Premium : Ashes Series 2025 : जुने शब्द तरंगत वर आले

गेल्या १४ वर्षांत इंग्लंड संघाला दौऱ्यावर गेल्यावर ॲशेस मालिका जिंकता आलेली नाही. ऑस्ट्रेलियात एक तरी कसोटी सामना जिंकणे गेल्या तीन दौऱ्यांत जमलेले नाही. चालू मालिकेचा प्रवास त्याच दिशेने चालू असल्याची भावना इंग्लंड क्रिकेटला सतावत आहे. इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिकेत २९ ऑगस्ट १८८२ रोजी इंग्लंडच्या ओव्हल मैदानावरील भयानक पराभवानंतर स्पोर्टिंग टाइम्समध्ये इंग्रजी पत्रकार रेजिनाल्ड शर्ली ब्रूक्स यांनी एक शोकांतिका प्रकाशित केली. त्यांच्या लेखाच्या सुरुवातीचे शब्द होते, ‘इंग्लिश क्रिकेट मृतावस्थेत होते आणि मृतदेहाचे दहन केले जाईल आणि राख ऑस्ट्रेलियाला नेली जाईल’. ब्रूक्स यांनी मांडलेली ही गोष्ट इंग्लंड संघाला चांगलीच झोंबली. कप्तान इव्हो ब्लाय यांनी गर्जना केली की मी इंग्लंड संघाचा मान परत मिळवेन. जेव्हा इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया परत एकमेकांना भिडले तेव्हा इंग्लंडचा कप्तान इव्हो ब्लाय यांनी मालिका तर जिंकून दाखवलीच, वर त्याने मागील पराभवानंतर झालेल्या अपमानाचा बदला घ्यायला स्टंपवरची एक बेल जाळून त्याची राख एका छान छोट्या टेराकोटाच्या बनवलेल्या कपात भरली आणि त्यालाच ॲशेस नाव पडले. हा इतिहास कदाचित बऱ्याच क्रिकेट रसिकांना माहीत असेल. क्रिकेट इतिहासातील सर्वात नावाजलेल्या कसोटी मालिकेची दुर्गती अशी झाली आहे, की १४० वर्षांनंतर ‘इंग्लिश क्रिकेट मृतावस्थेत होते आणि मृतदेहाचे दहन केले जाईल आणि राख ऑस्ट्रेलियाला नेली जाईल,’ असे ब्रूक्स यांनी स्पोर्टिंग टाइम्समध्ये लिहिलेले शब्द परत एकदा तरंगत वर येताना दिसत आहेत, इतका पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांत इंग्लंड संघाचा खेळ निराशाजनक झाला आहे. .Premium|India F1 Grand Prix : एफ वन रेसिंग’ला हिरवा झेंडा कधी?.बेस्ट टीम टू लिव्ह दे शोअर, इंग्लंडच्या पत्रकारांचे सर्वात वापरून गुळगुळीत झालेले हे वाक्य आहे. याचा वापर दोन वेळा केला जातो. एक म्हणजे फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेसाठी इंग्लंडचा संघ जातो तेव्हा आणि दुसरे म्हणजे ॲशेस मालिकेसाठी इंग्लंड संघ ऑस्ट्रेलियाला जातो तेव्हा. इंग्लंड देश बेटासारखा आहे. फुटबॉल असो वा क्रिकेट, इंग्लंडचा संघ त्याचा किनारा सोडताना संघाच्या कामगिरीसाठी मोठी आशा असते म्हणून ‘बेस्ट टीम टू लिव्ह द शोअर’ म्हणले जाते. आता या वाक्याची टिंगलटवाळी व्हायला लागली आहे. यंदाही जेव्हा भारतीय संघ इंग्लंड विरुद्ध कसोटी मालिका खेळत होता तेव्हासुद्धा पत्रकारांच्या प्रश्नात ॲशेस मालिकेचा संदर्भ यायचा. सगळी तयारी त्याच दिशेने चालू असल्याचे जाणवत होते. त्यातून इंग्लंड संघाने गेल्या दोन-तीन वर्षांत मायदेशात आणि दौऱ्यावर गेल्यावर अत्यंत आक्रमक क्रिकेट खेळून अपेक्षा अजून वाढवल्या होत्या. साहजिकच बेन स्टोक्स्चा संघ ब्रँडन मॅक्कुलमच्या मार्गदर्शनाखाली कमाल कामगिरी करून दाखवेल, अशीच अपेक्षा निर्माण झाली होती. त्या सर्व आशांवर ऑसी संघाने पहिल्या दोन कसोटीत दणदणीत विजय मिळवून बादलीभर पाणी ओतले आहे..२०२२मध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ इंग्लंड दौऱ्यावर गेला होता तेव्हा ॲशेस मालिका चांगली रंगली होती. दोनही संघांनी प्रत्येकी दोन कसोटी सामन्यात विजय संपादले होते. मालिका २-२ बरोबरीत सुटली तेव्हा कोणताही संघ नव्हे तर क्रिकेटच्या खेळाचा विजय झाला असे अजून एक वापरून गुळगुळीत झालेले वाक्य वाचायला, ऐकायला मिळाले होते. प्रत्यक्षात इंग्लंड संघाने आक्रमक क्रिकेट खेळायच्या नादात ॲशेस मालिकेत असलेला सहजशक्य विजय बेजबाबदार खेळ करून नाकारला होता. याच वर्षी नवीन चेहऱ्याचा भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर गेला आणि शुभमन गिलच्या सहकाऱ्यांनीही इंग्लंडला दोन कसोटी सामन्यात पराभवाचा दणका दिला. मालिका २-२ बरोबरीत सुटल्यावर भारतीय चाहते खूश झाले. प्रत्यक्षात इंग्लंड संघासाठी ती धोक्याची घंटी वाजली होती. असाच अवसानघातकी खेळ केलात तर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर ॲशेस मालिकेत मोठ्या नामुष्कीचा सामना करावा लागेल, अशी ती सूचना होती.चालू असलेली ॲशेस मालिका एका अर्थाने ऑस्ट्रेलियन संघासाठी आव्हानात्मक होती. कारण असे होते, की कप्तान पॅट कमिंस आणि जोश हेझलवूड दुखापतीने त्रस्त होते. पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांत दोन महत्त्वाचे गोलंदाज खेळणार नसल्याने मोठा फायदा इंग्लंड संघाला होणार होता. झाले भलतेच कारण अडचण दूर करताना ऑसी संघाने भरारी मारणारी कामगिरी केली. दुसऱ्या बाजूला इंग्लंड संघ खराब कामगिरी करून पार खचून गेला. पहिल्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडच्या फलंदाजांनी अत्यंत सुमार फलंदाजी केली ज्याने सामना लांब गेला. नंतर ट्रॅव्हिस हेडने अशक्यप्राय आक्रमक खेळी करून ऑस्ट्रेलियन संघाचा विजय साकारला. हेडच्या भन्नाट शतकाची स्तुती करून इंग्लंड संघाच्या कप्तानाने आणि पाठिराख्यांनी एका अर्थाने फलंदाजांच्या खराब कामगिरीवर पांघरूण घातले. फलंदाजांच्या चुकीकडे दुर्लक्ष केल्याने दुसऱ्या कसोटीत परत एकदा पराभवाचा दणका इंग्लंड संघाला सहन करावा लागला..Premium|India F1 Grand Prix : एफ वन रेसिंग’ला हिरवा झेंडा कधी?.खेळ म्हणल्यावर हार-जीत होतेच, त्यात कमीपणा मानण्याचे कारण नाही. खटकणारी गोष्ट अशी, की एकीकडे स्थिरावलेल्या आणि बऱ्यापैकी अनुभव पाठीशी असलेल्या इंग्लंड संघातील खेळाडूंना कामगिरीची कमान उंचवता आली नसताना दुसरीकडे संधी मिळालेल्या प्रत्येक ऑसी खेळाडूने संघाच्या यशात वाटा उचलला. मैदानावरील चित्र बघून योजनांमध्ये बदल करून यशाचा नवा मार्ग शोधण्यात ऑस्ट्रेलियन संघ यशस्वी ठरला. याचे एक उदाहरण फार बोलके आहे. ब्रँडन मॅक्कुलमच्या मार्गदर्शनाखाली इंग्लंड संघाचे फलंदाज अत्यंत सकारात्मक आक्रमक फलंदाजी करताना दिसले. बऱ्याच वेळेला वेगवान गोलंदाजांना दोन पावले पुढे सरसावत खेळायची नवीन पद्धत त्यांनी विकसित केली. त्याच शैलीला शह द्यायला ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज मारा करत असतानाही यष्टिरक्षक अलेक्स केरी चक्क पुढे सरकून स्टंपांना खेटून उभा राहू लागला. केरीने नुसती पुढे उभे राहण्याची हिंमत दाखवली नाही तर यष्टिरक्षण करताना त्याचे कौशल्य नजरेत भरणारे होते. त्याने परिणाम असा झाला, की इंग्लंडच्या फलंदाजांना पुढे सरसावून खेळताना चार वेळा विचार करावा लागला. आणि दुसरी भयानक गोष्ट म्हणजे एक योजना बंद झाली म्हटल्यावर त्यांच्याकडे दुसरी योजना तयार नव्हती. इंग्लंडचे फलंदाज गांगरून गेलेले दिसले आणि मग आक्रमक फलंदाजी करायचे दाखवताना बाद होत राहिले. ऑसी गोलंदाजांनी शिस्तपूर्ण मारा करून निर्माण केलेले दडपण इंग्लंडच्या फलंदाजांना झेपले नाही. उलटपक्षी ऑसी संघाच्या प्रत्येक खेळाडूने मान खाली घालून फलंदाजी केली. अगदी तळातील फलंदाजांनीसुद्धा दीर्घकाळ खेळपट्टीवर उभे राहण्याची मानसिक तयारी दाखवली.पॅट कमिंस आणि जोश हेझलवूड खेळणार नसल्याने जबाबदारी मिचेल स्टार्कवर आली होती. स्टार्कने नुसती जबाबदारी पेलून दाखवली नाही तर दोनही सामन्यात अफलातून कामगिरी केली. सामन्याच्या मानकऱ्याचे बक्षीस मिळवताना स्टार्कने चेंडू हाती आल्यावर भेदक मारा केला आणि दुसऱ्या कसोटी सामन्यात सामन्याला कलाटणी देणारी ७७ धावांची खेळी करून सगळ्यांना चकित करून सोडले. इंग्लंड संघासाठी ज्यो रूटचे ऑस्ट्रेलियात केलेले पहिले कसोटी शतक इतकेच बोलण्यासाठी उरले. बाकी सर्व चर्चा सपशेल निराशेकडे जाणारी होती. पाच कसोटी सामने मिळून जवळपास २० हजार ब्रिटिश क्रिकेट चाहते सामन्याचा आनंद घ्यायला आणि इंग्लंड संघाला आवाजी पाठिंबा द्यायला ऑस्ट्रेलियाला गेले आहेत. असंख्य सामन्यांचे ऑस्ट्रेलियात जाऊन वार्तांकन केल्यावर मला समजले आहे, की ऑसी प्रेक्षक जितके दर्जेदार कामगिरीचे कौतुक करतात तसेच खराब कचखाऊ कामगिरीनंतर हुर्यो उडवतात. अगदी स्पष्ट शब्दात टोमणे मारून तोंडावर टर उडवतात. दोन सामन्यांतील मोठ्या पराभवांनंतर इंग्लंड संघाला टीकेचा भडिमार सहन करावा लागतो आहेत, तसाच समालोचनासाठी आणि वार्तांकन करायला गेलेल्या माजी खेळाडूंना आणि पत्रकारांना खास ऑसी शैलीतील टोमणे सहन करावे लागत आहेत. बार्मी आर्मी म्हणून जाणल्या जाणाऱ्या इंग्लिश क्रिकेट चाहत्यांचे हाल अजून भयानक झाले आहेत..पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत २-० आघाडी घेतल्यावर तिसऱ्या कसोटी सामन्यात कप्तान पॅट कमिन्स संघात परत येतो आहे. थोडक्यात ऑसी संघाची ताकद वाढणार आहे. संघाची कामगिरी चांगली होते तेव्हा दौऱ्यावर मजा येते. सगळे काही गोड लागते; पण जेव्हा संघाची कामगिरी सुमार होते तेव्हा दौरा लांब वाटायला लागतो. अडचणींतून मार्ग कसा काढायचा हा यक्षप्रश्न समोर उभा गेल्या १४ वर्षांत इंग्लंड संघाला दौऱ्यावर गेल्यावर ॲशेस मालिका जिंकता आलेली नाही. ऑस्ट्रेलियात एक तरी कसोटी सामना जिंकणे गेल्या तीन दौऱ्यांत जमलेले नाही. चालू मालिकेचा प्रवास त्याच दिशेने चालू असल्याची भावना इंग्लंड क्रिकेटला सतावत आहे आणि १४० वर्षांपूर्वी पत्रकार रेजिनाल्ड शर्ली ब्रूक्स यांनी निराशेने लिहिलेले शब्द तरंगत परत वर आले आहेत. 