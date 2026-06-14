Premium|El Nino Impact : दुष्काळ, अन्नटंचाई आणि राजकीय उलथापालथींमागील एल निनोचे वास्तव

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comहवामानाच्या लहरीपणापुढे मानवी यंत्रणा अपुरी पडते, तेव्हा वेगवेगळी साम्राज्ये हादरली जातात. ‘एल निनो’सारखी हवामान घटना अनेकदा नैसर्गिक संकटांबरोबरच भूराजकीय संघर्षांचीही ठिणगी ठरते. वसाहतवादी शोषणापासून ते शीतयुद्धाच्या गुप्त व्यवहारांपर्यंत, पर्यावरणातील अनपेक्षित उलथापालथींनी जागतिक इतिहासात भीषण दुष्काळ, अनेक देशांमधल्या विविध क्रांती आणि विविध सत्तांचे भवितव्य घडवले आहे.दुष्काळात तेरावा महिना ! मध्यपूर्वेतील तणाव, युक्रेन युद्ध, महागाईचा तडाखा, संरक्षणवाद आणि शुल्क युद्धे यांसारख्या आव्हानांशी जग आधीच झुंज देत असताना आता शास्त्रज्ञांनी ‘सुपर एल निनो’चा इशारा देत मानवनिर्मित हवामान बदलांमुळे २०२७ हे आजवरचे सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ‘एल निनो’मुळे भारतात यंदा मान्सून लांबला असून सरासरीपेक्षा कमी पावसाच्या अंदाजाने चिंता वाढवली आहे. तथापि एल निनो ही केवळ एका हवामान चक्राची कथा नाही. मानवी महत्त्वाकांक्षा, श्रद्धा आणि हतबलतेच्या संगमातून विकोपाला जाणारे हे चक्र दुष्काळ आणि क्रांत्या घडवत जागतिक इतिहासाला वेगळे वळण कसे देऊ शकते, हा विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे.शास्त्रज्ञांद्वारे अतितीव्र स्थिती दर्शवण्यासाठी अनौपचारिकपणे वापरल्या जाणाऱ्या ''सुपर एल निनो'' या संज्ञेभोवती ‘निश्चित आपत्ती’चे कोंदण उभे केले जात असले, तरी एल निनो केवळ प्रतिकूलतेची शक्यता वाढवतो, अंतिम फलित ठरवत नाही. त्यामुळे त्याकडे विशिष्ट आपत्तींचे ठाम भाकीत म्हणून न पाहता वाढलेली जोखीम म्हणून पाहणे अधिक सुसंगत ठरते.एल निनोमुळे पिकांचे नुकसान, अन्नधान्याची टंचाई आणि किमतींमध्ये वाढ होऊ शकते. पूरस्थिती उद्भवल्यास साथींचा उद्रेक होण्याचाही धोका वाढतो. याचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बसतो. इतिहासातील समांतर घटनांचा संदर्भ उपयुक्त ठरतो; मात्र, भविष्य हे भूतकाळाची हुबेहूब पुनरावृत्ती असेलच असे नाही. हवामानाची पार्श्वभूमी बदलत असते. भारतात स्वातंत्र्यानंतरच्या १६ एल निनो वर्षांपैकी ७ वर्षांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याच्या नोंदी आहेत. स्थानिक परिस्थिती, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाची परिणामकारकता यांवरच संकटाची तीव्रता आणि परिणती अवलंबून असते..Premium|Manvi Hakk Abhiyan : मराठवाड्यातील जातीआधारित वेठबिगारीला मानवी हक्क अभियानाचे थेट आव्हान.मानवी समाजाची सत्त्वपरीक्षाएल निनोचा मानवी संस्कृतींवर सहस्रकांपासून प्रभाव राहिला आहे. एक हजार वर्षांहून अधिक काळापूर्वी पेरूमधील मोचे संस्कृतीचा अस्त असो की प्राचीन इजिप्तमधील राजकीय-आर्थिक अस्थिरता, यामागे एल निनोमुळे निर्माण झालेल्या अतिवृष्टी, महापुरांचा आणि कृषी व्यवस्थेवरील ताणाचा मोठा वाटा होता. महापूर, दैवी कोप आणि संकटकाळात नैतिक शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या आख्यायिका हिंदू, ज्यू, ख्रिश्चन, मुस्लीम, अँडीयन अशा अनेक परंपरांमध्ये विविध स्वरूपांत आढळतात. त्या मिथककथा नसून हवामानातील उलथापालथ आणि सामाजिक ऱ्हास यांच्या अनुभवांचे सांस्कृतिक संचित होत्या.१७८० च्या दशकातील तीव्र एल निनोमुळे दक्षिण आफ्रिकेत ''महाथुलेवा'' (गवत खाण्याचा काळ) नावाचा भीषण दुष्काळ पडला, तर भारतात ''डोजी बारा'' म्हणजेच ''कवटी दुष्काळ'' पडला. या दोन्ही ठिकाणी लाखो लोकांचा बळी गेला आणि रस्ते मानवी सांगाड्यांनी भरले. अशाच हवामानजन्य धक्क्यांनी फ्रान्समध्ये पिकांचा नाश करून अन्नटंचाई आणि महागाई भडकवली, ज्यातून जनतेचा राजेशाहीवरील विश्वास उडाला आणि १७८९ च्या ऐतिहासिक फ्रेंच क्रांतीची ठिणगी पडली.१८७६ ते १९०२ दरम्यान भारतात आलेल्या एल निनोप्रणीत दुष्काळांनी, ज्यांमध्ये काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या “छप्पनिया”चाही समावेश होता, सुमारे १.२ ते २.९ कोटी लोकांचे प्राण घेतले. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी या विनाशाचे खापर ''सूर्यावरील डाग'' आणि निसर्गावर फोडून स्वतःच्या धोरणांवरून लक्ष विचलित केले, तर दुसरीकडे भूकबळी जात असतानाही भारतातून धान्याची निर्यात चालूच ठेवली.सत्तेचा हा दुटप्पीपणा दादाभाई नौरोजी यांनी हे दुष्काळ नैसर्गिक नसून ब्रिटिश वसाहतवादी आर्थिक व्यवस्थेचे पाप आहे, असे सांगत उघडा पाडला. आपल्या १९०१ मधील ''पाव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया'' या पुस्तकात त्यांनी ‘ड्रेन ऑफ वेल्थ’ (संपत्तीचे वहन) हा सिद्धांत मांडला. ब्रिटिशांच्या जाचक करांमुळे भारताकडे जलसिंचन किंवा अन्न साठवणूक उभारण्यासाठी पैसाच उरला नाही. ब्रिटिशांनी मिरवलेले रेल्वेचे जाळे विकासासाठी नसून भारतातून धान्य आणि नफा ओरबाडण्यासाठी वापरले गेले, हे नौरोजींचे रोखठोक विश्लेषण पुढे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा पाया ठरले..आपत्तींचे भूराजकीय अर्थकारण१९७० च्या सुरुवातीला आलेल्या एका एल निनोने सोव्हिएत रशियाच्या पोकळ व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली. अमेरिकेतील संपन्न सुपर मार्केट्स पाहून सोव्हिएत अधिकारी आधीच दडपणाखाली होते, त्यातच एल निनोने रशियाचे धान्य उत्पादन तब्बल अडीच कोटी टनाने घटवले. ही नामुष्की लपवण्यासाठी रशियाने अमेरिकेकडून गुप्तपणे धान्य खरेदी सुरू केली. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी धान्य हवे आहे, या समजातून अमेरिकेने ७५ कोटी डॉलरचे धान्य उधारीवर विकले, मात्र सोव्हिएत रशियाने महिनाभरातच सगळा साठा फस्त केला. इतिहास याच फसवणुकीला ''द ग्रेट ग्रेन रॉबरी'' (धान्याची महाचोरी) म्हणून ओळखतो.हवामानजन्य आपत्तींचे सामाजिक आकलन हे त्या काळातील सत्ताकारण आणि श्रद्धाविश्वाचे प्रतिबिंब असते; ते क्वचितच तटस्थ असते. प्राचीन समाज निसर्गापुढे अगतिक किंवा अज्ञानी नव्हते. ग्रीक, भारतीय आणि मेसोपोटेमियातील विद्वान पृथ्वीचा परीघ अचूकतेने मोजू शकत होते. त्यांची ऋतुचक्र आणि हवामानातील बदलांची निरीक्षणे पद्धतशीर अभ्यासावर आधारलेली होती. धर्माने या अनुभवांना अर्थ देणारी चौकट दिली. तेव्हा धर्माचा थेट संबंध उत्तरदायित्वाशी जोडलेला असे. उदाहरणार्थ, अँडीयन परंपरांमध्ये ''पाचाममा'' (धरती माता) किंवा पर्वतांच्या कोपाच्या कथांमधून निसर्गाचा अवमान संकटांना आमंत्रण देतो, अशी शिकवण आढळते. अतिविषम हवामान आणि पीकहानी हे नैतिक अधःपतनाचे लक्षण मानले जाई आणि त्यासाठी राजकर्त्यांनाही जबाबदार धरले जाई. आज हाच दैवी कोपाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आता संकट का आले, यापेक्षा राज्ययंत्रणा त्याविरोधात किती सज्ज होती, हा प्रश्न राजकीय उत्तरदायित्वाचा गाभा बनला आहे.एल निनोची वर्षे अनेकदा देशांतर्गत अस्थिरता आणि सशस्त्र संघर्षांशी निगडित आढळतात. एल निनो थेट सत्ता उलटवत नाही, तर आधीच धुमसत असलेल्या सामाजिक असंतोषाला हवा देऊन संघर्षाची शक्यता वाढवतो. विषमता, अन्नटंचाई, महागाई आणि सरकारचे अपयश यांमुळे जनविश्वास खचू लागतो आणि बंडाची ठिणगी पडते. फ्रेंच क्रांती, ब्रिटिश भारत आणि शीतयुद्धाच्या राजकारणात हेच घडले.अशा संकटांच्या काळात सत्ता बहुधा अधिक केंद्रित होते. लोकशाही संस्थांवर ताण येतो, हुकूमशाही प्रवृत्तींना बळ मिळते आणि कठोर प्रतिसादांची शक्यता वाढते. अपरिहार्य नसला तरी इतिहासात हा परिणाम वारंवार दिसून आला आहे. मात्र, संकट हे कल्पक नेतृत्व, तत्पर संस्था आणि दुर्मीळ संसाधनांचा पुरवठा करणारे घटक यांच्यासाठी नामी संधीही ठरते. यातून एकच स्पष्ट धडा मिळतो, तो म्हणजे पूर्वसज्जता. पुरेसा अन्नसाठा, प्रभावी पूर्वसूचना यंत्रणा आणि सक्षम कृषी पायाभूत व्यवस्था असलेले देश अशा धक्क्यांचा सामना तुलनेने अधिक समर्थपणे करू शकतात..बहुआयामी संकटांचे कोडेशेक्सपिअरने ''हॅम्लेट''मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, ''संकटे एकटी येत नाहीत; ती थव्याने येतात.'' एल निनोही पोकळीत घडत नाही. तो ढासळलेली तिजोरी, कर्जबोजा, महागाई, विस्कळीत पुरवठा साखळी, युद्धसंघर्ष, खिळखिळ्या संस्था अशा तणावांच्या पार्श्वभूमीवर येतो. प्रत्येक धक्का स्वतंत्रपणे पेलता येण्याजोगा असू शकतो; परंतु अनेक धक्के एकाच वेळी आले की त्यांची तीव्रता अनेक पटीने वाढते. बायबलमधील जोसेफची कथा सात वर्षांची सुबत्ता आणि त्यानंतरच्या सात वर्षांच्या भीषण दुष्काळाचे वर्णन करते. याचा उद्देश उपलब्धतेच्या काळातच टंचाईची पूर्वतयारी करणे हा होता. हा व्यवस्थात्मक विचार प्राचीन इजिप्तप्रमाणेच आजच्या धान्य साठवणुकीलाही तंतोतंत लागू होतो. १८१५ मधील टांबोरा ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने उत्तर गोलार्धातील हवामानचक्र विस्कळीत केले. पिकांच्या नाशामुळे आणि धान्याच्या कडाडलेल्या किमतींमुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिल्या नोंदबद्ध आर्थिक मंदीला चालना मिळाली.पूर्वसज्जता म्हणजे केवळ धान्य साठवणे नव्हे, तर पुरवठा साखळी, प्रशासकीय क्षमता, सामाजिक सलोखा आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी जनतेचे सहकार्य मिळवून देणारी राजकीय विश्वासार्हता या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणे होय. मात्र, त्यासाठी सतत निवडणूक गणितांच्या बेरीज-वजाबाकीत मश्गूल असणाऱ्या राज्यकर्त्यांना, सत्ताकारणाच्या पलीकडे जाऊन वेळ काढता येणे अपेक्षित असते.इतिहास आकृतिबंध दाखवतो, विशिष्ट नमुने ओळखण्याची दृष्टी देतो; भविष्य सांगत नाही. शतकानुशतके अनेक उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर एल निनो दिसून येतो. मात्र त्यांची परिणती केवळ हवामानाने नव्हे तर मानवी आणि संस्थात्मक प्रतिसादाने ठरवल्याचे दिसते. धोके ओळखून वेळीच पावले उचलणाऱ्यांचे नुकसान टळले; तर निसर्गावर खापर फोडत लोककल्याणाऐवजी स्वतःचा स्वार्थ साधणाऱ्यांनी विनाशच ओढवला. आजही अचूक अंदाज आणि प्रत्यक्ष पूर्वतयारी यांमध्ये मोठी दरी आहे. एल निनो व्यवस्थेतील कच्चे दुवे उघडे पाडतो, मग ती अन्नव्यवस्था असो, प्रशासन असो, सामाजिक सुरक्षेची यंत्रणा असो वा राजकीय वैधता. डार्विनच्या निरीक्षणाप्रमाणे केवळ संकट सहन करत टिकून राहण्यापेक्षा बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमताच समाजाचे अस्तित्व ठरवते. संकट धडकण्यापूर्वीच संस्थात्मक रचना, पायाभूत व्यवस्था आणि प्रशासनात रुजवलेली लवचीकता आणि अनुकूलनक्षमताच एक कठीण वर्ष आणि भीषण आपत्ती यांतील खरा फरक ठरवतात..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .एल निनो म्हणजे काय?एल निनो हा हवामानबदलामुळे निर्माण होत नाही, तर पृथ्वीच्या नैसर्गिक हवामानचक्राचा भाग आहे. शतकांपूर्वी पेरूच्या मच्छीमारांनी ख्रिसमसच्या सुमारास प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्यालगतचे पाणी असामान्यरीत्या उबदार होत असल्याचे आणि मासेमारी घटत असल्याचे निरीक्षण केले. त्यांनी या घटनेला ‘एल निनो’- स्पॅनिश भाषेतील ‘बालक येशू’ - असे नाव दिले.सामान्यतः प्रशांत महासागरावरील नियमित वारे उष्ण पृष्ठभागीय पाणी आशिया आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दिशेने ढकलतात. एल निनोच्या काळात हे वारे क्षीण होतात आणि उष्ण पाणी अमेरिकेच्या किनाऱ्याकडे सरकते. त्यामुळे जगभरातील पर्जन्यमान, वादळांचे मार्ग आणि तापमानाचे स्वरूप बदलते. काही भागांत अतिवृष्टी व पूर, तर काही ठिकाणी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते.एल निनो साधारणपणे दर दोन ते सात वर्षांनी उद्भवतो. समान तीव्रतेच्या दोन एल निनो घटनांचे परिणामही भिन्न असू शकतात. महासागरातील उष्णता नेमकी कुठे केंद्रित होते आणि वातावरणीय यंत्रणा त्याला कसा प्रतिसाद देतात, यावर बरेच काही अवलंबून असते.हवामानबदल आणि एल निनो या वेगळ्या घटना असल्या, तरी अधिक उष्ण होत चाललेल्या जगात त्यांचे परिणाम परस्परांना अधिक तीव्र करू शकतात. काही क्षेत्रांत प्रशांत महासागराचे तापमान सध्या सरासरीपेक्षा पाच ते सहा अंश सेल्सियसने अधिक असल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. ही नोंद ऐतिहासिक प्रमाणकांच्या खूपच पलीकडची आहे. एल निनोला हवामानबदलाचा थेट पुरावा मानणे चुकीचे आहे. तसेच या दोन्ही घटना परस्परांशी असंबद्ध आहेत असे मानणेही दिशाभूल करणारे ठरेल.(लेखक सामयिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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