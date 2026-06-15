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Premium|Study Room : इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीतून भारताची शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल!

Electric Vehicle Revolution : वाढती इंधन आयात, प्रदूषण आणि ऊर्जा सुरक्षेची गरज लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहने भारतासाठी पर्यावरणपूरक पर्याय ठरत असून, आर्थिक स्वावलंबन आणि शाश्वत विकासाचा महत्त्वाचा मार्ग बनत आहेत.
Electric Vehicle Revolution

Electric Vehicle Revolution

esakal

स्टडीरूम
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लेखक : महेश शिंदे

दहा वर्षांपूर्वी भारताच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहन दिसणे ही दुर्मिळ गोष्ट होती. आज मात्र शहरांच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक दुचाकी वेगाने धावताना दिसतात, महानगरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस सामान्य होत आहेत आणि मोठ्या वाहन उत्पादक कंपन्या इलेक्ट्रिक गतिशीलतेमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. एकेकाळी प्रयोगात्मक तंत्रज्ञान म्हणून पाहिले जाणारे इलेक्ट्रिक वाहन आज भारताच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्यातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत आहे.

ही परिवर्तनाची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर सुरू आहे. भारताची लोकसंख्या १.४ अब्जांहून अधिक आहे आणि ऊर्जा वापराच्या बाबतीत भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाला आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते, त्यामुळे जागतिक तेल दरांतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय तणावांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. त्याच वेळी दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि पुणे यांसारखी शहरे गंभीर वायू प्रदूषणाच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. विविध अभ्यासांनुसार, भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी सुमारे १३ ते १५ टक्के उत्सर्जन वाहतूक क्षेत्रातून होते. या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक वाहने ही केवळ वाहतुकीचा पर्याय राहिलेली नाहीत, तर ती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी, पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी आणि आर्थिक आधुनिकीकरणासाठी एक धोरणात्मक आवश्यकता बनली आहेत.

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