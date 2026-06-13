Monsoon El Nino Impact : विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरात अलनिनोचा प्रभाव तीव्र; मॉन्सूनवर परिणाम, हवामान विभागाने व्यक्त केली चिंता

Indian Weather Department Alert : विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरात सध्या ‘एलनिनो’ची स्थिती निर्माण झाली असून, नैर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या हंगामात त्याचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे यंदाच्या मॉन्सूनच्या वाटचालीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..हवामान विभागानुसार, पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमानवाढीला वातावरणाने प्रतिसाद दिला असून, महासागर व वातावरणाची संयुक्त प्रणाली आता एलनिनोशी सुसंगत वैशिष्ट्ये दर्शवत आहे. ‘मॉन्सून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टिम’च्या (एमएमसीएफएस) अंदाजानुसार, नैर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या संपूर्ण हंगामात एलनिनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे..दुसरीकडे, हिंदी महासागरातील ‘इंडियन ओशन डायपोल’ (आयओडी) सध्या तटस्थ स्थितीत असून, ही स्थिती संपूर्ण मोसमी हंगामात कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.दरम्यान, नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस पुढे सरकत असून, त्याने उत्तर-पश्चिम बंगालच्या उपसागराचा संपूर्ण भाग, पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरातील आणखी काही भाग तसेच पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंडमधील काही भाग व्यापले आहेत..कोकणात मॉन्सूनचे ६ जून रोजी आगमन झाले. सुरुवातीला दोन-तीन वेळा हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला; मात्र त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही भागांत हलक्या सरी कोसळल्या असल्या, तरी बहुतांश ठिकाणी कडक ऊन पडत असून तापमानातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे पेरण्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र.मॉन्सूनचा पहिला आठवडा मंद गतीनेच राहिला असून, आणखी दोन ते तीन दिवस पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.