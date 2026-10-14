Premium|Economic Nationalism : आर्थिक राष्ट्रवादाचा नवा काळ; अमेरिका-चीन व्यापार संघर्षामागे नेमकं काय?

रेल्वेगाडी रूळ बदलताना खडखडाट करते. बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खडखडाटाची ही स्थिती कायम राहते. जगाची घडी बदलत असताना सध्या ज्या उलथापालथी अनुभवायला मिळत आहेत, त्यादेखील अशाच स्थित्यंतराचे निदर्शक आहेत. अशा या काळात सर्वांत महत्त्व आले आहे, ते आर्थिक राष्ट्रवादाला. प्रत्येक देश आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना सर्वतोपरी महत्त्व देताना दिसतो आहे. त्यामुळे निर्णय घेतानादेखील प्राधान्य दिले जात आहे, ते या आर्थिक हितसंबंधांना. अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चेचा तपशील पाहिला, तर हीच गोष्ट अधोरेखित होते. खरे तर ट्रम्प एरवी जगातील यच्चयावत प्रश्नांवर स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवून भाष्य करत असतात. परंतु, चीनच्या अध्यक्षांबरोबर थेट बोलणी करताना त्यांच्या अभिनिवेशाचा स्वर एकदम खालच्या पट्टीत आला होता. याचे एकमेव कारण म्हणजे, व्यापाराची काळजी. चीनकडून अमेरिकेत होणारी आयात, अमेरिकी कंपन्यांना चीनच्या बाजारपेठेत मिळणारी संधी आणि परस्परांचे आयात शुल्क यावरून दोन्ही देशांत गेल्या काही वर्षांत संघर्ष चालू आहे. त्यातून निर्माण झालेले अडथळे दूर करण्यास प्राधान्य देण्याच्या गरजेतून ट्रम्प यांनी हा पवित्रा घेतला हे स्पष्ट आहे. हाच ट्रम्प यांचा आर्थिक व्यवहारवाद. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानात दोन्ही देशांत मोठी स्पर्धा आहे. .Premium|War and Political Conflict : शत्रूचा निःपात की राष्ट्राचा विनाश? युद्धाच्या निर्णयांवरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने.खरे तर अनेक राजकीय मुद्द्यांवर दोन्ही देशांत तीव्र मतभेद असूनही ट्रम्प यांनी महत्त्व दिले, ते व्यापारातील अडथळे दूर करण्याला. हाच दृष्टिकोन चीनच्या अध्यक्षांचाही दिसला. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी यातून धडा घ्यायचा, तो आर्थिक विकास व आर्थिक हितसंबंध याविषयी जागरूक राहण्याचा. अमेरिका व चीनमध्ये स्पर्धा वाढली आणि संघर्ष झाला वा त्याची धार कमी झाली, तर या दोन्ही परिस्थितींत आपल्याला कसा फायदा होईल, यावर नजर ठेवावी लागेल. दुर्मीळ खनिजे, सेमी-कंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात स्वतःची क्षमता वाढवणे हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांच्या वाटचालीत खंड पडू देता कामा नये. आर्थिक सुधारणांची दिशा, क्रम, सुसंगती याबाबत विचारपूर्वक धोरण ठरवून ते अमलात आणले पाहिजे..कारण या सुधारणाच विकासाकडे नेणार आहेत. याचे ताजे उदाहरण आहे ‘यूपीआय’ व्यवहार काही प्रमाणात सशुल्क करण्याच्या निर्णयाचे. दोन हजार रुपयांपुढील ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर अल्प शुल्क (एमडीआर) आकारण्याचा निर्णय घेताच त्याविरुद्ध ओरडा सुरू झाला. आपल्याकडील आर्थिक सुधारणांना प्रत्येक टप्प्यावर कशारीतीने विरोध होतो, याचा हा आणखी एक मासला. इथेच आर्थिक सुधारणांच्या तार्किक सुसंगततेचा प्रश्न निर्माण होतो. एखादी वस्तू वा सेवा मोफत वाटणे या राजकीय लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या गोष्टीच्या मोहापायी आपल्याकडील केंद्र व राज्य सरकारे तसे निर्णय सर्रास घेताना दिसतात. केंद्राची ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना हे तर त्याचे ठळक उदाहरण. एकदा अशा गोष्टींना अधिमान्यता दिली, की कोणतेही अनुदान वा सवलत रद्द करणे कठीण होऊन बसते. आपल्याकडे तसेच झाले आहे काय? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सध्याच्या जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरायचा असेल, तर सरकार आणि समाज या दोघांनीही एकदिलाने, एका दिशेने वाटचाल करावी लागेल. तशी ती केली, तर नक्कीच आपल्या अंगभूत क्षमतांचा उपयोग करून भारत विकासाचे नवे क्षितिज गाठू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.