Premium |India Power Demand : भारताने गाठला Clean Energyचा महत्त्वाचा टप्पा! पण तुमचं वीजबिल कमी होणार का?

India's Electricity Grid Gets Cleaner: What It Means for Your Power Bill and the Environmentभारताने वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठलाय. सलग दुसऱ्या वर्षी देशाच्या कमाल वीजमागणीपैकी निम्म्याहून अधिक मागणी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांमधून पूर्ण करण्यात आली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या मेरिट पोर्टलवरच्या आकडेवारीनुसार ६ जुलैला आपण आपल्या वीजमागणीपैकी निम्म्याहून अधिक वीज स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांमधून वापरली होती. पण या आकड्याचा सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न पडतो. Clean Energy अर्थात स्वच्छ वीजेच्या वापरामुळे पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होणार महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपलं वीजेचं बिल वाढणार की कमी होणार? सविस्तर जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या लेखातून..ऊर्जा मंत्रालयाच्या Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency (MERIT) या पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार, ६ जुलै रोजी सकाळी ११.४६ वाजता भारताच्या वीज ग्रीडने महत्त्वाचा टप्पा गाठला. त्या वेळी देशाची कमाल वीजमागणी सुमारे २२१ गिगावॅट होती आणि त्यापैकी निम्म्याहून अधिक वीज स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांमधून निर्माण झाली.अधिकृत आकडेवारीनुसार, सलग दुसऱ्या वर्षी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (Renewable energy), जलविद्युत आणि अणुऊर्जेने मिळून देशाच्या एकूण वीजमागणीपैकी ५०.०२ टक्के मागणी पूर्ण केली..स्वच्छ ऊर्जेचा वाढता वाटा काय सांगतो?मे महिन्यापासून आतापर्यंत तब्बल ५० दिवस भारताच्या एकूण वीजमागणीपैकी ४५ टक्क्यांहून अधिक मागणी काही काळासाठी स्वच्छ ऊर्जेतून पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या वीजपुरवठ्याच्या संरचनेत बदल होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत..Premium|Study Room : ई-शंभर इंधनाला मंजुरी; ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने भारताचे नवे पाऊल!.Council on Energy, Environment and Water (CEEW) मधील फेलो दिशा अग्रवाल यांनी मनी कंट्रोलशी बोलताना सांगितले, हा बदल दीर्घकालीन आहे. मात्र पुढील मोठे आव्हान म्हणजे कमी किमतीच्या रिन्युएबल एनर्जीच्या मदतीने संध्याकाळच्या वाढत्या वीजमागणीची पूर्तता करण्यासाठी ऊर्जा साठवण व्यवस्था आणि मोठ्या तसेच विकेंद्रित रिन्युएबल ऊर्जा प्रणालींचा विस्तार करणे..मग वीजबिल कमी होणार का?नाही. या आकडेवारीत वीजदर किंवा वीजबिलात तातडीने घट होईल, असा कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही. मात्र ही घटना देशातील वीजनिर्मितीमध्ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वाढता वाटा दाखवते. ज्यामुळे देश एका किंवा दोनच इंधनांवर अवलंबून राहत नाही. सौर, पवन, जलविद्युत, अणुऊर्जा अशा विविध स्रोतांतून वीज मिळाल्याने ऊर्जा व्यवस्थेला अधिक पर्याय उपलब्ध होतात..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.पर्यावरणासाठी या घटनेचं महत्त्व काय?देशाच्या कमाल वीजमागणीपैकी निम्म्याहून अधिक वीज स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांतून मिळत असल्याने भारताच्या ऊर्जा मिश्रणात नूतनक्षम ऊर्जा, जलविद्युत आणि अणुऊर्जेचे महत्त्व वाढत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे देश अधिक स्वच्छ ऊर्जा वापरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. एकूण वीज मिश्रणात (Energy Mix) स्वच्छ ऊर्जेचा वाटा वाढला, तर साहजिकच प्रति युनिट वीजेमागे होणारे कार्बन उत्सर्जनही कमी होण्यास मदत होते. म्हणजेच वीज क्षेत्राचा कार्बन फूटप्रिंट कमी होऊ शकतो..तरीही आव्हान कायमदुपारच्या वेळात वीजमागणी पूर्ण करणे तुलनेने सोपे असले, तरी संध्याकाळी सौरऊर्जा उपलब्ध नसल्यामुळे वीजपुरवठा राखणे अधिक आव्हानात्मक ठरते, असं तज्ज्ञ सांगतात..Premium|Climate Change: जगातील समुद्रांची पाणीपातळी शास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते आहे; नेचरमध्ये प्रसिद्ध झालेलं नवं संशोधन नेमकं काय सांगतंय?.पुढे काय?सध्या देशभरात पावसामुळे तापमान कमी झाल्याने वीजमागणी मे महिन्यातील २७०.८ गिगावॅटच्या विक्रमी पातळीवरून घटली आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, जून ते ऑगस्टदरम्यान एल निनोची स्थिती विकसित झाल्यास उन्हाळा अधिक वाढेल आणि त्यामुळे वीजेची मागणीही वाढेल.यामुळे भारताने स्वच्छ ऊर्जेचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला असला, तरी वाढत्या वीजमागणीची पूर्तता सातत्याने करण्यासाठी ऊर्जा साठवण आणि वीजपुरवठा व्यवस्थेची क्षमता वाढवणे हे पुढील मोठे आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.