Premium| Cost of Education: तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कोण करतं? सर्वेक्षणात समोर आलं धक्कादायक वास्तव

मधुबन पिंगळे केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून शालेय विद्यार्थ्यांविषयी एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च, कोणत्या शाळेत शिक्षण घेण्यात येते, याविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये देशभरातील ५२ हजार ८५ कुटुंबांची माहिती घेण्यात आली असून, ५७ हजार ७४२ विद्यार्थ्यांच्या संगणकाच्या मदतीने मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. .कुटुंब सदस्यांकडूनच खर्चविद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाचा मुख्य भार कुटुंब सदस्यांवरच पडत असतो. जवळचे नातेवाईक किंवा सरकारी शिष्यवृत्ती यांमुळे विद्यार्थ्यांना मदत होत असली, तरी त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे..शालेय शुल्कावर सर्वाधिक खर्चविद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापैकी शालेय शुल्क हा सर्वांत मोठा घटक असल्याचे दिसून आले आहे. देशात सरासरी ७१११ रुपये खर्च शालेय शुल्कावर होतो, तर त्यानंतर सर्वांत जास्त प्रमाण पुस्तके व शालेय साहित्यांवर (२००२ रुपये) होतो. शहरांमध्ये सरासरी शालेय शुल्क १५ हजार १४३ रुपये असून, ग्रामीण भागात हे प्रमाण ३,९७९ रुपयांपर्यंत आहे. पुस्तके, गणवेश आणि वाहतूक या खर्चांमुळेही शहरात कुटुंबांचा खर्च वाढत असल्याचे दिसून आले आहे..खासगी शिकवण्यांकडे कलसध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये देशभरात २७ टक्के विद्यार्थ्यांनी खासगी शिकवण्या लावल्या आहेत. यामध्ये शहरी (३०.७ टक्के) आणि ग्रामीण (२५.५ टक्के) असा जवळपास समान कल दिसून आला आहे.शिकवण्यांमुळे खर्चाचा वाढता भारखासगी शिकवण्यांचा कल वाढत आहे, तसे खासगी शिकवण्यांवरील खर्चही वाढत आहे. शहरांमध्ये खासगी शिकवण्यांवर कुटुंबांकडून सरासरी ३९८८ रुपये खर्च होत असून, ग्रामीण भागामध्ये हे प्रमाण १७९३ रुपये आहे..शिक्षणाचा स्तराबरोबरच शिकवण्यांचा खर्चही वाढत आहे. उच्चमाध्यमिक शिक्षणासाठी शहरी भागामध्ये सरासरी ९९५० रुपये खर्च शिकवण्यांवर होत असून, ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४,५४८ रुपये आहे. देशामध्ये शिक्षणाचा प्रसार होत आहे, त्याचबरोबर शिक्षणामध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटाही वाढू लागला आहे. विशेषत: शहरी भागांमध्ये खासगी शाळा आणि शिकवण्या यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे, शिक्षणावरील खर्च वाढत असून, कुटुंबांवरील त्याचा भार वाढत असल्याचे दिसून आले आहे..सरकारी शाळाच केंद्रस्थानीदेशभरातील शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये सरकारी शाळाच केंद्रस्थानी आहेत. देशात सरासरी ५५.९ टक्के विद्यार्थी सरकारी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भागामध्ये हे प्रमाण दोन तृतीयांश म्हणजे ६६ टक्के आहे, तर शहरी भागात ते ३०.१ टक्के आहे.खासगी शाळांमुळे शुल्काचा भारसरकारी शाळांमधील २६.७ टक्के विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागते, तर गैरसरकारी शाळांमधील तब्बल ९५.७ टक्के विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागत असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. यातही, शहरी भागातील विनाअनुदानित शाळांतील ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागते..सरकारी शाळांमुळे भार हलकासरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे अनेक कुटुंबांवरील भार हलका झाला आहे. सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी एका वर्षासाठी सरासरी २,८६३ रुपये खर्च येतो, तर गैरसरकारी शाळांमध्ये हे प्रमाण २५ हजार २ रुपये असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.