Premium|Study Room : पृथ्वीचे चुंबकीय कवच आणि अवकाश संशोधनातील नवी झेप!

लेखक : सागर रेपाळेपृथ्वीभोवती असलेल्या विशाल, थेंबाच्या आकाराच्या अवकाश प्रदेशाला मॅग्नेटोस्फियर असे म्हणतात. हा प्रदेश पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राद्वारे नियंत्रित होतो. पृथ्वीच्या बाह्य गाभ्यातील वितळलेल्या लोह व निकेलच्या संवहन प्रवाहांमुळे हे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते. या प्रक्रियेला जिओडायनॅमो प्रक्रिया असे म्हणतात. सौरवारे आणि वैश्विक किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करणे हे या मॅग्नेटोस्फियरचे प्रमुख कार्य आहे.सौर किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करणारे कवचमॅग्नेटोस्फियर हे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे संरक्षक कवच आहे. सूर्यापासून येणाऱ्या चार्ज कणांना म्हणजेच प्रोटॉन्स व इलेक्ट्रॉन्सना हे क्षेत्र परावर्तित करते. त्यामुळे या कणांना पृथ्वीचे वातावरण आणि ओझोन थर नष्ट करता येत नाही. जर मॅग्नेटोस्फियर नसते, तर पृथ्वीवर जीवसृष्टी शक्य झाली नसती, कारण घातक अतिनील व वैश्विक किरणे थेट पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आदळली असती.मॅग्नेटोस्फियरची रचना व घटकमॅग्नेटोस्फियरमध्ये अनेक महत्त्वाचे स्तर व घटक असतात. बो शॉक हा सर्वांत बाहेरचा स्तर असून येथे सूर्यापासून येणारे अतितीव्र सौरवारे अचानक मंद होतात. बो शॉक व मॅग्नेटोपॉजच्या मधल्या अस्थिर भागाला मॅग्नेटोशीथ म्हणतात. मॅग्नेटोपॉज ही ती तीव्र सीमारेषा आहे, जिथे सौरवाऱ्यांचा दाब आणि पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राचा दाब एकमेकांना संतुलित करतात. रात्रीच्या बाजूला सौरवाऱ्यांमुळे मॅग्नेटोस्फियर हजारो पृथ्वी-त्रिज्यांइतका ताणला जातो. या भागाला मॅग्नेटोटेल असे म्हणतात.याशिवाय व्हॅन अॅलन रेडिएशन बेल्ट्स हे दोन महत्त्वाचे क्षेत्र असून येथे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राने अडकवलेले उच्चऊर्जा कण असतात. आतील मॅग्नेटोस्फियरमध्ये प्लाझ्मास्फियर नावाचा थंड व घनदाट प्लाझ्माचा प्रदेश असतो..Premium|NASA warns of giant hole in Earth’s magnetic shield : पृथ्वीच्या 'सुरक्षा कवचाला' भगदाड! नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.भूचुंबकीय वादळांचा पृथ्वीवरील परिणामजेव्हा सूर्यावरून कोरोनल मास इजेक्शन (CME) सारखी तीव्र सौर वादळे येतात, तेव्हा ती मॅग्नेटोस्फियरला संकुचित करतात आणि भूचुंबकीय वादळे निर्माण होतात. या वादळांमुळे पृथ्वीवरील उपग्रह संपर्क, विद्युत जाळे व GPS यंत्रणांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मात्र, याच प्रक्रियेतून एक अद्भुत नैसर्गिक घटनाही घडते. चार्ज कण चुंबकीय क्षेत्र रेषांच्या साहाय्याने ध्रुवांकडे वाहतात आणि अरोरा तयार होतात. उत्तर ध्रुवाजवळ ऑरोरा बोरिऑलिस, तर दक्षिण ध्रुवाजवळ ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हे रंगीबेरंगी प्रकाशाचे अप्रतिम दृश्य दिसते.थोडक्यात, मॅग्नेटोस्फियर हे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचे, तंत्रज्ञानाचे आणि हवामान व्यवस्थेचे एक अदृश्य, पण अपरिहार्य संरक्षक कवच आहे.ESA-CAS ची ऐतिहासिक संयुक्त अवकाश मोहीमनुकतीच युरोपीय अवकाश संस्था (ESA) आणि चीनची विज्ञान अकादमी (CAS) यांनी एकत्रितपणे SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) ही ऐतिहासिक संयुक्त अवकाश मोहीम यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केली. ही दोन्ही संस्थांची पहिलीच पूर्णपणे संयुक्त अवकाश मोहीम आहे, ज्यात युरोपीय रॉकेट तंत्रज्ञान व इमेजिंग सेन्सर्स आणि चीनी अभियांत्रिकी यांचा अनोखा संगम झाला आहे..मोहिमेचे उद्दिष्टSMILE चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे पृथ्वीच्या संरक्षक चुंबकीय कवचाचे म्हणजेच मॅग्नेटोस्फियरचे पहिल्यांदाच संपूर्ण X-किरण व अतिनील प्रतिमा टिपणे. सूर्यावरील सौरवारे व कोरोनल मास इजेक्शन (CME) यांच्याशी मॅग्नेटोस्फियर कसे संवाद साधते, कसे विकृत होते आणि कसे स्वतःला सावरते, हे समजून घेणे या मोहिमेचे मूळ लक्ष्य आहे.मोहिमेचे महत्त्वSMILE मोहीम अवकाश हवामान अंदाजात मोठी झेप घेणारी आहे. आतापर्यंत केवळ स्थानिक निरीक्षणे शक्य होती, पण SMILE प्रथमच संपूर्ण मोठ्या प्रमाणातील दृश्य देईल. यामुळे विद्युत जाळे, उपग्रह, GPS यंत्रणा, विमान वाहतूक आणि अंतराळवीर यांच्या संरक्षणासाठी सौर वादळांचा अधिक अचूक व आगाऊ इशारा देणे शक्य होईल. मोहिमेचा कालावधी तीन वर्षे निश्चित केला आहे. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी शक्य करणाऱ्या सौर-भूचुंबकीय भौतिकशास्त्राची अनुत्तरित रहस्ये उलगडणे हे या मोहिमेचे दीर्घकालीन योगदान असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.