प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Maharashtra Dynasty Politics : महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांत घराणेशाहीचे सावट, नव्या नेतृत्वाला संधीचा अभाव

Indian local elections : महाराष्ट्रातील नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये नेत्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना उमेदवारी मिळाल्याने घराणेशाहीच्या राजकारणावर तीव्र चर्चा सुरू झाली असून, या प्रवृत्तीमुळे लोकशाही धोक्यात येण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
Maharashtra Dynasty Politics

Maharashtra Dynasty Politics

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

किशोर आपटे

राज्यात नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी नेत्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनाच उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे घराणेशाहीच्या राजकारणावर चर्चा सुरू आहे. सर्वच पक्षांमध्ये हे चित्र दिसत असून, सामान्य नागरिकांमध्ये त्याविषयी तीव्र भावना आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
political
election
Election Commission

Related Stories

No stories found.