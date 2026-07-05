Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा

संदीप कामत - saptrang@esakal.comएलॉन मस्क हे जगाच्या इतिहासातील पहिले ट्रिलियनेअर ठरले. मात्र त्याबद्दल केवळ कौतुक न होता त्यांना प्रचंड टीका सहन करावी लागली. खरेतर मस्क यांचे यश हे एका रात्रीत त्यांना मिळालेले नाही. प्रचंड श्रम आणि चाकोरीबाहेरच्या प्रकल्पांचा विचार करून त्याची उभारणी व त्यातून यश मिळवणाऱ्या या उद्योजकाचा प्रवास स्मार्ट कार्यपद्धतीचा, त्याचबरोबर चोख अंमलबजावणीचा आहे. त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीचा वेध...एलॉन मस्क यांच्या स्पेस-एक्स कंपनीने गेल्या महिन्यात जून २०२६ मध्ये नास्डॅकवर ऐतिहासिक आयपीओ करत पब्लिक कंपनी म्हणून पदार्पण केलं. कंपनीने १३५ डॉलर प्रति शेअर दराने शेअर्स जारी केले आणि ७५ अब्ज डॉलर्स उभे केले. हा अमेरिकन इतिहासातील सर्वांत मोठा आयपीओ ठरला. प्रारंभिक ट्रेडिंगमध्ये शेअर किंमत २० टक्क्यांनी वाढून सुमारे १९२ डॉलरपर्यंत गेली आणि कंपनीची मार्केट कॅप दोन ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेली. साहजिकच एलॉन मस्क हे जगाच्या इतिहासातील पहिले ट्रिलियनेअर ठरले. .Premium|AI Financial Privacy Risks : डिजिटल धोका समजून घ्या!.पण अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकेच्या माध्यमांतून आणि राजकीय वर्तुळामध्ये विशेषतः डाव्या पक्षांकडून एवढ्या श्रीमंतीवर टीकेची झोड उठवली गेली. जगात काही लोकांना दोन वेळचं खायची चिंता असताना एखाद्या व्यक्तीकडे जगातल्या काही देशांहूनही अधिक संपत्ती असणे म्हणजे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे भरकटणे आहे, असा दावा केला गेला. पण ह्या सगळ्या घडामोडी गेली अनके वर्षे पाहणाऱ्यांना एलॉन मस्क यांना हे सहजासहजी मिळालेलं नाही हे माहीत आहे आणि खरेतर अशी कंपनी इतक्या नजीकच्या काळात अस्तित्वात येईल असंही वाटत नव्हतं. त्यामुळे राजकारण आणि समाजकारण थोडं बाजूला ठेवून आपण ह्या सगळ्याची पार्श्वभूमी पाहू.तसे पाहता एलॉन मस्क यांच्या कंपन्यांची उद्दिष्टे नेहमीच दूरगामी आणि महत्त्वाकांक्षी असतात. त्यांचा प्रवास ज्यांनी बारकाईने पहिला आहे, त्यांना माहीत आहे, की या माणसाच्या आयुष्याचं मुख्य ध्येय आहे मानवजातीला बहुग्रहीय प्रजाती बनवणे आणि मंगळावर स्वयंपूर्ण वसाहत स्थापन करणे. पृथ्वीचा इतिहास पाहता अनेक कारणांनी मानवजाती पूर्णपणे नष्ट होऊ शकते, असं मानणाऱ्यांमध्ये मस्क यांचा समावेश आहे. आणखी एखादं जागतिक अण्वस्त्र युद्ध किंवा लाखो वर्षांपूर्वी जसा डायनॉसॉर्सना नष्ट करणारा उल्कापात झाला, तसा पुन्हा झाला तर तो मानवजातीचा शेवटचा ठरू शकतो, असा त्यांचा विश्वास आहे. मस्क यांच्या बाबतीत हे एकदा कळले, की त्यांचा पूर्व जीवनप्रवास समजायला लागतो. पण हे सगळं करताना प्रचंड गुंतवणूक लागणार आहे ती त्यांना पृथ्वीवरच्याच उद्योगधंद्यांमधून मिळवायची आहे. त्यांच्या कंपन्यांची लिस्ट पाहा - टेस्लाद्वारे इलेक्ट्रिक वाहने आणि शाश्वत ऊर्जा आणणे, दि बोरिंग कंपनीच्या माध्यमातून मोठ्या शहरात भुयारे खोदून वाहतुकीची कोंडी टाळणे, एक्स-ए-आय द्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सना एक नवा ऑप्शन देणे, न्यूरालिंक द्वारे मेंदू-कंप्युटर इंटरफेस आणणे अशा सर्व कंपन्यांचा मूळ उद्देश मानवतेचे दीर्घकालीन अस्तित्व सुरक्षित करणे हा आहे. .अगदी ट्विटर कंपनी तोट्यात खरेदी करून त्यावर पुन्हा एकदा संभाषण-स्वातंत्र्य आणणे हे सुद्धा मानवजातीसाठी आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि त्यांनी तसे रिझल्ट्सही दिले आहेत. टेस्लाने जगभर इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रांती आणली. न्यूरालिंकने पॅरालिसिस झालेल्या पेशंटना उठून चालायला मार्ग दिला. टेस्ला रोबोटिक्स मधून तयार होणारे रोबोट्स मानवाला घातक परिस्थितीतून वाचवू शकतात आणि दुर्गम भागातली धोक्याची कामे ऑक्सिजनशिवाय करू शकतात. आता स्पेस-एक्स हा त्यांचा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि मस्क यांच्या आधीच्या सर्व कंपन्या मंगळावर वसाहत करताना उपयोगी येणार हे स्पष्ट आहे. हा एक लाँग टर्म प्लॅनिंगचा भाग होता. २००२ मध्ये स्थापन केलेल्या स्पेस-एक्सचे सध्याचे ध्येय अंतराळ प्रवेश आणि तिथली वाहतूक स्वस्त आणि विश्वासार्ह बनवणे हा आहे. त्यांच्या स्टारशिप प्रणालीतर्फे पूर्णपणे पुनर्वापर करण्यायोग्य आणि अतिशय शक्तिशाली रॉकेट्स जवळपास दररोज हजारो टन माल घेऊन उड्डाण करत आहेत. (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.