Premium|Emotional Management : ‘मीपणा’, संस्कारांचा अभाव आणि मूल्यांच्या ऱ्हासातून वाढती गुन्हेगारी

डॉ. संजय वाटवे - saptrang@esakal.comआपलं जीवन सुखी, समाधानी, समृद्ध करणाऱ्या ज्या अनेक गोष्टी आहेत, त्यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपले नातेसंबंध! काही नाती जन्माने मिळतात, काही आपण निर्माण करतो. ही सगळी नाती आपल्याला आधार, स्थिरता, समाधान देत असतात. पण, सगळी नाती घडवावी, जोपासावीही लागतात. त्यासाठी काही नीतिनियम पाळावे लागतात. स्वतःला मुरड घालावी लागते. दुसऱ्याच्या मनाचा, विचारांचा, आवडी-निवडींचा आदर ठेवावा लागतो. तसं झालं नाही तर नातं खऱ्या अर्थाने फुलत नाही. हुकुमशाहीचं, जुलमी नातं लवकरच कोमेजतं आणि अवेळी संपुष्टात येतं. असं एकतर्फी नातं कोणाच्याच व्यक्तिमत्त्वाला नवी उभारी देऊ शकत नाही. ह्या सगळ्यांच्या मुळापर्यंत जाऊन कारणे व उपाय शोधणं हे सगळं करावं लागेल.असा ‘आत्मविश्वास’ येतो कुठून? हे मंथन सगळ्यांनी मिळून करायचं आहे. हे फक्त मानसशास्त्रज्ञाचं काम नाही. कायदा, रक्षक, सरकार, राजकारणी, मुलांना घडवणारी शाळा-महाविद्यालये, त्यांचे विचार जाणून घेणारे समुपदेशक आणि विचारवंत ह्या सगळ्यांनी मिळून हा अभ्यास करायचा आहे. विशेषतः ह्या मंथनातून बाहेर येणारे निष्कर्ष पालकांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत आणि त्यावरच्या उपाययोजना अंमलात आणायच्या आहेत. नुसते निष्कर्ष किंवा ज्ञान पुरेसे नसते. दिल्लीची ‘निर्भया’ केस देशभर गाजली, चर्चिली गेली. पण तशा केसेस कमी झाल्या की वाढल्या? कुठेतरी नकळतपणे असा संदेश जातो आहे की, गुन्हे रोखण्यासाठी सध्याची कायदायंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, सरकार हे ‘प्रतिबंधक’ (डीटेरन्ट) म्हणून सक्षमपणे कार्यरत नाही. कोणालाच गुन्हा करताना कायद्याची भीती वाटत नाही. कोणी आपलं काही वाकडं करू शकणार नाही. हा ‘आत्मविश्वास’ कुठून येतो. पूर्वी झालेल्या गुन्ह्यांना शिक्षा न झाल्यामुळे. मुंबईच्या पाच वर्षांपासून गाजत असलेल्या गँगरेप मर्डरच्या केसची अजूनही ‘एफआयआर’ नाही. दीड वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही केस गटांगळ्या खाताना दिसते. अशा अनेक केसमध्ये जगाला माहीत असलेले गुन्हेगार समाजात राजरोसपणे वावरताना दिसतात. मग काय, चार वर्षांच्या चिमुकलीवर रेप करा किंवा अडचण वाटणारा एखादा माणूस ८-१० तास मारहाण करून मारून टाका नाही, तर नकोसा असलेला नवरा दरीत ढकला...!नात्यामधलं गांभीर्य सध्याच्या जीवनात कोणीच कोणत्याही नात्याबाबत ‘सिरियस’ नाही. मग ते नातं पाल्य-पालकांचं असो, पती-पत्नीचं असो, मैत्रीचं असो. कुठलंच नातं फारसं महत्त्वाचा वाटत नसल्यामुळे ते जोपासण्यासाठी जी मशागत करावी लागते ती कुणालाच करायची नाही. नाती राहिली काय, नाही राहिली काय. फक्त ‘मी’, ‘मी’ आणि ‘मी’. ह्या ‘मी’ला इतकं महत्त्व आलंय की, त्यापुढे सगळं किरकोळ आहे. सोशल मीडियामधली बेगडी, भ्रामक नाती बनावट असूनही महत्त्वाची मानली जातात..चंद्रावरती दोन गुलाब...! (एक विज्ञान काल्पनिका).समाजात एकूणच माणुसकी, ओलावा, आपुलकी कमी कमी होत नाहीशी होत चालली आहे. सगळीच नाती उथळ, बटबटीत, पायाहीन, कणाहीन आणि तात्पुरती होत चालली आहेत. ‘मी’मध्ये माणूस इतका गुरफटला आहे की मी, माझं मत माझ्या इच्छा, गरजा, आवडी-निवडी बास! या पलीकडे काही दिसत नाही. जाणवत नाही. नाते टिकवणे ही देवाण-घेवाण असते, याची थोडीही जाण राहिलेली नाही. गुन्हे बाजूला ठेवले तरी एकंदरीत समाजव्यवहारात लोक एकमेकांना फक्त सोयीप्रमाणे आणि गरजेप्रमाणे वापरताना दिसतात. स्वतःच्या पुढे इतर कोणाच्याही भावनेची कदर नाही. ही समाजातल्या बहुसंख्य लोकांची मानसिकता आहे. याचंच रूप गुन्हेगारीत दिसतं. प्रत्यक्ष घडणारे गुन्हे हा अप्रत्यक्ष गुन्हेगारी विचारसरणीचा परिपाक असतो. प्रत्यक्ष घडणारे गुन्हे म्हणजे हिमनगाचं टोक असतं, पण त्याची पाळंमुळं एकंदरीत समाजात दिसत असतात.अपवादात्मक नव्हे प्रातिनिधिकथोडक्यात काय, जे अमानुष गुन्हे घडताहेत ते अपवादात्मक नसून प्रातिनिधीक आहेत. तत्त्वहीन, सत्त्वहीन, बटबटीत, उथळ समाज विचारांचा तो एक परिपाक आहे. अशा असंस्कृत समाजाचा मुळापासून विचार केला पाहिजे. मानसशास्त्रामध्ये ‘व्यक्तिमत्त्व विकासा’चा विचार झाला आहे. हा शब्दही खूप लोकप्रिय आहे. ‘व्यक्तिमत्त्व विकास’ (पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट) म्हणजे सद्गुणांना चालना, प्रेरणा देणे आणि दुर्गुणांना आळा घालणे. दुर्गुणांना जोपर्यंत आळा बसत नाही, तोपर्यंत सद्गुण वाया जातात. त्यामुळे सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आळा, शिस्त, बंधन! नव्या विचारसरणीत या तिन्ही गोष्टी बसत नाही. कोणालाच दुसऱ्याचं (ह्यात घरचे पण आले) ऐकायचं नाही. मी करतोय ते बरोबर आहे. मी ‘परफेक्ट’ आहे किंवा मी आहे तो असा आहे. पटलं तर व्हय म्हणा..! उगीच मला बदलण्याचा, सुधारण्याचा, सल्ले देण्याचा प्रयत्नसुद्धा करू नका. असं एक विचित्र ‘मी’पण आणि ‘शहाणपण’ समाजात बोकाळलं आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य (इन्डिव्हिज्युअल फ्रीडम) म्हणजे बेबंद, बेफाम वागणं. अशातूनच गुन्हेगारी, विघातक प्रवृत्ती वाढीला लागते. अशा बेदरकार वागण्याला मी ‘ब्रेक नसलेली गाडी’ म्हणतो.संस्कारांचा अभाव‘मी’पणा, अहंपणा इतकंच दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे संस्काराचा अभाव. सध्या संस्कार म्हणजे काय? ते तर ‘आउटडेटेड’ आहेत, अशी विचारसरणी बळावलेली आहे. मुलांचं संगोपन करणं म्हणजे, त्यांना मनात येईल ते करू देणं. तरुण पिढीसुद्धा ‘डू यू वॉन्ट टू कंट्रोल मी?’ असं म्हणत बंडावर उतरते. पालकांना हतबल करून टाकते. मग काय मनमानी सुरू. अशक्य ब्रेकहीन गाड्या निर्माण होतात. पालकांनाही संस्कार माहिती नसतात, असले तर ते नीट करायला वेळ नसतो आणि ‘इंटरेस्टही’ नसतो. पाल्य जसा घडेल तसा घडेल. सुसंस्काराची पेरणी उपदेशातून होत नसते. पालकांच्या वागण्यातून होत असते. पालकच बेपर्वा, अनियंत्रित असले तर मूल ‘सैराट’च होणार..मूल्यांचा ऱ्हासतिसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ‘एथिक्स’, ‘व्हॅल्यू सिस्टिम मरणासन्न अवस्थेत आहे. सगळे ‘अचिव्हमेंट’च्या मागे धावतात. एक तरुण मुलगा आजोबांना विचारतो ‘Grandpa, how could you manage without mobile & internet?’ आजोबा म्हणतात ‘As you are managing without honesty and integrity!’ ही आजच्या समाजाची अवस्था आहे. समाजमूल्य, मानवीमूल्य, जीवनमूल्य या सगळ्यांची गळचेपी होत आहे. ज्या समाजात संस्कार, संस्कृती, नीतिमूल्य रितीरिवाज, बंधन यांना स्थान नाही, तो लवकरच नामशेष होते. त्याचीच लक्षणे आणि मूर्त रूप गुन्हेगारीत दिसत आहे. बंधनांचा विचार केला, तर आज समाजात कोणती बंधन शिल्लक आहेत? देवाला आम्ही रिटायर केलंय. आई-वडिलांना उडवून लावलंय. त्यांच्या म्हातारपणी त्यांचा उल्लेख ‘डस्टबिन’ असा होतो. घरात म्हातारे असल्यास लग्न होत नाहीत. शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना आम्ही दूर लोटलं आहे. समाजाला गुंडाळून ठेवलंय. आत्मपरीक्षण, स्वयंनिरीक्षण, स्वयंशिस्त नकोच आहे. मग राहिलं काय? आज समाजात फक्त ‘लाइफ स्टाइल डिसिजेस’ शिल्लक आहेत.विवाहसंस्थेची फरपट‘मी’पणाचं ‘वेस्टर्न’ वारं समाजात घुसलं तशी विवाहसंस्थाही मोडकळीला आली. विवाह हा संस्कार आहे. एकमेकांचा आदर ठेवून केलेली ‘ॲडजेस्टमेंट’ आहे, हे बेसिकच विसरायला झालं आहे. त्यामुळे आम्हाला फक्त मनमानी करायची आहे. दुसऱ्याला ‘रिस्पेक्ट’ द्यायचा नाही, ‘ॲडजस्टमेंट’ही करायची नाही. त्यामुळे विवाहसंस्थेची अशी काही फरपट, ससेहोलपट झाली आहे की, विवाहसंस्था टिकेल की नाही, संसार होतील की नाही इथपासून पुढे लग्नं तरी होतील का? इथपर्यंतच्या शंका निर्माण झाल्या आहेत. आता लग्न झाली तरी टिकत नाहीत. एकमेकांशी जमवून घेण्याइतका आमचा ‘इगो’ विकसित नाही. तो एकमेकांना सोडून देण्याइतका दुराग्रही आहे. माझं लग्नाबाबत असं निरीक्षण आहे की, ‘टिकली तर टिकली, नाहीतर फेकली.’.कायद्याचा धाक?कायदा, सरकार यांचा संबंध म्हणून विचार केला तर न्यायाधीशांच्या घरात चोरांचा डोंगर सापडतो. पोलिसांना खिशात घालून अनेक समाजविघातक लोक बिनधास्त फिरत असतात. पोलिस ‘एफआयआर’ नोंदवत नाहीत, राजकीय पटावर ‘आपला माणूस आहे’ किंवा ‘लोकप्रिय कार्यकर्ता आहे’ म्हणून गुन्हेगारांना संरक्षण म्हणजेच प्रोत्साहन मिळतं. हे अत्यंत गंभीर, विदारक चित्र आहे. त्यामुळेच कायद्याचा धाकच नाही. करा बिनधास्त गँगरेप, मर्डर, गैरसोयीची लोकं द्या डोंगरावरून फेकून.... पुढे काहीही होणार नाही अशी खात्री लोकांना वाटते.‘माणूसपण’ वाढवासगळेच नातेसंबंध इतके वरवरचे बेगडी आणि बनावट आहेत की सगळे एकमेकांना दुरावले आहेत. मी म्हणतो, ‘अपार्टमेंट’ म्हणजे, ‘मेंटली अपार्ट’! मित्रांनो, परिस्थिती बिकट, स्फोटक आणि विघातक आहे. जागे होऊन सर्वांनी एकत्र येऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. नुसते हळहळून, ‘कँडल मार्च’ काढून परिस्थिती बदलणार नाही. एकमेकांकडे बोट दाखवून काहीच उपयोग नाही. त्यापेक्षा एकमेकांचे बोट धरून उपाय शोधले पाहिजेत. नाही तर ‘सैराट’ समाजाचा विनाश अटळ आहे. नुसती लोकसंख्या वाढते आहे, पण त्यात ‘माणूस’ कुठे आहे? चला, सगळे मिळून माणूस घडवण्याच्या कामाला वाहून घेऊया! नाती जोपासून ‘माणूसपण’ वाढवूया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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