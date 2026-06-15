Premium|Study Room : इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीतून भारताची शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल!

लेखक : महेश शिंदेदहा वर्षांपूर्वी भारताच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहन दिसणे ही दुर्मिळ गोष्ट होती. आज मात्र शहरांच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक दुचाकी वेगाने धावताना दिसतात, महानगरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस सामान्य होत आहेत आणि मोठ्या वाहन उत्पादक कंपन्या इलेक्ट्रिक गतिशीलतेमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. एकेकाळी प्रयोगात्मक तंत्रज्ञान म्हणून पाहिले जाणारे इलेक्ट्रिक वाहन आज भारताच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्यातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत आहे.ही परिवर्तनाची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर सुरू आहे. भारताची लोकसंख्या १.४ अब्जांहून अधिक आहे आणि ऊर्जा वापराच्या बाबतीत भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाला आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते, त्यामुळे जागतिक तेल दरांतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय तणावांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. त्याच वेळी दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि पुणे यांसारखी शहरे गंभीर वायू प्रदूषणाच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. विविध अभ्यासांनुसार, भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी सुमारे १३ ते १५ टक्के उत्सर्जन वाहतूक क्षेत्रातून होते. या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक वाहने ही केवळ वाहतुकीचा पर्याय राहिलेली नाहीत, तर ती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी, पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी आणि आर्थिक आधुनिकीकरणासाठी एक धोरणात्मक आवश्यकता बनली आहेत..Premium|Smartphone Addiction and Health : मोबाईलच्या अतिवापरामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम; तंत्रज्ञानाचा शाप.भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांची गरज का आहे?इलेक्ट्रिक वाहनांची आवश्यकता केवळ पर्यावरणीय कारणांपुरती मर्यादित नाही. भारताची वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि वाहतुकीची वाढती मागणी यांमुळे इंधनाचा वापर अभूतपूर्व प्रमाणात वाढला आहे. दरवर्षी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले जातात, ज्यामुळे व्यापार तूट वाढते आणि अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांसाठी अधिक संवेदनशील बनते.इलेक्ट्रिक वाहने या अवलंबित्वात घट घडवून आणण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देतात. पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने देशांतर्गत निर्मित विजेवर चालू शकतात. ही वीज सौर, पवन, जलविद्युत आणि अणुऊर्जा यांसारख्या स्रोतांमधून निर्माण केली जाऊ शकते. भारत आपल्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करत असताना वाहतूक क्षेत्र अधिक स्वच्छ आणि आत्मनिर्भर बनू शकते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक गतिशीलता ही केवळ वाहतूक सुधारणा नसून भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.भारताच्या वायू प्रदूषण संकटावरील उपायवायू प्रदूषण हे भारतासमोरील सर्वात गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्यांपैकी एक बनले आहे. भारतातील अनेक शहरे नियमितपणे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत दिसतात. वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन सूक्ष्म कण, नायट्रोजन ऑक्साइड्स आणि हरितगृह वायूंचे एक प्रमुख स्रोत आहे. इलेक्ट्रिक वाहने टेलपाइप उत्सर्जन पूर्णपणे दूर करतात आणि त्यामुळे शहरी भागातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. जरी त्यांचे एकूण पर्यावरणीय फायदे विजेच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असले तरी अक्षय ऊर्जेचा वाढता वापर इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिकाधिक पर्यावरणपूरक बनवत आहे. प्रदूषणात घट झाल्यास आरोग्यसेवेवरील खर्च कमी होऊ शकतो, कामगारांची उत्पादकता वाढू शकते आणि लाखो नागरिकांचे जीवनमान सुधारू शकते..आर्थिक संधी आणि रोजगारनिर्मितीइलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था ही आर्थिक विकासाचे एक मोठे साधन बनू शकते. या संक्रमणामुळे वाहन उत्पादन, बॅटरी निर्मिती, चार्जिंग पायाभूत सुविधा, सॉफ्टवेअर विकास, संशोधन व विकास आणि पुनर्वापर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होत आहेत.भारताचे उद्दिष्ट केवळ मोठी इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठ बनण्याचे नाही, तर जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येण्याचे आहे. देशांतर्गत उद्योगांच्या वाढीमुळे हजारो कुशल आणि अर्धकुशल रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि आयातीत तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. अनेक बाबतीत ही इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती भारतासाठी १९९० च्या दशकातील माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीसारखीच एक मोठी संधी आहे.इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी धोरणात्मक पाठबळइलेक्ट्रिक गतिशीलतेचे धोरणात्मक महत्त्व ओळखून भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार आणि संपूर्ण उत्पादन परिसंस्थेची निर्मिती यासाठी बहुआयामी धोरणात्मक आराखडा स्वीकारला आहे. भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा पाया राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक गतिशीलता अभियान योजना २०२० द्वारे घालण्यात आला. या योजनेचे उद्दिष्ट हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे तसेच इंधनाचा वापर आणि वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करणे हे होते. या दृष्टिकोनाला पुढे नेत सरकारने FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना सुरू केली.FAME च्या पहिल्या टप्प्यात जनजागृती निर्माण करणे आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्वीकाराला चालना देणे यावर भर देण्यात आला. त्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या FAME-II योजनेसाठी ११,५०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि बस यांना अनुदान देण्यात आले. तसेच देशभरात सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले. FAME-II अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांनी अनेक शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे कार्बनमुक्तीकरण करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.आयातीत बॅटऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने १८,१०० कोटी रुपयांच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रगत रसायनशास्त्र सेल बॅटरी संचयन कार्यक्रम सुरू केला. या योजनेचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत बॅटरी उत्पादन क्षमता विकसित करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे हा आहे. सरकारने करसवलतींचीही तरतूद केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ ५ टक्के वस्तू व सेवा कर आकारला जातो, जो अनेक पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर आयकर सवलत दिली जाते, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी वाहन खरेदी अधिक परवडणारी ठरते..Premium|Study Room : ‘ओपेक’ला यूएईचा मोठा झटका! ६० वर्षांची साथ सोडून १ मे पासून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणे हे देखील धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी नियम सुलभ केले आहेत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या देशभरात चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार करत आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग, शहरी भाग आणि व्यावसायिक मार्गांवर व्यापक चार्जिंग सुविधा निर्माण करून ‘रेंज अँझायटी’ कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.राज्य सरकारांनीदेखील स्वतंत्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे जाहीर करून राष्ट्रीय प्रयत्नांना पूरक भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी अनुदाने, नोंदणी शुल्क माफी, रस्ते कर सवलती, उत्पादन उद्योगांसाठी प्रोत्साहन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी मदत अशा अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. या स्पर्धात्मक संघराज्यवादामुळे देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वेगाने वाढत आहे.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रिक वाहनांचे महत्त्वभारताने २०७० पर्यंत ‘नेट-झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचे कार्बनमुक्तीकरण अत्यावश्यक आहे. इलेक्ट्रिक वाहने जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवून भारताच्या हवामान कृती कार्यक्रमाला बळकटी देतात. तसेच आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी यांसारख्या जागतिक उपक्रमांमध्ये भारताची नेतृत्वकारी भूमिका लक्षात घेता अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहतूक यांचा संगम भारताच्या शाश्वत विकास धोरणाला अधिक बळकट करतो.पुढील वाटचालीतील आव्हानेलक्षणीय प्रगती असूनही इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. बॅटरीची किंमत अजूनही जास्त असल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत अधिक असते. जरी त्यांचा वापर खर्च कमी असला तरी अनेक ग्राहक प्रारंभिक गुंतवणुकीबाबत साशंक असतात. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये चार्जिंग सुविधांचा अभाव असल्यामुळे ‘रेंज अँझायटी’ कायम आहे. पारंपरिक इंधन भरण्याच्या तुलनेत चार्जिंगसाठी अधिक वेळ लागणे हेही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. तसेच लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी भारताला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. या खनिजांचा पुरवठा काही मोजक्या देशांमध्ये केंद्रित असल्यामुळे भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे भारतीय EV उद्योगावर परिणाम करू शकतात.बॅटरी पुनर्वापर आणि पर्यावरणीय चिंताइलेक्ट्रिक वाहने वापरादरम्यान उत्सर्जन कमी करतात, परंतु बॅटरी उत्पादन आणि विल्हेवाटीशी संबंधित पर्यावरणीय चिंता कायम आहेत. बॅटऱ्यांची अयोग्य विल्हेवाट लावल्यास माती आणि जलप्रदूषण होऊ शकते. तसेच खनिजांच्या उत्खननामुळे पर्यावरणीय हानी होण्याची शक्यता असते. भारतामध्ये अजूनही व्यापक बॅटरी पुनर्वापर परिसंस्था विकसित होत आहे. वापरलेल्या बॅटऱ्यांचे संकलन, पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे मौल्यवान खनिजांची पुनर्प्राप्ती होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल..पुढील मार्गभारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमणासाठी संशोधन, पायाभूत सुविधा आणि मानवी संसाधनांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आवश्यक आहे. सॉलिड-स्टेट बॅटरी आणि सोडियम-आयन बॅटरी यांसारख्या पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानावर संशोधन केल्यास खर्च कमी होऊ शकतो आणि आयातीत खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करता येऊ शकते. चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार मोठ्या शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील बस आणि इतर वाहनांचे विद्युतीकरण वाढविल्यास पर्यावरणीय फायदे अधिक वेगाने मिळू शकतात. त्याचबरोबर सरकार, उद्योग, संशोधन संस्था आणि नागरिक यांच्यातील सहकार्य वाढविणे आवश्यक आहे. तांत्रिक नवकल्पना, प्रभावी धोरणे आणि जनजागृती यांच्या साहाय्याने इलेक्ट्रिक वाहने समाजातील सर्व घटकांसाठी उपलब्ध आणि परवडणारी बनू शकतात.निष्कर्ष : भारताच्या परिवर्तनाचा निर्णायक टप्पाइलेक्ट्रिक वाहनांचा उदय हा आधुनिक भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिवर्तनांपैकी एक आहे. यामुळे स्वच्छ शहरे, कमी तेल आयात, अधिक ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वत आर्थिक विकासाचा मार्ग खुला होतो. आव्हाने निश्चितच आहेत, परंतु ती दृष्टीकोनाची नसून अंमलबजावणीची आहेत. भारताने हे संक्रमण यशस्वीपणे पूर्ण केले तर इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती ही देशाच्या हरित, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर भविष्याकडे झालेल्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.