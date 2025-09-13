Premium| GST Cuts: जीएसटीतील बदलांचा आणि परराष्ट्र संबंधांचा निवडणूक राजकारणावर काय परिणाम?

संजय कुमारआर्थिक मुद्दे आणि परराष्ट्र संबंध देशातील मतदारांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्याचे चित्र आहे. भारतीय राजकारण वर्षानुवर्षे जात, समुदाय, कौटुंबिक कलह आणि संबंधित मुद्द्यांभोवतीच फिरत होते. मात्र, आता ती स्थिती नाही. जीएसटी सुधारणा, पंतप्रधानांचे विदेश दौरे आणि त्यांचे फलित यांची चर्चा देशातील सर्वसामान्य मतदारही करत आहेत. भारतीय राजकारणामध्ये वर्षानुवर्षे जात आणि समुदाय, कौटुंबिक कलह, नेतृत्व आणि संबंधित मुद्द्यांवरच चर्चा होत आली आहे. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणात अगदी सामान्य मतदारही आर्थिक मुद्दे आणि परराष्ट्र संबंध चर्चेच्या आघाडीवर आल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेले अतिरिक्त आयातशुल्क आणि त्यानंतर सुधारित जीएसटी दरांचा मुद्दा सामान्य लोकांमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे..मुख्य प्रवाहातील मुद्दादेशात एक काळ असा होता जेव्हा आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ तज्ज्ञांच्या अभ्यासाचा आणि चर्चेचा विषय होता; परंतु आज हाच मुद्दा मुख्य प्रवाहाचा भाग बनला आहे आणि त्यामुळे सार्वजनिक वादविवाद घडत आहेत. मतदारांच्या आकलनावर प्रभाव पाडत आहे आणि दैनंदिन नागरिकांमधील संवादात हे मुद्दे सातत्याने येत आहेत. पूर्वी या मुद्द्यांवरील चर्चा क्वचितच सार्वजनिक चर्चेत येत असे. नागरिकही त्यांच्या जीवनाशी या विषयाचा दुरान्वयेही संबंध नाही, अशा दृष्टिकोनातूनच त्याकडे पाहत असत. तथापि, अलीकडच्या वर्षांमध्ये, त्यात लक्षणीय बदल झाला आहे. मोदी सरकारच्या काळात, राजकीय संवाद आणि प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनामुळे परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक उपाय असे दोन्हीही मुद्दे देशातील मतदारांच्या, सर्वसामान्य नागरिकांच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भातही देशात हा बदल दिसून आला. .जेव्हा युद्ध सुरू झाले, तेव्हा हजारो भारतीय विद्यार्थी युद्धग्रस्त भागात अडकले होते आणि सरकारने त्यांना परत आणण्यासाठी विशेष मोहीमही आयोजित केली होती. या मोहिमेची चर्चा आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे मिळालेल्या स्थानामुळे जागतिक संकटामध्ये निर्णायकपणे कृती करण्याचे भारताचे सामर्थ्य अधोरेखित झाले. परदेशातील भारतीय नागरिकांचे संरक्षण आणि एक सक्षम आणि जबाबदार राष्ट्र म्हणून घेतलेली भूमिका या दोन्ही मुद्द्यांवर अधिक भर देण्यात आला. परराष्ट्र धोरणाचे निर्णय आता राष्ट्रीय पातळीवर नागरिकांना कसे आकर्षित करू शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधील भारताच्या भूमिकेबद्दलच्या आकलनास कसे आकार देऊ शकतात हे या निमित्ताने दिसले..आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागआंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सदी नेते, अधिकारी यांचा सहभागदेखील वाढत असून, भारताच्या धोरणांचे प्रतिबिंब त्यात दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतिक नेत्यांसोबत बैठका वाढत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह इतर राष्ट्रप्रमुखांच्या ते भेटी घेत आहेत. त्याकडेही देशातील मतदारांचे लक्ष असून, त्याचीही नोंद घेतली जात आहे. अशा बैठकांमध्ये मुत्सद्देगिरी, व्यापार वाटाघाटी आणि राजकीय संकेत असे ‘सॉफ्ट पॉवर’ घटक एकत्रितपणे काम करत असतात. नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल अधिक जागरूक करून पंतप्रधानांनी जागतिक पातळीवर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली असून, त्यातून देशाची प्रतिमानिर्मितीही निश्चित झाली आहे..उत्क्रांतीचा महत्त्वाचा घटकआर्थिक धोरण हा कायमच उत्क्रांतीचा एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये नेहमीच संवेदनशीलतेचा विषय राहिलेला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात एका वेगळ्या स्थितीतून जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये या मुद्द्यावरून तणावाचे वातावरण आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर प्रचंड शुल्क लादले असून, या कृतीमुळे भारतावर आर्थिक दबाव निर्माण झाला. त्यामुळे या मुद्द्यावरून तातडीने देशांतर्गत उपाय करणे आवश्यक होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) चौकटीत सुधारणांची घोषणा केली. त्यामध्ये देशांतर्गत वापराला चालना मिळण्यासाठी आणि देशाबाहेरील घटकांचा परिणाम कमी करण्यासाठी प्रमुख ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी विशिष्ट निर्णय घेण्यात आले. .उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही लक्षात घेऊन हे उपाय आखण्यात आले होते. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि १२०० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या मोटारींवरील जीएसटी २८ वरून १८ टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ २५०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांना १२ टक्के जीएसटी स्लॅबवरून फक्त पाच टक्के किंवा अगदी शून्य दर कर असेल. कापड आणि फॅब्रिक्स पाच किंवा १२ टक्क्यांवरून पाच आणि शून्य टक्क्यांवर आणले गेले. जीवनावश्यक वस्तूंवरील कराचे ओझे कमी करून, अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयातशुल्काने कमी झालेल्या निर्यातीमधील स्पर्धात्मकतेचा परिणाम कमी करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे आणि जागतिक व्यापारातील बदलांचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे हा या बदलांमागचा व्यापक हेतू होता..राजनैतिक संबंधांचा काळदेशांतर्गत आर्थिक स्तरावरील महत्त्वाच्या घडामोडींनंतर भारताने रशिया आणि चीनसारख्या प्रमुख जागतिक घटकांशी एकाच वेळी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यापैकी प्रत्येक नातेसंबंध अनेक आव्हाने आणि सोबतच संधी निर्माण करतात. संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रांत रशियाशी भारताचे दीर्घकालीन संबंध आहेत. चीनशी असलेले संबंध आर्थिक परस्परावलंबन आणि धोरणात्मक रणनीती अशा संमिश्र स्वरूपाचे आहेत. या साऱ्या संदर्भांमध्ये पारंपरिक भागीदारींशी जुळवून ठेवणे आणि नवीन भू-राजकीय गरज यात समतोल राखावा लागतो. या क्षेत्रातील धोरण राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करताना लवचिकता राखण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. .सरकारी कृतीच नव्हे, तर भारतीय नागरिक कशा प्रकारे या समस्यांशी जुळवून घेत आहे. विविध वैयक्तिक आणि व्यापार करार आणि सामरिक पातळीवरील भूमिका याबद्दलची चर्चा आता राजकीय रॅली, दूरचित्रवाणीवरील चर्चा, रोजच्या मित्रांच्या किंवा विशिष्ट ग्रुपच्या गप्पा यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी देखील आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि आर्थिक उपाय यांचा स्वीकार आपल्या मोहिमांमध्ये केला आहे. हे विषय थेट मतदारांशी संबंधित असल्यामुळे हा बदल घडला आहे. अमेरिकेकडून भारतावर अतिरिक्त कर लादला जाणे किंवा भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा काय होते याबाबतची जाणीव आता पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक झाली आहे. यापूर्वी देशाचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री यांचे विविध देशांचे दौरे कधी झाले आणि त्यामध्ये नक्की काय घडले, या दौऱ्याचे फलित काय आदी मुद्द्यांवरील चर्चा केवळ एका विशिष्ट वर्तुळात होती. माध्यमांतील त्याचे वार्तांकनही विशिष्ट मर्यादेमध्येच होते. मात्र, आता सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियाच्या काळात सगळीच परिस्थिती बदलली आहे..महत्त्वाच्या बदलांचे दर्शनपरराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाची ही व्यापक दृश्यमानता महत्त्वाच्या बदलांचे दर्शन घडविते. पारंपरिकपणे या क्षेत्रांना राज्यकारभाराच्या तांत्रिक बाबी म्हणून पाहिले जात असे. त्या सामान्य नागरिकांच्या चिंतेपासून किंवा त्यांच्या रोजच्या जगण्यापासून वेगळ्या होत्या. मात्र, राष्ट्रीय अभिमान, वैयक्तिक आर्थिक कल्याण या दृष्टिकोनातून त्याकडे आता पाहिले जात आहे. जेव्हा विविध प्रकारच्या करामुळे उत्पादनांच्या किमती कमी-जास्त होतात किंवा जीएसटीमधील बदलांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम घरगुती स्तरावर जाणवतो. जेव्हा नेते उच्च प्रसिद्धीची आंतरराष्ट्रीय कूटनीती करतात, तेव्हा नागरिक या क्षणांचा संबंध भारताच्या जागतिक व्यवस्थेतील स्थानाशी जोडतात. जेव्हा देशातील सर्वोच्च नेते आंतरराष्ट्रीय राजनयात सहभागी होतात, तेव्हा नागरिक हे क्षण भारताच्या जागतिक व्यवस्थेतील स्थानाशी जोडून पाहतात. त्याचा परस्परसंबंध लावण्याचा प्रयत्न करतात..आव्हाने तीव्रव्यापार व्यवस्थांमध्ये बदल आणि भू-राजकीय संघर्षांसारखी जागतिक आव्हाने अधिकाधिक तीव्र होत असताना भारताचा या प्रश्नांशी असलेला सहभाग हा केवळ धोरणात्मक गरज नसून सार्वजनिक चर्चेचा विषयही राहत आहे. नागरिक, धोरणकर्ते आणि राजकीय नेते या मुद्द्यांना राष्ट्रीय स्थैर्य आणि समृद्धीशी अधिकाधिक जोडू लागले आहेत. हा बदल केवळ भारताच्या बाह्य भूमिकेमधील बदलच दर्शवत नाही, तर अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध भारतीय राजकारणाच्या मध्यवर्ती स्थानी कसे आले आहेत हेही सूचित करतो. संसदीय लोकशाहीच्या निवडणूक विषयक क्षेत्रातील राजकारणविषयक ही नवीन घडामोड आहे..जीएसटी दरांमध्ये सुधारणाभारताच्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीमध्ये केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी ऐतिहासिक सुधारणा जाहीर केली. यामध्ये केवळ दोनच टप्पे शिल्लक ठेवले आहेत, तर चार टप्पे रद्द करण्यात आले आहेत. पाच आणि १८ टक्क्यांचे दोनच 'स्लॅब' आता यापुढे असणार आहेत. व्यावसायिक आणि ग्राहक या दोघांच्या सोयीसाठी आता केवळ दोनच टप्प्यांची सोपी कररचना करण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. येत्या २२ सप्टेंबरपासून ही नवी कररचना देशभरात लागू होणार आहे. या कररचनेचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना दिले होते. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ''सन २०१७ मध्ये सादर केलेला जीएसटी हा देशाला 'एक राष्ट्र, एक कर'अंतर्गत विविध स्वरूपातील कर एकत्रित करण्याबद्दल होता. त्यानंतर जीएसटी २.० आला जो कराच्या सुटसुटीतपणावर लक्ष केंद्रित करतो त्यानंतर सरकार भविष्यातील जीएसटी ३.० या टप्प्यात आणखी सुधारणा आणू शकते.'' सीतारामन यांच्या या विधानामुळे आता भविष्यात जीएसटीत आणखी सुधारणा होण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. 'तुम्ही एकदा जीएसटी बघून घ्या,' अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये अर्थमंत्री सीतारामन यांना केली होती. यानंतर कररचनेत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचे परिणाम आठ महिन्यांनी दिसले. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर तब्बल ८ वर्षांनंतर यामध्ये आमूलाग्र बदल पाहायला मिळाले. यामुळे सर्वसामान्य दिलासा मिळाला आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 