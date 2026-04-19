Premium|El Nino and La Nina : 'एल निनो'ची चाहूल म्हणजे दुष्काळच का? पावसावर नियंत्रण ठेवणारे हे ५ अदृश्य घटक तुम्हाला माहिती आहेत का?

'एल निनो' म्हणजे दुष्काळ असे समीकरण मांडता येत नाही. 'एल निनो' उद्भवण्याची जराशी चाहूल लागली की, लगेच दुष्काळाचा बागुलबुवा उभा करणे तितकेसे वाजवी नाही. कारण हे आहे की, 'एल निनो' मॉन्सूनसाठी धोकादायक असला तरी तो मॉन्सूनचा एकमेव नियंत्रक नाही. हिंद महासागर, अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर, हिमालयाच्या पर्वत रांगा आणि संपूर्ण युरोप व आशिया खंड यांचा भारतीय मॉन्सूनच्या निर्मितीत आणि सक्रियतेत सहभाग असतो. हिंद महासागराच्या पश्चिम आणि पूर्व भागांच्या तापमानातील तफावत मॉन्सूनच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची असते.मराठी भाषेने जे अनेक शब्द अन्य भाषांतून आत्मसात केले आहेत त्यांत मॉन्सून हा एक महत्त्वाचा शब्द आहे. त्याचे मूळ मौसिन या अरबी भाषेत असले तरी तो आता मराठीत सर्वांच्या सुपरिचयाचा झाला आहे. मॉन्सून म्हणजे भारतावर जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात पडणारा पाऊस अशी त्याची व्याख्या सामान्य जनतेने करून टाकली आहे. प्रत्यक्षात मात्र मॉन्सूनचा पाऊस दोन टप्प्यांत पडतो. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांचा पहिला टप्पा, आणि ऑक्टोबर ते जानेवारी हा दुसरा टप्पा. नैऋत्य मॉन्सून आणि ईशान्य मॉन्सून अशी त्यांची दोन नावे आहेत. कारण मॉन्सूनचे वारे आधी नैऋत्येकडून आणि नंतर ईशान्येकडून वाहत येतात. पण ईशान्य मॉन्सूनचा पाऊस दक्षिण भारतापुरता मर्यादित असतो. महाराष्ट्रामध्ये पाऊस पडतो तो फक्त नैऋत्य मॉन्सूनचा. दर वर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात १० जूनच्या सुमारास दाखल होतो आणि १० ऑक्टोबरच्या सुमारास तो परतू लागतो हे वेळापत्रक आता महाराष्ट्रातील शाळकरी मुलांपासून शेतकरी बंधुभगिनींपर्यंत सर्व जनतेच्या ओळखीचे झाले आहे. अलीकडच्या काळात जे दोन नवीन शब्द मराठी भाषेत रोजच्या उपयोगात आले आहेत ते म्हणजे 'एल निनो' आणि 'ला निना'. ते इंग्रजी नसून मुळात स्पॅनिश भाषेतले आहेत. हवामानशास्त्रज्ञ मॉन्सूनच्या संदर्भात हे शब्द वापरतात आणि ते जसेच्या तसे मराठी वृत्तपत्रांत आणि वृत्तवाहिन्यांवरही घेतले जातात. तरीही मॉन्सून शब्दाला जसे आता मराठीत एक अर्थपूर्ण स्थान आहे तसे ते 'एल निनो' आणि 'ला निना' या शब्दांना अजून लाभलेले नाही. सर्वसामान्यांसाठी ते कुतूहलाचे विषय आहेत. काहीसे गहन, थोडेसे भीतिदायक असे ते शब्द आहेत. 'ला निना' वर्ष संपले आहे किंवा 'एल निनो' प्रबळ होत आहे, असे जेव्हा शास्त्रज्ञ बोलू लागतात तेव्हा चांगले होणार की वाईट, हे लगेच समजत नाही..पवित्र बालक'एल निनो' आणि 'ला निना' यांचा मराठीत सोपा अनुवाद करायचा म्हटला तर तो एक मुलगा आणि एक मुलगी, अथवा सुपुत्र आणि सुकन्या, असा करता येईल. गंमत ही की या स्पॅनिश शब्दांचा संबंध युरोपमधील स्पेन देशाशी नसून तो दक्षिण अमेरिकेतील पेरू देशाशी आहे जेथे स्पॅनिश भाषा बोलली जाते. पेरू देशाच्या पश्चिमेस प्रशांत महासागर आहे आणि त्याच्या किनाऱ्यावरील बहुतेक लोक मासेमारीचा व्यवसाय करतात. त्यांचा कित्येक शतकांचा अनुभव आहे की, काही वर्षी समुद्र तापलेला असतो आणि मग त्यांच्या जाळ्यात नेहमीइतके मासे धरले जात नाहीत. कारण मासे थंड पाण्याच्या शोधात खोलवर गेलेले असतात. समुद्र तापायची प्रक्रिया मार्च-एप्रिल मध्ये सुरू होते आणि डिसेंबर महिन्यात ख्रिसमसच्या वेळी म्हणजे २५ डिसेंबरच्या सुमारास ती सर्वाधिक प्रकर्षाने जाणवते. म्हणून या प्रक्रियेला एल निनो हे नाव पडले. त्याचा साधा अर्थ एक मुलगा एवढाच असला तरी एक पवित्र बालक, मानव रूपात जन्म घेणारा देवपुत्र येशू ख्रिस्त, असा अर्थ त्याच्याशी जोडला गेला आहे. एल निनोचा कालावधी संपल्यावर प्रशांत महासागर थंडावत जातो आणि त्या परिस्थितीला 'ला निना' म्हटले जाते.समजून घेण्यासारखे हे आहे की, एल निनो आणि ला निना या चक्री वादळांसारख्या किंवा अतिवृष्टीसारख्या अधूनमधून घडणाऱ्या आकस्मिक घटना नाहीत. त्या दीर्घ काळ चालणाऱ्या वातावरणीय आणि सागरी प्रक्रिया आहेत. त्या आलटून पालटून बळावतात आणि मंदावतात, पण अगदी नियमितपणे नाही. परिणामी, आगामी वर्ष एल निनोचे असेल किंवा ला निनाचे असेल किंवा परिस्थिती तटस्थ राहील हे निश्चितपणे सांगणे हवामानशास्त्रज्ञांपुढे एक आव्हान ठरते. डिसेंबर महिन्यात प्रशांत महासागराचे तापमान किती असेल याचे पूर्वानुमान मार्चमध्ये करणे सोपे नसते आणि ते चुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.मॉन्सूनचे जागतिक सहसंबंधपाऊस सगळीकडे पडतो. कधीकधी सौदी अरेबिया, दुबईसारख्या अगदी वाळवंटी प्रदेशातदेखील. पण त्यामागची प्रक्रिया बहुतेक स्थानिक असते. त्याउलट, भारतामधील पावसाचे वैशिष्ट्य हे आहे की मॉन्सूनचे धागेदोरे जगभर पसरलेले असतात. भारतापासून पंधरा हजार किलोमीटर दूर असलेल्या पेरू देशाच्या किनाऱ्यावरील प्रक्रियांशी किंवा युरोपवरील हिमपाताशी मॉन्सूनचे देणेघेणे सुरू असते.मॉन्सूनच्या या जागतिक सहसंबंधाचा शोध कोणी नव्याने लावलेला नाही किंवा तो परदेशी शास्त्रज्ञांनी लावला असेही नाही. खरे तर तो शोध शंभर वर्षांपूर्वी भारतातच लावला गेला होता. १९०४ ते १९२४ च्या दरम्यान सर गिल्बर्ट वॉकर हे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक होते. विभागाचे मुख्यालय त्या काळी सिमला येथे होते. भारतावर इंग्रजांची राजवट होती. इंग्रज साम्राज्याचा भौगोलिक विस्तार फार मोठा असल्याने वॉकर यांना सिमल्यात राहून जगभरातील वेधशाळांच्या नोंदी मिळवणे शक्य झाले. भारतीय मॉन्सूनचे विविध जागतिक सहसंबंध त्यांनी शोधून काढले आणि त्यावर आधारित मॉन्सूनचे पूर्वानुमान ते दर वर्षी देऊ लागले..सुकाळ आणि दुष्काळमागील शंभर वर्षांच्या हवामानाच्या आणि समुद्री तापमानांच्या नोंदींचा अभ्यास करून शास्त्रज्ञांनी अनेक ढोबळ पण महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले आहेत. एक तर, प्रशांत महासागर जेव्हा थंड असतो म्हणजे जेव्हा तेथे 'ला निना' परिस्थिती असते तेव्हा भारतावर जून ते सप्टेंबर महिन्यातील मॉन्सूनचा पाऊस बहुदा सामान्य किंवा त्याहून चांगला असतो. म्हणजे 'ला निना' भारतासाठी अनुकूल असते. अलीकडच्या काही वर्षात 'ला निना' परिस्थिती होती आणि भारतामध्ये 