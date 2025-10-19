Premium| AI in primary education: शाळांमध्ये तिसरीपासून एआय शिक्षण दिलं गेल्याने बालकांच्या नैसर्गिक विकासाला धोका तर नाही ना?

पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याबाबतचा निर्णय मागे पडल्यावर आता तिसरीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करण्यात येणार आहे. वास्तविक बालकाचा विकास होताना जिज्ञासा, चिकित्सक वृत्ती, कृतीतून शिक्षण इत्यादी गोष्टींची खरी गरज आहे. त्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शिकवल्यास अशी कौशल्ये विकसितच होणार नाहीत. बालक कायमच भावनांशी निगडित नसलेल्या विचारांचा गुलाम बनेल.२०२६-२७ पासून देशभरातील शाळांमध्ये तिसरीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नवा अभ्यासक्रमही तयार केला जात आहे, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वीच आली आणि काही प्रश्न निर्माण झाले. मुळात पहिलीपासून तिसरी भाषा आणि तिसरीपासून कुत्रिम बुद्धिमत्तेचे धडे मुलांना देण्याची गरज आहे का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. नक्कीच नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संगणकाचे ज्ञान आवश्यक आहे; पण ते एवढ्या लवकरच सुरू करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? .वास्तविक पाहता बालकाचा विकास होताना जिज्ञासा, शोधक अन् चिकित्सक वृत्ती, सर्जनशील विचार, कृतीतून शिक्षण, संवेदनशीलता, अनुभवाधारित शिक्षण इत्यादी गोष्टींची खरी गरज आहे. त्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शिकवल्यास अशी कौशल्ये विकसितच होणार नाहीत आणि त्यामुळे कायमच रेडिमेड आणि भावनांशी निगडित नसलेल्या विचारांचा तो गुलाम बनेल. खेळ आणि मनोरंजन यासाठी मोबाईल आणि त्यामधील गेम्सचा वापर करत असला तरी औपचारिक शिक्षण म्हणून त्याला पुरेसा विकास झाल्याशिवाय संगणक शिक्षण देणे धोकादायक ठरेल.थोडे मागे जाऊन पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याबाबतच्या घोषणेचा विचार करू. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या आधारे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर आणि शालेय शिक्षण) तयार झाला आणि त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत १६ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. या आदेशात यापूर्वी कुठेच उल्लेख नसलेल्या पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. सर्वच स्तरातून अशा प्रकारे पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याच्या धोरणावर विरोध झाला. .तिसरी भाषा सक्तीची नाही, अशी सारवासारव करत त्याबाबत १७ जून २०२५ रोजी सुधारित आदेश काढला गेला आणि त्यात ती सक्तीची नसून ऐच्छिक आहे, असा फक्त देखावा करण्यात आला. त्यातील नियम व अटी पाहता ती सक्तीचीच आहे, हे स्पष्ट होत होते. पुन्हा एकदा याच विषयावर जोरदार विरोध झाला आणि राजकीय हिताची सावध भूमिका घेत ३० जून रोजी शासनाने दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि तिसऱ्या भाषेबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तिच्या शिफारसीनुसार पुढील निर्णय घेण्याचे जाहीर केले गेले. या समितीला तीन महिन्यांची मुदत असेल, असे जाहीर करण्यात आले. या घोषणानंतर तब्बल दोन महिने पाच दिवसांनी ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी या समितीची स्थापना करून त्यातील सात सदस्यांची नावे घोषित करण्यात आली..समिती स्थापन झाल्यानंतरही पुन्हा सुमारे एक महिन्याचा कालावधी गेल्यानंतर राज्यातील सर्व शिक्षक, पालक, शिक्षणप्रेमी नागरिक, अधिकारी इत्यादी सर्वांचीच मते जाणून घेण्यासाठी ७ ऑक्टोबरपासून एक ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याशिवाय स्वतंत्र अभिप्राय देण्याचीही व्यवस्था वेगळी करण्यात आली. तसेच काही ठरावीक जिल्ह्यांत सदर समिती या विषयाबाबत ज्यांचे काही म्हणणे आहे ते ऐकण्यासाठीही नियोजन करणार आहे, असे समजते. तथापि त्याचे वेळापत्रक अद्याप प्रसिद्ध नाही. सर्वांना अभिप्राय नोंदवण्यासाठी जी लिंक उपलब्ध करून दिली तिचाच नव्हे; तर समितीचा एकमेव उद्देश राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात तिसरी भाषा कधीपासून सुरू करावी, एवढा एकाच वाक्याशी निगडित आहे. .विद्यमान परिस्थितीत बहुसंख्य विद्यार्थी शिकत असलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळेत पाचवीपासून तिसरी भाषा सुरू होत आहे. पाचवी ते सातवीसाठी तिसरी भाषा हिंदी असली तरी आठवी ते दहावीच्या वर्गासाठी अन्य भाषांचे पर्याय अन् संयुक्त भाषा असाही प्रकार अस्तित्वात आहे. लिंकमध्ये एकूण नऊ प्रश्न असले तरी प्रत्येकाची दिशा भिन्न आहे. उदाहरणार्थ, पहिल्या प्रश्नात हिंदी भाषा कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावी याचे पर्याय एक/तीन/पाच/सहा... दुसरा प्रश्न आहे, पूर्व प्राथमिक आणि पहिली व दुसरीसाठी कोणत्या भाषा शिकवाव्यात? त्याला पर्याय मराठी/मराठी-इंग्रजी/मराठी-इंग्रजी-हिंदी... तिसऱ्या प्रश्नात इंग्रजी भाषेचे वाचन, लेखन कोणत्या वर्गापासून शिकवावे? पहिली/तिसरी/सहावी? चौथा प्रश्न हिंदी भाषेचा समावेश कधी करावा? पहिली/तिसरी/पाचवी/सहावी? पाचव्या प्रश्नात नववी-दहावीसाठी उपलब्ध असलेले तिसऱ्या भाषेचे विविध पर्याय कोणते असावेत? विविध दहा पर्याय. सहाव्या प्रश्नात इंग्रजी विषयाचे कौशल्य कोणत्या वर्गासाठी शिकवावे? सहावी/नववी/अकरावी? सातवा प्रश्न तंत्रज्ञान किंवा संगणक विज्ञान शिकवण्याबाबत आहे. आठवा प्रश्न अन्य परकीय भाषा शिकवण्याबाबतचा आहे. नववा प्रश्न मुक्त अभिप्राय देण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे..सर्व प्रश्नांचा तपशीलवार अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की त्यातून निघणारे निष्कर्ष येनकेनप्रकारेण समितीच्या किंवा त्यांना आदेश देणाऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या उत्तराच्या दिशेनेच जात आहेत. दोन मुद्द्यांबाबत तर खूपच आश्चर्यकारक परिस्थिती आहे. ती म्हणजे, इंग्रजी भाषेचे वाचन लेखन कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावे? राज्यात २००० पासून पहिलीपासून इंग्रजी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात आला आणि गेली २५ वर्षे तो अस्तित्वात आहे. त्याचबरोबर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढत असताना, पालकांना त्या शाळेबद्दल आणि त्या शिक्षणाबद्दल एक सुप्त आकर्षण असल्याने आर्थिक परिस्थिती असो किंवा नसो आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाकडे पाठवण्याचा कल मोठ्या प्रमाणात शहरीच नव्हे; तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही आढळतो. हे वास्तव असताना इंग्रजी भाषेबद्दल प्रश्न का विचारावासा वाटला, हा संभ्रम निर्माण होतो. अर्थातच त्याचे अप्रत्यक्ष उत्तर म्हणजे, हिंदीला विरोध करता आणि इंग्रजीला पायघड्या घालतात, असे नकारात्मक भाष्य राजकीय व्यासपीठावर ऐकायला मिळते. त्याचाच कुठेतरी संदर्भ या प्रश्नाशी निगडित आहे..Premium|AI And Child: तुमचं मूल ‘एआय’शी बोलतंय, तुम्ही ऐकताय का?.नववी-दहावीसाठी तिसरी भाषा म्हणून विविध भाषांचे पर्याय गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात आहेत आणि त्यातच संयुक्त भाषा अर्थात दोन भाषा ५०+५० गुणांच्या, ही व्यवस्थादेखील यशस्वीरीत्या राबवली जात असताना त्यावर आत्ता मत घेण्याचे कारण काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.आता नव्याने आलेला मुद्दा म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर. नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संगणकाचे ज्ञान आवश्यक आहे; पण तेदेखील लवकरच सुरू करण्याचा विचार समितीच्या मनात असावा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनालिसिस, ब्लॉक चेन, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, एडिक्टिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग इत्यादींसारख्या अनेक विषयांचा विचार त्यात दिसतो; पण मुख्यतः हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की संगणक शिक्षण हा वरच्या स्तरावर आवश्यक विषय असला तरी काही विद्वान म्हणतात, की मुले लहानपणापासूनच स्मार्टफोन हाताळतात म्हणून त्यांना आत्तापासूनच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संगणकाचे ज्ञान द्यावे. तसा आग्रहही ते धरत आहेत..Premium| NEP 2020: देशविकासाला गती देण्याची ‘एनईपी’त क्षमता.वास्तविक पाहता बालकाचा विकास होताना अनेक गोष्टींची गरज असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शिकवल्यास त्या विकसितच होणार नाहीत. बालक कायमच रेडिमेड आणि भावनांशी निगडित नसलेल्या विचारांचा गुलाम बनून राहील. खेळ आणि मनोरंजन यासाठी मोबाईल आणि त्यामधील गेम्सचा वापर करत असला तरी औपचारिक शिक्षण म्हणून त्याला पुरेसा विकास झाल्याशिवाय संगणक शिक्षण देणे धोकादायक ठरेल. वास्तविक पाहता या समितीच्या मान्यवरांनी बालमानसशास्त्र आणि मेंदू अभ्यासक यांनी यापूर्वीच दिलेल्या अभिप्रायानुसार प्रचलित पद्धतीने पाचवीपासून पुढेच तिसरी भाषा असावी याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करावा. कारण अनेकदा वय वर्ष आठपर्यंत बालकाचा मेंदू सर्वात जास्त आकलन करू शकतो, या निष्कर्षाचा उल्लेख केला जातो; पण त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे हा विकास किंवा हे शिकणे स्वयंप्रेरणेने आणि आवडीने असेल तरच तो होईल. एकमेकांच्या विरुद्ध नियम असलेल्या भाषा शिकण्याची वेळ आल्यास मेंदूचा विकास होण्याऐवजी त्याची वाढ खुंटते आणि होणारे नुकसान कधीही भरून न येणारे असेल. म्हणूनच बालमनाचा, शिक्षण प्रवाहाचा आणि देशहितासाठी प्रामाणिक असलेल्या सर्वांचा विचार करून प्रचलित पद्धतीशी विसंगत तिसऱ्या भाषेचा त्या अगोदरचा आग्रह; नव्हे तर दुराग्रह सोडून शिक्षण व्यवस्थेच्या भल्याचा निर्णय घ्यावा, हीच अपेक्षा आहे. तेच देशभरातील शाळांमध्ये तिसरीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करण्याच्या निर्णयाबाबतही म्हणता येईल.(लेखक राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडासमिती सदस्य आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.