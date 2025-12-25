Premium|Election Commission SIR: चार राज्यांतून १ कोटीहून अधिक मतदारांची नावे वगळली; काय आहे निवडणूक आयोगाची विशेष मोहिम?

पुणे – देशाच्या निवडणूक आयोगाकडून सध्या मतदार पडताळणीची विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या तपासणीत एक दोन लाख नाही तर कोटींच्या घरात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहे. अद्याप संपूर्ण देशातील राज्यांची तपासणी झालेली नाही. केवळ तीन राज्यांमधील आकडाच हा ९५ लाखांच्या घरात आहे.एकीकडे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे भारताचे ब्रॅन्डिंग होत असतानाच दुसरीकडे याच लोकशाहीतील मोठ्या त्रुटी या तपासणीच्या निमित्ताने समोर येत आहेत. मुख्य म्हणजे मागील वर्षभरातपासून देशाच्या विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत असलेला व्होट चोरीचा आरोप, अनेक ठिकाणी आढळून आलेले मतदार याद्यांमधील घोळ या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून होणारी ही पडताळणी लोकशाही आबादित ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाची ठरते आहे.पण ही पडताळणी काय आहे, ती किती वर्षांनी केली जाते, तिचे महत्त्व काय आहे, आतापर्यंत कोणत्या राज्यांत ही पडताळणी झाली आहेत, त्याचे आकडे काय सांगतात, निवडणूक विभाग ही पडताळणी कशी करतं, मतदार यादीत नाव नसेल तर काय करायचे आणि याचा पुढील काळात काय परिणाम होऊ शकेल या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लेखाच्या माध्यमातून मिळविण्याचा प्रयत्न करूया..काय आहे ही मतदार पडताळणी मोहिम?या मतदार पडताळणीला कायदेशील भाषेत Special Intensive Revision (SIR) विशेष सखोल पुनर्पडताळणी असे म्हटले जाते. सर ही प्रक्रिया संविधानातील तरतूदी आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार चालवली जाते. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या तयार करणे, त्याचे संचलन आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार आहे. तर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० च्या कायद्याच्या २१ (३) नुसार आयोग कोणत्याही वेळी लेखी कारण देऊन कोणत्याही मतदारसंघाची विशेष पडताळणी करू शकते. मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार नाव नोंदवणे, वगळणे किंवा दुरूस्त करण्यासंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया देण्यात आली आहे. ही पडताळणी दर ठाराविक वर्षाने होतेच असे नाही. निवडणूक आयोग त्याविषयीचा निर्णय घेते. या आधीची पडताळणी २००२-२००४ या वर्षात झाली होती. कोणत्या कारणास्तव ही पडताळणी केली जाते.?निवडणूक आयोग दर काही वर्षांनी ही तपासणी करते, मात्र अनेकदा काही राजकीय पक्षांच्या मतदार याद्यांमधील चुकांसंदर्भातील तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे गेल्या की अशी तपासणी केली जाते. तसेच मोठ्या प्रमाणात एखाद्या भागातील स्थलांतर झाले की, अनेक वर्ष लोटली की किंवा महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी अशी तपासणी केली जाते..१ कोटीहून अधिक नावे वगळलीमध्यप्रदेश, छत्तीसगड, केरळ आणि आंदमान निकोबार येथे नुकत्याच होत असलेल्या पडताळणीत जवळपास ९५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मध्यप्रदेशात एकूण मतदारांची संख्या ५ कोटी ७४ लाख इतकी आहे त्यातील ४२ लाख ७४ हजार नावे वगळण्यात आली आहेत. छत्तीसगड २ कोटी १२ लाख मतदारांपैकी २७ लाख ३४ हजार मतदार वगळले आहेत, केरळमधील २ कोटी ७८ लाख मतदारांपैकी २४ लाख ८ हजार मतदार वगळले आहेत तर आंदमान निकोबार या बेटावरील ३ लाख १० हजार मतदरांपैकी ६४ हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, मध्यप्रदेशात वगळ्यात आलेल्या नावांमध्ये पुरूषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या अधिक आहे. यामध्ये १९.१९ लाख पुरूष आहेत तर २३.६४ लाख महिलांचा समावेश आहे. यामध्ये ३१.५१ लाख मतदार स्थलांतरित किंवा अनरिचेबल होते तर ८.४६ लाख हे मरण पावले होते, २ लाख ७७ हजार जणांची नावे ही दुबार म्हणजेच दोनदा आलेली होती. केरळमध्येही काहीशी अशीच स्थिती होती. केरळमध्ये ६ लाख ४९ हजार मतदार मृत होते, ६ लाख ४५ हजार हे न सापडलेले होते तर ८ लाख १६ हजार हे कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले होते. मुख्य निवडणूक अधिकारी आर.यू.केळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागातील ९३ टक्के का पूर्ण झाले असून उर्वरित काम सुरू आहे.निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार या पडताळणीचा पहिला टप्पा बिहार राज्यात १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ दरम्यान पूर्ण करण्यात आला. बिहार मधून साधारण ६८ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. सध्या दुसऱ्या टप्प्यातील तपासणी सुरू आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्यांचा समावेश आहे. राजस्थान, तामिळनाडू, गोवा, पुद्दुचेरी, लक्षव्दीप, पश्चिम बंगाल, गुजरात या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविली जाते आहे..निवडणूक आयोग ही पडताळणी कसे करते?निवडणूक आयोग अनेक पद्धतीने ही तपासणी करते.१) घरोघऱी जाऊन तपासणी – यामध्ये बुथ लेव्हल ऑफिसर घरोघरी जाऊन मतदारांची तपासणी करतोजसे की, घरातील कोणाचा मृत्यू झालाय का, एका घरात कोण कोण राहते, त्यातील काहींचे स्थलांतर झाले आहे का? आदी गोष्टी तपासल्या जातात. २) कागदपत्रांची तपासणी – आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज किंवा पाणी बिल, ड्रायव्हिंग लायसन्स आदींसारख्या सरकारी कागदपत्रांची पहाणी होते.३) डेटा बेस क्रॉस चेक करणे – यामध्ये आधी आयोगाकडे असणारी माहिती आणि आता आलेली माहिती यामध्ये फरक तपासला जातो. यामध्ये डुप्लिकेट नावे वगळली जातात.४) संशयास्पद नावे – अनेक मतदारांची नावे अशी असतात ज्यांनी वर्षानुवर्षे मतदानच केलेले नसते. काहींचा अनेक वर्षापासून पत्त्याची नोंदच झालेली नसते, अनेक वर्ष घर बंद असते, व्यक्ती अनुपस्थित असते.५) तक्रारी किंवा अर्जावरून बदल – अनेक नागरिक स्वत:हून तक्रारी किंवा अर्ज करून पत्ता बदल, मृत नोंद करत असतात. त्यांची कागपत्रे तपासून त्यानुसार बदल केले जातात. या सगळ्या पातळीवर तपासणी झाल्यानंतर आयोग त्यांच्या संकेस्थळावर ड्राफ्ट टाकते. या ड्राफ्टवर हरकत नोंदविण्यासाठी मुदत देते. आलेल्या हरकतींवर काम करते आणि त्यानंतर अंतिम याद्या जाहीर करते. यामध्ये हरकती नोंदविण्याचे प्रमाण मात्र तुलनेने कमी असते..Premium|Bihar Election Analysis 2025 : NDA च्या विजयात महिला मतदारांचे मोठे योगदान.मतदार यादीत नाव कसे तपासायचे?१) सर्वात आधी voters.eci.gov.in या पोर्टलवर जा.२) Search in Electoral Roll या पर्यायावर क्लिक करा.३) येथे तुम्ही तीन प्रकारे शोध घेऊ शकता:अ) तपशीलाद्वारे (Search by Details) : नाव, वडिलांचे नाव, वय आणि राज्याचा तपशील भरून.आ) EPIC नंबरद्वारे (Search by EPIC) : तुमच्या मतदार ओळखपत्रावरील क्रमांकाद्वारे.इ) मोबाईल नंबरद्वारे (Search by Mobile) : जर तुमचा मोबाईल नंबर लिंक असेल, तर OTP द्वारे.नाव वगळले असल्यास काय करावे?जर तुमचे नाव यादीत नसेल, तर तुम्हाला 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) अंतर्गत पुन्हा अर्ज करावा लागेल.Form 6 (नमुना ६) : नवीन नोंदणीसाठी हा अर्ज भरा.Form 8 (नमुना ८) : जर पत्ता बदलला असेल किंवा नावामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर हा अर्ज भरा.ऑनलाइन अर्ज : तुम्ही Voter Helpline App किंवा पोर्टलवर लॉगिन करून हे फॉर्म ऑनलाइन भरू शकता. हेल्पलाईन व तक्रार नोंदहेल्पाईन – १९५०मेल - complaints@eci.gov.in SIR ला विरोध कोणाचा आणि का?निवडणूक आयोगाकडूम राबविल्या जाणाऱ्या या SIR ला राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, निवडणूक तज्ज्ञ आणि काही नागरिकांच्या गटाकडून विरोध करण्यात आला आहे. यामध्ये कॉग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष, द्रमुक, केरळचा आयुएमके आदी पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. या पक्षांनी निवडणूक आयोगकडे निवेदन देणे, पत्रकार परिषदा घेऊन नाराजी व्यक्त करणे, न्यायालयीन याचिका दाखल करणे आदी गोष्टींच्या माध्यमातून विरोध केला आहे.याशिवाय PUCL (People’s Union for Civil Liberties), ADR (Association for Democratic Reforms), स्थलांतरित मजूर संघटना, दलित-आदिवासी हक्क मंच या संस्था तसेच माजी निवडणूक अधिकारी, निवडणूक अभ्यासक, वकील आदींनीही विरोध केला आहे. या सगळ्यांच्या मते SIR या प्रक्रियेला आमचा विरोध नाही, मात्र ज्या पद्धतीने घाईघाईने ही प्रक्रिया राबवली जाते आहे त्याला आमचा विरोध आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तसेच सर्वेच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेत आधार अनिवार्य न केल्याने प्रत्यक्षात आधार नसलेल्या खोट्या लोकांची नावे यात घेतली जातील अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबवलेली नाही. मात्र या विषयात निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण मागितले आहे. नावं वगळण्याची प्रक्रिया किती पारदर्शक, नागरिकांना हरकत घेण्याची संधी दिली गेली का? आदी गोष्टी तपासल्या जातात. २) कागदपत्रांची तपासणी – आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज किंवा पाणी बिल, ड्रायव्हिंग लायसन्स आदींसारख्या सरकारी कागदपत्रांची पहाणी होते.३) डेटा बेस क्रॉस चेक करणे – यामध्ये आधी आयोगाकडे असणारी माहिती आणि आता आलेली माहिती यामध्ये फरक तपासला जातो. यामध्ये डुप्लिकेट नावे वगळली जातात.४) संशयास्पद नावे – अनेक मतदारांची नावे अशी असतात ज्यांनी वर्षानुवर्षे मतदानच केलेले नसते. काहींचा अनेक वर्षापासून पत्त्याची नोंदच झालेली नसते, अनेक वर्ष घर बंद असते, व्यक्ती अनुपस्थित असते.५) तक्रारी किंवा अर्जावरून बदल – अनेक नागरिक स्वत:हून तक्रारी किंवा अर्ज करून पत्ता बदल, मृत नोंद करत असतात. त्यांची कागपत्रे तपासून त्यानुसार बदल केले जातात. या सगळ्या पातळीवर तपासणी झाल्यानंतर आयोग त्यांच्या संकेस्थळावर ड्राफ्ट टाकते. या ड्राफ्टवर हरकत नोंदविण्यासाठी मुदत देते. आलेल्या हरकतींवर काम करते आणि त्यानंतर अंतिम याद्या जाहीर करते. यामध्ये हरकती नोंदविण्याचे प्रमाण मात्र तुलनेने कमी असते..Premium|Bihar Election Analysis 2025 : NDA च्या विजयात महिला मतदारांचे मोठे योगदान.मतदार यादीत नाव कसे तपासायचे?१) सर्वात आधी voters.eci.gov.in या पोर्टलवर जा.२) Search in Electoral Roll या पर्यायावर क्लिक करा.३) येथे तुम्ही तीन प्रकारे शोध घेऊ शकता:अ) तपशीलाद्वारे (Search by Details) : नाव, वडिलांचे नाव, वय आणि राज्याचा तपशील भरून.आ) EPIC नंबरद्वारे (Search by EPIC) : तुमच्या मतदार ओळखपत्रावरील क्रमांकाद्वारे.इ) मोबाईल नंबरद्वारे (Search by Mobile) : जर तुमचा मोबाईल नंबर लिंक असेल, तर OTP द्वारे.नाव वगळले असल्यास काय करावे?जर तुमचे नाव यादीत नसेल, तर तुम्हाला 'विशेष सखोल पुनरीक् 