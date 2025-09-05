Premium| Bihar Voter Roll Controversy: राहुल गांधींच्या ‘व्होट-चोरी’च्या आरोपांमुळे भाजपला बिहार निवडणुकीत फटका?

कल्याणी शंकरनिवडणूक आयोगासोबत विरोधी पक्षांचा सुरू असलेला संघर्ष लवकर निवळेल, असे दिसत नाही. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व असून ते महत्त्वाचे आहे. विरोधकांनी या प्रश्नाचा योग्य रीतीने वापर करून घेतला आणि नागरिकांना या समस्येची जाणीव करून दिली, तर भाजपलाही गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. निवडणूक आयोगाने सखोल तपासणीनंतर सर्व पक्षांसमोर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.मतदानाच्या आकडेवारीतील बदल आणि ‘मतचोरी’ या गंभीर आरोपांवरून काँग्रेसप्रणित विरोधी पक्ष, सत्ताधारी भाजप युती आणि भारतीय निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही दिवसांपासून वेगाने वाढत चालला आहे. .निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घ्याव्यात याबाबत निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. ही परिस्थिती दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची असून, यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीच्या मुद्द्यावरून हा मुद्दा अधिक गंभीर झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण निवडणूक सुधारणांचा उद्देश मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा करणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लवकरच देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे आणखी वाद निर्माण निर्माण होणार असून, ‘मतचोरी’ झाल्याचे दावेही विरोधकांकडून केले जात आहेत..आयोगाने फेटाळले दावेसन २०२४च्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने भाजपसोबत काम केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. पत्रकार परिषद घेऊन राहुल यांनी आयोग आणि सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या तथाकथित ‘हेराफेरी’ला त्यांनी ‘मतचोरी’ असे म्हटले आहे. सन २०२४च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ५० हजारांपेक्षा कमी मतांनी ७० जागा गमावल्या, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्या जागांवरील भाजपचा विजय वैध आहे का, याचा पक्ष आता तपास करत आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या फसवणुकीचे विरोधी पक्षांचे दावे दिशाभूल करणारे आहेत, असे म्हटले असून, ते फेटाळले आहेत. हे दावे गंभीर आहेत. .निवडणूक आयोगाने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक यंत्रणा राबविणे अपेक्षित असते. आयोगाने ३०० बिगर‘एनडीए’ खासदारांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी त्यांना भेटण्यासही नकार दिल्याचे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्ष आणि देशातील प्रत्येक मतदार पारदर्शक मतदारयादीची मागणी करीत असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. ‘‘आम्ही हा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षित ठेवू,’’ असा दावा राहुल यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये केला आहे. राहुल गांधींनी निवडणुकीशी संबंधित प्रश्न सातत्याने उपस्थित केले आहेत. यापूर्वी त्यांनी अंबानी-अदानी यांना लक्ष्य केले होते. आता मतचोरी प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपला खुलेपणाने आव्हान दिले आहे..मतदारयाद्यांची फेरपडताळणीबिहारमध्ये वर्षाअखेर होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी मतदारयादीची फेरपडताळणी हे आणखी एक वादग्रस्त प्रकरण आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांनी राहुल गांधींच्या निवडणूक आयोगाविरुद्ध मतदानातील तथाकथित ‘हेराफेरी’च्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या विरोधकांच्या ऐक्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट झाले आहे. या आंदोलनानंतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नोव्हेंबरमधील महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी, बिहारमधील मतदार नोंदणी प्रक्रियेमध्ये राहुल यांच्या दावे चर्चेत आले आहेत. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील फसवणुकीचा दावा केला आहे. या प्रकरणी कारवाईची मागणी त्यांनी केली असून, त्यांच्या पुराव्यांनुसार निवडणूक आयोगाला मतदारांची ओळख पडताळण्यात अपयश आले आणि मतदार ओळखपत्रांचा गैरवापर झाल्याचेही स्पष्ट झाले. काही मतदारांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये समान क्रमांक वापरून अनेक वेळा नोंदवले गेले; तसेच अनेक मतदार एकाच पत्त्याचा वापर करतात, असे राहुल गांधी यांनी.म्हटले आहे. या समस्यांकडे निवडणूक आयोगाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे भाजपला नियोजित धोरणांतर्गत देशभरात अधिक जागा मिळविण्यात मदत झाली, असे राहुल यांनी म्हटले आहे. बिहारमधील अद्ययावत मतदारयाद्यांमुळे स्थानिक; तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. ‘बीबीसी’च्या अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाने २२ लाख मृत व्यक्तींची नावे वगळली, ७ लाखांहून अधिक ज्या व्यक्तींची नावे दोनदा नोंदवली गेली होती त्यांची नावे रद्द केली; तसेच ३६ लाख स्थलांतरितांची नावेही यादीतून काढली. .घटनात्मक संस्थांसोबत तणाव१२ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांनी एक पोस्ट ‘एक्स’वर केली आहे. ‘आयुष्यात अनेक मनोरंजक अनुभव आले; पण ‘मृत लोकां’सोबत चहा पिण्याची संधी कधी मिळाली नव्हती. या अनोख्या अनुभवासाठी धन्यवाद, निवडणूक आयोग,’ असे त्यांनी ‘एक्स’वर म्हटले होते. राहुल यांनी मतदार हेराफेरीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि ही हेराफेरी देशभरात नियोजनपद्धतीने चालत असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाने गांधींचे दावे ‘वास्तवाशी विसंगत’ असल्याचे म्हटले आहे. .निवडणूक आयोग आणि राहुल गांधी यांच्यातील संघर्षाने विरोधक आणि घटनात्मक संस्थांमधील वाढत्या तणावाचे चित्र समोर आणले आहे. काँग्रेसकडून सादर केलेले पुरावे अद्याप पडताळले गेलेले नाहीत; परंतु निवडणूक आयोगाच्या आक्रमक प्रतिसादावरही टीका होत आहे. बनावट मतदारांव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात एकत्रित मतदारांचाही प्रश्न आहे, असे राहुल यांनी म्हटले आहे. महादेवपुरा भागात एका खोलीतील झोपडपट्टीत ८० मतदार राहत असून सर्वांचा पत्ता समान आहे, असा दावा राहुल यांनी केला आणि मतदारयादीतील अनेक चुकाही दाखवल्या. एखाद्या घराचा क्रमांक '०' म्हणून नमूद करण्यात आला होता. .यावर निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, 'स्थलांतर व इतर कारणांमुळे अनेक मतदार ओळखपत्रे तयार झाली त्यामुळे त्यांच्या नावापुढे ० असे नमूद करण्यात आले आहे.' आयोगासाठी सर्व जण समान असल्याचेही आयोगाने नमूद केले. पक्षपातीपणाच्या आरोपांना नाकारताना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले, ''प्रत्येक राजकीय पक्षाची स्थापना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करूनच होते. मग आयोग त्यांच्यात भेदभाव कसा करू शकेल? आमच्यासाठी सर्व समान आहेत. कोणत्याही पक्षाचा असो, आयोग आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यात मागे हटणार नाही.''.गंभीर परिणामांची शक्यतानिवडणूक आयोगासोबत सुरू असलेला हा संघर्ष लवकर निवळेल असे दिसत नाही. 'एक व्यक्ती, एक मत' हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व असून ते महत्त्वाचे आहे. विरोधकांनी या प्रश्नाचा योग्य रीतीने वापर करून घेतला आणि लोकांना या समस्येची जाणीव करून दिली, तर भाजपलाही गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. निवडणूक आयोगाने सखोल तपासणीनंतर सर्व पक्षांसमोर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. याशिवाय, आयोगाने नवीन पद्धती वापरून पाहिल्या. मात्र, जुनीच पद्धत वापरली असती, तर समस्या लवकर सोडवली गेली असती, असेही म्हटले जात आहे. राहुल गांधींनी एक महत्त्वाचा निवडणूक प्रश्न उपस्थित करून विरोधकांना एकत्र आणले आहे. .Premium| Vice-Presidential Polls: उपराष्ट्रपती निवडणुकीमुळे भाजप आणि संघातला सुप्त संघर्ष उघड?.मात्र, बिहार निवडणुकीपर्यंत त्यांना एकत्र कसे ठेवायचे, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 'एक व्यक्ती, एक मत' ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना अत्यंत आवश्यक आहे. प्रश्न फक्त इतकाच आहे की विरोधक हा मुद्दा किती काळ जिवंत ठेवू शकतात. विरोधक या विषयावर लक्ष केंद्रित करू शकतील का, हेदेखील येत्या काळामध्ये समजले. लोकांना 'मतचोरी'चा हे आरोप खरे वाटले, तर भाजपला गंभीर फटका बसू शकतो. मात्र, निवडणूक आयोगाची प्रतिमा झपाट्याने खालावत आहे. विरोधकांच्या 'इंडिया' आघाडीने दोन आठवड्यांच्या मताधिकार यात्रेला सुरुवात केली असून, राहु 