प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Cost of Education: तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कोण करतं? सर्वेक्षणात समोर आलं धक्कादायक वास्तव

Spending on Schooling: शिक्षण खर्चाचा सर्वाधिक भार कुटुंबांवर पडत आहे. खासगी शाळा आणि ट्यूशन फीमुळे हा भार विशेषतः शहरी भागात जास्त आहे.
Educational expenditure survey

Educational expenditure survey

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

मधुबन पिंगळे

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून शालेय विद्यार्थ्यांविषयी एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च, कोणत्या शाळेत शिक्षण घेण्यात येते, याविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये देशभरातील ५२ हजार

८५ कुटुंबांची माहिती घेण्यात आली असून, ५७ हजार ७४२ विद्यार्थ्यांच्या संगणकाच्या मदतीने मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
education
Education Department
Price
School fees
Educational institutions
Economical Problem

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com