नेत्यांच्या कुटुंबीयांच्या वाढत्या सहभागामुळे निर्माण झालेल्या घराणेशाहीवर अनेकदा टीकाही केली जाते..यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुका मानल्या गेल्या. गाव, शहर, तालुका या पातळीवर थेट लोकांशी संबंध असलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत किंवा महापालिका यांसारख्या संस्थांचे निर्णय लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर थेट परिणाम करतात. त्यामुळे या निवडणुका मूलत: लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि विकास यांवर आधारित लोकशाहीचे सर्वांत जिवंत स्वरूप म्हणून ओळखल्या जातात. परंतु काही वर्षांत या ठिकाणी एक नवीन प्रवृत्ती स्पष्टपणे दिसू लागली आहे - येनकेन प्रकारेन सत्ता आपल्याच ताब्यात राखण्यासाठी घराणेशाही किंवा 'कौटुंबिक राजकारण' केले जाऊ लागले आहे.यंदाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानेही हीच प्रवृत्ती ठळकपणे जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी पती–पत्नी, भाऊ–बहिणी, वडील–मुलगा–मुलगी, मामे–चुलत नातेसंबंधातील उमेदवार; तसेच सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील नेत्यांचे निकटचे नातेवाइक मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरले आहेत. काही ठिकाणी एकाच घरातील दोन भावंडे एकमेकांविरोधात दोन पक्षांतून लढतानाही दिसत आहेत. ही स्थिती केवळ राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने नव्हे, तर लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही चिंताजनक ठरते. याची सखोल कारणमीमांसा करताना अनेक गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. निकटचे नातेवाइक मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरले आहेत. काही ठिकाणी एकाच घरातील दोन भावंडे एकमेकांविरोधात दोन पक्षांतून लढतानाही दिसत आहेत. ही स्थिती केवळ राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने नव्हे, तर लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही चिंताजनक ठरते. याची सखोल कारणमीमांसा करताना अनेक गोष्टींचा विचार केला पाहिजे.सत्ता टिकविण्यासाठीच घराणेशाहीराज्यात अनेक मोठ्या सरदार, सरंजामदार, भांडवलदार राजकीय घराण्यांचा प्रभाव आपण विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांमध्ये नेहमीच पाहिला जातो. मात्र, हा प्रभाव आता अगदी खालच्या स्तरावरील स्थानिक संस्थांमध्येही दिसत आहे. अनेकदा राजकीय नेते स्वतः निवडणूक लढवण्यापेक्षा पत्नी, भावंडे किंवा मुलांना पुढे करतात. काही वेळा राजकीय आरक्षणाच्या कारणांमुळे पती किंवा कुटुंबातील पुरुष सदस्य निवडणूक लढवू शकत नसल्यास, त्यांच्या जागी पत्नी, मुलगी किंवा वहिनीला उमेदवारी दिली जाते. या प्रक्रियेतील मुख्य मुद्दा असा की, उमेदवार कुटुंबातील स्त्री असेल तरी वास्तविक सत्तेची कमान किंवा वर्चस्व बहुधा त्या पुरुष सदस्यांच्या हातातच राहते. त्यामुळे प्रतिनिधी बदलला, तरी निर्णय घेण्याची पद्धत बदलत नाही. फलस्वरूप, लोकांना खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र नेतृत्व मिळणे हा लोकशाहीचा मूळ हेतू या ठिकाणी हरवतो..‘अप्रत्यक्ष सत्ता’ टिकवण्याचा ‘राज’मार्ग?नगरपंचायत व नगर परिषद निवडणुकांमध्ये पती–पत्नी मॉडेल अत्यंत सामान्य झाले आहे. काही ठिकाणी पती सलग दोन कार्यकाळ नगराध्यक्ष राहिल्यावर आरक्षण बदलल्यामुळे पत्नीला उमेदवारी मिळते. याउलटही चित्र दिसते. जर एखाद्या पदावर महिला आरक्षण असेल, तर त्या पदासाठी पुरुष नेते आपल्या पत्नीला, नातेवाइकाला किंवा इतर स्त्री सदस्याला उभे करतात. यामध्ये अनेकदा दोन गोष्टी घडतात:lसत्तेचे हस्तांतर खऱ्या प्रतिनिधीकडे होत नाही. निर्णय प्रक्रियेचे नियंत्रण निवडून आलेल्या व्यक्तीकडे नसून, तिच्या/त्याच्या कुटुंबातील नेत्यांकडे असते.lजनतेसमोर बनावट (प्रॉक्झी) प्रतिनिधित्व तयार होते. लोकांना वाटते, की त्यांच्या हातात एका नव्या नेत्याची निवड करण्याची संधी आहे, परंतु प्रत्यक्षात तेच पूर्वीचे निर्णयकर्ते सत्ता सांभाळत राहतात. हे मॉडेल लोकशाही प्रक्रियेला मर्यादित करून टाकते आणि भविष्यातील नव्या नेतृत्वाला संधी कमी मिळते.lनातेवाइकांच्या उमेदवारीमुळे ‘परिवार वर्चस्व’चे राजकारण दिसून येते. काही नगर परिषद किंवा नगर पंचायतींमध्ये, विशेषतः लहान शहरांत, एकाच कुटुंबातील ३–४ सदस्य वेगवेगळ्या प्रभागांतून निवडणूक लढवत असल्याचे दिसते. हे चित्र फक्त एक प्रभाग किंवा एक पदापुरते मर्यादित नसून, काही ठिकाणी संपूर्ण शहरातील राजकारण एकाच घराण्याच्या हातात केंद्रित होते. यामुळे स्थानिक प्रशासनात काही नकारात्मक परिणाम दिसून येतात. स्पर्धा कमी होऊन प्रशासनात उदासीनता येऊ शकते. भ्रष्टाचाराच्या शक्यता वाढू शकतात. नवीन लोकांना निवडणुकीत उतरू न देण्यासाठी दडपशाहीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. यामुळे सामान्य मतदार नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते..पक्षांच्या धोरणांचाही वाटाराजकीय पक्षही अनेकदा जिंकण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवारांनाच तिकीट देतात. स्थानिक स्तरावर ओळख असलेले आणि पूर्वीच्या नेतृत्वाशी जोडलेले व्यक्ती (किंवा त्यांचे नातेवाइक) यांचे तिकीट ‘सेफ बेट’ मानली जाते. त्यामुळे पक्ष स्वतःच घराणेशाहीला प्रोत्साहन देतात. याची कारणे तपासली असता, कौटुंबिक नेटवर्क मजबूत असल्याने मतदारांवर सहज प्रभाव टाकता येतो. निवडणूक खर्चाचा भार उचलण्याची क्षमता अशा कुटुंबांमध्ये जास्त असते. घराण्याच्या लोकांना आधीच राजकीय धोरणे माहीत असतात, त्यामुळे पक्षाचा धोका कमी होतो, अशी कारणे समोर येतात. परंतु हीच प्रक्रिया दीर्घकाळ लोकशाहीला कमकुवत करते.आरक्षण धोरण : संधी की मर्यादा?महिला, ओबीसी, एससी-एसटी यांच्यासाठी असलेले आरक्षण ही स्वतः लोकशाहीतील अत्यंत आवश्यक आणि प्रगत व्यवस्था आहे. परंतु प्रत्यक्षात काही ठिकाणी, आरक्षण बदलल्यावर त्याचा फायदा घरातील इतर सदस्याला दिला जातो. नगराध्यक्ष पदावर महिला आरक्षण आल्यास, विद्यमान पुरुष नेते त्यांच्या पत्नीला उभे करतात. ओबीसी आरक्षणामुळे काही कुटुंबे अल्पसंख्याक गटातील नातेवाइक किंवा निकटवर्तीयांना उमेदवारी देतात. योग्य वापराऐवजी या पद्धतीने काही वेळा आरक्षणाचा मूळ हेतू हरवतो.नव्या नेतृत्वाची गळचेपीघराणेशाहीचा सर्वांत मोठा तोटा म्हणजे नवीन नेतृत्व घडण्याची संधी कमी होणे. स्थानिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांना किंवा सामाजिक चळवळीतील व्यक्तींना योग्य संधी मिळत नाही. जमीन, पैसा, जुनी राजकीय ओळख व सामाजिक प्रभाव या आधारावर एखाद्या कुटुंबाचे वर्चस्व कायम राहते. स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक निवडणुकीऐवजी गटबाजी वाढते. जनतेची खरी समस्यांवर बोलणारी, स्वच्छ प्रतिमा असलेली, तांत्रिकदृष्ट्या कुशल व्यक्ती गाळून पडते. यामुळे लोकशाहीची गुणवत्ता कमी होत जाते.राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर करताना नेत्यांच्या पती-पत्नी, मुले, भावंडे किंवा नातेवाइकांना प्राधान्य दिले आहे. हे घराणेशाहीचे लक्षण आहे. त्यामुळे समान संधी हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व धोक्यात येत आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांप्रमाणेच स्थानिक पातळीवरही ही समस्या गंभीर आहे. स्वातंत्र्यानंतरपासूनच काँग्रेसबरोबरच शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांतून नेत्यांच्या कुटुंबीयांना राजकीय वारसा मिळत आला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पैसा आणि प्रभाव यांची मोठी भूमिका असते, तेथे ही समस्या अधिक तीव्र आहे. २०१७च्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही अशी अनेक उदाहरणे दिसली होती. त्यावेळी नेत्यांच्या पत्नी किंवा मुले अनेक ठिकाणी पदांसाठी निवडणुकीत प्रवेश केला होता. तर, २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ८०% पेक्षा जास्त जागांवर घराणेशाहीचे उमेदवार होते.आता २०२५च्या स्थानिक निवडणुकांमध्येही हेच चित्र आहे. भाजपने यात आघाडी घेतली असून, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित गट) यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणात नातेवाइकांना तिकिटे दिली आहेत. हे केवळ राजकीय रणनीती नाही, तर कुटुंबातील सत्तेच्या हस्तांतराची प्रक्रिया आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी मोठा खर्च होत नाही, पण नेत्यांचा प्रभाव आणि पक्षाची यंत्रणा यांचा फायदा होतो. परिणामी, नव्या आणि योग्य उमेदवारांना संधी मिळत नाही..३० टक्के उमेदवार घराणेशाहीतून? शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित गट) यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणात नातेवाइकांना तिकिटे दिली आहेत. हे केवळ राजकीय रणनीती नाही, तर कुटुंबातील सत्तेच्या हस्तांतराची प्रक्रिया आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी मोठा खर्च होत नाही, पण नेत्यांचा प्रभाव आणि पक्षाची यंत्रणा यांचा फायदा होतो. परिणामी, नव्या आणि योग्य उमेदवारांना संधी मिळत नाही..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.३० टक्के उमेदवार घराणेशाहीतून?एका अभ्यासानुसार, या निवडणुकांमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त उमेदवार घराणेशाहीशी संबंधित आहेत. नेते आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना स्थानिक सत्तेच्या माध्यमातून मजबूत करत आहेत, असे या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. हे केवळ पुरुषप्रधान राजकारण नाही, तर महिलांचा सहभाग पतीच्या प्रभावावर अवलंबून असला, तरी त्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत. राजकीय वारसा, आर्थिक संसाधने आणि पक्षीय यंत्रणा यांमुळे घराणेशाहीला प्रोत्साहनच मिळत जाते. नेत्यांचे नातेवाइक पक्षातून प्रचार, पैसा आणि मतदारांवर प्रभाव यांचा फायदा घेतात. स्थानिक निवडणुकांमध्ये प्रचार खर्च कमी असल्याने, नेत्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरतो. तसेच, महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृतीत ‘कुटुंबवाद’ ही परंपरा रुजलेली आहे. यामुळे नव्या चेहऱ्यांना, विशेषतः महिलांना आणि तरुणांना संधी मिळत नाही. याचे परिणाम गंभीर आहेत. लोकशाहीत समान संधी नसल्याने मतदारांचा विश्वास कमी होतो. विकासाच्या योजनांमध्ये पक्षहित सर्वोच्च ठरतात आणि स्थानिक समस्या दुर्लक्षित राहतात. याशिवाय, आरक्षण प्रक्रियेतही घराणेशाहीचा फायदा घेतला जातो, ज्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नाही. पक्षांची भूमिका आणि जनतेची प्रतिक्रिया भाजपने घराणेशाहीत आघाडी घेतली असली तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीही मागे नाहीत. काँग्रेसने काही प्रमाणात नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे, पण त्यांचा प्रभाव कमी आहे.‘समान संधी’ तत्वाला धक्कामहाराष्ट्राचे राजकारण आणि घराणेशाही हे एकमेकांशी घट्ट जोडले गेले आहेत. राज्यात अनेक दशकांपासून नेतृत्वाची परंपरा विशिष्ट कुटुंबांमध्येच टिकून राहिलेली दिसते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वात नेहरू–गांधी प्रभाव देशभर दिसला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही अनेक राजकीय पक्षांमध्ये पुढील पिढीने सत्ता हस्तांतरणाची परंपरा पुढे नेली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, काही प्रादेशिक पक्ष तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही घराणेशाहीचे वर्चस्व जाणवते.घराणेशाहीचे समर्थक असे सांगतात की राजकारणातील अनुभवी कुटुंबे प्रशासनात सातत्य व स्थिरता देतात. जनतेलाही परिचित चेहरे असल्याने त्यांना विश्वास वाटतो. मात्र टीकाकारांचे म्हणणे आहे की घराणेशाहीमुळे नवीन नेतृत्व, तरुण कार्यकर्ते आणि गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तींना संधी मिळत नाही. परिणामी लोकशाही प्रक्रियेत ‘समान संधी’ या तत्त्वाला धक्का बसतो.महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणात युवा आणि शिक्षित मतदार वाढत असल्यामुळे घराणेशाहीविरुद्धचा आवाजही अधिक तीव्र होत आहे. पारदर्शक नेतृत्व, कार्यक्षमतेवर आधारित संधी आणि जबाबदार राजकारणाची अपेक्षा वाढत आहे. त्यामुळे पुढील काळात घराणेशाहीचे वर्चस्व टिकेल की गुणवत्ताधिष्ठित नेतृत्व उदयाला येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..बदल कुठून सुरू होऊ शकतो?घराणेशाहीला थोपवण्याची क्षमता शेवटी जनतेच्या हातातच आहे. निवडणुकीत पक्ष न पाहता व्यक्ती पाहण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी असली तरी तिचा चुकीचा परिणामही दिसू लागला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काही गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे.उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक काम, प्रामाणिकपणा तपासणेफक्त नाव किंवा कुटुंबाचा प्रभाव पाहून मतदान टाळणेनव्या उमेदवारांना संधी देण्यासाठी लोकसंवाद वाढवणेपाणी, रस्ते, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा अशा स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित मतदान करणे. जागृत मतदारच घराणेशाही मोडू शकतो.राज्यातील घराणेशाहीची भाजपमधील उदाहरणेजळगाव जिल्ह्यातील जामनेर नगर परिषदेत भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांची पत्नी साधना महाजन नगराध्यक्षपदासाठी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. गिरीश महाजन जिल्ह्यातील प्रभावी नेते आहेत.भुसावळ नगर परिषदेत भाजपचे मंत्री संजय सावकारे यांची पत्नी रजानी सावकारे नगराध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत आहेत.चाळीसगाव नगर परिषदेत भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांची पत्नी प्रतिभा चव्हाण नगराध्यक्षपदासाठीच उभ्या आहेत.धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा नगर परिषदेत भाजप मंत्री जयकुमार रावल यांची आई नयनकुंवर रावल नगराध्यक्ष झाल्या आहेत.हिंगोलीत भाजप आमदार तानाजी मुटकुळे यांचा मुलगा शिवाजी मुटकुळे उमेदवार आहे.यवतमाळमध्ये आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांची मुलगी प्रियदर्शनी उइके निवडणुकीत उतरली आहे.खामगावमध्ये कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची वहिनी अपर्णा फुंडकर उभ्या आहेत.शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्येही कुटुंबालाच प्राधान्यशिवसेनेमध्येही (शिंदे गट) घराणेशाहीचे चित्र आहे. जळगावमधील पाचोरा नगर परिषदेमध्ये शिवसेना आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील नगराध्यक्षपदासाठी उभ्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी पूजा गायकवाड नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील चाकण नगर परिषदेत माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या पत्नी मनीषा गोरे उमेदवार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षही यासाठी अपवाद नाही. यवतमाळमधील पुसद नगर परिषदेत मंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहिनी नाईक नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उभ्या आहेत. अहिल्यानगरमधील संगमनेर नगर परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी मैथिली तांबे नगराध्यक्षपदासाठी अपक्ष म्हणून उभ्या आहेत. काँग्रेसमध्येही काही प्रमाणात ही प्रथा दिसते, पण भाजप आणि शिवसेनेप्रमाणे ती तीव्र नाही.. 