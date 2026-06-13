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Monsoon El Nino Impact : विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरात अलनिनोचा प्रभाव तीव्र; मॉन्सूनवर परिणाम, हवामान विभागाने व्यक्त केली चिंता

Equatorial Pacific Ocean El Nino : विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरातील अल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होत असून त्याचा नैऋत्य मॉन्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
Monsoon El Nino Impact Equatorial Pacific Ocean

Monsoon El Nino Impact Equatorial Pacific Ocean

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Indian Weather Department Alert : विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरात सध्या ‘एलनिनो’ची स्थिती निर्माण झाली असून, नैर्ऋत्य मोसमी पावसाच्या हंगामात त्याचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे यंदाच्या मॉन्सूनच्या वाटचालीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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